Η ΑΙ γνωρίζει τι θέλεις – Οι συζητήσεις με το chatbot της Meta θα χρησιμοποιούνται για τη στόχευση διαφημίσεων
Οι συζητήσεις με το Meta AI θα προστεθούν στα δεδομένα που συλλέγει ήδη η εταιρεία για επιλογή διαφημίσεων.
Η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τη Meta Platforms παίρνει νέες διαστάσεις: από τα τέλη του έτους, η εταιρεία θα αρχίσει να χρησιμοποιεί τις συζητήσεις των χρηστών με τα chatbot της για να εξατομικεύει το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις στο Facebook και το Instagram.
Οι χρήστες του Meta AI θα ενημερωθούν για την αλλαγή στις 7 Οκτωβρίου αλλά δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την εξαίρεσή τους, ανέφερε η εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ, σε βάρος της οποίας εκκρεμούν έρευνες της ΕΕ για τη χρήση προσωπικών δεδομένων.
Από τις 16 Δεκεμβρίου, οι αλληλεπιδράσεις των χρηστών με τις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης θα προστεθούν στα δεδομένα που ήδη συλλέγει η Meta, όπως τα like και οι λογαριασμοί που ακολουθεί ο χρήστης, προκειμένου να προτείνει περιεχόμενο και να επιλέγει διαφημίσεις.
Για παράδειγμα, ένας χρήστης που ρωτά το Meta AI για θέματα πεζοπορίας μπορεί αργότερα να δει διαφημίσεις για μπότες.
«Οι αλληλεπιδράσεις του κόσμου θα γίνουν απλά ένα ακόμα κομμάτι των δεδομένων στα οποία βασίζεται η εξατομίκευση της ροής και των διαφημίσεων» δήλωσε η Κρίστι Χάρις, υπεύθυνη πολιτικής απορρήτου στη Meta. «Βρισκόμαστε ακόμη στη διαδικασία δημιουργίας των πρώτων υπηρεσιών που θα αξιοποιούν αυτά τα δεδομένα.»
Η εταιρεία διευκρίνισε πάντως ότι δεν θα χρησιμοποιεί δεδομένα από συζητήσεις για ευαίσθητα θέματα όπως τα θρησκευτικά πιστεύω, ο σεξουαλικός προσανατολισμός, η υγεία ή φυλετική/εθνοτική καταγωγή.
Η αλλαγή θα εφαρμοστεί αρχικά στις ΗΠΑ και αργότερα θα επεκταθεί σε περιοχές όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και η Νότια Κορέα.
Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο ενεργοί χρήστες συνδέονται στο Meta AI μέσω των πλατφορμών της εταιρείας.
Στην ετήσια συνέλευση των μετόχων νωρίτερα φέτος, ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε ότι «προτεραιότητα για αυτή τη χρονιά είναι η εμβάθυνση της εμπειρίας και η ανάδειξη του Meta AI στην κορυφαία προσωπική ΑΙ με έμφαση στην εξατομίκευση, τις συζητήσεις φωνής και την ψυχαγωγία».
Την ίδια τακτική εφαρμόζει η Google, η οποία ανακοίνωσε ότι προσεχώς θα αρχίσει να προβάλλει διαφημίσεις στη λειτουργία ΑΙ Mode που αντικαθιστά τη συμβατική μηχανή αναζήτησης.
