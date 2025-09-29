science
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Μοντέλα του Κόσμου» – Το μεγάλο στοίχημα για την εποχή της «υπερνοημοσύνης»
AI 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:33

«Μοντέλα του Κόσμου» – Το μεγάλο στοίχημα για την εποχή της «υπερνοημοσύνης»

Οι Google, DeepMind, Meta και Nvidia αναπτύσσουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου.

Γιάννης Αγουρίδης
ΕπιμέλειαΓιάννης Αγουρίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Spotlight

Οι κορυφαίες ομάδες τεχνητής νοημοσύνης εντείνουν την εστίασή τους στα λεγόμενα «μοντέλα του κόσμου» που μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το ανθρώπινο περιβάλλον, αναζητώντας νέους τρόπους για την επίτευξη της «υπερνοημοσύνης» των μηχανών.

Οι Google DeepMind, Meta και Nvidia είναι μεταξύ των εταιρειών που προσπαθούν να κερδίσουν έδαφος στον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης, αναπτύσσοντας συστήματα που στοχεύουν στην πλοήγηση στον φυσικό κόσμο, μαθαίνοντας από βίντεο και ρομποτικά δεδομένα και όχι μόνο από τη γλώσσα.

Η προσπάθεια και η πρόοδος

Αυτή η προσπάθεια έρχεται καθώς προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με το αν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα — η τεχνολογία που τροφοδοτεί δημοφιλή chatbots όπως το ChatGPT της OpenAI — έχουν φτάσει στο ανώτατο όριο της προόδου τους.

Η πρόοδος στην απόδοση μεταξύ των LLM που έχουν κυκλοφορήσει εταιρείες του κλάδου, όπως η OpenAI, η Google και η xAI του Ίλον Μασκ, έχει επιβραδυνθεί, παρά τα τεράστια ποσά που έχουν επενδυθεί στην ανάπτυξή τους.

OpenAI ChatGPT

Η δυνητική αγορά για τα μοντέλα κόσμου θα μπορούσε να είναι τεράστια, σχεδόν στο μέγεθος της παγκόσμιας οικονομίας, σύμφωνα με τον Rev Lebaredian, αντιπρόεδρο της Omniverse και της τεχνολογίας προσομοίωσης στην Nvidia, καθώς φέρνει την τεχνολογία στον φυσικό τομέα, όπως οι τομείς της κατασκευής και της υγειονομικής περίθαλψης.

«Ποια είναι η ευκαιρία για τα βασικά μοντέλα κόσμου ; Ουσιαστικά… 100 τρισεκατομμύρια δολάρια, αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια νοημοσύνη που μπορεί να κατανοήσει τον φυσικό κόσμο και να λειτουργήσει σε αυτόν», είπε.

Τα παγκόσμια μοντέλα εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας ροές δεδομένων από πραγματικά ή προσομοιωμένα περιβάλλοντα

Τα μοντέλα

Τα μοντέλα κόσμου εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας ροές δεδομένων από πραγματικά ή προσομοιωμένα περιβάλλοντα. Θεωρούνται ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της προόδου στα αυτόνομα αυτοκίνητα, τη ρομποτική και τη λεγόμενη τεχνητή νοημοσύνη. 

Τα μοντέλα αυτά εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας ροές δεδομένων από πραγματικά ή προσομοιωμένα περιβάλλοντα. Θεωρούνται ένα σημαντικό βήμα για την προώθηση της προόδου στα αυτόνομα αυτοκίνητα, τη ρομποτική και τους λεγόμενους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, αλλά απαιτούν τεράστιο όγκο δεδομένων και υπολογιστική ισχύ για την εκπαίδευσή τους και θεωρούνται μια άλυτη τεχνική πρόκληση.

Αυτή η εστίαση σε μια εναλλακτική προσέγγιση των LLM έχει γίνει ορατή, καθώς αρκετές ομάδες τεχνητής νοημοσύνης έχουν παρουσιάσει μια σειρά από εξελίξεις στα μοντέλα κόσμου τους τελευταίους μήνες.

Οι αλληλεπιδράσεις

Τον περασμένο μήνα, η Google DeepMind κυκλοφόρησε το Genie 3, το οποίο δημιουργεί βίντεο καρέ καρέ και λαμβάνει υπόψη προηγούμενες αλληλεπιδράσεις. Προηγουμένως, τα μοντέλα δημιουργίας βίντεο συνήθως δημιουργούσαν ολόκληρο το βίντεο με μία κίνηση, αντί να το δημιουργούν βήμα προς βήμα.

«Η τεχνητή νοημοσύνη… παραμένει σε μεγάλο βαθμό περιορισμένη στον ψηφιακό τομέα», δήλωσε ο Shlomi Fruchter, συνυπεύθυνος του Genie 3 στη Google DeepMind. «Δημιουργώντας περιβάλλοντα που μοιάζουν ή συμπεριφέρονται όπως ο πραγματικός κόσμος, μπορούμε να έχουμε πολύ πιο κλιμακωτούς τρόπους για να εκπαιδεύσουμε την τεχνητή νοημοσύνη… χωρίς τις πραγματικές συνέπειες ενός λάθους στον πραγματικό κόσμο».

