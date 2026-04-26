Οι Κινέζοι κλέβουν τα… μυστικά των ΗΠΑ στην ΑΙ

Οι υποψίες δεν ήταν χθεσινές, αλλά την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε ανοιχτά τις κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ότι διεξάγουν «εκστρατείες βιομηχανικής κλίμακας για την παράνομη αντιγραφή αμερικανικών μοντέλων ΑΙ». Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η καταγγελία, η οποία μάλιστα φέρει ελληνική «υπογραφή», διατυπώνεται ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Πεκίνο, όπου στις 14 Μαΐου θα ξεκινήσει σειρά συνομιλιών με τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοιχεία ότι ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα, διεξάγουν εκστρατείες βιομηχανικής κλίμακας για την ‘απόσταξη’ και την κλοπή αμερικανικής Τεχνητής Νοημοσύνης», κατήγγειλε με ανάρτησή του στο δίκτυο Χ ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής του Γραφείου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου και επιστημονικός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ.

Ο Έλληνας σύμβουλος

Παρενθετικά αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικλ Τζον Κοτσακάς Κράτσιος, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό του, είναι ένας στενός συνεργάτης του Τραμπ ελληνικής καταγωγής (από τη Χίο και την Καστοριά), ο οποίος παρείχε τις υπηρεσίες του στον Αμερικανό πρόεδρο και κατά τους τελευταίους της πρώτης θητείας του.

Από τον Ιούλιο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021, που ο Τραπ εγκατέλειψε επεισοδιακά τον Λευκό Οίκο για να εγκατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν, ο Κράτσιος είχε διοριστεί υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Μηχανικής.

Ο Μάκλ Κράτσιος γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1986 και το 2008 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον με πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Πιστοποιητικό Ελληνικών Σπουδων. Εργάστηκε ως αρχισυντάκτης και πρόεδρος του περιοδικού Business Today και επίσης ως σύμβουλος στις επενδυτικές εταιρείες Barclays Capital, Lyford Group International, Clarium Capital Management και Thiel Capital. Αμέσως μετά την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, εντάχθηκε στο επιτελείο των στενών συμβούλων και συνεργατών του προέδρου.

«Απόσταξη» και «οντότητες»

Η «απόσταξη γνώσης» (knowledge distillation) είναι μια τεχνική εκπαίδευσης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ως «μαθητής» ενός άλλου, πιο προηγμένου και ισχυρού μοντέλου που λειτουργεί ως «καθηγητής» για την αντιγραφή και αναπαραγωγή των δυνατοτήτων του.

Με τη μεταφορά γνώσης, που επιτυγχάνεται, καθίσταται δυνατή η ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων με μειωμένο υπολογιστικό κόστος και εν τέλει η ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλής απόδοσης σε μικρότερες συσκευές δίχως σημαντική απώλεια ακρίβειας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια τεχνική αντιγραφής ΑΙ. «Η απόσταξη είναι νόμιμη όταν πραγματοποιείται κατόπιν εξουσιοδότησης του ισχυρότερου μοντέλου, αλλά παράνομη όταν διεξάγεται παράνομα», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ξένες οντότητες χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες ‘λογαριασμούς μεσολάβησης’ και άλλες τεχνικές για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να αντιγράψουν συστηματικά τις τεχνολογικές εξελίξεις στις ΗΠΑ», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο Μάικλ Κράτσιος, ο οποίος δημοσιοποίησε το υπόμνημα που έστειλε την ίδια μερα (την Πέμπτη) στις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

«Οι ξένες οντότητες που βασίζονται σε τόσο ασταθή θεμέλια πρέπει να έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν», αστειεύτηκε ο Κράτσιος, ο οποίος δεν κατονόμασε τις «οντότητες» αυτές.

«Δόλιοι λογαριασμοί»

Στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με υπόμνημα που κατέθεσε στο αμερικανικό Κογκρέσο η κορυφαία αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI κατηγορούσε την κινεζική DeepSeek ότι αντιγράφει κρυφά και δίχως εξουσιοδότηση τα μοντέλα της χρησιμοποιώντας «εξελιγμένες τεχνικές».

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η επίσης αμερικανική Anthropic κατηγόρησε τρεις κινεζικές εταιρείες, την DeepSeek, τη Moonshot AI και τη MiniMax, ότι δημιούργησαν «περισσότερους από 24.000 δόλιους λογαριασμούς» για να πετύχουν περισσότερες από 16 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το περίφημο μοντέλο ΑΙ της εταιρείας, το Claude. Απώτερος στόχος των τριών κινεζικών εταιρειών είναι, κατά την Anthropic, να αναβαθμίσυν τη λειτουργία τους και να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μοντέλα ΑΙ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διευκρινίσει ότι θα μοιραστεί με τις αμερικανικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει περί βιομηχανικής κατασκοπείας των Κινέζων στον κλάδο και ότι θα διερευνήσει τις «προσήκουσες ενέργειες» που θα πρέπει γίνουν εναντίον των υπευθύνων επιχειρήσεων.

Το φαινόμενο DeepSeek

Από τον Ιανουάριο του 2025 η κινεζική DeepSeek είχε σπείρει τον πανικό στη Σίλικον Βάλεϊ καθώς είχε ήδη «ανατρέψει το modus operandi των αμερικανικών εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης εισάγοντας μια αλλαγή παραδείγματος», όπως έγραφε χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ της η βρετανική οικονομική εφημερίδα «Financial Times».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η DeepSeek «είχε καταφέρει να αποδίδει ανάλογα ή και καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με εκείνα του ChatGPT και των άλλων αμερικανικών εφαρμογών.

