Η Meta «κατέβασε πειρατικά ερωτικά βίντεο» για την εκπαίδευση της ΑΙ
22 Σεπτεμβρίου 2025

Η Meta «κατέβασε πειρατικά ερωτικά βίντεο» για την εκπαίδευση της ΑΙ

Εταιρεία πορνογραφικών ταινιών υπέβαλε αγωγή υποστηρίζοντας ότι η Meta κατεβάζει πειρατικά αρχεία από το δίκτυο BitTorrent.

Σύνταξη
Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Βιολογική ηλικία: 7 απλά βήματα για να γυρίσεις το χρόνο πίσω

Spotlight

Εταιρεία παραγωγής βίντεο για ενηλίκους κατηγορεί τη Meta Platforms ότι κατέβασε πειρατικά αντίγραφα των ταινιών της της για να εκπαιδεύσει μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης στην απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος.

Η Strike 3 Holdings, η οποία υποστηρίζει ότι  παράγει «ποιοτικά», «φεμινιστικά» και «ηθικά» πορνογραφικά βίντεο υπέβαλε αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια αξιώνοντας αποζημίωση 350 εκατ. δολαρίων από τη Meta για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, αναφέρει το Wired.

Σύμφωνα με έγγραφα που συνοδεύουν την αγωγή, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ είχε δώσει προσωπικά τη συγκατάθεσή του για το κατέβασμα και τον διαμοιρασμό πειρατικών ταινιών μέσω του δικτύου BitTorrent από το 2018 μέχρι και σήμερα.

Όπως υποστηρίζει η Strike 3, στόχος της Meta ήταν να αποκτήσει πρόσβαση σε λήψεις του ανθρώπινου σώματος από ασυνήθιστες γωνίες και σε αμοντάριστα πλάνα μεγάλης διάρκειας, υλικό που σπανίζει στην τηλεόραση και άλλες ταινίες.

«Έχουν συμφέρον να αποκτήσουν το περιεχόμενό μας επειδή μπορεί να τους δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ποιότητα, τη γνησιότητα και την ανθρωπιά της ΑΙ» υποστήριξε ο Κρίστιαν Βο, δικηγόρος της Stike 3.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενέκρινε προσωπικά το κατέβασμα πειρατικού υλικού (Reuters)

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ ενέκρινε προσωπικά το κατέβασμα πειρατικού υλικού (Reuters)

Πειρατική υπερνοημοσύνη

H αγωγή συνδέει το κατέβασμα των πειρατικών ταινιών με το μεγαλόπνοο σχέδιο του Ζάκερμπεργκ να δημιουργήσει μοντέλα «υπερνοημοσύνης», ένα πρότζεκτ στο οποίο η Meta επενδύει μεγάλα ποσά.

Όπως είχαν αναφέρει τον Ιούνιο ερευνητές της Meta, το μοντέλο συνθετικών βίντεο V-JEPA 2 εκπαιδεύτηκε με ένα εκατομμύριο ώρες «διαδικτυακών βίντεο», ένας όρος που σύμφωνα με την Strike 4 είναι ασαφής.

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, η Strike 4 ανακάλυψε την προσπάθεια της Meta μέσω συστημάτων που χρησιμοποιεί για να ανιχνεύει παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας της.

Σχεδόν 3.000 πορνογραφικά βίντεο φέρονται να κατεβάστηκαν από 47 διευθύνσεις IP που συνδέονται με τη Meta. Δεδομένου πως όσοι χρησιμοποιούν το δίκτυο BitTorrent λειτουργούν αυτόματα ως αναμεταδότες για άλλους χρήστες που κατεβάζουν τα ίδια αρχεία, η Meta κατέστησε τις ταινίες διαθέσιμες και σε ανηλίκους, αφού τo δίκτυο δεν ελέγχει τις ηλικίες των χρηστών, υποστηρίζει η Strike 3.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ακόμα ότι η Meta κατεβάζει και άλλες, μη πορνογραφικά πειρατικά βίντεο, όπως οι σειρές Modern Family, South Park και Downton Abbey, καθώς και πορνογραφικά βίντεο στα οποία μπορεί να συμμετέχουν ανήλικοι.

Η χρήση περιεχομένου για ενήλικες στην εκπαίδευση της ΑΙ «είναι μια καταστροφή δημοσίων σχέσεων που περιμένει να συμβεί» σχολίασε στο Wired ο Μάθιου Σαγκ, καθηγητής τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Έμορι της Ατλάντα.

Όλες πρακτικά οι εταιρείες ΑΙ έχουν κατηγορηθεί στα δικαστήρια ότι εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους με υλικό που προστατεύεται από copyright χωρίς να ζητούν τη συγκατάθεση των δημιουργών και χωρίς να τους αποζημιώνουν.

Οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι κάνουν «δίκαιη χρήση» αυτού του υλικού επειδή οι τεχνολογίες τους είναι μετασχηματιστικές, δηλαδή δεν παράγουν αντίγραφα των αρχικών έργων.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τάσσεται κατά των περιορισμών στην τεχνητή νοημοσύνη, φάνηκε να συμμερίζεται αυτή την άποψη τον Ιούλιο, όταν δήλωσε πως «δεν μπορείς να περιμένεις να έχεις ένα επιτυχημένο πρόγραμμα ΑΙ όταν πρέπει να πληρώνεις για κάθε άρθρο, βιβλίο ή οτιδήποτε άλλο έχεις διαβάσει ή μελετήσει».

Τον Ιούνιο, περιφερειακό δικαστήριο απάλλαξε τη Meta από την κατηγορία ότι χρησιμοποίησε παράνομα τα έργα 13 συγγραφέων στην εκπαίδευση των μοντέλων της. O δικαστής ωστόσο διευκρίνισε ότι η ετυμηγορία δεν σήμαινε ότι οι πρακτικές της Meta ήταν νόμιμες. Η εταιρεία αθωώθηκε επειδή οι ενάγοντες «χρησιμοποίησαν λανθασμένα επιχειρήματα» για να υποστηρίξουν τις θέσεις τους, ανέφερε ο δικαστής.

Η Strike 3 θα μπορούσε δυνητικά να ακολουθήσει μια πιο αποτελεσματική νομική προσέγγιση. «Η καλύτερη βερσιόν του επιχειρήματός τους είναι πως πρόκειται για θεμελιώδες πρόβλημα δεδομένου ότι, χρησιμοποιώντας αυτές τις πειρατικές ιστοσελίδες, υπονομεύεις την αγορά πρόσβασης» είπε ο Σαγκ, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Έμορι.

