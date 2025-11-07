magazin
07.11.2025 | 17:30
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου
Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal
07 Νοεμβρίου 2025 | 19:10

Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα και μια θέση στις φιναλίστ, εντυπωσιάζοντας με την εμφάνισή της και τα φωνητικά της σε death metal τραγούδι.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Όλοι έχουμε δει στα social media να κυκλοφορούν χιουμοριστικές εικόνες που σατιρίζουν την επικαιρότητα -είτε πολιτική είτε κοινωνική- και γράφουν «σωστή φωτογραφία με λάθος λεζάντα». Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε την εμφάνιση της εκπροσώπου της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος, μόνο που αντί τη λεζάντα θα έπρεπε να πούμε φωνή.

Η Ignacia Fernández ανέβηκε στη σκηνή του διαγωνισμού και αρχικά εντυπωσίασε τους πάντες με την παρουσία της. Και λίγο μετά κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, ερμηνεύοντας ένα death metal κομμάτι στη σκηνή, έχοντας την κιθάρα τον Carlos Palma, με τα φωνητικά της να τα ζηλεύουν και οι υπεύθυνοι των ειδικών εφέ στον Εξορκιστή.

@spin Serving looks and roaring hooks 😳 This is Ignacia Fernández, who fronts the progressive death metal group @DecessusOfficial when she’s not modeling. She’ll, unsurprisingly, be in the finals this weekend. (📹 via @Ignacia Fernández ♬ original sound – SPIN

Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας και ακούγοντας το βίντεο ταυτόχρονα δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτή η φωνή βγαίνει από αυτό το στόμα – είναι σαν δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Από την άλλη, η ερμηνεία του πανέμορφου 27χρονου μοντέλου από τη Νότια Αμερική ήταν εντυπωσιακή.

Η Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, μια θέση στην 20άδα των φιναλίστ και την αποθέωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς έσπασε τα στερεότυπα αυτών των διαγωνισμών που θέλουν τις περισσότερες γυναίκες να μην ρισκάρουν να τσαλακώσουν την εικόνα τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ignacia Fernández (@ignacia.fdez)

Βέβαια για όσους την ξέρουν αυτή της η εμφάνιση δεν ήταν κάτι περίεργο. Η Fernández είναι εδώ και μια πενταετία η frontwoman της death metal μπάντας Decessus και έχουν συμμετάσχει σε πολλά μουσικά φεστιβάλ.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε το βίντεο της εμφάνισή της στα προσωπικά της social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Το metal υπήρξε βασικό κομμάτι της ζωής και δείχνει ποιος ποιος είμαι ως άνθρωπος: είναι ένα καταφύγιο, μια πηγή δύναμης και σκοπού. Το να μπορώ να τα εκφράσω στη σκηνή του διαγωνισμού Μις Κόσμος ήταν μια ευκαιρία που εκτιμώ».

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Στο 50%+1 μειώνει τον στόχο της Δημόσιας Πρότασης για την ΕΧΑΕ

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές
07.11.25

Μας κάνουν πλάκα; Αφού πρώτα τον κατηγόρησε για bullying, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ ήταν όλο γέλια και αγκαλιές

Την ώρα που όλοι περιμένουν το φινάλε του Stranger Things, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατηγόρησε τον τηλεοπτικό της πατέρα Ντέιβιντ Χάρμπουρ για bullying. Τελικά, τι τρέχει μεταξύ τους;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy
07.11.25

Από την τέχνη στη ζωή: Η Σίντνεϊ Σουίνι σκέφτεται σοβαρά να μπει στο ρινγκ – αφού τα έδωσε όλα για το φιλμ Christy

Η 28χρονη σταρ Σίντνεϊ Σουίνι «μεταμορφώθηκε» προκειμένου να υποδυθεί την Κρίστι Μάρτιν στην ταινία Christy. Ωστόσο, πλέον, θέλει να πάει ένα βήμα παραπέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισραήλ
06.11.25

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισραήλ

«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»
06.11.25

Ο Πολ και η Λίντα ΜακΚάρτνεϊ έστειλαν κάποτε τη λερωμένη πάνα της κόρης τους σε έναν «προδότη δημοσιογράφο»

Ο ντράμερ Ντένι Σέιγουελ των Wings, του συγκρότημα του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles δήλωσε σε ένα νέο βιβλίο ότι θεωρούσε αυτή την κίνηση «την τέλεια απάντηση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»
06.11.25

Ξανά στα χαρακώματα: Ο Μπραντ Πιτ μηνύει την Αντζελίνα Τζολί για 35 εκατ. δολάρια στον «πόλεμο των ροζέ»

Τι κι αν στα απόνερα του 2024 κατάφεραν να «θάψουν το τσεκούρι του πολέμου» και να οριστικοποιήσουν τους όρους του διαζυγίου τους; Δέκα μήνες μετά, οι σταρ του Χόλιγουντ Μπραντ Πιτ και Αντζελίνα Τζολί ετοιμάζονται για έναν νέο γύρο «αιματοχυσίας».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»
06.11.25

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν ζητά από τον σκανδαλοθηρικό Τύπο να σταματήσει να λοιδορεί το σώμα της – «Είμαι 21»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αναφέρθηκε στα απαράδεκτα σχόλια δημοσιογράφων σχετικά με την εμφάνιση της, τα οποία την οδήγησαν στο να «κλαίει κάθε ημέρα».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus
06.11.25

Η Έιμι Λου Γουντ νίκησε τη σωματική δυσμορφική διαταραχή της μέσω των γυρισμάτων του White Lotus

«Ξεπέρασα αυτή την κατάσταση όταν σκέφτηκα ότι δεν έχει σημασία αν η Έιμι θέλει να δείξει το σώμα της ή όχι – η Τσέλσι το θέλει» δήλωσε η Γουντ στο περιοδικό «Harper's Bazaar».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν
07.11.25

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν

LIVE: Ολυμπιακός – Παρτιζάν. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Παρτιζάν για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε
07.11.25

Κασσελάκης: Υπουργοί εκθειάζουν την οπλοκατοχή στις ΗΠΑ χωρίς να έχουν ιδέα για τι πράγμα μιλάνε

«Η Αμερική έχει αποτύχει παταγωδώς στο ζήτημα των όπλων και της εγκληματικότητας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται
07.11.25

Γκροτέσκα, ζοφερή αλλά βάναυσα ειλικρινής ματιά στην ανθρωπότητα – Οι εικόνες της Νταϊάν Άρμπους δεν αστειεύονται

Από σκληρές φωτογραφίες ηλικιωμένων χηρών γυναικών έως μια συγκλονιστική εικόνα της μητρότητας, η ιδιοφυΐα της Αμερικανίδας φωτογράφου αναδεικνύεται πλήρως σε μια νέα έκθεση, όπου ανακαλύπτει την ασχήμια που την περιβάλλει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κίνα: Πώς η ενεργειακή της επανάσταση θα αλλάξει τις αγορές και την παγκόσμια οικονομία
07.11.25

Πώς η ενεργειακή επανάσταση της Κίνας θα αλλάξει τις αγορές και την οικονομία

Ο δρόμος της Κίνας για την εδραίωσή της ως ισοδύναμη των ΗΠΑ παγκόσμια υπερδύναμη περνάει μέσα από την φθηνή, καθαρή ενέργεια, που αναμένεται να διαταράξει θετικά την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»
07.11.25

Η Γαλλία προτρέπει τους πολίτες της να εγκαταλείψουν το Μαλί «το συντομότερο δυνατό»

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους υπηκόους του να εγκαταλείψουν προσωρινά το Μαλί «το συντομότερο δυνατό», καθώς πολλές περιοχές της χώρας έχουν παραλύσει από τον αποκλεισμό των τζιχαντιστών

Σύνταξη
Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους
07.11.25

Πόσα καταφύγια έχει η Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού – Η χωρητικότητά τους

Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύνταξη
Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου
07.11.25

Τουρκικό ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Ένταλμα σύλληψης από τον εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης κατά του Νετανιάχου για γενοκτονία. Αφορά συνολικά 37 πρόσωπα. Κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύνταξη
OT FORUM – Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος
07.11.25

Π. Μαρινάκης: Θα προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ, να μην φοβόμαστε το πολιτικό κόστος

Για την υπόθεση των ΕΛΤΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι έγιναν σοβαρά επιχειρησιακά και επικοινωνιακά λάθη, λέγοντας πως δεν μπορείς να έρχεσαι Παρασκευή και να ανακοινώνεις ότι τη Δευτέρα κλείνουν 204 καταστήματα

Σύνταξη
Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του
07.11.25

Το Βατικανό θα επιστρέψει σπάνιο καγιάκ αυτοχθόνων στον Καναδά – Η «ιερή» σημασία του

Σε μια εποχή που σημαδεύτηκε από αναγκαστικούς προσηλυτισμούς και ένα δίκτυο οικοτροφείων για αυτόχθονες πληθυσμούς, το καγιάκ Inuvialuit χρησιμεύει ως υπενθύμιση της αποικιοκρατικής ανηθικότητας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)
07.11.25

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο παιχνίδι του Τζόκοβιτς – Παρών ο Αταμάν και παίκτες του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Πρωθυπουργός, ο προπονητής, αλλά και παίκτες του μπασκετικού Παναθηναϊκού παρακολούθησαν από κοντά τη νίκη του Τζόκοβιτς επί του Χάνφμαν με 2-0 στο Hellenic Championship.

Σύνταξη
«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο
07.11.25 Upd: 20:39

«Να σέβεστε τον Όρμπαν»: Αυστηρό μήνυμα Τραμπ στην ΕΕ μετά τη συνάντησή του με τον Ούγγρο πρόεδρο

Ζωντανή εικόνα από τη συνάντηση Νόναλντ Τραμπ και Βίκτορ Όρμπαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται ότι βλέπει θετικά όλα τα αιτήματα του Ούγγρου συμμάχου του, που επιθυμεί να κερδίσει από τη συνάντηση.

Σύνταξη
Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους
07.11.25

Το γήπεδο πάει… σκυλοβόλτα: Η Cowdenbeath εγκαινιάζει τα πρώτα εισιτήρια διαρκείας για σκύλους

Πρωτοποριακή κίνηση από τη σκωτσέζικη ομάδα της πέμπτης κατηγορίας, που καλεί τους τετράποδους φίλους των φιλάθλων να γίνουν επίσημα μέλη της ποδοσφαιρικής της οικογένειας.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ
07.11.25

Το μεγάλο δίλημμα του Όρμπαν: Το ρωσικό πετρέλαιο ή η εύνοια του «παλιόφιλου» Τραμπ

Ο Βίκτορ Όρμπαν βρίσκεται σε ένα περίπλοκο γεωπολιτικό σταυροδρόμι, καθώς οι πιέσεις των ΗΠΑ για απεξάρτηση από το ρωσικό πετρέλαιο δοκιμάζουν τις ισορροπίες της εξωτερικής και εσωτερικής του πολιτικής

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο
07.11.25

Άγριο έγκλημα στη Βοιωτία – Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Ο άνδρας ήταν στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες - Το όχημα εντοπίστηκε το απόγευμα στην περιοχή Σκούρτα στη Βοιωτία

Σύνταξη
Αϊβαζόγλου: «Αυτή θα είναι η μορφή του NBA Europe: Οι 12 μόνιμες ομάδες και μία από την Αθήνα»
07.11.25

NBA Europe: 12 μόνιμες ομάδες, μία από την Αθήνα - Πότε κάνει τζάμπολ

Ο τζένεραλ μάνατζερ του NBA Europe, Γιώργος Αϊβαζόγλου, αποκαλύπτει λεπτομέρειες από το φιλόδοξο πρότζεκτ. Τζάμπολ το 2027, με 12 μόνιμες ομάδες, 4 ανοικτές θέσεις και ομάδα από την Ελλάδα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας
07.11.25

Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να αναλάβει δράση κατά του «στόλου-φαντάσματος» της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κάλεσε την Παρασκευή την Ελλάδα να εντείνει τις προσπάθειές της για να περιορίσει τις δραστηριότητες του «στόλου-φαντάσματος» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για να εξάγει πετρέλαιο και να παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
