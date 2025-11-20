Ο «νονός της ΑΙ» Γιαν ΛεΚουν αποχωρεί από τη Meta για να αναπτύξει «μοντέλα του κόσμου»

Ο γάλλος ερευνητής Γιαν ΛεΚουν, πρωτεργάτης της τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαίωσε ότι αποχωρεί από τη Meta Plaforms για να ιδρύσει εταιρεία που θα πειραματιστεί με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση για την ΑΙ.

O ΛεΚουν θεωρείται ένας από τους τρεις «νονούς της ΑΙ», μαζί με τον βρετανό Τζέφρι Χίντον και τον Καναδό Γιόσουα Μπένζιο, με τους οποίους μοιράστηκε το Βραβείο Τούρινγκ το 2018.

Για διάστημα 12 ετών, ήταν το βασικό μυαλό πίσω το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της Meta.

Εντάχθηκε στην εταιρεία το 2013 για να ιδρύσει το Facebook AI Research (FAIR), το εργαστήριο που ανέδειξε τη Meta σε έναν από τους μεγάλους παίκτες της τεχνητής νοημοσύνης, και στη συνέχεια ανέλαβε για μια επταετία τη θέση του επικεφαλής επιστήμονα ΑΙ.

Ήταν υπεύθυνος για σημαντικά επιτεύγματα στη βαθιά μάθηση, τη μηχανική όραση και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLM), στα οποία βασίζονται τα σημερινά chatbot.

Παρόλα αυτά, ο ΛεΚουν υποστηρίζει ότι, παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους, τα LLM έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και δεν είναι η προσέγγιση που θα κάνει τις μηχανές εξυπνότερους από τους ανθρώπος.

«Για την επόμενη επανάσταση, πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε τι λείπει από τις σημερινές προσεγγίσεις» δήλωσε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή.

Ο ΛεΚουν, 65 ετών, θεωρεί ότι η επόμενη λέξη στην τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τα «μοντέλα του κόσμου», τα οποία δεν εκπαιδεύονται με υλικό από το Διαδίκτυο, όπως τα LLM, αλλά μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με το φυσικό περιβάλλον και να αντιλαμβάνονται τον χώρο και τους νόμους της φυσικής.

Αντί να προβλέπουν την επόμενη λέξη όπως τα LLΜ, τα μοντέλα του κόσμου προβλέπουν τι θα συμβεί στον πραγματικό κόσμο σύμφωνα με τις σχέσεις αιτίου-αποτελέσματος.

Στην ίδια προσέγγιση ποντάρει εξάλλου η «νονά της ΑΙ» Φέι Φέι Λι, πρώην ερευνήτρια της Google.

Στην εκδήλωση της Κυριακής ο ΛεΚουν ανέφερε ότι η εταιρεία που ιδρύει θα εστιαστεί στα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται για υπερανθρώπινη νοημοσύνη.

«Στόχος της startup είναι να φέρει την επόμενη μεγάλη επανάσταση στην ΑΙ: συστήματα που κατανοούν τον φυσικό κόσμο, διαθέτουν μόνιμη μνήμη, μπορούν να σκέφτονται λογικά και μπορούν να σχεδιάζουν περίπλοκες αλληλουχίες ενεργειών» είπε.

Δήλωσε πως θα ανακοινώσει λεπτομέρειες για την εταιρεία σε επόμενο χρόνο, πρόσθεσε όμως ότι η Meta θα συμμετέχει στην προσπάθεια.