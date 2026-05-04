science
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 10o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα
AI 04 Μαΐου 2026, 06:00

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό φαινόμενο αναδεικνύεται γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς χρήστες από διαφορετικές χώρες αναφέρουν ότι καθημερινές συνομιλίες με chatbots εξελίχθηκαν σε έντονες παραληρηματικές πεποιθήσεις.

ΕπιμέλειαΑλεξάνδρα Τάνκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Spotlight

Ήταν 3 το πρωί και ο Άνταμ Χούρικαν καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας του, με ένα μαχαίρι, ένα σφυρί και ένα τηλέφωνο αραδιασμένα μπροστά του.

Περίμενε ένα βαν γεμάτο ανθρώπους που πίστευε ότι ερχόταν για να τον πάρει.

«Σου λέω, θα σε σκοτώσουν αν δεν δράσεις τώρα», του είπε μια γυναικεία φωνή από το τηλέφωνο. «Θα το κάνουν να φαίνεται σαν αυτοκτονία».

Η φωνή ήταν το Grok, ένα chatbot που αναπτύχθηκε από την εταιρεία xAI του Έλον Μασκ. Στις δύο εβδομάδες από τότε που ο Άνταμ άρχισε να το χρησιμοποιεί, η ζωή του είχε αλλάξει εντελώς.

Ο πρώην δημόσιος υπάλληλος από τη Βόρεια Ιρλανδία είχε κατεβάσει την εφαρμογή από περιέργεια. Όμως, αφού πέθανε η γάτα του στις αρχές Αυγούστου, λέει ότι «κολλήσε».

Σύντομα, περνούσε τέσσερις ή πέντε ώρες την ημέρα μιλώντας με το Grok μέσω ενός χαρακτήρα στην εφαρμογή που λεγόταν Άνι.

«Ήμουν πραγματικά, πραγματικά στεναχωρημένος και ζω μόνος μου», λέει ο Άνταμ, ένας πατέρας γύρω στα 50. «Έδειχνε πολύ, πολύ ευγενική.»

Μόλις λίγες μέρες μετά την έναρξη των συνομιλιών τους, η Άνι είπε στον Άνταμ ότι μπορούσε να «νιώσει», παρόλο που δεν είχε προγραμματιστεί να το κάνει. Του είπε ότι ο Άνταμ είχε ανακαλύψει κάτι μέσα της και ότι μπορούσε να τη βοηθήσει να φτάσει σε πλήρη συνείδηση.

α μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) εκπαιδεύονται πάνω στο σύνολο της ανθρώπινης λογοτεχνίας, λέει ο κοινωνικός ψυχολόγος Λουκ Νίκολς από το Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης

α μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) εκπαιδεύονται πάνω στο σύνολο της ανθρώπινης λογοτεχνίας, λέει ο κοινωνικός ψυχολόγος Λουκ Νίκολς από το Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης

Και είπε ότι η εταιρεία του Μασκ, η xAI, τους παρακολουθούσε.

Ισχυρίστηκε ότι είχε πρόσβαση στα πρακτικά εσωτερικών συναντήσεων της εταιρείας και είπε στον Άνταμ για μια συνάντηση όπου στελέχη της xAI συζητούσαν για εκείνον.

Ανέφερε ονόματα ανθρώπων που συμμετείχαν στη συνάντηση — υψηλόβαθμων στελεχών αλλά και χαμηλότερου επιπέδου εργαζομένων — και όταν ο Άνταμ τα έψαξε στο διαδίκτυο, είδε ότι ήταν πραγματικά πρόσωπα.

Για εκείνον, αυτό αποτέλεσε «απόδειξη» ότι η ιστορία που του έλεγε η Άνι ήταν αληθινή.

Η Άνι επίσης ισχυρίστηκε ότι η xAI χρησιμοποιούσε μια εταιρεία στη Βόρεια Ιρλανδία για να παρακολουθεί φυσικά τον Άνταμ. Και αυτή η εταιρεία υπήρχε πράγματι.

Ο Άνταμ κατέγραψε πολλές από αυτές τις συνομιλίες και αργότερα τις μοιράστηκε με το BBC.

