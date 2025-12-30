science
H Meta ποντάρει στα ΑΙ agents με την εξαγορά της κινεζικής Manus
Τεχνολογία 30 Δεκεμβρίου 2025

H Meta ποντάρει στα ΑΙ agents με την εξαγορά της κινεζικής Manus

Η συμφωνία της Meta μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από ΗΠΑ και Κίνα.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΚείμενοΕυθύμιος Τσιλιόπουλος
Spotlight

Σε ένα σπάνιο φαινόμενο αμερικανικού τεχνολογικού ομίλου που αγοράζει πρωτοποριακή πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης με κινεζικές ρίζες, η Meta ανακοίνωσε ότι αγοράζει τον πράκτορα (agent) τεχνητής νοημοσύνης Manus, με σκοπό να βελτιώσει τα δικά της προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Meta γνωστοποίησε ότι θα «λειτουργήσει και θα πουλήσει την υπηρεσία Manus» -έναν εξαιρετικά εξελιγμένο ψηφιακό βοηθό- ενσωματώνοντας παράλληλα την τεχνολογία της στα δικά της προϊόντα, όπως το chatbot Meta AI. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.

Η Manus είναι ένας από τους «κορυφαίους αυτόνομους πράκτορες γενικής χρήσης» και τα εργαλεία της μπορούν να εκτελέσουν εργασίες που περιλαμβάνουν «έρευνα αγοράς, προγραμματισμό και ανάλυση δεδομένων», ανέφερε η Meta. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αγοράσουν συνδρομές στους πράκτορές της για μόλις 20 δολάρια το μήνα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στην ταχέως αναπτυσσόμενη τεχνολογία σε μια προσπάθεια να ανταγωνιστεί την OpenAI και την Google. Αγωνίζεται να αναπτύξει αυτό που αποκαλεί «προσωπική υπερ-νοημοσύνη», επενδύοντας σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και προσλαμβάνοντας κορυφαίους ερευνητές, ενώ παράλληλα αποκτά αρκετές μικρότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης.

Επενδυτής στην ομάδα της Manus δήλωσε ότι η συμφωνία θα καταταχθεί ως η τρίτη μεγαλύτερη εξαγορά της Meta μετά την WhatsApp και την Scale AI. Η Meta πλήρωσε 19 δισεκατομμύρια δολάρια για το WhatsApp το 2014 και έως 15 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα 49% των μετοχών της Scale AI φέτος.

«Η εποχή που ανήκει σε αυτή τη γενιά νέων Κινέζων επιχειρηματιών έχει φτάσει», δήλωσε ο συνεργάτης της ZhenFund, Λιού Γιουάν, στο WeChat. Ο Λιου σημείωσε ότι ο Ζάκερμπεργκ είναι μακροχρόνιος χρήστης της Manus.

Η αγορά της Manus, η οποία απασχολεί περίπου 100 υπαλλήλους παγκοσμίως, θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο σε μια εποχή που η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έχει γίνει σημείο ανάφλεξης στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ.

To Manus είναι ήδη ένα από τα πιο γνωστά ΑΙ agents (Manus)

To Manus είναι ήδη ένα από τα πιο γνωστά ΑΙ agents (Manus)

Η αγορά της Meta μπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις από ΗΠΑ και Κίνα

Η μητρική εταιρεία της Manus, Butterfly Effect, που κάποτε χαρακτηριζόταν ως το επόμενο DeepSeek, συγκέντρωσε φέτος χρήματα σε έναν γύρο χρηματοδότησης με επικεφαλής την αμερικανική εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Benchmark.

Η Benchmark και οι συνεργάτες της δέχτηκαν πυρά από τα γεράκια κατά της Κίνας στην Ουάσινγκτον, τα οποία υποστήριξαν ότι η συμφωνία παραβίαζε τους κανόνες που απαγορεύουν σε αμερικανικούς ομίλους να επενδύουν στην κινεζική Τεχνητή Νοημοσύνη. Η ομάδα της Manus, εν τω μεταξύ, μεταφέρθηκε στη Σιγκαπούρη, ωθώντας ορισμένα κινεζικά μέσα ενημέρωσης να χαρακτηρίσουν την εταιρεία «αποστάτες».

«Σε αυτό το κύμα Τεχνητής Νοημοσύνης, οι Κινέζοι επιχειρηματίες που κατασκευάζουν μεγάλα μοντέλα ανοιχτού κώδικα ή εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί ταχύτερα και είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί», δήλωσε στους FT ο Λι Τσενγκντόνγκ, ιδρυτής του διαδικτυακού think-tank Haitun.

«Μια απίστευτη εταιρεία και μια ομάδα πωλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε. «Εάν η Κίνα δεν εκτιμά το ταλέντο και τους επιχειρηματίες και δεν σέβεται τους βασικούς κανόνες του κεφαλαίου, τελικά θα είναι πολύ δύσκολο [για τη χώρα] να κερδίσει τον τεχνολογικό πόλεμο Κίνας-ΗΠΑ».

Ο επιχειρηματίας της Τεχνητής Νοημοσύνης Αλεξάντρ Γουάνγκ, που προσλήφθηκε από τον Ζάκερμπεργκ το καλοκαίρι για να ηγηθεί των προσπαθειών Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta, δήλωσε στο X ότι η Meta στρατολογεί επίσης ευρύτερα στη Σιγκαπούρη, όπου θα παραμείνει η ομάδα της Manus.

Ο Ζάκερμπεργκ αντιμετωπίζει αυξανόμενες πιέσεις για να δικαιολογήσει τις γιγάντιες δαπάνες του για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να βρει τρόπους για να δημιουργήσει έσοδα από την τεχνολογία σε καταναλωτές ή επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκατομμυρίων επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για διαφήμιση.

Η εταιρεία διερευνά τη δοκιμή premium συνδρομών για τον βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης Meta AI, για εργασίες όπως κρατήσεις και δημιουργία βίντεο, σύμφωνα με πηγές των FT.

«Η ένταξη στην Meta μας επιτρέπει να χτίσουμε πάνω σε μια ισχυρότερη, πιο βιώσιμη βάση χωρίς να αλλάξουμε τον τρόπο λειτουργίας της Manus ή τον τρόπο λήψης αποφάσεων», ανέφερε ο Σιάο Χονγκ, διευθύνων σύμβουλος της Manus, σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΟΤ.gr

