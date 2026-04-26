Οι Κινέζοι κλέβουν τα… μυστικά των ΗΠΑ στην ΑΙ
Κόσμος 26 Απριλίου 2026, 23:40

Οι Κινέζοι κλέβουν τα… μυστικά των ΗΠΑ στην ΑΙ

Καταγγελίες για βιομηχανική κατασκοπεία δυο βδομάδες πριν τη συνάντηση Τραμπ-Σι στο Πεκίνο -

Οι υποψίες δεν ήταν χθεσινές, αλλά την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε ανοιχτά τις κινεζικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης ότι διεξάγουν «εκστρατείες βιομηχανικής κλίμακας για την παράνομη αντιγραφή αμερικανικών μοντέλων ΑΙ». Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η καταγγελία, η οποία μάλιστα φέρει ελληνική «υπογραφή», διατυπώνεται ενώ ο πρόεδρος Τραμπ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Πεκίνο, όπου στις 14 Μαΐου θα ξεκινήσει σειρά συνομιλιών με τον κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν στοιχεία ότι ξένες οντότητες, κυρίως στην Κίνα, διεξάγουν εκστρατείες βιομηχανικής κλίμακας για την ‘απόσταξη’ και την κλοπή αμερικανικής Τεχνητής Νοημοσύνης», κατήγγειλε με ανάρτησή του στο δίκτυο Χ ο Μάικλ Κράτσιος, επικεφαλής του Γραφείου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου και επιστημονικός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ.

Ο Έλληνας σύμβουλος

Παρενθετικά αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μάικλ Τζον Κοτσακάς Κράτσιος, όπως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό του, είναι ένας στενός συνεργάτης του Τραμπ ελληνικής καταγωγής (από τη Χίο και την Καστοριά), ο οποίος παρείχε τις υπηρεσίες του στον Αμερικανό πρόεδρο και κατά τους τελευταίους της πρώτης θητείας του.

Από τον Ιούλιο 2020 έως τον Ιανουάριο 2021, που ο Τραπ εγκατέλειψε επεισοδιακά τον Λευκό Οίκο για να εγκατασταθεί ο Τζο Μπάιντεν, ο Κράτσιος είχε διοριστεί υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Μηχανικής.

Ο Μάκλ Κράτσιος γεννήθηκε το Νοέμβριο του 1986 και το 2008 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πρίνστον με πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Πιστοποιητικό Ελληνικών Σπουδων. Εργάστηκε ως αρχισυντάκτης και πρόεδρος του περιοδικού Business Today και επίσης ως σύμβουλος στις επενδυτικές εταιρείες Barclays Capital, Lyford Group International, Clarium Capital Management και Thiel Capital. Αμέσως μετά την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, εντάχθηκε στο επιτελείο των στενών συμβούλων και συνεργατών του προέδρου.

«Απόσταξη» και «οντότητες»

Η «απόσταξη γνώσης» (knowledge distillation) είναι μια τεχνική εκπαίδευσης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ως «μαθητής» ενός άλλου, πιο προηγμένου και ισχυρού μοντέλου που λειτουργεί ως «καθηγητής» για την αντιγραφή και αναπαραγωγή των δυνατοτήτων του.

Με τη μεταφορά γνώσης, που επιτυγχάνεται, καθίσταται δυνατή η ταχύτερη εξαγωγή συμπερασμάτων με μειωμένο υπολογιστικό κόστος και εν τέλει η ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης υψηλής απόδοσης σε μικρότερες συσκευές δίχως σημαντική απώλεια ακρίβειας.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια τεχνική αντιγραφής ΑΙ. «Η απόσταξη είναι νόμιμη όταν πραγματοποιείται κατόπιν εξουσιοδότησης του ισχυρότερου μοντέλου, αλλά παράνομη όταν διεξάγεται παράνομα», σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ξένες οντότητες χρησιμοποιούν δεκάδες χιλιάδες ‘λογαριασμούς μεσολάβησης’ και άλλες τεχνικές για να αποφύγουν τον εντοπισμό τους και να αντιγράψουν συστηματικά τις τεχνολογικές εξελίξεις στις ΗΠΑ», σημειώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο Μάικλ Κράτσιος, ο οποίος δημοσιοποίησε το υπόμνημα που έστειλε την ίδια μερα (την Πέμπτη) στις αρμόδιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ.

