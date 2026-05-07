Αποδυναμώνονται οι κανόνες της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη – Νίκη για τις Big Tech;

Οι χώρες της ΕΕ και οι βουλευτές μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν την Πέμπτη σε μια αποδυναμωμένη εκδοχή των ιστορικών κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, συμπεριλαμβανομένης της αναβολής της εφαρμογής τους, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές, δείχνει ότι η Ευρώπη υποκύπτει στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Η προσωρινή συμφωνία, η οποία πρέπει να επικυρωθεί επίσημα από τις κυβερνήσεις της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τους επόμενους μήνες, επιτεύχθηκε μετά από εννέα ώρες διαπραγματεύσεων.

Απλοποίηση ψηφιακών κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη

«Η σημερινή συμφωνία για τον νόμο περί τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει σημαντικά τις εταιρείες μας, μειώνοντας τα επαναλαμβανόμενα διοικητικά έξοδα», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Μαριλένα Ραούνα, αναπληρώτρια υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κύπρου. Η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι αλλαγές στον Νόμο για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2024 με βασικά στοιχεία που θα εφαρμοστούν σταδιακά, εντάσσονται στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να απλοποιήσει μια σειρά νέων ψηφιακών κανόνων.

«Παράπονα» επιχειρήσεων

Η πρωτοβουλία απλοποίησης ήρθε μετά από διαμαρτυρίες που διατύπωσαν εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με αλληλεπικαλυπτόμενους κανονισμούς και γραφειοκρατία που παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν τους ανταγωνιστές τους από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Οι κυβερνήσεις και οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν να αναβάλουν τους κανόνες για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, όπως αυτά που αφορούν τη βιομετρία ή σχετίζονται με κρίσιμες υποδομές και την επιβολή του νόμου, έως τις 2 Δεκεμβρίου 2027, από την προηγούμενη προθεσμία της 2ας Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Συμφώνησαν επίσης να εξαιρέσουν τα μηχανήματα από τον νόμο για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς αυτά υπόκεινται ήδη σε τομεακούς κανόνες, υποχωρώντας στην πίεση των επιχειρήσεων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ σχετικά με απλούστερους και φιλικούς προς την καινοτομία κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).

Η Επιτροπή πρότεινε το «Digital Omnibus» για την ΤΝ μόλις πέντε μήνες πριν, στο πλαίσιο του προγράμματος απλοποίησης της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

Αυτό θα διευκολύνει την εφαρμογή του νόμου για την ΤΝ από τις επιχειρήσεις της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα τα οφέλη του για την ευρωπαϊκή κοινωνία, την ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Η σημερινή συμφωνία καθορίζει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής για τους κανόνες που διέπουν τα συστήματα ΤΝ υψηλού κινδύνου. Οι κανόνες για τα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε ορισμένους τομείς υψηλού κινδύνου — συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών στοιχείων, των κρίσιμων υποδομών, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της μετανάστευσης, του ασύλου και του ελέγχου των συνόρων — θα εφαρμοστούν από τις 2 Δεκεμβρίου 2027. Για τα συστήματα που ενσωματώνονται σε προϊόντα όπως ανελκυστήρες ή παιχνίδια, οι κανόνες θα εφαρμοστούν από τις 2 Αυγούστου 2028. Αυτή η χρονική ακολουθία θα συμβάλει στη διασφάλιση της θέσπισης τεχνικών προτύπων και άλλων εργαλείων υποστήριξης πριν από την έναρξη εφαρμογής των κανόνων.

Η συμφωνία ενισχύει επίσης την προστασία των πολιτών. Απαγορεύει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργούν χωρίς τη συγκατάθεση των ατόμων σεξουαλικά σαφές και προσωπικό περιεχόμενο ή υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που «γυμνώνουν» άτομα.

Για τις επιχειρήσεις, η συμφωνία εισάγει απλούστερους κανόνες και σαφέστερη διακυβέρνηση. Ορισμένα προνόμια για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επεκτείνονται στις μικρές εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Διευκρινίστηκε επίσης η αλληλεπίδραση μεταξύ του νόμου για την τεχνητή νοημοσύνη και των νόμων της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων, ιδίως του κανονισμού για τα μηχανήματα, αποφεύγοντας την αλληλεπικάλυψη μεταξύ των τομεακών κανόνων και των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη. Περισσότεροι καινοτόμοι θα αποκτήσουν επίσης πρόσβαση σε ρυθμιστικά «sandbox», συμπεριλαμβανομένου ενός «sandbox» σε επίπεδο ΕΕ, για να δοκιμάσουν τις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης τους σε πραγματικές συνθήκες. Οι εξουσίες επιβολής του Γραφείου ΤΝ της Επιτροπής θα ενισχυθούν για να υποστηρίξουν την εποπτεία ορισμένων συστημάτων ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε μοντέλα γενικής χρήσης και εκείνων που είναι ενσωματωμένα σε πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και πολύ μεγάλες μηχανές αναζήτησης.

Η παρούσα συμφωνία θα προσφέρει ασφαλέστερους και απλούστερους κανόνες τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Το ψηφιακό πακέτο μέτρων για την ΤΝ συμπληρώνει επίσης τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες στήριξης, συμπεριλαμβανομένου του γραφείου εξυπηρέτησης του νόμου για την ΤΝ και των επικείμενων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την ταξινόμηση των συστημάτων υψηλού κινδύνου και τις υποχρεώσεις διαφάνειας.

Πηγή: OT.gr