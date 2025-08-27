magazin
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»
The Good Life 27 Αυγούστου 2025 | 13:00

Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Spotlight

H Tζάκι Μπλάνκενσιπ από μικρή, ήξερε ότι ήταν διαφορετική. Οι γιατροί της έλεγαν πως «μπορούσαν να τη διορθώσουν», οι γονείς της πως «έπρεπε να κρυφτεί».

Η Τζάκι Μπλάνκενσιπ γεννήθηκε με πλήρες σύνδρομο μη ευαισθησίας στα ανδρογόνα (complete androgen insensitivity syndrome – CAIS), μια σπάνια γενετική πάθηση που επηρεάζει περίπου 1 στις 20.000 γεννήσεις.

Άτομα με CAIS γεννιούνται με γενετικό φύλο XY (αρσενικό), αλλά, λόγω της ανικανότητας των κυττάρων τους να ανταποκριθούν στην τεστοστερόνη, αναπτύσσουν εξωτερικά χαρακτηριστικά θηλυκού φύλου. Αυτή η κατάσταση οδηγεί στην ανάπτυξη εσωτερικών όρχεων (που παραμένουν στην κοιλιακή χώρα) αλλά όχι μήτρας ή ωοθηκών, ενώ τα εξωτερικά γεννητικά όργανα είναι θηλυκά.

Η Μπλάνκενσιπ μεγάλωσε στην σκιά της «διαφορετικότητας», προσπαθώντας να γίνει «φυσιολογική», όπως ακριβώς την ήθελαν οι άλλοι. Χρειάστηκε να φτάσει 36 ετών για να βρεθεί πάνω στην σκηνή του διαγωνισμού ομορφιάς Mrs. America και να εξιστορήσει για πρώτη φορά δημόσια όλα όσα της συνέβησαν.

View this post on Instagram

A post shared by Jackie (Green) Blankenship (@mrsjackieblanks)

Αυτή η βασίλισσα ομορφιάς που έσπασε όλα τα κατεστημένα όχι μόνο κατέκτησε τον τίτλο της Mrs. America το 2022, αλλά το έκανε με έναν πρωτοφανή τρόπο, χρησιμοποιώντας την προσωπική της ιστορία ως μέσο αφύπνισης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η αποκάλυψή της ότι είναι μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) συγκλόνισε κοινό και κριτές, κάνοντας την νίκη της κάτι πολύ περισσότερο από έναν τίτλο.

Έγινε μια νίκη για ολόκληρη την κοινότητα.

Το κορίτσι που γεννήθηκε με όρχεις

View this post on Instagram

A post shared by Jackie (Green) Blankenship (@mrsjackieblanks)

Η Τζάκι Μπλάνκενσιπ είχε συνηθίσει από μικρή να ανεβαίνει στις πασαρέλες και να φοράει λαμπερά ρούχα. Ξεκίνησε τους διαγωνισμούς ομορφιάς στα 12, αλλά χρειάστηκαν πάνω από 15 χρόνια για να αγωνιστεί ως ο πιο «αληθινός» εαυτός της.

Στα 36 της, κέρδισε τον τίτλο της Mrs. America 2022, βιώνοντας την απόλυτη δικαίωση. Η νίκη της ήταν το επιστέγασμα μιας διαδρομής όπου το ταλέντο, η επιμονή και πάνω από όλα, η αποδοχή της αλήθειας της, επικράτησαν.

Στους ημιτελικούς, όταν οι έξι φιναλίστ του Mrs. America απαντούσαν σε ερωτήσεις, η Μπλάνκενσιπ μίλησε χωρίς περιστροφές. Παρά τις συμβουλές που είχε λάβει κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, δεν ωραιοποίησε την ιστορία της.

View this post on Instagram

A post shared by Jackie (Green) Blankenship (@mrsjackieblanks)

«Ήμασταν στην τελική εξάδα και σκέφτηκα, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφτασα σε αυτό το σημείο. Και μετά, μίλησα για το ότι είχα όρχεις», αφηγείται στο People.