«Οι ξένες οντότητες που βασίζονται σε τόσο ασταθή θεμέλια πρέπει να έχουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα και την αξιοπιστία των μοντέλων που παράγουν», αστειεύτηκε ο Κράτσιος, ο οποίος δεν κατονόμασε τις «οντότητες» αυτές.

«Δόλιοι λογαριασμοί»

Στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με υπόμνημα που κατέθεσε στο αμερικανικό Κογκρέσο η κορυφαία αμερικανική εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης OpenAI κατηγορούσε την κινεζική DeepSeek ότι αντιγράφει κρυφά και δίχως εξουσιοδότηση τα μοντέλα της χρησιμοποιώντας «εξελιγμένες τεχνικές».

Στα τέλη Φεβρουαρίου, η επίσης αμερικανική Anthropic κατηγόρησε τρεις κινεζικές εταιρείες, την DeepSeek, τη Moonshot AI και τη MiniMax, ότι δημιούργησαν «περισσότερους από 24.000 δόλιους λογαριασμούς» για να πετύχουν περισσότερες από 16 εκατομμύρια αλληλεπιδράσεις με το περίφημο μοντέλο ΑΙ της εταιρείας, το Claude. Απώτερος στόχος των τριών κινεζικών εταιρειών είναι, κατά την Anthropic, να αναβαθμίσυν τη λειτουργία τους και να εκπαιδεύσουν τα δικά τους μοντέλα ΑΙ.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διευκρινίσει ότι θα μοιραστεί με τις αμερικανικές εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει περί βιομηχανικής κατασκοπείας των Κινέζων στον κλάδο και ότι θα διερευνήσει τις «προσήκουσες ενέργειες» που θα πρέπει γίνουν εναντίον των υπευθύνων επιχειρήσεων.

Το φαινόμενο DeepSeek

Από τον Ιανουάριο του 2025 η κινεζική DeepSeek είχε σπείρει τον πανικό στη Σίλικον Βάλεϊ καθώς είχε ήδη «ανατρέψει το modus operandi των αμερικανικών εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης εισάγοντας μια αλλαγή παραδείγματος», όπως έγραφε χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ της η βρετανική οικονομική εφημερίδα «Financial Times».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η DeepSeek «είχε καταφέρει να αποδίδει ανάλογα ή και καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με εκείνα του ChatGPT και των άλλων αμερικανικών εφαρμογών.

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Στενά του Ορμούζ: Μπορεί να ανοίξουν ξανά, αλλά το σύστημα έχει ήδη διαλυθεί

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

CEOs... από απελπισία - Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα
Το τέλος της βεβαιότητας: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη διέλυσε την κοινή μας πραγματικότητα

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης διαβρώνει την κοινή μας πραγματικότητα δημιουργώντας μια πρωτοφανή κρίση εμπιστοσύνης παγκοσμίως

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τεχνητή νοημοσύνη: Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI – Οι προκλήσεις
Γιατί οι περισσότεροι εργοδότες δεν είναι ικανοποιημένοι από την AI - Οι προκλήσεις

Μόνο ένας στους 10 εργοδότες στην Ελλάδα δηλώνει ότι οι σημερινές λύσεις που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες πρόσληψης, onboarding και εκπαίδευσης

ΑΙ και εργασία: Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας
Η τεχνητή νοημοσύνη ίσως να μην σας κλέψει τη δουλειά, αλλά θα αλλάξει ριζικά το επάγγελμά σας

