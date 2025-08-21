science
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 13:48
Φωτιά κοντά στην Πάτρα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Η Meta παγώνει τις προσλήψεις για ΑΙ μετά τις ξέφρενες σπατάλες
Τεχνολογία 21 Αυγούστου 2025 | 13:23

Η Meta παγώνει τις προσλήψεις για ΑΙ μετά τις ξέφρενες σπατάλες

Η Meta αναδιοργανώνει την εκτεταμένη λειτουργία της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, το αυξανόμενο κόστος της οποίας έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών

Αφού πέρασε μήνες προσλαμβάνοντας πάνω από 50 ερευνητές και μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης, η Meta Platforms πάγωσε τις προσλήψεις στο τμήμα ΑΙ, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal.

Το πάγωμα των προσλήψεων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και συμπίπτει με μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του ομίλου, απαγορεύει επίσης στους τρέχοντες υπαλλήλους να μετακινούνται μεταξύ ομάδων εντός του τμήματος. Η διάρκεια του παγώματος δεν ανακοινώθηκε εσωτερικά.

Ενδέχεται να υπάρχουν εξαιρέσεις στο μπλοκάρισμα για τις εξωτερικές προσλήψεις, αλλά θα χρειαστούν άδεια από τον επικεφαλής της Τεχνητής Νοημοσύνης, Αλεξάντρ ΓουάνγκAlexandr Wang, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε στην WSJ το πάγωμα, χαρακτηρίζοντάς το ως «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό: δημιουργία μιας σταθερής δομής για τις νέες μας προσπάθειες υπερ-νοημοσύνης μετά την προσέλκυση ατόμων και την πραγματοποίηση ετήσιων ασκήσεων προϋπολογισμού και σχεδιασμού».

Ενώ όλες οι κορυφαίες εταιρείες Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν προσλάβει δυναμικά φέτος, η Meta τις περισσότερες φορές έχει φτάσει τον ρυθμό του πολέμου ταλέντων στα όρια, προσφέροντας σε πολύτιμους ερευνητές πακέτα αμοιβών αξίας εννέα ψηφίων και χρησιμοποιώντας τις λεγόμενες αντίστροφες εξαγορές για να απογυμνώσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις από βασικούς ηγέτες.

Οι αναλυτές έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την κλίμακα των επενδύσεων των κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών, με ορισμένους να ξεχωρίζουν το ταχέως αυξανόμενο κόστος αποδοχών της Meta με βάση τις μετοχές ως πιθανή απειλή για τις αποδόσεις των μετόχων.

Meta Platforms

Οι τέσσερεις ομάδες ΑΙ της Meta

Η πρόσφατη αναδιάρθρωση εντός της Meta χωρίζει τις προσπάθειες Τεχνητής Νοημοσύνης σε τέσσερις ομάδες: μία που εργάζεται στην υπερ-νοημοσύνη, που ονομάζεται TBD Lab, και στεγάζει πολλές από τις νέες προσλήψεις· μια δεύτερη που εργάζεται σε προϊόντα Τεχνητής Νοημοσύνης· μια τρίτη που εργάζεται σε υποδομές· και μια τέταρτη που είναι αφιερωμένη σε έργα με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα και περισσότερη εξερεύνηση, ανέφεραν οι πηγές. Η τελευταία, που ονομάζεται Fundamental AI Research, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτη από την αναδιοργάνωση.

Οι τέσσερις ομάδες εντάσσονται στην ομπρέλα των Meta Superintelligence Labs, ένα όνομα που αντικατοπτρίζει την πρόσφατη έμφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Μαρκ Ζάκερμπεργκ στην κατασκευή συστημάτων υπολογιστών που μπορούν να ξεπεράσουν τους πιο έξυπνους ανθρώπους σε γνωστικές εργασίες. Το The Information είχε αναφέρει προηγουμένως ορισμένες λεπτομέρειες για την αναδιοργάνωση της Τεχνητής Νοημοσύνης της Meta.

Προηγουμένως, η Meta είχε μια ομάδα που ονομαζόταν AGI Foundations, η οποία εργαζόταν στις τελευταίες εκδόσεις των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων της εταιρείας, γνωστών ως Llama. Η ομάδα δέχτηκε κριτική από στελέχη την άνοιξη, αφού η κυκλοφορία των τελευταίων μοντέλων Llama υποβάθμισε τις προσδοκίες. Διαλύθηκε στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

Τουλάχιστον τρία μέλη της προηγούμενης ομάδας AGI Foundations δήλωσαν εσωτερικά ότι αποχωρούσαν από την εταιρεία γύρω στην τελευταία ημερομηνία κατοχύρωσης μετοχών από υπαλλήλους της Meta, στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με εσωτερικές αναρτήσεις που είδε η Wall Street Journal.

