Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες
Τεχνολογία 07 Νοεμβρίου 2025 | 17:31

Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

H Meta εκτιμά σε εσωτερικά της έγγραφα ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η εταιρεία είναι απρόθυμη να τις κατεβάσει.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Νομίζετε ότι είστε παραγωγικοί; 11 συνήθειες που σαμποτάρουν την απόδοσή σας

Spotlight

Η Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, είναι απρόθυμη να αντιμετωπίσει το τσουνάμι διαδικτυακής απάτης που κατακλύζει τις υπηρεσίες της, αποκαλύπτει έρευνα του Reuters.

Εσωτερικά έγγραφα της Meta εταιρείας δείχνουν μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία αντλεί το 10% των συνολικών εσόδων της, περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα,

Από διαφημίσεις για απάτες με κρυπτονομίσματα, παράνομα καζίνο και δήθεν θεραπείες, η εταιρεία προβάλλει κάθε μέρα 15 δισεκατομμύρια καταχωρίσεις «υψηλού κινδύνου», για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις απάτης, αναφέρει έγγραφο του Δεκεμβρίου του 2024.

Μόνο από αυτή την κατηγορία διαφημίσεων η Meta κερδίζει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, δείχνει άλλο έγγραφο από τα τέλη του 2024.

«Αν οι ρυθμιστικές αρχές δεν ανέχονται να κερδίζουν χρήματα οι τράπεζες από απάτες, δεν θα έπρεπε να το ανέχονται και στις εταιρείες τεχνολογίας»

Σε πολλές περιπτώσεις οι διαφημιζόμενοι είναι αρκετά ύποπτοι για να ανιχνεύονται από τα αυτόματα συστήματα προειδοποίησης της Meta.

Η εταιρεία όμως κατεβάζει μόνο τις διαφημίσεις για τις οποίες είναι σίγουρη κατά 95% ότι πρόκειται για απάτες.

Αν η πιθανότητα είναι μικρότερη από αυτό το όριο, η Meta χρεώνει στους διαφημιζόμενους μεγαλύτερες τιμές, μια πρακτική που υποτίθεται έχει στόχο να αποθαρρύνει τους απατεώνες.

Ο Έλον Μασκ εμφανίζεται να διαφημίσει επενδύσεις σε παραπλανητική καταχώρηση (Reuters)

Ο Έλον Μασκ εμφανίζεται να διαφημίσει επενδύσεις σε παραπλανητική καταχώρηση (Reuters)

Μπίζνες με απατεώνες

Τα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας δείχνουν επίσης ότι οι χρήστες που κάνουν το λάθος να κλικάρουν παραπλανητικές διαφημίσεις βλέπουν στη συνέχεια περισσότερες τέτοιες καταχωρήσεις, καθώς το σύστημα στόχευσης προβάλλει διαφημίσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Οι πρακτικές της Meta αναδεικνύουν την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις, δήλωσε ο Σάντιπ Άμπραχαμ, πρώην ερευνητής του τμήματος ασφάλειας της Meta, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Risky Business Solutions.

Το ένα τρίτο των επιτυχημένων απατών στις ΗΠΑ περνά μέσα από τις πλατφόρμες της Meta.

«Αν οι ρυθμιστικές αρχές δεν ανέχονται να κερδίζουν χρήματα οι τράπεζες από απάτες, δεν θα έπρεπε να το ανέχονται και στις εταιρείες τεχνολογίας» είπε.

Ο εκπρόσωπος της Meta Άντι Στόουν ισχυρίστηκε στην απάντησή του προς το Reuters ότι το ρεπορτάζ «παρουσιάζει μια επιλεκτική εικόνα που διαστρεβλώνει την προσέγγιση της Meta όσον αφορά την απάτη».

Η εκτίμηση ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από απάτες είναι υπερβολική, υποστήριξε ο εκπρόσωπος, καθώς το νούμερο έχει πλέον αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Δεν δέχτηκε ωστόσο να αποκαλύψει το νέο ποσοστό.

«Τους τελευταίους 18 μήνες», είπε ο Στόουν, «μειώσαμε τις αναφορές χρηστών για διαφημίσεις απάτης σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 58% και, μέχρι στιγμής το 2025 αφαιρέσαμε πάνω από 134 εκατομμύρια διαφημίσεις».

Πράγματι, σε ορισμένα έγγραφα η Meta εμφανίζεται αποφασισμένη να περιορίσει το πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, όμως, άλλα έγγραφα υποδεικνύουν ότι η Meta γνωρίζει από δικές της εκτιμήσεις ότι οι υπηρεσίες της έχουν γίνει βασικό εργαλείο των απατεώνων του Διαδικτύου. Παρουσίαση τον Μάιο του 2025 εκτιμούσε ότι το ένα τρίτο των επιτυχημένων απατών στις ΗΠΑ περνά μέσα από τις πλατφόρμες της.

«Είναι πιο εύκολο να διαφημίσεις απάτες στις πλατφόρμες της Meta από ό,τι στην Google» αναγνώριζε έγγραφο του Απριλίου 2025.

O Ντόναλντ Τραμπ χαρίζει λεφτά σε διαφήμιση απατεώνων (Reuters)

O Ντόναλντ Τραμπ χαρίζει λεφτά σε διαφήμιση απατεώνων (Reuters)

Μόνο τα πρόστιμα έχουν αποτέλεσμα

Οι αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που η Meta δέχεται πιέσεις να προστατεύσει τους χρήστες της. Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ερευνά τη Meta για διαφημίσεις οικονομικής απάτης, δείχνουν τα εσωτερικά έγγραφα.

Στη Βρετανία, η αρμόδια αρχή εκτίμησε πέρυσι ότι οι υπηρεσίες της Meta εμπλέκονται στο 54% των απωλειών λόγω οικονομικής απάτης το 2023, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα social media μαζί.

Αν και τα έγγραφα καθιστούν σαφές ότι η Meta σχεδιάζει να περιορίσει το πρόβλημα στο μέλλον, δείχνουν επίσης ότι η εταιρεία ανησυχεί πως κάτι τέτοιο θα μείωνε τα έσοδά της.

Η Meta αναγνωρίζει επίσης ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Όμως το ποσό αυτό είναι πολύ μικρότερο από τα έσοδα που προσφέρουν οι παράνομες διαφημίσεις, αναφέρει έγγραφο του Νοεμβρίου 2024. Μόνο από τις διαφημίσεις «υψηλού νομικού κινδύνου» η εταιρεία κερδίζει 3,5 δισ. δολάρια το εξάμηνο. Σύμφωνα με το έγγραφο, το ποσό αυτό υπερβαίνει «το κόστος οποιουδήποτε ρυθμιστικού διακανονισμού για τις διαφημίσεις απάτης».

Το ίδιο έγγραφο ξεκαθαρίζει ότι, αντί να δρα προληπτικά, η διοίκηση της Meta προτιμά να αναλαμβάνει δράση μόνο όταν απειλείται με πρόστιμα.

Ακόμα, η Meta βάζει όριο στις οικονομικές απώλειες που μπορεί να ανεχτεί από τον περιορισμό των παράνομων καταχωρήσεων.

Έγγραφο του φετινού Φεβρουαρίου απαγόρευε στην αρμόδια ομάδα της εταιρείας να κατεβάζει διαφημίσεις που θα κόστιζαν περισσότερο από το 0,15% των συνολικών εσόδων. Το ποσοστό αντιστοιχεί χονδρικά σε 135 εκατομμύρια δολάρια από τα 90 δισ. που έβγαλε η Meta το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ακόμα, η Meta τείνει να αγνοεί τις περισσότερες καταγγελίες χρηστών για απάτες, όπως υποδεικνύει έγγραφο του 2023. Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα ασφάλειας της εταιρείας εκτίμησε ότι οι χρήστες του Facebook και του Instagram υπέβαλλαν 100.000 αξιόπιστες αναφορές την εβδομάδα. Η Meta αγνόησε ή απέρριψε το 96% των καταγγελιών.

Άλλο έγγραφο του 2023 δείχνει ότι η εταιρεία σχεδίαζε να περιορίσει το ποσοστό στο 75%.