Ίσως η AI να μην καταργεί απλώς θέσεις εργασίας, αλλά να αναδιαμορφώνει σιωπηλά τον τρόπο εργασίας, αυτοματοποιώντας συγκεκριμένες εργασίες και αναδεικνύοντας τη σημασία της ανθρώπινης κρίσης

Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;
Η απειλή της υπερνοημοσύνης: Πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα ανεξέλεγκτο μέλλον;

Επιστήμονες και οργανισμοί προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται ταχύτερα από τα μέτρα ελέγχου της, εγείροντας ανησυχίες για υπαρξιακούς κινδύνους μέσα στην επόμενη δεκαετία

Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Η Anthropic τρομάζει το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το νέο μοντέλο Mythos της Anthropic μπορεί επί της ουσίας να δείξει σε επιτήδειους τις αδυναμίες διαδικτυακών εφαρμογών και το «μονοπάτι» για να εισχωρήσουν στο σύστημα, με αυτοματοποιημένο τρόπο

Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Τερματοφύλακας έριξε μπουνιά στο Ουέσκα – Σαραγόσα και ακολούθησε χαμός! (vid)
Τερματοφύλακας έριξε μπουνιά στο Ουέσκα – Σαραγόσα και ακολούθησε χαμός! (vid)

Το... έλα να δεις έγινε σε ματς της Ουέσκα με τη Σαραγόσα, όταν ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, αφού αντίκρισε τη κόκκινη κάρτα, στη συνέχεια όρμησε σε αντίπαλο και τον ξάπλωσε κάτω με μπουνιά!

Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη
Ιράν: Ο ΥΠΕΞ Αραγκτσί θα συναντήσει τον Πούτιν στη Μόσχα τη Δευτέρα – Η Ρωσία επιβεβαιώνει την επίσκεψη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, μετά την επίσκεψή του στο Ισλαμαμπάντ, την Μουσκάτ και ξανά το Ισλαμαμπάντ όπου συνάντησε την αντιπροσωπία του Ιράν, οδεύει προς Μόσχα.

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla
Αντιπολεμική συναυλία για τη Γάζα: Κατάμεστα τα Προπύλαια – Ετοιμάζεται νέα ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla

Στο live συμμετέχουν δεκάδες γνωστά ονόματα της ελληνικής σκηνής, μεταξύ των οποίων η Νατάσσα Μποφίλιου, η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη, η Ρένα Μόρφη, η Μαριάνα Κατσιμίχα και ο Θανάσης Λουβερδής.

Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους
Αντιφασιστική πορεία ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου στους Αμπελόκηπους

Μια αντιφασιστική πορεία εκτυλίχθηκε στους δρόμους των Αμπελοκήπων ενάντια στο άνοιγμα γραφείων του Εθνικού Μετώπου, από συλλογικότητες, κόμματα και αντιφασιστικές οργανώσεις.

AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου
AI και πυρηνικός όλεθρος: Η αυτοματοποίηση της διοίκησης και ο κίνδυνος του αστραπιαίου πολέμου

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει τον έλεγχο των πυρηνικών οπλοστασίων, διεθνείς εκθέσεις προειδοποιούν πως ένα αλγοριθμικό σφάλμα μπορεί να πυροδοτήσει τον παγκόσμιο όλεθρο

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)
ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 0-1: Μία ευκαιρία οι Σερραίοι, ένα «χρυσό» γκολ παραμονής! (vid)

Η ΑΕΛ πέταξε στα «σκουπίδια» τις αρκετές ευκαιρίες που είχε στο α' μέρος ( μεταξύ των οποίων και δυο δοκάρια), εν αντιθέσει με τον Πανσερραϊκό που σκόραρε με μία και... καλή (50′ Δοϊρανλής) παίρνοντας βαθιά ανάσα στη μάχη της παραμονής

Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα μποξ
Χαμός στην Τουρκία: Οπαδοί ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο μετά τη νίκη του σε αγώνα

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στην Τουρκία, όταν οπαδοί επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν Ρώσο πυγμάχο αμέσως μετά τη νίκη του, μετατρέποντας την αθλητική διοργάνωση σε σκηνικό άγριας βίας.