Η Μπλάνκενσιπ πάσχει από πλήρες σύνδρομο μη ευαισθησίας στα ανδρογόνα, μία από τις 40 και πλέον παραλλαγές μεσοφυλικών καταστάσεων. Όπως είναι γνωστό, άτομα με CAIS έχουν πλήρη αντίσταση στα ανδρογόνα (όπως η τεστοστερόνη) και δεν μπορούν να αναπτύξουν ανδρικά δευτερεύοντα χαρακτηριστικά κατά την εφηβεία. Η Μπλάνκενσιπ γεννήθηκε χωρίς μήτρα ή ωοθήκες, αλλά με εσωτερικούς όρχεις που παρήγαγαν οιστρογόνα.

Η ίδια, μεγαλώνοντας, δεν γνώριζε πολλά για την πάθησή της ενώ το στίγμα την οχύρωνε πίσω από τείχος. Το ίδιο και η οικογένεια της που της έλεγε ότι πρέπει να ζήσει για πάντα «κρυμμένη».

Το μόνο που της επέτρεπαν να γνωρίζει ήταν ότι απλώς δεν μπορούσε να συλλάβει παιδιά και ότι κάποια στιγμή οι γιατροί θα έπρεπε να αφαιρέσουν κάτι από την κοιλιακή της χώρα. Κάτι…

«Μπορούμε να το διορθώσουμε»

Οι γονείς της δεν ήταν ιδιαίτερα σοκαρισμένοι. Τρεις θείες της ήταν επίσης μεσοφυλικές αλλά η επιφυλακτική τους στάση οφειλόταν στις συζητήσεις με τους γιατρούς, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν φράσεις όπως «μπορούμε να το διορθώσουμε».

Όπως της έλεγαν, με την κατάλληλη χειρουργική επέμβαση, θα μπορούσε να γίνει «φυσιολογική». Όταν ήταν 15 ετών, της αφαίρεσαν τους εσωτερικούς όρχεις.

«Μην το πεις σε κανέναν», της είχαν πει, για να μην υποστεί κριτική και κακομεταχείριση. Η οικογένειά της, ανησυχώντας, την παρότρυνε να μην μιλάει ανοιχτά για το θέμα.

Μόλις στα 18 της, η Μπλάνκενσιπ έμαθε περισσότερες λεπτομέρειες. «Τότε μου ανακοίνωσαν για πρώτη φορά ότι, ενώ αναγνωρίζω ότι είμαι γυναίκα και έχω κάτι που μοιάζει με κόλπο, στην πραγματικότητα δεν έχω κολπικό κανάλι», θυμάται.

Ήταν μπερδεμένη, ενώ οι γιατροί της έκαναν ενοχλητικές ερωτήσεις για το αν είχε μιλήσει για το θέμα στον τότε σύντροφό της. «Πάντα με παρότρυναν να μην δίνω λεπτομέρειες», λέει.

Αναζητώντας την αλήθεια

Η διάγνωση της Μπλάνκενσιπ έγινε το 1989. Δεν είχε τη δυνατότητα να αναζητήσει πληροφορίες για το σύνδρομο, μέχρι που ξεκίνησε τις σπουδές της στο κολέγιο, στα μέσα της δεκαετίας του 2000.

«Μία μέρα, σκέφτηκα, τι θα γίνει αν ψάξω για το σύνδρομο;», εξηγεί. Η αναζήτησή της έφερε στην επιφάνεια όρους, έννοιες και ιατρική ορολογία που ήταν εντελώς άγνωστες για την ίδια.

«Είδα πράγματα όπως ‘τα χρωμοσώματα XY σημαίνουν αρσενικό. Συνήθως, αυτά τα άτομα είναι αρσενικά και δεν ανταποκρίνονται στην τεστοστερόνη’. Το κεφάλι μου γύριζε».

Στην πορεία, η Μπλάνκενσιπ εγκατέλειψε για λίγο τους διαγωνισμούς ομορφιάς για να αφοσιωθεί στον αθλητισμό. Έχοντας λάβει υποτροφία για στίβο, διέπρεψε στο πανεπιστήμιο. Ωστόσο, στην ηλικία των 25 ετών, ένιωσε την ανάγκη να επιστρέψει στη σκηνή, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς όπως ο Miss Michigan USA και ο Miss Michigan Galaxy.

Από τη στειρότητα στην αυτονομία

Το 2013, η Μπλάνκενσιπ παντρεύτηκε, γεγονός που της επέτρεψε να συμμετάσχει στις κατηγορίες Mrs. Αρχικά, χρησιμοποίησε ως πλατφόρμα την ευαισθητοποίηση για τη στειρότητα. Παρότι η ίδια και ο σύζυγός της (με τον οποίο έχουν μία κόρη, την 9χρονη Γκρίνλι, μέσω παρένθετης μητέρας), περνούσαν αυτή τη διαδικασία, δεν ένιωθε πραγματικά συνδεδεμένη με το θέμα.

«Ήξερα από παιδί ότι δεν μπορούσα να κάνω παιδιά. Το είχα αποδεχθεί», λέει. Η μυστικοπάθεια, ως μούχλα, είχε καλύψει κάθε τομέα της ζωής. Ως δημοσιογράφος τοπικού τηλεοπτικού καναλιού, έβλεπε ζευγάρια να απευθύνονται σε αυτήν, αλλά ένιωθε μια «αποσύνδεση». «Έπρεπε να κρατάω ένα μυστικό, οπότε ήταν δύσκολο για μένα να συνδεθώ μαζί τους. Ένιωθα σαν να διάβαζα ένα σενάριο».

Όλα άλλαξαν όταν έγινε μητέρα. «Σταμάτησα να νοιάζομαι τόσο πολύ. Αποφάσισα, ξέρεις κάτι; Το να είμαι μεσοφυλική είναι αυτό που με κάνει μοναδική. Αυτό είναι που με κάνει εμένα». Τότε, συνειδητοποίησε ότι η πάθησή της ήταν στην πραγματικότητα αυτό που την είχε τραβήξει εξαρχής στους διαγωνισμούς. «Υποσυνείδητα, ήθελα να είμαι στη σκηνή και να φοράω τα όμορφα ρούχα και να κάνω αυτό το ‘θηλυκό’ πράγμα εξαιτίας αυτού».

Μία νίκη για ολόκληρη την κοινότητα

Η Μπλάνκενσιπ άλλαξε πλατφόρμα, εστιάζοντας στην ευαισθητοποίηση για τη μεσοφυλική/διεμφυλική κοινότητα και τις χειρουργικές επεμβάσεις που γίνονται σε ανηλίκους χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Αν και οι νίκες δεν ήρθαν αμέσως, οι κριτές της έδιναν πάντα θετικά σχόλια. Η αρνητική κριτική προερχόταν από διοργανωτές και άλλες διαγωνιζόμενες. «Οργανισμοί μάθαιναν για την πλατφόρμα μου και με ρωτούσαν: ‘Λοιπόν, ορισμένες γυναίκες μας έχουν πει ότι δεν καταλαβαίνουν την πλατφόρμα σου και είναι μπερδεμένες, επειδή πρέπει να είσαι βιολογικά γυναίκα για να διαγωνιστείς σε αυτόν τον διαγωνισμό’».

Το 2017, η Μπλάνκενσιπ αποκάλυψε δημόσια την κατάστασή της σε ένα άρθρο για ένα τοπικό γυναικείο περιοδικό.

«Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποίησα αυτή την ορολογία, μεσοφυλική», λέει. Επίσης, μίλησε για την εμπειρία της στη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε, κερδίζοντας μάλιστα βραβείο για ένα ρεπορτάζ που μετέδωσε την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τους Μεσοφυλικούς.

