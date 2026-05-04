Το Mythos της Anthropic τρομάζει την Ευρώπη – Νέα εποχή στο κρατικό χάκινγκ
AI 04 Μαΐου 2026, 10:51

Το Mythos της Anthropic τρομάζει την Ευρώπη – Νέα εποχή στο κρατικό χάκινγκ

To Mythos της Anthropic ξεπερνά τους ανθρώπους σε ικανότητα hacking - Η νέα διάσταση κυβερνοαπειλής για την Ευρώπη.

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ο κλάδος της κυβερνοασφάλειας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, καθώς αναγνωρίζουν την επείγουσα ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης ισάξιου του Mythos της αμερικανικής Anthropic, ενός μοντέλου που ξεπερνά κατά πολύ τις ανθρώπινες ικανότητες στην ανίχνευση και εκμετάλλευση χιλιάδων σοβαρών κυβερνοευπαθειών σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και browsers, ανακαλύπτοντας ακόμη και αδυναμίες που χρονολογούνται δεκαετίες πίσω, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο αν πέσει σε χέρια επιτιθέμενων.

Η πρόσφατη απόφαση της Anthropic να μοιραστεί το Mythos με λίγες δεκάδες τεχνολογικές εταιρείες και οργανισμούς —η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων εδρεύει στις ΗΠΑ— πυροδότησε άμεσους φόβους για μαζικές κυβερνοεπιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές, με την εταιρεία να μοιράζεται τα εκρηκτικά της ευρήματα αποκλειστικά με αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας, αφήνοντας την Ευρώπη σε μεγάλο βαθμό εκτός πρόσβασης και εκτεθειμένη σε νέες απειλές.

Κραυγές αγωνίας

Ο Νταν Κιμπεάν, επικεφαλής της ρουμανικής εθνικής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας, δήλωσε στο Politico ότι «η Ευρώπη πρέπει να χτίσει το δικό της Mythos και να το κάνει γρήγορα», καλώντας τις κυβερνήσεις να συνεργαστούν άμεσα με startups και επιστήμονες προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτή την πρωτοφανή πρόκληση που αναδιαμορφώνει το παγκόσμιο τοπίο της ψηφιακής άμυνας.

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Mythos δεν αποτελεί πλέον τεχνολογικό ζήτημα αλλά θέμα εθνικής κυριαρχίας

Η Γαλλίδα υπουργός AI και Ψηφιακών Υποθέσεων Ανν Λε Χένανφ τόνισε με έμφαση την ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει τις προσπάθειές της ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία εξάρτησης από αμερικανικούς παίκτες όπως η Anthropic, επιβεβαιώνοντας ότι απαιτείται άμεση ανάπτυξη ενός αυτόνομου, βασισμένου σε AI, συστήματος προστασίας κυβερνοασφάλειας που θα προστατεύει τις ευρωπαϊκές υποδομές από τις νέες απειλές.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υπουργός Ασφαλείας Νταν Τζάρβις απευθύνθηκε στα κορυφαία βρετανικά εργαστήρια AI καλώντας τα σε συνεργασία για μια «εθνική προσπάθεια γενεών» που θα ενισχύσει δραστικά τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας απέναντι στις αναδυόμενες κυβερνοαπειλές, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής ασφάλειας.

To Mythos της Anthropic φέρεται να είναι άσος στο χακάρισμα (Reuters)

Γεωπολιτική διάσταση και στρατηγικός κίνδυνος

Η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο του 2025 έχει επιταχύνει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες για τεχνολογική κυριαρχία, καθώς οι φόβοι για ενεργοποίηση «διακόπτη» (kill switch) σε κρίσιμες αμερικανικές τεχνολογίες —από cloud υποδομές μέχρι AI μοντέλα— εντείνονται, καθιστώντας την ευρωπαϊκή εξάρτηση από τις ΗΠΑ όχι απλώς τεχνολογικό αλλά και γεωπολιτικό ρίσκο υψίστης σπουδαιότητας.

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει διπλό κίνδυνο: από τη μια ως πιθανός στόχος ταχύτατων, βασισμένων στην AI κυβερνοεπιθέσεων από αντίπαλες δυνάμεις όπως η Κίνα που διαθέτει ανεξάρτητο ισχυρό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης, και από την άλλη ως ήπειρος που στερείται των αναγκαίων αμυντικών εργαλείων για να ανταποκριθεί σε αυτή την νέα γενιά απειλών.

Η απειλή του Mythos σε λεπτομέρειες

Το Mythos χαρακτηρίζεται ως γενικής χρήσης μοντέλο AI εκπαιδευμένο σε ασύλληπτα τεράστιο όγκο δεδομένων, με μοναδική ικανότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών, αλλά ξεχωρίζει ιδιαίτερα για τις hacking δυνατότητές του, έχοντας ήδη αποκαλύψει «χιλιάδες υψηλής βαρύτητας ευπάθειες» σε κρίσιμα συστήματα, συμπεριλαμβανομένων όλων των μεγάλων λειτουργικών συστημάτων και web browsers, με κάποιες από αυτές τις ευπάθειες να παραμένουν αδιευκρίνιστες εδώ και δεκαετίες.

