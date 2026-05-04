Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου
Πολιτική 04 Μαΐου 2026, 06:00

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ), οι Έλληνες σύμβουλοί του, οι υπέρογκες αμοιβές και η σύνδεση με την Blue Skies. Το ενδεχόμενο έρευνας από την OLAF ή την EPPO, προκαλούν πονοκέφαλο στο Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Με τον φόβο να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στις Βρυξέλλες που θα τους πλήξει πολιτικά ζουν στο Μαξίμου. Αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι επιδοτήσεις των αγροτών αλλά τα όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) και φέρουν ελληνικό άρωμα. Για να είμαστε ακριβείς το άρωμα δεν είναι απλώς ελληνικό, προέρχεται από το στενό περιβάλλον του πρωθυπουργού, καθώς στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες μέρες πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ένας πολύ στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Μπακόλας.

Τα πρόσωπα και η εμπλοκή της Blue Skies

Σε τι πρωταγωνίστησε ο κ. Μπακόλας; Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωσης Follow The Money και Inside Story, από τη στιγμή που έλαβε το χρίσμα του γραμματέα του ΕΛΚ σύναψε συμβάσεις με εταιρείες στελεχών που έχουν άμεσες αναφορές στη ΝΔ, αλλά και με πρόσωπα που έχουν παρελθόν στην «αμαρτωλή» εταιρεία Blue Skies – με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον κ. Μπακόλα.

Το πρόβλημα με τις εν λόγω συμβάσεις ήταν πως αποδείχθηκαν σε τέτοιο βαθμό υπερτιμημένες που το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τις πληρώσει για λογαριασμό του ΕΛΚ, πέραν ενός συγκεκριμένου ποσού, που ήταν μόλις το ένα όγδοο των απαιτούμενων ποσών. Πιο συγκεκριμένα οι συμβάσεις ξεπέρασαν τις 800.000 ευρώ και το Ευρωκοινοβούλιο αποζημίωσε μόλις τις 110.000 ευρώ.

Το ερώτημα είναι αν η αποκάλυψη αυτή που αφορά πεπραγμένα του 2023 και για τα οποία το ΕΛΚ δεν είχε ενημερώσει κανέναν την επίμαχη περίοδο, θα προκαλέσει έρευνα από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ευρώπης, ήτοι την OLAF ή το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε διασπάθιση κοινοτικών πόρων. Πηγές από τις Βρυξέλλες με τις οποίες επικοινώνησε το in όχι μόνο δεν το θεώρησαν απίθανο, αλλά δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο και να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τέτοια έρευνα εκ μέρους της OLAF.

Εκείνοι που εργάζονταν για τη ΝΔ

Εάν συμβεί αυτό, πράγμα που σίγουρα απεύχεται η κυβέρνηση, η έρευνα ίσως έρθει και στην Αθήνα προκειμένου να ελεγχθούν οι εδώ επαφές – κατά συνέπεια και η εταιρεία Blue Skies. Υπενθυμίζεται ότι η εν Ελλάδι άλλη έρευνα που αφορούσε τη συγκεκριμένη εταιρεία πήγε στο αρχείο από την ελληνική δικαιοσύνη. Η τελευταία δεν κατάφερε να βρει συνδέσεις -παρά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης- προσώπων που πληρώνονταν απ’ την Blue Skies αλλά αποδεδειγμένα εργάζονταν για τη ΝΔ και για τον προπαγανδιστικό της βραχίονα, την Ομάδα Αλήθειας.

Ακριβώς όπως ο κ. Μπακόλας, όπως επίσης και έτερα στελέχη που ήρθαν στο φως με την έρευνα και τα οποία στη συνέχεια βρέθηκαν να έχουν επαγγελματική σχέση και με το ΕΛΚ. Ενδεχομένως ευρωπαϊκή έρευνα για το θέμα -με αφορμή την υπόθεση του ΕΛΚ- να φέρει κι άλλα πράγματα στο φως που διέλαθαν της προσοχής της ελληνικής δικαιοσύνης.

