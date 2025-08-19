Η Ναντίν Αγιούμπ γράφει ιστορία: Πρώτη φορά εκπρόσωπος της Παλαιστίνης στα Μις Υφήλιος

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος (MUO) επιβεβαίωσε με ανακοίνωση στο CNN International ότι η 27χρονη Παλαιστίνια Ναντίν Αγιούμπ θα διαγωνιστεί στον 74ο τελικό, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης.

«Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος καλωσορίζει με υπερηφάνεια διαγωνιζόμενες από όλο τον κόσμο, γιορτάζοντας τη διαφορετικότητα, την πολιτισμική ανταλλαγή και την ενδυνάμωση των γυναικών», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η κυρία Αγιούμπ, μία καταξιωμένη ακτιβίστρια και μοντέλο από την Παλαιστίνη, ενσαρκώνει την ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα που καθορίζουν την πλατφόρμα μας» καταλήγει.

Η Ναντίν Αγιούμπ, η οποία στέφθηκε Μις Παλαιστίνη το 2022, θα διαγωνιστεί μαζί με εκπροσώπους από περισσότερες από 130 χώρες και περιοχές.

«Κουβαλάω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να φιμωθεί»

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η ίδια τόνισε ότι θέλει να γίνει η φωνή του παλαιστινιακού λαού.

«Είναι τιμή μου να ανακοινώσω ότι για πρώτη φορά, η Παλαιστίνη θα εκπροσωπηθεί στα ‘Μις Υφήλιος’», έγραψε.

«Καθώς η Παλαιστίνη αντέχει τον πόνο –ειδικά στη Γάζα– μεταφέρω τη φωνή ενός λαού που αρνείται να σιωπήσει. Εκπροσωπώ κάθε Παλαιστίνια γυναίκα και παιδί, των οποίων τη δύναμη πρέπει να δει ο κόσμος. Είμαστε κάτι περισσότερο από τον πόνο μας. Είμαστε η ανθεκτικότητα, η ελπίδα και η καρδιά μιας πατρίδας που ζει μέσα από εμάς» πρόσθεσε με τα σχόλια να την αποθεώνουν.

Η απόφαση να συμπεριληφθεί η Παλαιστίνη στον διαγωνισμό ομορφιάς έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς κριτικής για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 62.004 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη της σύγκρουσης τον Οκτώβριο του 2023.

Αν και οι αρχές της Γάζας δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών της Χαμάς, το Υπουργείο Υγείας και τα Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι η πλειονότητα των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά.

Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου, αυξανόμενος αριθμός χωρών δηλώνει ότι θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, με περισσότερα από 145 έθνη να ενώνουν πλέον τη φωνή τους για διεθνή αναγνώριση σημειώνει το CNN International.

Πιο πρόσφατα, η Αυστραλία, ο Καναδάς και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δηλώσει ότι θα το αναγνωρίσει υπό την προϋπόθεση ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.