Η είδηση για πιθανή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο μοντέλο εντείνει τον συναγερμό, καθώς αν τέτοια ισχυρά hacking εργαλεία πέσουν σε χέρια κρατικών ή μη κρατικών δραστών, οι ειδικοί της κυβερνοασφάλειας θα βρεθούν σε μειονεκτική θέση στην παγκόσμια κούρσα επικράτησης, με καταστροφικές συνέπειες για κρίσιμες υποδομές.

Αμερικανική τεχνολογική υπεροχή

Οι αμερικανικές εταιρείες OpenAI, Google, xAI και Anthropic διατηρούν συντριπτική υπεροχή χάρη στην πρόσβαση σε αστρονομικά ποσά επενδύσεων, υπολογιστική ισχύ κολοσσιαίας κλίμακας και την ικανότητα να προσφέρουν ανταγωνιστικότερους μισθούς σε κορυφαίους ερευνητές AI, γεγονός που τους επιτρέπει να αναπτύσσουν μοντέλα όπως το Mythos με ταχύτητες που η Ευρώπη αδυνατεί να ακολουθήσει.

Η OpenAI, λίγο μετά την κυκλοφορία του Mythos, ανακοίνωσε δικό της αντίστοιχο μοντέλο, επιβεβαιώνοντας ότι η κούρσα των superhacking AI δεν αφορά πλέον μία μόνο εταιρεία αλλά ολόκληρο το αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα, το οποίο προηγείται δραματικά έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών.

Το ευρωπαϊκό τεχνολογικό χάσμα

Η γαλλική Mistral, μία από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαϊκές AI εταιρείες με αξία 11,7 δισ. ευρώ μετά τον γύρο χρηματοδότησης του Σεπτεμβρίου, εξακολουθεί να υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους αμερικανικούς ομίλους, ενώ εταιρείες όπως η γερμανική Aleph Alpha και Black Forest Labs εστιάζουν σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως οπτική νοημοσύνη και παραγωγή εικόνων αντί για κρίσιμες hacking δυνατότητες.

Η Black Forest Labs, παρά την πρόσφατη άντληση 300 εκατομμυρίων δολαρίων με συμμετοχή της Nvidia, παραμένει επικεντρωμένη σε οπτικές εφαρμογές, ενώ η πολωνική ElevenLabs προχωρά σε AI φωνητικής παραγωγής, αφήνοντας το πεδίο των superhacking δυνατοτήτων σχεδόν ανεκμετάλλευτο από ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Στρατηγικές πρωτοβουλίες και άμεσες αντιδράσεις

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Darktrace —πρωτοπόρος στην AI για κυβερνοασφάλεια— δήλωσε «ευτυχής να συνεργαστεί» με την βρετανική κυβέρνηση στην υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος «κυβερνοασπίδας», ενώ το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) σχεδιάζει να επεκτείνει τις υφιστάμενες συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα αντί να ξεκινήσει από το μηδέν.

Η υπουργός Λε Χένανφ διαβεβαίωσε ότι η Ευρώπη διαθέτει «κυρίαρχα πρότυπα κυβερνοασφάλειας» και έχει τις τεχνικές δυνατότητες να ανταποκριθεί, τονίζοντας ωστόσο ότι η ταχύτητα αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για να μην βρεθεί η ήπειρος εκτεθειμένη όταν τα superhacking AI γίνουν ευρέως διαθέσιμα.

Ευρωπαϊκή στρατηγική ανεξαρτησίας

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες αποφεύγουν την ανοιχτή αντιπαράθεση με αμερικανικές εταιρείες όπως η OpenAI και η Anthropic, προτιμώντας την ανάπτυξη μικρότερων, στοχευμένων μοντέλων για ρυθμιζόμενους κλάδους όπως ο χρηματοπιστωτικός, αναγνωρίζοντας ότι η πλήρης αυτοδύναμη ανάπτυξη απαιτεί συνδυασμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με πρωτοφανή ταχύτητα και συντονισμό.

Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Mythos δεν αποτελεί πλέον τεχνολογικό ζήτημα αλλά θέμα εθνικής κυριαρχίας, καθώς η μη πρόσβαση σε τέτοιες δυνατότητες θέτει σε άμεσο κίνδυνο κρίσιμες υποδομές, οικονομική σταθερότητα και ψηφιακή ανεξαρτησία ολόκληρης της ηπείρου απέναντι στις νέες πραγματικότητες του κυβερνοπολέμου που ελέγχεται μέσω της AI.