Το 2021, τερμάτισε δεύτερη στον διαγωνισμό Mrs. Michigan America. Δύο μήνες αργότερα, η νικήτρια τραυματίστηκε και η Μπλάνκενσιπ κλήθηκε να την αντικαταστήσει στον εθνικό διαγωνισμό στο Λας Βέγκας. «Πήγα με την νοοτροπία του ‘ποιος νοιάζεται;’. Αποφάσισα απλώς να πάω και να πω την ιστορία μου».

Η νίκη της ήρθε ως απόλυτο σοκ. Η ίδια ωστόσο γρήγορα συνειδητοποίησε ότι ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια προσωπική επιτυχία.

«Τότε συνειδητοποίησα: ‘Αυτό είναι στην πραγματικότητα μια νίκη για μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων’». Η Μπλάνκενσιπ συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει καλύτερα: να αφηγείται την ιστορία της.

Χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το podcast της, το The Unedited Body, μιλάει για την ιατρική και την κοινωνική δικαιοσύνη. «Δεν είναι όλοι οι μεσοφυλικοί σαν εμένα, αλλά όλοι μας έχουμε το ίδιο τραύμα, τα ίδια προβλήματα και τον ίδιο αγώνα για ιατρική δικαιοσύνη», καταλήγει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

ΕΕ: Θα προτείνει την άρση των δασμών των ΗΠΑ για να ικανοποιήσει τον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Αντιρυτιδική διατροφή: Τι να τρώμε για νεανικό δέρμα

Λιμάνια
ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

ΟΛΘ: Στις εγκαταστήσεις ο Ιβάν Σαββίδης – Στο επίκεντρο οι εργασίες για τον προβλήτα 6

inWellness
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη
LGBTQI+ 27.08.25

Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη

«Απλά ένιωθα ότι δεν υπήρχε τρόπος να ικανοποιήσω και τις δύο πλευρές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για τον ρόλο του στο Modern Family.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»
Σωματική έλξη; 24.08.25

Η Τζούλια Φοξ δηλώνει pansexual – «Δεν χρειάζεται πια να διασκεδάζω τους άνδρες»

Η Τζούλια Φοξ ανέφερε μεταξύ άλλων πως είναι «απολύτως αφοσιωμένη στο να είναι καλή μητέρα, να προσφέρει τα πάντα στην οικογένειά της και να πραγματοποιεί τα όνειρά της».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου – Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ
Διεκδίκηση δικαιωμάτων 12.08.25

Η κρυφή ζωή του Σερ Γιούαν Φορμπς, του τρανσέξουαλ βαρονέτου - Το πιστοποιητικό γέννησής του έγραφε Ελίζαμπεθ

Παρά τα βαθιά προνόμια του Γιούαν Φορμπς και την εγγύτητα με τη βασιλική οικογένεια, το ταξίδι του δεν ήταν εύκολο - η πάλη του να κληρονομήσει τον τίτλο του έμοιαζε σχεδόν με θρίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου
Κόσμος 12.08.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει τη νομιμότητα των γάμων του ιδίου φύλου

Δέκα χρόνια μετά την ομοσπονδιακή εφαρμογή των δικαιωμάτων γάμου σε άτομα του ιδίου φύλου, το Ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ θα εξετάσει υπόθεση από το 2015 για την νομιμότητα του.

Σύνταξη
Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους
LGBTQI+ 08.08.25

Η Μισέλ Γκόμεζ ξεκαθαρίζει στην κοινότητα των Potterheads: Υποστηρίζω πλήρως τα τρανς άτομα και τα δικαιώματά τους

Η Μισέλ Γκόμεζ αναμένεται να δανείσει τη φωνή της στην καθηγήτρια Μάγκονγκαλ στην ολοκληρωμένη ηχητική έκδοση της σειράς βιβλίων Harry Potter.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο