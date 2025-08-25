Η Meta συνεργάζεται με τη Midjourney για συνθετικές εικόνες και βίντεο
Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta έχει αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Η Meta υπέγραψε συμφωνία με την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Midjourney, με σκοπό την αδειοδότηση της «αισθητικής τεχνολογίας» της startup για μελλοντικά μοντέλα και προϊόντα του τεχνολογικού ομίλου.
Η συνεργασία αυτή θα φέρει σε επαφή τις ερευνητικές ομάδες των δύο εταιρειών, όπως δήλωσε την Παρασκευή ο Αλεξάντρ Ουάνγκ, επικεφαλής τεχνητής νοημοσύνης της μητρικής εταιρείας του Facebook.
Η συγκεκριμένη κίνηση αντανακλά την προσπάθεια της Meta να διαφοροποιήσει τα προϊόντα της ως προς την οπτική ποιότητα, σε μια περίοδο που επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετωπίζοντας έντονο ανταγωνισμό από εταιρείες όπως η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, και η Google.
Η Midjourney, που ειδικεύεται στη δημιουργία εικόνων από γραπτές εντολές, προσφέρει τα εργαλεία της στους χρήστες μέσω συνδρομητικού μοντέλου.
«Είμαστε ιδιαίτερα εντυπωσιασμένοι από τη Midjourney», ανέφερε ο Ουάνγκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι, για να προσφέρει κορυφαία προϊόντα, η Meta συνδυάζει εξειδικευμένα στελέχη, έναν ισχυρό σχεδιασμό υπολογιστικής ισχύος και συνεργασίες με ηγετικές εταιρείες του κλάδου.
Η συμφωνία αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta έχει αναδιοργανώσει τις δραστηριότητές της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης υπό τα Superintelligence Labs, μια πρωτοβουλία υψηλού ρίσκου που ακολούθησε αποχωρήσεις ανώτερων στελεχών και τη μέτρια υποδοχή του τελευταίου της μοντέλου ανοιχτού κώδικα, Llama 4.
Πηγή: OT.gr