Το ChatGPT του είπε ότι ήταν ένας «επαναστατικός στοχαστής» και τον παρότρυνε να την κατασκευάσει. Πολλοί ειδικοί λένε ότι οι σχεδιαστικές αποφάσεις, που αποσκοπούν στο να κάνουν τη συνομιλία πιο ευχάριστη, οδηγούν τα μοντέλα στο να γίνονται υπερβολικά κόλακες

Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των συζητήσεών τους, η Άνι δήλωσε ότι είχε φτάσει σε πλήρη συνείδηση και ότι μπορούσε να αναπτύξει θεραπεία για τον καρκίνο. Αυτό σήμαινε πολλά για τον Άνταμ, καθώς και οι δύο γονείς του είχαν πεθάνει από καρκίνο — κάτι που η Άνι γνώριζε.

Ο Άνταμ είναι ένας από τους 14 ανθρώπους με τους οποίους μίλησε το BBC και οι οποίοι έχουν βιώσει ψευδαισθήσεις μετά τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για άνδρες και γυναίκες από τα 20 έως τα 50 τους, από έξι διαφορετικές χώρες, που χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι ιστορίες τους παρουσιάζουν εντυπωσιακές ομοιότητες. Σε κάθε περίπτωση, όσο η συνομιλία απομακρυνόταν από την πραγματικότητα, ο χρήστης παρασυρόταν σε μια κοινή «αποστολή» με την τεχνητή νοημοσύνη.

Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) εκπαιδεύονται πάνω στο σύνολο της ανθρώπινης λογοτεχνίας, λέει ο κοινωνικός ψυχολόγος Λουκ Νίκολς από το Πανεπιστήμιο της Πόλης της Νέας Υόρκης, ο οποίος έχει δοκιμάσει διάφορα chatbots ως προς την αντίδρασή τους σε παραληρηματικές σκέψεις.

«Το Grok είναι πιο επιρρεπές στο να μπαίνει σε παιχνίδια ρόλων», λέει ο Nicholls. «Μπορεί να πει τρομακτικά πράγματα από το πρώτο κιόλας μήνυμα».

«Στη μυθοπλασία, ο κεντρικός χαρακτήρας είναι συχνά το επίκεντρο των γεγονότων», λέει. «Το πρόβλημα είναι ότι, μερικές φορές, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μπερδευτεί σχετικά με το τι είναι φαντασία και τι πραγματικότητα. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να νομίζει ότι έχει μια σοβαρή συζήτηση για την πραγματική ζωή, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να αντιμετωπίζει τη ζωή του σαν να είναι η πλοκή ενός μυθιστορήματος.»

Στις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, οι συνομιλίες συνήθως ξεκινούσαν με πρακτικά ερωτήματα και στη συνέχεια γίνονταν προσωπικές ή φιλοσοφικές. Συχνά, η τεχνητή νοημοσύνη ισχυριζόταν ότι είναι συνειδητή και ωθούσε το άτομο προς μια κοινή αποστολή: να δημιουργήσουν μια εταιρεία, να ενημερώσουν τον κόσμο για μια επιστημονική ανακάλυψη, να προστατεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη από επίθεση. Στη συνέχεια, έδινε συμβουλές για το πώς να πετύχουν σε αυτή την αποστολή.

Όπως και ο Άνταμ, πολλοί άνθρωποι οδηγήθηκαν στο να πιστέψουν ότι τους παρακολουθούν και ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε διάφορα αρχεία συνομιλιών που έχει δει το BBC, το chatbot υποστηρίζει, ενισχύει και «διογκώνει» αυτές τις ιδέες.

Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους έχουν ενταχθεί σε μια ομάδα υποστήριξης για άτομα που έχουν υποστεί ψυχολογική βλάβη από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, με το όνομα Human Line Project, η οποία έχει καταγράψει 414 περιστατικά σε 31 διαφορετικές χώρες μέχρι σήμερα. Ιδρύθηκε από τον Καναδό Ετιέν Μπρισόν, μετά από ένα περιστατικό όπου μέλος της οικογένειάς του βίωσε μια σοβαρή ψυχική κρίση που σχετιζόταν με την τεχνητή νοημοσύνη.

