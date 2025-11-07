Θα ζήλευε και ο Εξορκιστής: Η εκπρόσωπος της Χιλής στον διαγωνισμό Μις Κόσμος τα «έσπασε» στη σκηνή με death metal

Όλοι έχουμε δει στα social media να κυκλοφορούν χιουμοριστικές εικόνες που σατιρίζουν την επικαιρότητα -είτε πολιτική είτε κοινωνική- και γράφουν «σωστή φωτογραφία με λάθος λεζάντα». Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε την εμφάνιση της εκπροσώπου της Χιλής στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις Κόσμος, μόνο που αντί τη λεζάντα θα έπρεπε να πούμε φωνή.

Η Ignacia Fernández ανέβηκε στη σκηνή του διαγωνισμού και αρχικά εντυπωσίασε τους πάντες με την παρουσία της. Και λίγο μετά κατάφερε να ξεσηκώσει το κοινό, ερμηνεύοντας ένα death metal κομμάτι στη σκηνή, έχοντας την κιθάρα τον Carlos Palma, με τα φωνητικά της να τα ζηλεύουν και οι υπεύθυνοι των ειδικών εφέ στον Εξορκιστή.

@spin Serving looks and roaring hooks 😳 This is Ignacia Fernández, who fronts the progressive death metal group @DecessusOfficial when she’s not modeling. She’ll, unsurprisingly, be in the finals this weekend. (📹 via @Ignacia Fernández ♬ original sound – SPIN

Η αλήθεια είναι ότι κοιτώντας και ακούγοντας το βίντεο ταυτόχρονα δεν μπορείς να πιστέψεις ότι αυτή η φωνή βγαίνει από αυτό το στόμα – είναι σαν δύο πράγματα που δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Από την άλλη, η ερμηνεία του πανέμορφου 27χρονου μοντέλου από τη Νότια Αμερική ήταν εντυπωσιακή.

Η Ignacia Fernández κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού, μια θέση στην 20άδα των φιναλίστ και την αποθέωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς έσπασε τα στερεότυπα αυτών των διαγωνισμών που θέλουν τις περισσότερες γυναίκες να μην ρισκάρουν να τσαλακώσουν την εικόνα τους.

Βέβαια για όσους την ξέρουν αυτή της η εμφάνιση δεν ήταν κάτι περίεργο. Η Fernández είναι εδώ και μια πενταετία η frontwoman της death metal μπάντας Decessus και έχουν συμμετάσχει σε πολλά μουσικά φεστιβάλ.

Μάλιστα, η ίδια μοιράστηκε το βίντεο της εμφάνισή της στα προσωπικά της social media, γράφοντας στη λεζάντα: «Το metal υπήρξε βασικό κομμάτι της ζωής και δείχνει ποιος ποιος είμαι ως άνθρωπος: είναι ένα καταφύγιο, μια πηγή δύναμης και σκοπού. Το να μπορώ να τα εκφράσω στη σκηνή του διαγωνισμού Μις Κόσμος ήταν μια ευκαιρία που εκτιμώ».