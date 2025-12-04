science
04.12.2025 | 07:49
Ταξί: Συνεχίζεται η απεργία στην Αττική - Συγκέντρωση των αυτοκινητιστών στη λεωφόρο Αθηνών
H Meta έκλεψε σχεδιαστή της Apple για την ανάπτυξη «συσκευών ΑΙ»
Τεχνολογία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 11:39

H Meta έκλεψε σχεδιαστή της Apple για την ανάπτυξη «συσκευών ΑΙ»

Η κίνηση της Meta είναι ακόμη ένα νέο επεισόδιο στην προσπάθεια των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών να αποσπάσουν τα ικανοτερα στελέχη

Σύνταξη
Το διευθυντή σχεδιασμού της Apple Inc. «απέσπασε» η Meta  σε μια σημαντική κίνηση που υπογραμμίζει την προσπάθεια του γίγαντα των κοινωνικών δικτύων να εισέλθει στον τομέα των καταναλωτικών συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία προσλαμβάνει τον Αλαν Ντάι , ο οποίος από το 2015 ήταν επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού διεπαφής χρήστη της Apple, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Η Apple αντικαθιστά τον Ντάι με τον πολυπειρο σχεδιαστή Στίβ Λιμάι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Bloomberg.

Η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει μια τεράστια αλλαγή στο Silicon Valley και δείχνει ότι η Meta είναι αποφασισμένη να γίνει ένας γνωστός κατασκευαστής hardware.

Η Apple επιβεβαίωσε την κίνηση σε δήλωση που παρέθεσε στο Bloomberg News.

«Ο Στιβ Λιμάι έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στο σχεδιασμό κάθε σημαντικής διεπαφής της Apple από το 1999», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ. «Έχει πάντα θέσει εξαιρετικά υψηλά πρότυπα αριστείας και ενσαρκώνει την κουλτούρα συνεργασίας και δημιουργικότητας της Apple».

Η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει μια τεράστια αλλαγή στο Silicon Valley και δείχνει ότι η Meta είναι αποφασισμένη να γίνει ένας γνωστός κατασκευαστής hardware. Για την Apple, η αποχώρηση αυτή συνεχίζει την έξοδο ταλέντων που υπέστη η ομάδα σχεδιασμού μετά την αποχώρηση του οραματιστή στελέχους Τζόνι Άιβ το 2019.

Ο Ντάι είχε αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο στην Apple μετά την αποχώρηση του Άιβ, συμβάλλοντας στον καθορισμό της εμφάνισης και της αίσθησης των τελευταίων λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών και συσκευών της εταιρείας.

Ο διευθυντής ενημέρωσε την Apple αυτή την εβδομάδα ότι είχε αποφασίσει να αποχωρήσει, αν και η ανώτατη διοίκηση είχε ήδη προετοιμαστεί για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τις πηγές. Ο Ντάι θα ενταχθεί στη Meta ως διευθυντής σχεδιασμού στις 31 Δεκεμβρίου.

Η αποχώρηση του Ντάι αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Apple (Apple)

Η αποχώρηση του Ντάι αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Apple (Apple)

Οι αρμοδιότητες του διάσημου σχεδιαστή

Με την πρόσληψη του Ντάι, η Meta δημιουργεί ένα νέο στούντιο σχεδιασμού και τον τοποθετεί υπεύθυνο για το σχεδιασμό υλικού, λογισμικού και ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης για τις διεπαφές της.

Θα αναφέρεται στον Chief Technology Officer Αντριου Μπόσγουόρθ,  ο οποίος εποπτεύει το Reality Labs. Αυτή η ομάδα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη φορετών συσκευών, όπως έξυπνα γυαλιά και ακουστικά εικονικής πραγματικότητας. Ο κύριος στόχος του Ντάι  θα είναι η αναβάθμιση των καταναλωτικών συσκευών της Meta με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσφατα, επιβλέπει τη διεπαφή του ακουστικού του Vision Pro και μια ριζική ανασχεδίαση των λειτουργικών συστημάτων της Apple. Επίσης, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό των εφαρμογών της εταιρείας, του Apple Watch και του iPhone X.

Η ομάδα του έχει συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη μιας σειράς νέων έξυπνων οικιακών συσκευών, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Η Meta και η Apple

Η αποχώρηση του Ντάι αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Apple, η οποία ήδη αντιμετώπιζε ορισμένες κρίσιμες αποχωρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τζέφ Γουίλιαμς, ο επι σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποχώρησε τον περασμένο μήνα. Και ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης Τζον Τζιαναντρέα  μόλις ανακοίνωσε την αποχώρησή του αυτή την εβδομάδα, μετά από χρόνια προσπάθειας να καλύψει το χάσμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Apple Samsung

Το περασμένο φθινόπωρο, αποχώρησε επίσης ο πρώην επικεφαλής υλικού της Apple, Ντα Ρίτσιο.

Η ανανέωση του προσωπικού αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλοί από τους υπόλοιπους κορυφαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Κουκ , πλησιάζουν την τυπική ηλικία συνταξιοδότησης, σημειώνει το Bloomberg.

«Ο σχεδιασμός είναι θεμελιώδης για την ταυτότητα της Apple και σήμερα διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα σχεδιασμού που εργάζεται στην πιο καινοτόμο σειρά προϊόντων στην ιστορία μας», δήλωσε ο Cook.

