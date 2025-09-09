Γιατί τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης επινοούν πληροφορίες και έχουν «παραισθήσεις»;

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) OpenAI ανέφερε σε μια νέα ερευνητική μελέτη ότι οι αλγόριθμοι επιβραβεύουν τα chatbots όταν μαντεύουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που δεν γνωρίζουν, μία πληροφορία που έρχεται μετά από τον εντοπισμό ψευδών πληροφοριών από τα συστήματα.

Οι «παραισθήσεις» της τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI αναφέρεται σε «ψευδαισθήσεις» όταν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των chatbots μαντεύουν απαντήσεις για τις οποίες δεν είναι σίγουρα, αντί να παραδέχονται ότι δεν γνωρίζουν.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι λεγόμενες «παραισθήσεις» προέρχονται από ένα σφάλμα στη δυαδική ταξινόμηση, όταν τα LLM κατηγοριοποιούν νέες παρατηρήσεις σε μία από τις δύο κατηγορίες, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro News.

Ο λόγος για τον οποίο οι «παραισθήσεις» συνεχίζονται είναι επειδή τα LLM «λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι καλοί εξεταζόμενοι και να μαντεύουν όταν η αβεβαιότητα βελτιώνει την απόδοση των ‘εξετάσεων’», αναφέρει η έκθεση.

Οι ερευνητές το συνέκριναν με μαθητές που μαντεύουν σε εξετάσεις πολλαπλής επιλογής ή μπλοφάρουν σε γραπτές εξετάσεις, επειδή η υποβολή μιας απάντησης θα τους έδινε περισσότερους βαθμούς από το να αφήσουν το πεδίο κενό.

Τα LLM λειτουργούν με ένα σύστημα βαθμολόγησης που τους ανταμείβει με έναν βαθμό για κάθε σωστή απάντηση και κανέναν για κενά ή για την απάντηση «δεν ξέρω».

Τα μοντέλα ChatGPT γενικά διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες στο 40% των απαντήσεών τους.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε λίγες εβδομάδες μετά την κυκλοφορία του GPT-5 από την OpenAI, ενός μοντέλου που, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι «απόλυτα αξιόπιστο» με 46% λιγότερα λάθη από τον προκάτοχό του, το GPT-4o.

Ωστόσο, μια πρόσφατη μελέτη της αμερικανικής εταιρείας NewsGuard διαπίστωσε ότι τα μοντέλα ChatGPT γενικά διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες στο 40% των απαντήσεών τους.

Η ΑΙ δεν θα είναι ποτέ 100% ακριβής

Μέσω της προ-εκπαίδευσης και της μετα-εκπαίδευσης, τα chatbots μαθαίνουν πώς να προβλέπουν την επόμενη λέξη σε μεγάλες ποσότητες κειμένου.

Όπως αναφέρει το Euro News, μελέτη της OpenAI διαπίστωσε ότι ενώ ορισμένα πράγματα, όπως η ορθογραφία και η γραμματική, ακολουθούν πολύ σαφείς κανόνες και δομή, υπάρχουν άλλα θέματα ή τύποι δεδομένων που θα είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να αναγνωριστούν από μια τεχνητή νοημοσύνη.

Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι μπορούν να ταξινομήσουν εικόνες όταν έχουν την ετικέτα «γάτα ή σκύλος», αλλά αν οι εικόνες είχαν ετικέτα πιο περίπλοκη, το chatbot δεν θα μπορούσε να τις κατηγοριοποιήσει με ακρίβεια.

Τα μοντέλα δεν θα είναι ποτέ 100% ακριβή, επειδή «ορισμένα ερωτήματα του πραγματικού κόσμου είναι εγγενώς αναπάντητα».

Αυτού του είδους οι εργασίες που εκτελεί η τεχνητή νοημοσύνη «θα παράγουν πάντα σφάλματα, ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένος είναι ο αλγόριθμος», σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης.

Ένα από τα βασικά ευρήματα των ερευνητών στην έκθεση είναι ότι τα μοντέλα δεν θα είναι ποτέ 100% ακριβή, επειδή «ορισμένα ερωτήματα του πραγματικού κόσμου είναι εγγενώς αναπάντητα».

Για να περιορίσουν τις «ψευδαισθήσεις», οι χρήστες θα μπορούσαν να δίνουν εντολή στο LLM να απαντά με ένα «Δεν ξέρω» αν δεν γνωρίζει την απάντηση και να τροποποιούν το υπάρχον σύστημα βαθμολόγησης για τους τύπους απαντήσεων που δίνει, ανέφερε η OpenAI.