Η Meta προσπαθεί να αναπαράγει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά μαθαίνουν παθητικά παρατηρώντας τον κόσμο γύρω τους, εκπαιδεύοντας τα μοντέλα V-JEPA σε ακατέργαστο περιεχόμενο βίντεο. Το εργαστήριο Facebook Artificial Intelligence Research (Fair), με υπεύθυνο τον επικεφαλής επιστήμονα τεχνητής νοημοσύνης της Meta Yann LeCun και με έμφαση σε μακροπρόθεσμα έργα τεχνητής νοημοσύνης, κυκλοφόρησε τη δεύτερη έκδοση του μοντέλου τον Ιούνιο, το οποίο έχει δοκιμάσει σε ρομπότ.

Meta AI

Ο LeCun, που θεωρείται ένας από τους «νονούς» της σύγχρονης τεχνητής νοημοσύνης, είναι ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της νέας αρχιτεκτονικής, προειδοποιώντας ότι τα LLM δεν θα αποκτήσουν ποτέ την ικανότητα να συλλογίζονται και να σχεδιάζουν όπως οι άνθρωποι.

Παρά ταύτα, ο διευθυντής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ αύξησε πρόσφατα τις επενδύσεις σε κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με μια ελίτ ομάδα να πιέζει τώρα για να επιτύχει σημαντικές καινοτομίες στα επόμενα μοντέλα Llama LLM. Αυτό περιελάμβανε την πρόσληψη του Alexandr Wang, ιδρυτή της ομάδας σήμανσης δεδομένων Scale AI, για να ηγηθεί όλων των εργασιών της Meta στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με τον LeCun να αναφέρεται πλέον στον Wang.

Η εφαρμογή

Μια βραχυπρόθεσμη εφαρμογή των μοντέλων είναι η βιομηχανία του θεάματος, όπου μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές και ρεαλιστικές σκηνές. Η World Labs, μια νεοσύστατη εταιρεία που ιδρύθηκε από την πρωτοπόρο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης Fei-Fei Li, αναπτύσσει ένα μοντέλο που δημιουργεί περιβάλλοντα 3D παρόμοια με αυτά των βιντεοπαιχνιδιών από μια μόνο εικόνα.

Η Runway, μια νεοφυής επιχείρηση παραγωγής βίντεο που συνεργάζεται με στούντιο του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένης της Lionsgate, λάνσαρε τον περασμένο μήνα ένα προϊόν που χρησιμοποιεί μοντέλα για να δημιουργεί περιβάλλοντα παιχνιδιών, με εξατομικευμένες ιστορίες και χαρακτήρες που δημιουργούνται σε πραγματικό χρόνο.

«Οι παραδοσιακές μέθοδοι βίντεο [είναι μια] βίαιη προσέγγιση στη δημιουργία pixel, όπου προσπαθείς να συμπιέσεις την κίνηση σε μερικά καρέ για να δημιουργήσεις την ψευδαίσθηση της κίνησης, αλλά το μοντέλο στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει ούτε κατανοεί τι συμβαίνει σε αυτή τη σκηνή», δήλωσε ο Cristóbal Valenzuela, διευθύνων σύμβουλος της Runway.

Η Niantic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει χαρτογραφήσει 10 εκατομμύρια τοποθεσίες

Η φυσική που δεν ήταν όμοια με τον πραγματικό κόσμο

Τα προηγούμενα μοντέλα δημιουργίας βίντεο είχαν φυσική που δεν ήταν παρόμοια με τον πραγματικό κόσμο, πρόσθεσε, κάτι που τα συστήματα μοντέλων κόσμου γενικής χρήσης βοηθούν να αντιμετωπιστεί.

Για να δημιουργήσουν αυτά τα μοντέλα, οι εταιρείες πρέπει να συλλέξουν έναν τεράστιο όγκο φυσικών δεδομένων για τον κόσμο.

Η Niantic, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, έχει χαρτογραφήσει 10 εκατομμύρια τοποθεσίες, συλλέγοντας πληροφορίες μέσω παιχνιδιών όπως το Pokémon Go, το οποίο έχει 30 εκατομμύρια παίκτες κάθε μήνα που αλληλεπιδρούν με έναν παγκόσμιο χάρτη.

Η Niantic διαχειριζόταν το Pokémon Go για εννέα χρόνια και, ακόμη και μετά την πώληση του παιχνιδιού στην αμερικανική Scopely τον Ιούνιο, οι παίκτες του εξακολουθούν να συνεισφέρουν ανώνυμα δεδομένα μέσω σαρώσεων δημόσιων σημείων αναφοράς, προκειμένου να βοηθήσουν στην κατασκευή του μοντέλου του κόσμου του.

«Έχουμε ένα καλό ξεκίνημα στην αντιμετώπιση του προβλήματος», δήλωσε ο John Hanke, διευθύνων σύμβουλος της Niantic Spatial, όπως ονομάζεται πλέον η εταιρεία μετά τη συμφωνία με την Scopely.

Μοντέλα του κόσμου που παράγουν ή προβλέπουν περιβάλλοντα

Τα κενά

Τόσο η Niantic όσο και η Nvidia εργάζονται για να καλύψουν τα κενά, δημιουργώντας μοντέλα του κόσμου που παράγουν ή προβλέπουν περιβάλλοντα. Η πλατφόρμα Omniverse της Nvidia δημιουργεί και εκτελεί τέτοιες προσομοιώσεις, βοηθώντας τον τεχνολογικό γίγαντα αξίας 4,3 τρισ. δολαρίων να προωθήσει τη ρομποτική και αξιοποιώντας τη μακρά ιστορία της στην προσομοίωση πραγματικών συνθηκών σε βιντεοπαιχνίδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έχει δηλώσει ότι η επόμενη σημαντική φάση ανάπτυξης για την εταιρεία θα έρθει με την «φυσική τεχνητή νοημοσύνη», με τα νέα μοντέλα να φέρνουν επανάσταση στον τομέα της ρομποτικής.

Κάποιοι, όπως ο LeCun της Meta, έχουν δηλώσει ότι αυτή η όραση μιας νέας γενιάς συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που τροφοδοτούν μηχανές με νοημοσύνη ανθρώπινου επιπέδου θα μπορούσε να χρειαστεί 10 χρόνια για να πραγματοποιηθεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς της τεχνητής νοημοσύνης, το δυναμικό πεδίο εφαρμογής αυτής της πρωτοποριακής τεχνολογίας είναι ευρύ. Τα μοντέλα κόσμου «ανοίγουν την ευκαιρία να εξυπηρετηθούν όλοι αυτοί οι άλλοι κλάδοι και να ενισχυθεί αυτό που έκαναν οι υπολογιστές για την εργασία που απαιτεί γνώση», δήλωσε ο Lebaredian της Nvidia.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

Ευλογιά προβάτων: Απώλειες, αποσπασματικά μέτρα και έλλειψη στρατηγικού σχεδίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Μεσογειακή διατροφή: Πώς να φτιάξεις το τέλειο μεσημεριανό

Πολιτική
Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

Πόθεν έσχες πολιτικών αρχηγών: Ποιος είναι ο πλουσιότερος όλων – Το χαρτοφυλάκιο του Μητσοτάκη

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη
«Καμπανάκι» 27.09.25

Το «θηρίο» της τεχνητής νοημοσύνης και οι κίνδυνοι που καλείται να προλάβει η Ευρώπη

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ειδικότερα της τεχνητής νοημοσύνης, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με κινδύνους που καλείται να προβλέψει και να προλάβει

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι
Ενοχή ή ενηλικίωση; 20.09.25

Για να κατανοήσετε πώς η AI θα αναδιαμορφώσει την ανθρωπότητα, διαβάστε αυτό το γερμανικό παραμύθι

Η AI θα αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα με κάτι που θα μοιάζει περισσότερο με... μαγική ευχή σε ένα παραμύθι - Η πρόκληση για τις μελλοντικές γενιές είναι να αντιμετωπίσουν το αίσθημα κενού που αφήνει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα
AI 20.09.25

Τι θέλουν οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης να φτιάξουν; Μεγαλόπνοα σχέδια που ίσως να απέχουν πολύ από την πραγματικότητα

Οι εταιρείες που κατασκευάζουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν ως σκοπό να φτιάξουν ένα υπερεργαλείο, ένα πλάνο που έχει αρκετά κωλύματα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης
Μπαίνουν κανόνες 18.09.25

Η Ιταλία, πρώτη στην ΕΕ που ψηφίζει νόμο για να βάλει όρια στην AI – Πότε επιβάλλει ποινές φυλάκισης

Η νομοθεσία στην Ιταλία περιορίζει την πρόσβαση των παιδιών και επιβάλλει ποινές φυλάκισης για την επιβλαβή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»
«Μία νύχτα μόνο» 29.09.25

Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Ο αληθινός έρωτας δεν χτίζεται με βάση τα εμπόδια. Δεν είναι απαραίτητο να πονέσεις»

Με αφορμή τη νέα τους τηλεοπτική συνεργασία στη σειρά του MEGA «Μία νύχτα μόνο», Μαριλίτα Λαμπροπούλου και Δημήτρης Λάλος, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Buongiorno»

Σύνταξη
Σουηδία: «Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία» – Στέλνει αντιαεροπορικά
Ενόψει Συνόδου 29.09.25

«Η Ρωσία είναι πιθανόν πίσω από τις πτήσεις drones πάνω από τη Δανία», λέει η Σουηδία και στέλνει αντιαεροπορικά

Προκειμένου να ενισχύσει την ασφάλεια της Δανίας ενόψει της Συνόδου Κορυφής, η Σουηδία στέλνει αντιαεροπορικά στη γειτονική της χώρα

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Πόλεμος στην Ουκρανία 29.09.25

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο