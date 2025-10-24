science
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ τα «σκοτεινά μοτίβα» της Meta
Τεχνολογία 24 Οκτωβρίου 2025 | 14:16

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ τα «σκοτεινά μοτίβα» της Meta

Η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι Meta και TikTok παραβίασαν κανόνες διαφάνειας βάσει του DSA.

Σύνταξη
Spotlight

Meta και TikTok παραβιάζουν τους κανόνες περί διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε προκαταρκτικά ότι οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί παραβίασαν την υποχρέωσή τους να παρέχουν στους ερευνητές επαρκή πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) . Η Επιτροπή έκρινε επίσης προκαταρκτικά ότι η Meta, τόσο για το Instagram όσο και για το Facebook, παραβίασε τις υποχρεώσεις του να παρέχει στους χρήστες απλούς μηχανισμούς για την κοινοποίηση παράνομου περιεχομένου, καθώς και να τους επιτρέπει να αμφισβητούν αποτελεσματικά τις αποφάσεις εποπτείας περιεχομένου .

Tόσο το Facebook όσο και το Instagram φαίνεται να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «σκοτεινά μοτίβα» ή παραπλανητικά σχέδια διεπαφής, όσον αφορά τους μηχανισμούς «Ειδοποίησης και Δράσης».

Πρόσβαση σε δεδομένα για ερευνητές

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής δείχνουν ότι το Facebook, το Instagram και το TikTok ενδέχεται να έχουν θεσπίσει επαχθείς διαδικασίες και εργαλεία για τους ερευνητές ώστε να ζητούν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα. Αυτό συχνά τους αφήνει με μερική ή αναξιόπιστη πληροφορία, επηρεάζοντας την ικανότητά τους να διεξάγουν έρευνα, όπως για παράδειγμα το εάν οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, εκτίθενται σε παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο.

Οι απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το εργαλείο αναφοράς, τα σκοτεινά πρότυπα και τον μηχανισμό καταγγελιών του Meta βασίζονται σε εις βάθος έρευνα

Η παροχή στους ερευνητές πρόσβασης στα δεδομένα των πλατφορμών αποτελεί ουσιαστική υποχρέωση διαφάνειας βάσει του Κανονισμού περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), καθώς παρέχει δημόσιο έλεγχο σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο των πλατφορμών στη σωματική και ψυχική μας υγεία.

Μηχανισμοί ειδοποίησης και δράσης

Όσον αφορά τη Meta, ούτε το Facebook ούτε το Instagram φαίνεται να παρέχουν έναν φιλικό προς το χρήστη και εύκολα προσβάσιμο μηχανισμό «Ειδοποίησης και Δράσης» για τους χρήστες, ώστε να μπορούν να επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο, όπως υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τρομοκρατικό περιεχόμενο. Οι μηχανισμοί που εφαρμόζει επί του παρόντος η Meta φαίνεται να επιβάλλουν αρκετά περιττά βήματα και πρόσθετες απαιτήσεις στους χρήστες. Επιπλέον, τόσο το Facebook όσο και το Instagram φαίνεται να χρησιμοποιούν τα λεγόμενα «σκοτεινά μοτίβα» ή παραπλανητικά σχέδια διεπαφής, όσον αφορά τους μηχανισμούς «Ειδοποίησης και Δράσης».

Σε βάρος της Meta εκκρεμούν ήδη έρευνες της Κομισιόν (Reuters)

Σε βάρος της Meta εκκρεμούν ήδη έρευνες της Κομισιόν (Reuters)

Τέτοιες πρακτικές μπορεί να προκαλούν σύγχυση και να αποθαρρύνουν. Συνεπώς, οι μηχανισμοί της Meta για την επισήμανση και την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικοί. Σύμφωνα με τον Νόμο περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA), οι μηχανισμοί «Ειδοποίησης και Δράσης» είναι καθοριστικοί για να επιτραπεί στους χρήστες της ΕΕ και στους αξιόπιστους φορείς επισήμανσης παραβιάσεων να ενημερώνουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες ότι συγκεκριμένο περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες δεν επωφελούνται από την απαλλαγή ευθύνης του Οδηγού Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) σε περιπτώσεις όπου δεν έχουν ενεργήσει άμεσα αφότου ενημερώθηκαν για την παρουσία παράνομου περιεχομένου στις υπηρεσίες τους.

Αιτήματα επανεξέτασης για την εποπτεία περιεχομένου

Ο Νόμος περί Ψηφιακής Ασφάλειας (DSA) δίνει επίσης στους χρήστες στην ΕΕ το δικαίωμα να αμφισβητήσουν αποφάσεις εποπτείας περιεχομένου όταν οι πλατφόρμες αφαιρούν το περιεχόμενό τους ή αναστέλλουν τους λογαριασμούς τους. Σε αυτό το στάδιο, οι μηχανισμοί προσφυγής κατά αποφάσεων τόσο του Facebook όσο και του Instagram δεν φαίνεται να επιτρέπουν στους χρήστες να παρέχουν εξηγήσεις ή υποστηρικτικά στοιχεία για να τεκμηριώσουν τις προσφυγές τους. Αυτό δυσκολεύει τους χρήστες στην ΕΕ να εξηγήσουν περαιτέρω γιατί διαφωνούν με την απόφαση του Meta για το περιεχόμενο, περιορίζοντας την αποτελεσματικότητα του μηχανισμού προσφυγών.

Οι απόψεις της Επιτροπής σχετικά με το εργαλείο αναφοράς, τα σκοτεινά πρότυπα και τον μηχανισμό καταγγελιών του Meta βασίζονται σε εις βάθος έρευνα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με την Coimisiún na Meán, τον Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών της Ιρλανδίας.

Αυτά είναι προκαταρκτικά ευρήματα που δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας.

Τι ακολουθεί

Το Facebook, το Instagram και το TikTok έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξετάσουν τα έγγραφα στα αρχεία έρευνας της Επιτροπής και να απαντήσουν γραπτώς στα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής. Οι πλατφόρμες μπορούν να λάβουν μέτρα για την αποκατάσταση των παραβιάσεων. Παράλληλα, θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Εάν οι απόψεις της Επιτροπής επιβεβαιωθούν τελικά, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο έως και 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του παρόχου. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλει περιοδικές χρηματικές ποινές για να υποχρεώσει μια πλατφόρμα να συμμορφωθεί.

Νέες δυνατότητες θα ανοίξουν για τους ερευνητές στις 29 Οκτωβρίου 2025, καθώς τίθεται σε ισχύ η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την πρόσβαση σε δεδομένα. Η εν λόγω πράξη θα παρέχει πρόσβαση σε μη δημόσια δεδομένα από πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, με στόχο την ενίσχυση της λογοδοσίας τους και τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές τους.

Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Επιτροπής αποτελούν μέρος των επίσημων διαδικασιών που έχει κινήσει η Επιτροπή κατά της Meta , καθώς και των επίσημων διαδικασιών για τη διερεύνηση του TikTok , βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών. (DSA). Η Επιτροπή συνεχίζει την έρευνά της για άλλες πιθανές παραβιάσεις που αποτελούν μέρος αυτών των συνεχιζόμενων διαδικασιών. Αυτές οι επίσημες διαδικασίες βάσει του DSA είναι διαφορετικές από τις συνεχιζόμενες έρευνες κατά του Facebook, του Instagram και του TikTok σχετικά με τη συμμόρφωση με άλλες σχετικές νομοθεσίες της ΕΕ.

Πηγή: OT.gr