Στην Meta θα ενταχθεί μαζί με τον Ντάι και ο Μπίλι Σορεντίνο, ένας εξέχων αναπληρωτής που από το 2016 κατέχει τη θέση του ανώτερου διευθυντή στην ομάδα σχεδιασμού της Apple. Οι τρέχοντες επικεφαλής σχεδιασμού της Meta — Τζος Του , Τζέισον Ρουμπιν και Πίτερ Μπρίστολ,  θα αναφέρονται επίσης στον Αλαν Ντάι.

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση
Με φόντο τον 20ο αιώνα 29.11.25

Άλλες ταχύτητες, ίδια διακυβεύματα: Το μέλλον των διεκδικήσεων στην 5η Βιομηχανική Επανάσταση

Όσο πιο περίπλοκος γίνεται ο κόσμος της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο περισσότερο η κοινωνία χρειάζεται θεμέλια που θα εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»
Άκομψος 04.12.25

Αυτός είναι ο χειρότερος ηθοποιός του Χόλιγουντ για τον Κουέντιν Ταραντίνο – «Αδιάφορος και αδύναμος»

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο κατάφερε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του, όχι για ένα νέο του project αλλά ανακαλύπτοντας τον ηθοποιό που θεωρεί από τους χειρότερους στη μεγάλη οθόνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πούτιν: Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 – Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο
Τι είπε για τις συνομιλίες 04.12.25

Απορρίπτει την επιστροφή της Ρωσίας στην G8 ο Πούτιν - Επιμένει για την κατάληψη του Ντονμπάς με κάθε μέσο

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη στην Ινδία - Τα μηνύματα από συνέντευξη που έδωσε στο India Today ρίχνουν βαριά τη σκιά τους στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών
Ελλάδα 04.12.25

Αποκάλυψη in: Στοιχεία σοκ – 41 θανατηφόρα τροχαία τους τελευταίους μήνες οφείλονται στην χρήση ναρκωτικών

Περισσότερα από δύο τροχαία δυστυχήματα με νεκρούς κάθε μήνα προέρχονται από οδηγούς που βρίσκονται υπό την επήρεια κοκαΐνης, ηρωίνης κλπ. Τα Εργαστήρια Τοξικολογίας βρίσκουν σε αιματολογικούς ελέγχους σε σορούς υπαιτίων τροχαίων άνω του 10% χρήση ναρκωτικών! Ο αόρατος κίνδυνος στην συνέχεια της τραγωδίας στην Λούτσα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;
Κουτσομπολιό 04.12.25

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε σε «μη-ημι-περίεργη, ημι-δυαδική σχέση»; Τι σημαίνει αυτό;

Η Σίνθια Ερίβο και η Αριάνα Γκράντε συμπρωταγωνιστούν στο Wicked: For Good και οι κοινές τους εμφανίσεις έχουν οδηγήσει σε φήμες για μια πιθανή σχέση. Τι ισχύει; Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, απλά, κουβέντα να γίνεται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση με χολιγουντιανό υπερθέαμα και… κόστος (pics)

Με κόστος περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, διάσημους παρουσιαστές, θρύλους του παγκόσμιου αθλητισμού και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να δίνουν το «παρών», οι Αμερικανοί σκοπεύουν να... αφήσουν εποχή με την επικείμενη κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσινγκτον.

Σύνταξη
Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Τάραξε το πολιτικό σκηνικό ο Τσίπρας – Τι λένε τα κόμματα για την ομιλία του στην παρουσίαση της «Ιθάκης»

Ο Αλέξης Τσίπρας σε μια ομιλία - πολιτική παρέμβαση, άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και παρουσίασε την πρόταση του για το μέλλον. Για «σινιάλο ενός ευρύτερου χώρου πολιτικά, ο οποίος κάνει μία προσπάθεια να ανασυνταχθεί» μίλησε ο κ. Ζαχαριάδης - Επικριτικά σχόλια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου – Τι ζητούν
Κινητοποίηση 04.12.25

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία κατεβαίνουν οι οικοδόμοι στις 10 Δεκεμβρίου - Τι ζητούν

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων εκφράζει μεταξύ άλλων την αντίθεσή της σε οποιαδήποτε συζήτηση για αύξηση των ορίων ηλικίας - ΣΣΕ και μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα στα αιτήματα που αφορούν στην απεργία

Σύνταξη
Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής
Μπάσκετ 04.12.25

Ο Ρίβερς ήταν καθησυχαστικός για τον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο – Τι είπε για τα σενάρια ανταλλαγής

O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε, ενώ αναφέρθηκε και στα σενάρια περί ανταλλαγής του Έλληνα σούπερ σταρ.

Σύνταξη
Αττική: Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης – Δύο συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 04.12.25

Λιμενικός ανάμεσα στους εμπλεκόμενους σε διακίνηση ηρωίνης στην Αττική - Δύο συλλήψεις

Ο λιμενικός και ένας 49χρονος ημεδαπός συνελήφθησαν για υπόθεση συστηματικής διακίνησης ηρωίνης στην Αττική - Στη δικογραφία εμπλέκονται ακόμα τρία άτομα - Πώς γινόταν η διακίνηση των ναρκωτικών

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό – Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία
Δημοσκόπηση 04.12.25

Οι μισοί Ευρωπαίοι βλέπουν τον Τραμπ ως εχθρό - Τι πιστεύουν για τις σχέσεις με ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία

Δημοσκόπηση σε εννέα χώρες της Ευρώπης καταγράφει την ανησυχία και την ανασφάλεια των πολιτών για το μέλλον αλλά και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών αναφορικά με το τι θεωρούν κίνδυνο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
