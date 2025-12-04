H Meta έκλεψε σχεδιαστή της Apple για την ανάπτυξη «συσκευών ΑΙ»

Το διευθυντή σχεδιασμού της Apple Inc. «απέσπασε» η Meta σε μια σημαντική κίνηση που υπογραμμίζει την προσπάθεια του γίγαντα των κοινωνικών δικτύων να εισέλθει στον τομέα των καταναλωτικών συσκευών με τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία προσλαμβάνει τον Αλαν Ντάι , ο οποίος από το 2015 ήταν επικεφαλής της ομάδας σχεδιασμού διεπαφής χρήστη της Apple, σύμφωνα με άτομα που έχουν γνώση του θέματος. Η Apple αντικαθιστά τον Ντάι με τον πολυπειρο σχεδιαστή Στίβ Λιμάι, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του Bloomberg.

Η Apple επιβεβαίωσε την κίνηση σε δήλωση που παρέθεσε στο Bloomberg News.

«Ο Στιβ Λιμάι έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στο σχεδιασμό κάθε σημαντικής διεπαφής της Apple από το 1999», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Κουκ. «Έχει πάντα θέσει εξαιρετικά υψηλά πρότυπα αριστείας και ενσαρκώνει την κουλτούρα συνεργασίας και δημιουργικότητας της Apple».

Η κίνηση αυτή αντιπροσωπεύει μια τεράστια αλλαγή στο Silicon Valley και δείχνει ότι η Meta είναι αποφασισμένη να γίνει ένας γνωστός κατασκευαστής hardware. Για την Apple, η αποχώρηση αυτή συνεχίζει την έξοδο ταλέντων που υπέστη η ομάδα σχεδιασμού μετά την αποχώρηση του οραματιστή στελέχους Τζόνι Άιβ το 2019.

Ο Ντάι είχε αναλάβει έναν πιο σημαντικό ρόλο στην Apple μετά την αποχώρηση του Άιβ, συμβάλλοντας στον καθορισμό της εμφάνισης και της αίσθησης των τελευταίων λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών και συσκευών της εταιρείας.

Ο διευθυντής ενημέρωσε την Apple αυτή την εβδομάδα ότι είχε αποφασίσει να αποχωρήσει, αν και η ανώτατη διοίκηση είχε ήδη προετοιμαστεί για την αποχώρησή του, σύμφωνα με τις πηγές. Ο Ντάι θα ενταχθεί στη Meta ως διευθυντής σχεδιασμού στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι αρμοδιότητες του διάσημου σχεδιαστή

Με την πρόσληψη του Ντάι, η Meta δημιουργεί ένα νέο στούντιο σχεδιασμού και τον τοποθετεί υπεύθυνο για το σχεδιασμό υλικού, λογισμικού και ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης για τις διεπαφές της.

Θα αναφέρεται στον Chief Technology Officer Αντριου Μπόσγουόρθ, ο οποίος εποπτεύει το Reality Labs. Αυτή η ομάδα έχει ως αποστολή την ανάπτυξη φορετών συσκευών, όπως έξυπνα γυαλιά και ακουστικά εικονικής πραγματικότητας. Ο κύριος στόχος του Ντάι θα είναι η αναβάθμιση των καταναλωτικών συσκευών της Meta με χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης.

Πρόσφατα, επιβλέπει τη διεπαφή του ακουστικού του Vision Pro και μια ριζική ανασχεδίαση των λειτουργικών συστημάτων της Apple. Επίσης, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό των εφαρμογών της εταιρείας, του Apple Watch και του iPhone X.

Η ομάδα του έχει συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη μιας σειράς νέων έξυπνων οικιακών συσκευών, σύμφωνα με το Bloomberg News.

Η Meta και η Apple

Η αποχώρηση του Ντάι αποτελεί μεγάλη απώλεια για την Apple, η οποία ήδη αντιμετώπιζε ορισμένες κρίσιμες αποχωρήσεις τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Τζέφ Γουίλιαμς, ο επι σειρά ετών διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποχώρησε τον περασμένο μήνα. Και ο επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης Τζον Τζιαναντρέα μόλις ανακοίνωσε την αποχώρησή του αυτή την εβδομάδα, μετά από χρόνια προσπάθειας να καλύψει το χάσμα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Το περασμένο φθινόπωρο, αποχώρησε επίσης ο πρώην επικεφαλής υλικού της Apple, Ντα Ρίτσιο.

Η ανανέωση του προσωπικού αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς πολλοί από τους υπόλοιπους κορυφαίους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Κουκ , πλησιάζουν την τυπική ηλικία συνταξιοδότησης, σημειώνει το Bloomberg.

«Ο σχεδιασμός είναι θεμελιώδης για την ταυτότητα της Apple και σήμερα διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα σχεδιασμού που εργάζεται στην πιο καινοτόμο σειρά προϊόντων στην ιστορία μας», δήλωσε ο Cook.

Στην Meta θα ενταχθεί μαζί με τον Ντάι και ο Μπίλι Σορεντίνο, ένας εξέχων αναπληρωτής που από το 2016 κατέχει τη θέση του ανώτερου διευθυντή στην ομάδα σχεδιασμού της Apple. Οι τρέχοντες επικεφαλής σχεδιασμού της Meta — Τζος Του , Τζέισον Ρουμπιν και Πίτερ Μπρίστολ, θα αναφέρονται επίσης στον Αλαν Ντάι.

Πηγή: OT.gr