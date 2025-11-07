Πώς η Meta πλουτίζει εν γνώσει της από τις διαδικτυακές απάτες

Η Meta Platforms, ιδιοκτήτρια του Facebook και του Instagram, είναι απρόθυμη να αντιμετωπίσει το τσουνάμι διαδικτυακής απάτης που κατακλύζει τις υπηρεσίες της, αποκαλύπτει έρευνα του Reuters.

Εσωτερικά έγγραφα της Meta εταιρείας δείχνουν μεταξύ άλλων ότι η εταιρεία αντλεί το 10% των συνολικών εσόδων της, περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, από διαφημίσεις για απάτες και απαγορευμένα προϊόντα,

Από διαφημίσεις για απάτες με κρυπτονομίσματα, παράνομα καζίνο και δήθεν θεραπείες, η εταιρεία προβάλλει κάθε μέρα 15 δισεκατομμύρια καταχωρίσεις «υψηλού κινδύνου», για τις οποίες υπάρχουν σαφείς ενδείξεις απάτης, αναφέρει έγγραφο του Δεκεμβρίου του 2024.

Μόνο από αυτή την κατηγορία διαφημίσεων η Meta κερδίζει γύρω στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, δείχνει άλλο έγγραφο από τα τέλη του 2024.

«Αν οι ρυθμιστικές αρχές δεν ανέχονται να κερδίζουν χρήματα οι τράπεζες από απάτες, δεν θα έπρεπε να το ανέχονται και στις εταιρείες τεχνολογίας»

Σε πολλές περιπτώσεις οι διαφημιζόμενοι είναι αρκετά ύποπτοι για να ανιχνεύονται από τα αυτόματα συστήματα προειδοποίησης της Meta.

Η εταιρεία όμως κατεβάζει μόνο τις διαφημίσεις για τις οποίες είναι σίγουρη κατά 95% ότι πρόκειται για απάτες.

Αν η πιθανότητα είναι μικρότερη από αυτό το όριο, η Meta χρεώνει στους διαφημιζόμενους μεγαλύτερες τιμές, μια πρακτική που υποτίθεται έχει στόχο να αποθαρρύνει τους απατεώνες.

Μπίζνες με απατεώνες

Τα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας δείχνουν επίσης ότι οι χρήστες που κάνουν το λάθος να κλικάρουν παραπλανητικές διαφημίσεις βλέπουν στη συνέχεια περισσότερες τέτοιες καταχωρήσεις, καθώς το σύστημα στόχευσης προβάλλει διαφημίσεις ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Οι πρακτικές της Meta αναδεικνύουν την έλλειψη επαρκούς ρυθμιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές διαφημίσεις, δήλωσε ο Σάντιπ Άμπραχαμ, πρώην ερευνητής του τμήματος ασφάλειας της Meta, ο οποίος είναι τώρα επικεφαλής της συμβουλευτικής εταιρείας Risky Business Solutions.

Το ένα τρίτο των επιτυχημένων απατών στις ΗΠΑ περνά μέσα από τις πλατφόρμες της Meta.

«Αν οι ρυθμιστικές αρχές δεν ανέχονται να κερδίζουν χρήματα οι τράπεζες από απάτες, δεν θα έπρεπε να το ανέχονται και στις εταιρείες τεχνολογίας» είπε.

Ο εκπρόσωπος της Meta Άντι Στόουν ισχυρίστηκε στην απάντησή του προς το Reuters ότι το ρεπορτάζ «παρουσιάζει μια επιλεκτική εικόνα που διαστρεβλώνει την προσέγγιση της Meta όσον αφορά την απάτη».

Η εκτίμηση ότι το 10% των εσόδων προέρχεται από απάτες είναι υπερβολική, υποστήριξε ο εκπρόσωπος, καθώς το νούμερο έχει πλέον αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Δεν δέχτηκε ωστόσο να αποκαλύψει το νέο ποσοστό.

«Τους τελευταίους 18 μήνες», είπε ο Στόουν, «μειώσαμε τις αναφορές χρηστών για διαφημίσεις απάτης σε παγκόσμιο επίπεδο κατά 58% και, μέχρι στιγμής το 2025 αφαιρέσαμε πάνω από 134 εκατομμύρια διαφημίσεις».

Πράγματι, σε ορισμένα έγγραφα η Meta εμφανίζεται αποφασισμένη να περιορίσει το πρόβλημα.

Την ίδια ώρα, όμως, άλλα έγγραφα υποδεικνύουν ότι η Meta γνωρίζει από δικές της εκτιμήσεις ότι οι υπηρεσίες της έχουν γίνει βασικό εργαλείο των απατεώνων του Διαδικτύου. Παρουσίαση τον Μάιο του 2025 εκτιμούσε ότι το ένα τρίτο των επιτυχημένων απατών στις ΗΠΑ περνά μέσα από τις πλατφόρμες της.

«Είναι πιο εύκολο να διαφημίσεις απάτες στις πλατφόρμες της Meta από ό,τι στην Google» αναγνώριζε έγγραφο του Απριλίου 2025.

Μόνο τα πρόστιμα έχουν αποτέλεσμα

Οι αποκαλύψεις έρχονται την ώρα που η Meta δέχεται πιέσεις να προστατεύσει τους χρήστες της. Στις ΗΠΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ερευνά τη Meta για διαφημίσεις οικονομικής απάτης, δείχνουν τα εσωτερικά έγγραφα.

Στη Βρετανία, η αρμόδια αρχή εκτίμησε πέρυσι ότι οι υπηρεσίες της Meta εμπλέκονται στο 54% των απωλειών λόγω οικονομικής απάτης το 2023, ποσοστό διπλάσιο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα social media μαζί.

Αν και τα έγγραφα καθιστούν σαφές ότι η Meta σχεδιάζει να περιορίσει το πρόβλημα στο μέλλον, δείχνουν επίσης ότι η εταιρεία ανησυχεί πως κάτι τέτοιο θα μείωνε τα έσοδά της.

Η Meta αναγνωρίζει επίσης ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 1 δισ. δολαρίων.

Όμως το ποσό αυτό είναι πολύ μικρότερο από τα έσοδα που προσφέρουν οι παράνομες διαφημίσεις, αναφέρει έγγραφο του Νοεμβρίου 2024. Μόνο από τις διαφημίσεις «υψηλού νομικού κινδύνου» η εταιρεία κερδίζει 3,5 δισ. δολάρια το εξάμηνο. Σύμφωνα με το έγγραφο, το ποσό αυτό υπερβαίνει «το κόστος οποιουδήποτε ρυθμιστικού διακανονισμού για τις διαφημίσεις απάτης».

Το ίδιο έγγραφο ξεκαθαρίζει ότι, αντί να δρα προληπτικά, η διοίκηση της Meta προτιμά να αναλαμβάνει δράση μόνο όταν απειλείται με πρόστιμα.

Ακόμα, η Meta βάζει όριο στις οικονομικές απώλειες που μπορεί να ανεχτεί από τον περιορισμό των παράνομων καταχωρήσεων.

Έγγραφο του φετινού Φεβρουαρίου απαγόρευε στην αρμόδια ομάδα της εταιρείας να κατεβάζει διαφημίσεις που θα κόστιζαν περισσότερο από το 0,15% των συνολικών εσόδων. Το ποσοστό αντιστοιχεί χονδρικά σε 135 εκατομμύρια δολάρια από τα 90 δισ. που έβγαλε η Meta το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ακόμα, η Meta τείνει να αγνοεί τις περισσότερες καταγγελίες χρηστών για απάτες, όπως υποδεικνύει έγγραφο του 2023. Εκείνη τη χρονιά, η ομάδα ασφάλειας της εταιρείας εκτίμησε ότι οι χρήστες του Facebook και του Instagram υπέβαλλαν 100.000 αξιόπιστες αναφορές την εβδομάδα. Η Meta αγνόησε ή απέρριψε το 96% των καταγγελιών.

Άλλο έγγραφο του 2023 δείχνει ότι η εταιρεία σχεδίαζε να περιορίσει το ποσοστό στο 75%.

Όπως σχολίασε η Έριν Ουέστ, πρώην εισαγγελέας της κομητείας της Σάντα Κλάρα που σήμερα εργάζεται σε οργάνωση κατά της διαδικτυακής απάτης, «δεν νομίζω ότι έχω δει να απομακρύνεται κάτι ως αποτέλεσμα της αναφοράς μεμονωμένων χρηστών».