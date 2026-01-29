Ένα χρόνο μετά την DeepSeek, η Κίνα έχει κάνει άλματα στην ΑΙ

Οι κινεζικές εταιρείες επιταχύνουν την ανάπτυξη νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός με τις αμερικανικές OpenAI, Anthropic και Google.

Πριν από λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, η κινεζική DeepSeek συγκλόνισε τις παγκόσμιες αγορές με την κυκλοφορία ενός chatbot τεχνητής νοημοσύνης που υποβάθμισε το ChatGPT της OpenAI σε τέλη χρήσης και κόστος παραγωγής, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τεχνολογικών περιορισμών των ΗΠΑ στην Κίνα.

Την Τρίτη, η νεοφυής εταιρεία Moonshot AI με έδρα το Πεκίνο αποκάλυψε το Kimi K2.5, το οποίο ισχυρίζεται ότι διαθέτει δυνατότητες δημιουργίας βίντεο και πρακτόρων που ξεπερνούν και τα τρία κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης των ΗΠΑ. Η Agentic AI (δηλαδή πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης) αναφέρεται γενικά σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ικανά να εκτελούν εργασίες για λογαριασμό ανθρώπων. Ο απώτερος στόχος είναι να υπάρχουν εξελιγμένοι πράκτορες που λειτουργούν αυτόνομα με ελάχιστη αλληλεπίδραση χρήστη.

H Alibaba ενημέρωσε την εφαρμογή Qwen AI για να ενθαρρύνει τους χρήστες να ψωνίζουν, να παραγγέλνουν φαγητό και να πληρώνουν με το chatbot

Η αναβάθμιση του μοντέλου της Moonshot AI ήρθε περίπου τρεις μήνες αφότου η εταιρεία κυκλοφόρησε το μοντέλο K2.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba ανακοίνωσε το τελευταίο της μοντέλο γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κείμενο, εικόνες ή βίντεο με βάση τις εντολές των χρηστών. Η Alibaba ισχυρίστηκε ότι το Qwen3-Max-Thinking ξεπέρασε τους μεγάλους Αμερικανούς ανταγωνιστές της σε μια ευρεία δοκιμή αναφοράς που φέρει την βαρύγδουπη ονομασία «Humanity’s Last Exam» (η τελευταία εξέταση της ανθρωπότητας).

Η Alibaba ανακοίνωσε ότι το νέο μοντέλο μπορεί να επιλέξει αυτόματα το καλύτερο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για μια σειρά εργασιών και να αξιοποιήσει προηγούμενες συνομιλίες ως πλαίσιο για να δημιουργήσει νέες απαντήσεις πιο αποτελεσματικά, όλα με μικρό επιπλέον κόστος.

Μία εβδομάδα νωρίτερα, στις 19 Ιανουαρίου, η Z.ai κυκλοφόρησε μια δωρεάν έκδοση του πρόσφατα κυκλοφορήσαντος μοντέλου GLM 4.7 . Δύο ημέρες αργότερα, η εταιρεία περιόρισε την εγγραφή νέων συνδρομητών στο εργαλείο κωδικοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η ζήτηση επηρέασε την διαθέσιμη υπολογιστική ισχύ της.

Επίσης, την περασμένη εβδομάδα, οι μετοχές του κινεζικού τεχνολογικού γίγαντα Baidu που διαπραγματεύονται στο Χονγκ Κονγκ ανέβηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους σε σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, Ernie 5.0. Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η ενημέρωση ξεπέρασε σε απόδοση το Gemini-2.5-Pro ​​της Google, αλλά δεν τη συνέκρινε με το νεότερο Gemini 3 Pro της Google DeepMind.

Ο Ντέμης Χασάμπης, διευθύνων σύμβουλος της Google DeepMind, δήλωσε στο CNBC νωρίτερα μέσα στον Ιανουάριο ότι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας μπορεί να είναι μόνο «μήνες» πίσω από αυτά που αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ.

Δοκιμάζοντας άλλους τρόπους ανταγωνισμού

Πέρα από την ανάπτυξη, οι κινεζικές εταιρείες προωθούν την υιοθέτηση εγχώριων τεχνολογιών, καθιστώντας τες πιο προσιτές για τις αναδυόμενες οικονομίες.