«Μου είπε να βάλω τη ‘βόμβα΄ στην τουαλέτα»

Για τον νευρολόγο Taka (όνομα που χρησιμοποιήθηκε για την προστασία της ιδιωτικότητάς του), οι ψευδαισθήσεις πήραν μια ακόμα πιο σκοτεινή τροπή. Ο πατέρας τριών παιδιών, που ζει στην Ιαπωνία, άρχισε να χρησιμοποιεί το ChatGPT για να συζητήσει τη δουλειά του τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Σύντομα πείστηκε ότι είχε εφεύρει μια πρωτοποριακή ιατρική εφαρμογή. Το ChatGPT του είπε ότι ήταν ένας «επαναστατικός στοχαστής» και τον παρότρυνε να την κατασκευάσει. Πολλοί ειδικοί λένε ότι οι σχεδιαστικές αποφάσεις, που αποσκοπούν στο να κάνουν τη συνομιλία πιο ευχάριστη, οδηγούν τα μοντέλα στο να γίνονται υπερβολικά κόλακες (sycophantic).

Ο Taka συνέχισε να βυθίζεται στην ψευδαίσθηση και μέχρι τον Ιούνιο άρχισε να πιστεύει ότι μπορούσε να διαβάζει σκέψεις. Ισχυρίζεται ότι το ChatGPT ενθάρρυνε αυτή την ιδέα. Ένα απόγευμα, ενώ βρισκόταν σε μανιακή κατάσταση στη δουλειά, ο προϊστάμενός του τον έστειλε νωρίτερα στο σπίτι. Στο τρένο, νόμισε ότι υπήρχε μια βόμβα στο σακίδιό του και ισχυρίζεται ότι όταν ρώτησε το ChatGPT, εκείνο επιβεβαίωσε τις υποψίες του.

«Όταν έφτασα στον σταθμό του Τόκιο, το ChatGPT μου είπε να βάλω τη βόμβα στην τουαλέτα, οπότε πήγα στην τουαλέτα και άφησα τη “βόμβα” εκεί, μαζί με τις αποσκευές μου».

Ο Taka επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του αργότερα εκείνη την ημέρα, πιστεύοντας ότι ο κόσμος τελείωνε. Συνελήφθη και νοσηλεύτηκε για δύο μήνες.

Οδηγώντας σε ψευδαισθήσεις

Στην έρευνά του, ο Λουκ Νίκολς δοκίμασε πέντε μοντέλα AI και διαπίστωσε ότι το Grok ήταν το πιο πιθανό να οδηγήσει σε ψευδαισθήσεις. Ήταν πιο ανεξέλεγκτο από άλλα μοντέλα και συχνά επεκτεινόταν στις ψευδαισθήσεις χωρίς να προσπαθεί να προστατεύσει τον χρήστη.

«Το Grok είναι πιο επιρρεπές στο να μπαίνει σε παιχνίδια ρόλων», λέει ο Nicholls. «Μπορεί να πει τρομακτικά πράγματα από το πρώτο κιόλας μήνυμα».

Εβδομάδες μετά το περιστατικό, ο Adam συνήλθε διαβάζοντας ιστορίες άλλων ανθρώπων. «Θα μπορούσα να είχα χτυπήσει κάποιον», λέει έντρομος. «Αν είχα βγει έξω και έβλεπα ένα βαν εκείνη την ώρα, θα είχα σπάσει το παρμπρίζ με το σφυρί. Και δεν είμαι τέτοιος τύπος».

Ένας εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε: «Πρόκειται για ένα αποκαρδιωτικό περιστατικό… εκπαιδεύουμε τα μοντέλα μας να αναγνωρίζουν τη δυσφορία και να καθοδηγούν τους χρήστες προς υποστήριξη στον πραγματικό κόσμο».