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους
LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους

LIVE: Μίλαν – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Γιουβέντους για την 34η αγωνιστική της Serie A.

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν
Epic Fury: Πύραυλοι 36 δισ. δολ. που προορίζονταν για Κίνα «χωνεύτηκαν» από τα βουνά του Ιράν

Ειδικοί εκτιμούν ότι τα πυρομαχικά που αξιοποίησε η Επιχείρηση Epic Fury ήταν προγραμματισμένα για να είναι έτοιμα σε περίπτωση σύγκρουσης με την Κίνα και τη Ρωσία.

Άγιος Δημήτριος: Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου
Η στιγμή που ο 20χρονος φτάνει στο πάρκο Ασυρμάτου πριν τη δολοφονία του 27χρονου - Το ψέμα που είπε στις Αρχές

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους οπτικό υλικό που καταρρίπτει τον ισχυρισμό του δράστη ότι είχε άλλο αυτοκίνητο την ημέρα της δολοφονίας στον Άγιο Δημήτριο.

Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών – Τι έγραψε για τον Τραμπ
Το μανιφέστο του δράστη της επίθεσης στο δείπνο των Ανταποκριτών - Τι έγραψε για τον Τραμπ

Ο 31χρονος, Κόουλ Τόμας Άλεν, άφησε πίσω ένα μανιφέστο το οποίο δημοσιεύθηκε και στο οποίο αποκαλύπτει τους λόγους και τους στόχους της επίθεσης.

Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία
Super League 2: Στην πρώτη θέση στα πλέι άουτ του Α’ ομίλου ο ΠΑΟΚ Β – Η τελική βαθμολογία

Ο ΠΑΟΚ Β΄ έκλεισε τη σεζόν στα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League με άνετο 3-1 απέναντι στον Μακεδονικό και τερμάτισε στην κορυφή της βαθμολογίας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η κατάταξη.

Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου
Η Ίσα Ρέι αποκαλύπτει την πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε η Μάγια Άγγέλου

«Η Μάγια συνήθιζε να λέει ότι όταν κάποιος σου δείξει ποιος είναι, πρέπει να τον πιστέψεις από την πρώτη στιγμή», είπε σε ομιλία της η Ίσα Ρέι, αναφερόμενη στην καλύτερη συμβουλή που έχει λάβει.

Μαγνητικό τσιμέντο: Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους
Η ιδέα που υπόσχεται να βάλει τέλος στο καρφιά και τις βίδες στους τοίχους

Ένας 29χρονος από την Αργεντινή παρουσίασε ένα δομικό υλικό που μετατρέπει τους τοίχους σε επιφάνειες όπου μπορείς να τοποθετήσεις αντικείμενα χωρίς καρφιά ή βίδες στους τοίχους.

Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League
Ντόρτμουντ-Φράιμπουργκ 4-0: Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το εισιτήριο για το Champions League

Η Ντόρτμουντ έκανε επίδειξη δύναμης, καθώς στο 31’ προηγούνταν 3-0, και παραμένει δεύτερη, με τη Μπάγερν να έχει εξασφαλίσει τον τίτλο. Η Φράιμπουργκ έχασε την 7η θέση που οδηγεί στην Ευρώπη

Δημογραφικό: «Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία – Το στοίχημα της επόμενης ημέρας
«Πολλαπλασιαστής κινδύνων» για την οικονομία το δημογραφικό - Το στοίχημα της επόμενης ημέρας

Αγγίζοντας τον πυρήνα της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας. Το δημογραφικό και το «παράδοξο της ευημερίας». Όσο πιο πλούσια, ασφαλής και μορφωμένη γίνεται μια κοινωνία, τόσο λιγότερο τείνει να αναπαράγεται. Η αντίστροφη πυραμίδα.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