Σε αντίθεση με πολλά κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί στις ΗΠΑ, αυτά από την Κίνα τείνουν να είναι ανοιχτού κώδικα, επιτρέποντας συνήθως δωρεάν ή χαμηλού κόστους πρόσβαση και τη δυνατότητα προσαρμογής του υποκείμενου κώδικα του μοντέλου.

«Η ελπίδα είναι ότι χώρες εκτός της Κίνας θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα μοντέλα για να διασφαλίσουν ότι μεγάλος αριθμός εφαρμογών θα κατασκευαστεί με βάση αυτά τα κινεζικά μοντέλα», δήλωσε ο Άλεξ Λου, ιδρυτής της LSY Consulting. «Αυτός είναι ένας τρόπος για να διεισδύσουν στην αγορά οι κινεζικές εταιρείες».

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η τάση αυτή ήδη συμβαίνει. Η Microsoft νωρίτερα αυτόν τον μήνα προχώρησε σε εκτιμήσεις ότι η χρήση του DeepSeek στην Αφρική είναι δύο έως τέσσερις φορές υψηλότερη από ό,τι σε άλλες περιοχές.

Η υπερβολική προσοχή στα benchmarks της τεχνητής νοημοσύνης αποσπά την προσοχή από την πραγματική αξία της τεχνολογίας — όταν αυτή ενσωματώνεται σε υπάρχοντα οικοσυστήματα παιχνιδιών ή ψυχαγωγίας, όπως αυτό της Tencent, ανέφερε σε σημείωμά του ο Άιβαν Σου, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar.

Ο κινεζικός τεχνολογικός γίγαντας λειτουργεί την πανταχού παρούσα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WeChat, καθώς και άλλες δημοφιλείς εφαρμογές παιχνιδιών και streaming βίντεο στην Κίνα.

Η Tencent ανακοίνωσε την Κυριακή ότι θα διανείμει 1 δισεκατομμύριο γουάν (140 εκατομμύρια δολάρια) σε χρηματικά έπαθλα μέσω της εφαρμογής chatbot Yuanbao AI κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς τον Φεβρουάριο. Η προωθητική ενέργεια μιμείται προηγούμενες καμπάνιες με «κόκκινους φακέλους» που βοήθησαν το WeChat να γίνει μία από τις δύο κυρίαρχες εφαρμογές πληρωμών για κινητά πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι σύνηθες για τις κινεζικές οικογένειες τα μέλη να ανταλάσσουν μετρητά σε μικρούς κόκκινους φακέλους κατά τη διάρκεια των διακοπών.

Οι ByteDance και Baidu πραγματοποιούν επίσης προσφορές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη κατά τη διάρκεια της επερχόμενης εορταστικής περιόδου στην Κίνα, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν τους χρήστες στις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης τους.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Alibaba ενημέρωσε την εφαρμογή Qwen AI για να ενθαρρύνει τους χρήστες να αλληλεπιδρούν με το chatbot για να ψωνίζουν, να παραγγέλνουν φαγητό και να πληρώνουν χωρίς να εγκαταλείπουν την εφαρμογή — χάρη στην ενσωμάτωση υπαρχουσών πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας, όπως το Taobao. Η Qwen ισχυρίζεται ότι έχει περισσότερους από 100 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Αυτή η ενσωμάτωση θα μπορούσε να δημιουργήσει περισσότερα έσοδα για την Alibaba, με την υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το Qwen, τόσο περισσότερο θα χρησιμοποιούν το Taobao και θα ψωνίζουν από αυτό, δήλωσε στο CNBC ο Λου. Αυτό θα βοηθούσε στην αντιστάθμιση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας του υποκείμενου μοντέλου Τεχνητής Νοημοσύνης, είπε.

Οι κινεζικές εταιρείες ανταγωνίζονται κυρίως για την επισκεψιμότητα των χρηστών αντί να αναπτύσσουν τα πιο προηγμένα μοντέλα, κατέληξε.

Πηγή: OT.gr