Όπως σχολίασε η Έριν Ουέστ, πρώην εισαγγελέας της κομητείας της Σάντα Κλάρα που σήμερα εργάζεται σε οργάνωση κατά της διαδικτυακής απάτης, «δεν νομίζω ότι έχω δει να απομακρύνεται κάτι ως αποτέλεσμα της αναφοράς μεμονωμένων χρηστών».

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι
Χαμένες λεωφόροι 07.11.25

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη – Το αρχαίο οδικό δίκτυο θα έφτανε από τη Γη σχεδόν μέχρι το φεγγάρι

Νέος χάρτης επεκτείνει το οδικό δίκτυο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στα 299.171 χιλιόμετρα. Κάποιοι από τους άγνωστους δρόμους βρίσκονταν στην Ελλάδα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για την COP30 – Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ
COP30 06.11.25

Οι ηγέτες συγκεντρώνονται στον Αμαζόνιο για το μέλλον του κλίματος - Ανακούφιση από την απουσία των ΗΠΑ

Στη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP30) που πραγματοποιείται στο Μπέλεμ της Βραζιλίας, δίπλα στη ζούγκλα του Αμαζονίου, οι ηγέτες θα κληθούν να εφαρμόσουν όσα υποσχέθηκαν

Σύνταξη
Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30
Οικονομία vs Περιβάλλοντος 05.11.25

Επιτέλους συμφωνία για τον ευρωπαϊκό κλιματικό στόχο λίγο πριν από την COP30

Η συμφωνία για τον κλιματικό στόχο του 2040 είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στην ανάγκη για κλιματική δράση και την ανησυχία για την ανταγωνιστικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου
Η επιδίωξη 07.11.25

Ο συνταγματικός ρόλος της αυτοδιοίκησης το ζητούμενο για τον δήμαρχο Π. Φαλήρου

«Την διεκδίκηση του Συνταγματικού μας ρόλου να μπορούμε ως Δήμοι να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» θέλει ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου.

Σύνταξη
Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία
Ελλάδα 07.11.25

Βορίζια: Ποιους βλέπει η ΕΛ.ΑΣ. πίσω από την κατασκευή της βόμβας – Μέσα από τη φυλακή δόθηκε η παραγγελία

Νέα στοιχεία για την βόμβα που εξερράγη στο σπίτι ιδιοκτησίας Φραγκιαδάκη και προκάλεσε την επόμενη ημέρα το αιματηρό επεισόδιο στα Βορίζια έχει η Αστυνομία

Σύνταξη
Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC
Τα Νέα της Αγοράς 07.11.25

Η Betsson γίνεται Χορηγός Ονοματοδοσίας του Περιστέρι BC

Η Betsson και η ΚΑΕ Περιστέρι ξεκινούν μαζί ένα νέο ταξίδι, με κοινό στόχο να δημιουργήσουν ένα παράδειγμα συνεργασίας που θα εμπνέει, θα αναπτύσσει και θα αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ.

Σύνταξη
OT FORUM – Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη
OT FORUM 07.11.25

Μπέργκαμ: Η Ελλάδα ως ενεργειακός κόμβος μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία στην Ανατολική Ευρώπη

Ο υπουργός Εσωτερικών και επικεφαλής του πανίσχυρου Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μίλησε στο OT FORUM και αναφέρθηκε στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και παγκοσμίως

Σύνταξη
«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» – Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν
Σκληρό καρύδι 07.11.25

«Ο σύζυγός μου παραλίγο να με σκοτώσει, τώρα η Σίντνεϊ Σουίνι με υποδύεται σε μια ταινία» - Η αληθινή Κρίστι Μάρτιν

Η Κρίστι Μάρτιν ήταν η πρώτη σταρ του γυναικείου μποξ, αλλά η ενδοοικογενειακή βία που υπέστη σιωπηλά αποκαλύφθηκε μόνο χρόνια αργότερα, όταν ο σύζυγός της την άφησε να πεθάνει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους
Ελλάδα 07.11.25

Κάμερες στους δρόμους: Από αναβολή σε αναβολή η τοποθέτησή τους στους δρόμους

Στις αρχές του 2026 τοποθετείται χρονικά η εγκατάσταση των 388 συσκευών παρακολούθησης σε επικίνδυνους οδικούς κόμβους της Αττικής – Το παρασκήνιο μεταξύ Περιφέρειας και αναδόχου

Εύη Σαλτού
Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με τον Ουπαμεκανό ωθεί τη Μπάγερν Μονάχου σε μια νέα «γαλλική» αναζήτηση στο πρόσωπο του Ιμπραχίμα Κονατέ της Λίβερπουλ, σε ένα μεταγραφικό σενάριο που εμπλέκει κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει
Επιδιώκει διαβούλευση 07.11.25

Αλλάζει τακτική για τα ΕΛΤΑ το Υπερταμείο μετά τις σφοδρές αντιδράσεις – Οι τρεις προτεραιότητες που θέτει

Ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου είχε σήμερα συνάντηση με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ - Τι αλλάζει στην τακτική για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, η διαβούλευση για το μέλλον τους

Σύνταξη
Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
«Αντιφάσεις» 07.11.25

Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου

«Είναι τουλάχιστον αντιφατικό να καταθέτει ο κ. Βορίδης και να τον διαψεύδει ο κ. Βάρρας», επισήμανε ο βουλευτής Α' Αθήνας με τη Νέα Αριστερά, Νάσος Ηλιόπουλος

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»
Μπάσκετ 07.11.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για το μέλλον του: «Θέλω να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ, αν όχι τότε στη Euroleague»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για το μέλλον του τονίζοντας ότι θα ήθελε να αγωνιστεί 20 χρόνια στο ΝΒΑ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
OT FORUM – Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ
OT FORUM 07.11.25

Λαζαράκου – Παπακωνσταντίνου : Η εποπτεία μέσω AI και το ψηφιακό ευρώ

Τι είπε η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου για τις εποπτικές εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης

Σύνταξη
Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ
Τι θα ισχύσει 07.11.25

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό το Σαββατοκύριακο λόγω Μαραθώνιου – Πώς θα κινηθεί το Τραμ

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών

Σύνταξη
Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»
Οι δύο λευκοί 07.11.25

Η Τεγιάνα Τέιλορ μιλά για την σεξουαλικοποίηση των μαύρων γυναικών από τους «αντιπαθητικούς μ@λάκες»

Η Τεγιάνα Τέιλορ ρωτήθηκε σχετικά με την σεξουαλικοποίηση του χαρακτήρα της στην ταινία «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον - μια κατάσταση την οποία συνέκρινε με την πραγματική ζωή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής
ΟΠΕΚΕΠΕ 07.11.25

Με φραπέ, χασάπη, Μυλωνάκη και Σκέρτσο οι επόμενες συνεδριάσεις της εξεταστικής

Με απόφαση της ΝΔ, πάντως, έμειναν εκτός λίστας πρόσωπα που πρότεινε η αντιπολίτευση, ενώ απορρίφθηκε και η προοπτική της κατ’ αντιπαράστασης εξέτασης μαρτύρων στην εξεταστική για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΟΤ FORUM – Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις
OT FORUM 07.11.25

Χριστοδούλου, Φαϊτάκη: Οι τράπεζες δεν είναι ποτέ απέναντι από τις ελληνικές επιχειρήσεις

Για τον τρόπο που οι χρηματοδοτήσεις λειτουργούν ως κινητήριο μοχλό για τις επιχειρήσεις μίλησαν οι Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (CrediaBank) και Χριστίνα Φαϊτάκη (Karatzas & Partner) στο OT FORUM

Σύνταξη
Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά
Οικονομικές Ειδήσεις 07.11.25

Το δημογραφικό αλλάζει την αγορά εργασίας – Οι εργαζόμενοι με τα γκρίζα μαλλιά

Σε μείζον πρόβλημα εξελίσσεται το δημογραφικό (και) για την ελληνική οικονομία οδηγώντας σε μετασχηματισμό, μεταξύ άλλων, την αγορά εργασίας. Η νέα πραγματικότητα θα έχει χρώμα… γκρίζο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Στεκόμαστε στο ύψος των απαιτήσεων του Champions League»

Ικανοποιημένος από την προσπάθεια που έχει κάνει ως τώρα ο Ολυμπιακός στο Champions League, δηλώνει ο Μεντιλίμπαρ, ενώ αναφέρθηκε και στο επικίνδυνο παιχνίδι πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Σύνταξη
