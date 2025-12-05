H Meta εγκαταλείπει το metaverse – Απολύσεις καθώς το όραμα σβήνει

Η Meta Platforms ετοιμάζεται να περικόψει σημαντικά πόρους από το φιλόδοξο πρόγραμμα του metaverse, το οποίο ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είχε παρουσιάσει ως το μέλλον της εταιρείας, οδηγώντας ακόμη και σε αλλαγή ονόματος από Facebook.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, τα στελέχη της αμερικανική εταιρείας εξετάζουν μειώσεις έως 30% στον προϋπολογισμό της ομάδας Metaverse για το 2026, που περιλαμβάνει τα virtual worlds όπως το Meta Horizon Worlds και την μονάδα συσκευών εικονικής πραγματικότητας Quest, σύμφωνα με τις πηγές του δημοσιεύματος. Τέτοιες περικοπές πιθανότατα θα συνεπάγονται απολύσεις από τον Ιανουάριο, αν και τελική απόφαση δεν έχει ληφθεί.

Στο βάθος αναδιάρθρωση

Οι προτεινόμενες μειώσεις εντάσσονται στην ετήσια διαμόρφωση προϋπολογισμού για το 2026, με σειρά συσκέψεων στο κτήμα του Ζάκερμπεργκ στη Χαβάη τον προηγούμενο μήνα. Ο διευθύνων σύμβουλος ζήτησε γενικές περικοπές 10% σε όλη την εταιρεία, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχους κύκλους, αλλά η ομάδα του Metaverse καλείται να βάλει… βαθύτερα το μαχαίρι, καθώς η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα για την συγκεκριμένη τεχνολογία δεν ήταν στο αναμενόμενο επίπεδο.

Οι περισσότερες μειώσεις θα πλήξουν την ομάδα εικονικής πραγματικότητας, που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών, καθώς και το Horizon Worlds.

Απώλειες δισ. και στροφή στην AI

Το Metaverse, που λειτουργεί εντός της διεύθυνσης Reality Labs με εστίαση σε VR headsets και AR γυαλιά, έχει «δημιουργήσει» πάνω από 70 δισ. δολάρια ζημιές από το 2021.

Ο Ζάκερμπεργκ, που πλέον αποφεύγει να αναφέρει δημόσια το Metaverse και εστιάζει στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, δηλαδή AI για chatbots και generative AI προϊόντα όπως τα Ray-Ban smart glasses, αντιμετωπίζει πιέσεις από επενδυτές που βλέπουν το πρόγραμμα ως «τρύπα» πόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της Meta εκτινάχθηκε έως 5,7% μετά το άνοιγμα του χρηματιστηρίου στη Νέα Υόρκη, σημειώνοντας την μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 31 Ιουλίου.

Πιέσεις επενδυτών και αναλυτών

Επενδυτές και ρυθμιστικές αρχές έχουν επικρίνει το Metaverse ως «βαρίδι», με κατηγορίες για παραβιάσεις ιδιωτικότητας παιδιών στα virtual worlds, ενώ αναλυτές όπως ο Mike Proulx της Forrester προβλέπουν «κλείσιμο» projects όπως το Horizon Worlds για να δοθούν πόροι στην AI, συμπεριλαμβανομένων των Llama και Meta AI.

Παρά τις ζημιές, η Meta παραμένει προσηλωμένη στην ανάπτυξη hardware, προσλαμβάνοντας πρόσφατα τον κορυφαίο σχεδιαστή της Apple, Άλαν Ντάι. Η εταιρεία αρνήθηκε σχολιασμό του δημοσιεύματος του Bloomberg, αλλά η στροφή από το Metaverse στην AI φαίνεται να σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής.

Πηγή: OT.gr