Για να κατανοήσουμε ωστόσο καλύτερα την υπόθεση, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Πριν ακριβώς τέσσερα χρόνια, την Άνοιξη του 2022 είχαν λόγους να πανηγυρίζουν στο Μαξίμου. Η κυβέρνηση έπιανε απευθείας άκρες με τη μεγαλύτερη δύναμη του Ευρωκοινοβουλίου, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ). Πώς; Με την τοποθέτηση ενός από τους βασικούς συμβούλους του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Θανάση Μπακόλα, στη θέση του γραμματέα του κόμματος, ακριβώς κάτω από τον επικεφαλής του, τον Γερμανό Μάνφρεντ Βέμπερ. Η απόφαση ήταν του ίδιου του Βέμπερ, αν και η πρόταση προήλθε από τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Κυριάκο, σου είμαι ευγνώμων»

Στο συνέδριο του ΕΛΚ που είχε γίνει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ο Βέμπερ παρουσίαζε τον Μπακόλα και ευχαριστούσε δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη λέγοντας: «Κυριάκο, σου είμαι επίσης ευγνώμων επειδή τον έφερες στο κόμμα μετά από 20 χρόνια που ήταν πολιτικός σύμβουλός σου».

Σήμερα, τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Δεν είναι μόνο ότι δεν ανανεώθηκε η θητεία του Θανάση Μπακόλα στο ΕΛΚ. Ούτε πως οι σχέσεις Μητσοτάκη-Βέμπερ δεν είναι πλέον οι καλύτερες δυνατές, όπως ακούγεται παντού. Είναι πως ήρθε στο φως και μια υπόθεση από το 2023 που δημιουργεί πλήθος ερωτημάτων, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα. Ίσως στην Ελλάδα να δημιουργεί ακόμα περισσότερα, καθώς στην υπόθεση εμπλέκεται και η εταιρεία Blue Skies, η οποία έγινε γνωστή για τις διασυνδέσεις της με την Ομάδα Αλήθειας -τον μηχανισμό προπαγάνδας της ΝΔ- και όχι μόνο.

Υπέρογκα ποσά

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα του Inside Story και του Follow The Money ο Μπακόλας από τη νέα του θέση λίγο καιρό αργότερα θα αναθέσει σε δύο στελέχη και τις εταιρείες τους, την επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΛΚ. Τα πρόσωπα αυτά είναι ο Γεράσιμος -Τζέρι- Ζαγορίτης και ο ελληνοαμερικανός Έρικ Παρκς. Τίποτε το περίεργο ως εδώ. Τα περίεργα θα συμβούν στη συνέχεια όταν οι εν λόγω ειδικοί σύμβουλοι θα χρεώσουν όπως φαίνεται με υπέρογκα ποσά για τις υπηρεσίες τους, που φτάνουν τις 800.000 ευρώ μέσα σ’ένα εξάμηνο. Εύλογα, όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να πληρώσει όλο αυτό το ποσό.

Η υπόθεση φαίνεται πως επιχειρήθηκε να λυθεί ήρεμα, χωρίς να υπάρξουν παρεμβάσεις από πλευράς Δικαιοσύνης. Το Ευρωκοινοβούλιο φαίνεται ότι πλήρωσε ένα ποσό της τάξης των 110.000 ευρώ (που είναι σύνηθες για συμβουλευτικές υπηρεσίες) και άλλες 350.000 πληρώθηκαν από τα αποθεματικά του ΕΛΚ. Ταυτόχρονα οι εταιρείες των δύο συμβούλων φέρονται να επέστρεψαν ποσά της τάξης των 320.000 ευρώ «με καλή θέληση», όπως έγινε γνωστό.

Πολλά τα ερωτήματα

Το γεγονός ότι επιστράφηκαν τα χρήματα δεν αναιρεί τα ερωτήματα που προκύπτουν απ’ αυτή την ιστορία και με δεδομένο πάντα ότι εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκούς πόρους, χρήματα δηλαδή των ευρωπαίων φορολογουμένων. Κι αν το ερώτημα για τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν αυτές οι εταιρείες είναι θέμα του ΕΛΚ, το ζήτημα εδώ είναι ποια δουλειά έκαναν οι Campaign Lab και HD Haevyweight για να κοστολογήσουν τις υπηρεσίες τους με 260.000 η πρώτη και 308.000 ευρώ η δεύτερη. Μαζί με τα παραλειπόμενα που φτάνουν τις 800.000 ευρώ στο εξάμηνο, σημαίνει ότι η κάθε εταιρεία χρέωνε τις υπηρεσίες της προς το ΕΛΚ με κάτι παραπάνω από 70.000 ευρώ το μήνα!

Το εντυπωσιακό είναι ότι κατά την ίδια περίοδο το ΕΛΚ έδιωχνε συνεργάτες του και άλλαζε προσωπικό με την επίσημη δικαιολογία των περικοπών στη χρηματοδότηση. Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως σύμφωνα με πηγές μέσα από το ΕΛΚ, οι δύο εταιρείες που αμείφθηκαν πλουσιοπάροχα για τις υπηρεσίες τους δεν άφησαν πίσω τους κάποιο πρωτόγνωρο, αποδοτικό έργο ώστε να μνημονεύονται γι’ αυτό.

Τα πρόσωπα και οι εταιρείες

Η έρευνα λοιπόν έδειξε τις εταιρείες Campaign Lab και HD Heavyweight. Η πρώτη που έχει έδρα στις Βρυξέλλες ανήκει στον Γεράσιμο Ζαγορίτη, γιο του παλιού στελέχους της ΝΔ, Λευτέρη Ζαγορίτη. Η δεύτερη που έχει έδρα στην Κύπρο ανήκει στον ελληνοαμερικανό σύμβουλο ψηφιακής επικοινωνίας, Έρικ Θανόπουλο Παρκς, έναν άνθρωπο που κατά δήλωσή του εργάστηκε «εθελοντικά» στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα, κατά το ίδιο διάστημα που είχε σύμβαση με το ΕΛΚ.

Κοινός παρανομαστής και των δύο, ο πρώην πλέον γραμματέας του ΕΛΚ, Θανάσης Μπακόλας. Ο άνθρωπος που την ίδια χρονιά που έγιναν οι εν λόγω αναθέσεις, περιλαμβανόταν στη λίστα του Politico ώς ένα από τα «4ο επιδραστικότερα πρόσωπα των Βρυξελλών».

«Ως ο εκτελεστικός που διοικεί το κεντροδεξιό κόμμα της Ευρώπης, ο Μπακόλας έχει φέρει ένα πιο συγκρουσιακό στιλ στις Βρυξέλλες, εν όψει των επικείμενων ευρωεκλογών», έγραφε τότε το Politico επισημαίνοντας ότι με την ανάληψη των καθηκόντων του ο κ. Μπακόλας έστρεψε επί της ουσίας το ΕΛΚ περισσότερο στους ευρωσκεπτικιστές και έκοψε τις πολλές επαφές με τους ευρωπαίους σοσιαλιστές. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι επίσημες εξηγήσεις δεν δόθηκαν για την απομάκρυνση του κ. Μπακόλα από το ΕΛΚ, ένα χρόνο πριν, τον Απρίλιο του 2025.

Η σύνδεση με τη Blue Skies

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η εμπλοκή προσώπων που συνδέονται με την εταιρεία Blue Skies, η οποία θεωρείται κομβικός κρίκος στον επικοινωνιακό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας. Κι αυτό συμβαίνει επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας συνεργάτες του Παρκς φαίνεται να εργάζονται ταυτόχρονα στη Blue Skies, ένας εξ αυτών μετακινήθηκε αργότερα στο ΕΛΚ άλλοι διατηρούσαν παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο κ. Μπακόλας εμφανιζόταν -σύμφωνα με δημοσιεύματα- για ένα διάστημα στο μισθολόγιο της Blue Skies. Η συγκεκριμένη εταιρεία ως γνωστόν δεν είναι τυχαία. Σχετίζεται με την εταιρεία V+O των Βαρβιτσιώτη-Ολύμπιου, οι οποίοι, υπήρξαν στόχοι του Predator. Για την ιστορία ουδείς τους κινήθηκε νομικά κατά των υπευθύνων για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Από το λογιστήριο της Blues Skies λοιπόν εντελώς τυχαία έχουν περάσει την τελευταία δεκαετία ουκ ολίγα στελέχη της ΝΔ ως «υπάλληλοι». Ανάμεσά τους ο κ. Κυρανάκης, η κυρία Μιχαηλίδου, διάφορα γαλάζια τρολ του Διαδικτύου με ονοματεπώνυμο, ο κ. Μπακόλας, το αγαπημένο παιδί του Γιώργου Γεραπετρίτη -η κυρία Ορσάκη Ρουσσέτου- οι κ.κ. Δογάνης και Μπένος που διαχειρίζονται την Ομάδα Αλήθειας της ΝΔ. κ.α.

Η στάση του Βέμπερ

Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι εξάγουμε «τεχνογνωσία προπαγάνδας» στην Ευρώπη, ωστόσο αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά. Ουδείς μπορεί να γνωρίζει εάν στο μέλλον ο κ. Βέμπερ θα ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συζητήσεις στα ευρωπαϊκά όργανα για καίρια ζητήματα, όπως π.χ. το κράτος δικαίου.

Υπενθυμίζεται ότι την περίοδο που ο κ. Βέμπερ έπινε νερό στο όνομα του Έλληνα πρωθυπουργού και διάλεγε τον κ. Μπακόλα για γραμματέα του ΕΛΚ, στην Ελλάδα  είχε αρχίσει να ξεσπά σιγά, σιγά το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μόνο τυχαίο δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί το γεγονός ότι στη συνέχεια -και όταν ξέσπασε το σκάνδαλο- ότι ο κ. Βέμπερ όσο και το ΕΛΚ έκαναν τα πάντα για να υποβαθμίσουν την υπόθεση στα ευρωπαϊκά όργανα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εξήραν τις «μεταρρυθμίσεις Μητσοτάκη» για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα.

Αγορές: Πουλήστε τον Μάιο ή το βλέμμα στα εταιρικά αποτελέσματα;

Τελευταία πεινάτε περισσότερο; Ίσως η άνοιξη σας άνοιξε την όρεξη

Πάουελ: Γιατί παραμένει στη Fed

Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

«Στο χιλιοστό» 03.05.26

Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Επικαιρότητα 03.05.26

Σφοδρά πυρά 03.05.26

Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Αιχμηρή τοποθέτηση 03.05.26

Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Υποκλοπές 02.05.26

Υποκλοπές 02.05.26

Αντιπαράθεση 02.05.26

Πολιτική Γραμματεία 02.05.26

Δήλωση Τσουκαλά 02.05.26

Κυβέρνηση 02.05.26

Νομικό πλαίσιο 04.05.26

Τα "Μαλβίνας" για τους Αργεντίνους 04.05.26

Συνειδητή απόφαση 04.05.26

AI 04.05.26

Κόσμος 04.05.26

Κόσμος 04.05.26

Κλιματική αλλαγή 04.05.26

Ανοικτά των ΗΑΕ 04.05.26

Εκτός ελέγχου 04.05.26

Ενοπλες συρράξεις 04.05.26

Παραβίαση εκεχειρίας 04.05.26

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ποδόσφαιρο 04.05.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

