Αποζημίωση μισού δισ. καλείται να πληρώσει η Meta στους ισπανούς εκδότες

Δικαστήριο της Ισπανίας υποχρεώνει τη Meta Platforms να καταβάλει αποζημίωση 479 εκατ. ευρώ σε πρακτορεία ειδήσεων και εκδότες, κρίνοντας ότι η εταιρεία εφάρμοσε αθέμιτες πρακτικές ανταγωνισμού και παραβίασε το GDPR.

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης ανέφερε ότι η αποζημίωση που θα καταβληθεί σε 87 πρακτορεία και ιστοσελίδες αφορά τη χρήση προσωπικών δεδομένων για τη στόχευση διαφημίσεων στο Facebook και το Instagram.

Ο γίγαντας των social media απέκτησε «σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα» στην ισπανική αγορά online διαφημίσεων με την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Meta από την πλευρά της ανέφερε ότι θα ασκήσει έφεση.

«Πρόκειται για αβάσιμο ισχυρισμό που δεν βασίζεται σε ενδείξεις ή φερόμενες βλάβες και αγνοεί εσκεμμένα τον τρόπο λειτουργίας της διαφημιστικής βιομηχανίας» δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.

«Η Meta συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες νόμους, έχει προσφέρει καθαρές επιλογές και διαφανείς πληροφορίες και προσέφερε στους χρήστες μια γκάμα εργαλείων για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις πλατφόρμες μας» είπε.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Meta παραβίασε τον ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και κατ’ επέκταση την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της Ισπανίας.

Σειρά προστίμων

Η καταγγελία των εκδοτών εστιάστηκε στην αλλαγή της νομικής βάσης σύμφωνα με την οποία η Meta επεξεργαζόταν δεδομένα όταν το GDPR τέθηκε σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018. Για να δικαιολογήσει τη στοχευμένη διαφήμιση, άλλαξε την πολιτική της ώστε να μην βασίζεται στη συγκατάθεση των χρηστών αλλά στην «αναγκαιότητα για την εκτέλεση σύμβασης». Οι ρυθμιστικές αρχές έκριναν αυτή τη νομική βάση ανεπαρκή.

Τον Αύγουστο του 2023, η Meta επέστρεψε στο μοντέλο της συναίνεσης ως νομική βάση. Το δικαστήριο έκρινε ότι στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν η εταιρεία είχε κέρδη τουλάχιστον 5,3 δισ. ευρώ από την online διαφήμιση, ποσό που αποκτήθηκε κατά παράβαση του GDPR.

Παρόμοια υπόθεση εκκρεμεί και στη Γαλλία, σημειώνει το Reuters.

Η ισπανική απόφαση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ευρωπαϊκών προστίμων που έχουν επιβληθεί στη Meta.

Πέρυσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τής επέβαλε πρόστιμο σχεδόν 800 εκατ. δολαρίων για τη σύνδεση της υπηρεσίας αγγελιών Facebook Marketplace στο Facebook και το Instagram, καθώς και για την επιβολή αθέμιτων όρων σε άλλες υπηρεσίες αγγελιών.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της Ισπανίας κατηγορεί επίσης τη Meta για παραβάσεις που αφορούν την ιδιωτικότητα, με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες να δηλώνει την Τετάρτη ότι επιτροπή του κοινοβουλίου θα ερευνήσει το εάν η εταιρεία χρησιμοποιεί έναν κρυφό μηχανισμό για να παρακολουθεί τη δραστηριότητα χρηστών του Android.