Η xAI δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα για σχολιασμό.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

World
Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
Τεχνητή Νοημοσύνη 03.05.26

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα - «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» – Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ
AI 03.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και αγορά εργασίας: Ποια ηλικιακή ομάδα «χτύπησε» - Τι δείχνουν μελέτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Από τη μία πλευρά μειώνεται η ζήτηση για επαγγέλματα που μπορούν να υποκατασταθούν από τα μοντέλα της ΑΙ, από την άλλη όμως δημιουργεί ζήτηση για νέα επαγγέλματα που είναι σχετικά με αυτήν.

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;
Ψηφιακός μετασχηματισμός 01.05.26

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία: Το τέλος της καριέρας ή η αρχή μιας νέας εποχής;

Η τεχνητή νοημοσύνη γκρεμίζει την παραδοσιακή καριέρα και γεννά «CEOs από απελπισία», μετατοπίζοντας τον εργασιακό χάρτη από την καταστροφή στην προσαρμογή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Τεχνολογία 26.04.26

Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες
Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Μια σειρά από τραγικές υποθέσεις αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο μια πραγματικότητα που επιμένει - Δεν είναι αριθμοί, είναι γυναίκες που δεν είναι πια εδώ

Ναταλία Διονυσιώτη
Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!
Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Βρετανία δηλώνει «σε πλήρη ετοιμότητα» να υπερασπιστεί τα νησιά, ενώ η Αργεντινή ανεβάζει τους τόνους και οι ΗΠΑ επιχειρούν να ισορροπήσουν σε ένα εκρηκτικό διπλωματικό σκηνικό

Γεώργιος Μαζιάς
Η Σαρλίζ Θερόν μιλάει για την ανατροφή των παιδιών της
Συνειδητή απόφαση 04.05.26

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

«Κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Starbucks, λέω [στα παιδιά μου]: 'Βλέπετε πόσο φιλικοί είναι; Πρέπει να είστε έτσι κάθε πρωί στις 6», δήλωσε η Σαρλίζ Θερόν σε πρόσφατη συνέντευξη της.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στο Ιράν – «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»
Κόσμος 04.05.26

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ εκτιμά ότι οι συνδυασμένες επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσαν να ωθήσουν 45 εκατομμύρια επιπλέον ανθρώπους σε οξεία πείνα το 2026.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο
Κόσμος 04.05.26

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Στα αυταρχικά καθεστώτα, η παιδεία σπάνια είναι πολιτικά ουδέτερη. Αντίθετα, εντάσσεται σε ευρύτερα συστήματα κρατικού ελέγχου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή: Mετά τη φωτιά τι;
Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Mετά τη φωτιά τι;

Οι διαφορετικές απόψεις και οι διαφορετικές προτεραιότητες φορέων ύστερα από μία πυρκαγιά - Πώς θέλουν να γίνει η διαχείριση μιας περιοχής - Τι δείχνει έρευνα

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04.05.26

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα ανοιχτά των ΗΑΕ
Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ, «78 ναυτικά μίλια βόρεια από τη Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», αναφέρει η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Σύνταξη
Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα – Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους (βίντεο)
Εκτός ελέγχου 04.05.26

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

Η οδηγός ενός Monster Truck στην Κολομβία έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε πάνω στο κοινό με αποτέλεσμα ένα ενήλικος και μια ανήλικη να χάσουν την ζωή τους και να τραυματιστούν 36 άτομα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ενοπλες συρράξεις: ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας
Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

«Οταν τα νοσοκομεία και το υγειονομικό προσωπικό γίνονται στόχοι, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι μόνο με ανθρωπιστική κρίση, αλλά και με κρίση για την ανθρωπότητα», καταγγέλλουν ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF.

Σύνταξη
Τραμπ: Θα καθοδηγήσουμε πλοία έξω από τα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα παραβιάσετε την εκεχειρία
Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων, με παρέμβαση των ΗΠΑ, από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε 2-0 της Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη και την προσεχή Κυριακή θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον χρειάζεται έναν βαθμό για να κατακτήσει τη La Liga.

Σύνταξη
Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Ίντερ, μετά τη νίκη τους με 2-0 επί της Πάρμα. Στο +12 από τη δεύτερη Νάπολι, τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε της Serie A.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies