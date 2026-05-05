Τρίτη 05 Μαϊου 2026
AI 05 Μαΐου 2026, 16:02

To Mythos της Anthropic τρόμαξε τον Τραμπ – Εξετάζει τώρα κανόνες για την ΑΙ

Μέχρι τώρα ο Τραμπ τασσόταν κατά της επιβολής κανόνων στη βιομηχανία ΑΙ. Το μοντέλo Μythos της Anthropic, άσος στο χακάρισμα, φαίνεται πως τον έκανε να αλλάξει γνώμη.

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάνει στροφή 180 μοιρών και εξετάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει σύστημα εποπτείας για τα νέα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γράφουν οι New York Times επικαλούμενοι πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αιτία της μεταστροφής είναι το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic, το οποίο φέρεται να έχει εντοπίσει χιλιάδες κενά ασφάλειας σε λειτουργικά συστήματα και θα μπορούσε δυνητικά να χρησιμοποιηθεί σε καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις, για παράδειγμα εναντίον τραπεζών.

Παραδεχόμενη ότι το μοντέλο θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο αν πέσει σε λάθος χέρια, η Anthropic ματαίωσε την κυκλοφορία του Mythos και το διέθεσε μόνο σε 40 μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες προκειμένου να ελεγχθεί.

Τώρα, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διορίζεται ομάδα εργασίας για την ΑΙ, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η ομάδα θα εξετάσει πιθανές διαδικασίες εποπτείας για νέα μοντέλα ΑΙ.

Αν και η ομάδα θα εξετάσει διάφορες πιθανές προσεγγίσεις, η διαδικασία ελέγχου θα μπορούσε να μιμηθεί το παράδειγμα της Βρετανίας, η οποία έχει αναθέσει σε αρκετούς κυβερνητικούς φορείς να ελέγχουν το εάν τα μοντέλα AI συμμορφώνονται με βασικούς κανόνες ασφάλειας.

Σε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωποι της Anthropic, της Google και της OpenAI ενημερώθηκαν για το θέμα από αξιωματούχους του Λευκού Οίκου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Μέχρι σήμερα, ο Τραμπ τασσόταν κατά των ρυθμιστικών παρεμβάσεων στην ΑΙ υποστηρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα έβλαπτε την αμερικανική καινοτομία προς όφελος της Κίνας.

«Θα βάλουμε αυτόν τον κλάδο στην κορυφή γιατί αυτή τη στιγμή γεννιέται ένα όμορφο μωρό» δήλωσε ο Τραμπ για την ΑΙ σε εκδήλωση τον περασμένο Ιούλιο.

«Πρέπει να φροντίσουμε το μωρό και να το αφήσουμε να αναπτυχθεί. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε με πολιτικές. Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε με ανόητους κανόνες» έλεγε τότε.

Ο αμερικανός πρόεδρος είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να απειλήσει με αντίποινα τις πολιτείες που εξέταζαν ρυθμιστικά μέτρα για την τεχνητή νοημοσύνη.

Ήδη από την πρώτη του μέρα στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ απέσυρε εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε το 2023 ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, το οποίο προέβλεπε ότι οι εταιρείες που αναπτύσσουν δυνητικά επικίνδυνα συστήματα ΑΙ θα πρέπει πρώτα να κοινοποιούν στην κυβέρνηση τα αποτελέσματα των ελέγχων ασφάλειας.

Αναποτελεσματικό το Fuel Pass: Είχε και ρέστα… η κυβέρνηση

Weaponised empathy: Όταν η ενσυναίσθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σας

Επιμένει ο Τραμπ: Έχουμε καταστρέψει πλήρως τον στρατό του Ιράν – Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά

AI 04.05.26

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

Τεχνητή Νοημοσύνη 03.05.26

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

AI 03.05.26

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

AI 30.04.26

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Τεχνολογία 26.04.26

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Champions League 05.05.26

LIVE: Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Ατλέτικο Μαδρίτης για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Στεγαστική κρίση 05.05.26

Ούτε λίγο ούτε πολύ το 28,9% του πληθυσμού δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματος του για στέγη σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος εκτιμάται στο 8,2%

Τεχνητή νοημοσύνη 05.05.26

Η Τζόρτζια Μελόνι κατήγγειλε τη διακίνηση deepfake φωτογραφιών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Χ, όπου την παρουσιάζουν ημίγυμνη και σε προσωπικές στιγμές. Και κάλεσε το κοινό να είναι πολύ προσεκτικό και να διασταυρώνει τις πληροφορίες.

Επικαιρότητα 05.05.26

«Δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή» σημείωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι βάφτισε μια καθυστερημένη ευρωπαϊκή υποχρέωση ως «γενναία εθνική πρωτοβουλία».

Euroleague 05.05.26

LIVE: Μονακό – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μονακό – Ολυμπιακός για το Game 3 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Τι είπε ο Θεοδωρικάκος 05.05.26

«Ας αφήσει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τα ψέματα και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος

Ελλάδα 05.05.26

Παράλληλα, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά καταδικάζει έντονα τον Κωνσταντίνο Τζαβέλλα για το γεγονός ότι επιλήφθηκε ο ίδιος της υπόθεσης των υποκλοπών παρότι είχε προσωπική εμπλοκή

Ποδόσφαιρο 05.05.26

Απίστευτο κι όμως, αληθινό, το... ακατάλληλο Aspmyra Stadion και μεγάλο όπλο της Μπόντο/Γκλιμτ, με τους Νορβηγούς να δαπανούν 100.000.000 € για την ανέγερση της υπερσύγχρονης «Arctic Arena». Ολες οι λεπτομέριες για το... τέλος του «εφιάλτη»!

Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έκανε λόγο για μια συνάντηση «ιδιαίτερης τιμής», υπογραμμίζοντας τη διαρκή προσφορά του Πατριάρχη στον Οικουμενικό Ελληνισμό και την Ορθοδοξία

Πολιτική Γραμματεία 05.05.26

Κι όμως, τα στοιχεία για τις υποκλοπές όπως έχουν προκύψει από τις μαρτυρίες κομβικών προσώπων, αν επαληθευτούν από την εισαγγελία Πρωτοδικών, μπορούν να ακυρώσουν το αφήγημα του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου.

ΕΚΤ 05.05.26

Η Ευρώπη «εισάγει περίπου το 60% της ενέργειάς της, σχεδόν εξ ολοκλήρου από ορυκτά καύσιμα», μια εξάρτηση της οποίας το οικονομικό κόστος εμφανίζεται για άλλη μια φορά, υπογραμμίζει η Κριστίν Λαγκάρντ

Culture Live 05.05.26

«Ενώνοντας έναν Διαιρεμένο κόσμο με τα Μουσεία» είναι το φετινό εορταστικό θέμα, ενώ η ξενάγηση θα έχει τίτλο «Νίκος Καζαντζάκης: στις αποχρώσεις των ιδεών».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