Meta

Πολλές προσλήψεις, τεράστιες αμοβές και αμφίβολα αποτελέσματα

Μετά την κυκλοφορία του μοντέλου Llama τον Απρίλιο, ο Ζάκερμπεργκ ασχολήθηκε προσωπικά με την πρόσληψη ερευνητών Τεχνητής Νοημοσύνης. Προσέγγισε υπαλλήλους της OpenAI, της Google DeepMind και άλλων εργαστηρίων που οδήγησαν γρήγορα σε προσφορές που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασαν τα 100 εκατομμύρια δολάρια σε συνολική αποζημίωση. Η προσφορά του σε έναν ερευνητή —τον συνιδρυτή του Thinking Machines Lab, Άντριου Τάλοκ— θα μπορούσε να έχει αξία έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. (Ο Τάλοκ απέρριψε την προσφορά.)

Για να ηγηθεί των προσπαθειών της Meta στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο Ζάκερμπεργκ προσέλαβε τον συνιδρυτή της Scale AI, Γουάνγκ, πληρώνοντας 14 δισεκατομμύρια δολάρια για ένα μερίδιο στην εταιρεία του. Επίσης, έφερε μαζί του τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του GitHub, Νατ Φρίντμαν, και τον συνιδρυτή της Safe Superintelligence, Ντάνιελ Γκρος, η σχέση των οποίων περιελάμβανε την προσφορά της Meta να αγοράσει ένα μερίδιο στην εταιρεία επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Μέχρι τα μέσα Αυγούστου, η Meta είχε προσλάβει με επιτυχία περισσότερους από 20 ερευνητές και μηχανικούς από την OpenAI, τουλάχιστον 13 από την Google, τρεις από την Apple, τρεις από την xAI και δύο από την Anthropic για συνολικά πάνω από 50 νέους υπαλλήλους.

Η αυξανόμενη ανησυχία των επενδυτών για το κόστος της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης των τεχνολογικών γιγάντων έχει παίξει ρόλο στις μαζικές πωλήσεις μετοχών τεχνολογίας αυτή την εβδομάδα. Σε ένα ερευνητικό σημείωμα στις 18 Αυγούστου, οι αναλυτές της Morgan Stanley προειδοποίησαν ότι οι ταχέως αυξανόμενες αμοιβές με βάση τις μετοχές που προσφέρουν η Meta και η Google για να προσελκύσουν ταλέντα στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να απειλήσει την ικανότητά τους να επιστρέψουν κεφάλαιο στους μετόχους μέσω επαναγοράς. Οι υπερβολικές δαπάνες για ταλέντα, έγραψαν οι αναλυτές, «έχουν τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε καινοτομίες στην Τεχνητή Νοημοσύνη με μαζική δημιουργία αξίας ή θα μπορούσαν να μειώσουν την αξία για τους μετόχους χωρίς σαφή κέρδη καινοτομίας».

Πηγή: ΟΤ.gr

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT
Δεσμοί με τη μηχανή 20.08.25

Κάποιοι χρήστες βιώνουν «πένθος» μετά την παγερή αλλαγή προσωπικότητας του ChatGPT

Η νέα βερσιόν του ChatGPT κρίθηκε υπερβολικά απρόσωπη και ψυχρή. Αναγνωρίζοντας ότι κάποιοι χρήστες αναπτύσσουν συναισθηματικές σχέσεις με το chatbot, η OpenAI υπαναχώρησε.

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI
«Υπερβολικός ενθουσιασμός» 20.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι φούσκα, λέει ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να βρίσκεται σε φούσκα, συγκρίνοντας τις συνθήκες της αγοράς με εκείνες της φούσκας dotcom

Σύνταξη
Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες
Financial Times 19.08.25

Χαμένοι στη μετάφραση: Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τα δίνει όλα έτοιμα, ας μάθουμε ξένες γλώσσες

Ξένες γλώσσες: Μήπως ήρθε το τέλος στην εκμάθησή τους; Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει τη μετάφραση εύκολη και γρήγορη και πολύ αποδοτική, αλλά οι άνθρωποι φαίνεται ότι χάνουν κάτι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;
Ιδού το ερώτημα 14.08.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πλήττει την εργασιακή πραγματικότητα ή χτίζει τα επαγγέλματα του μέλλοντος;

Πολλές θέσεις εργασίας πέφτουν θύματα της αλματώδους ανάπτυξης που έχει σημειώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη, γιατί όμως μερικά επαγγέλματα φαίνονται πιο εύκολο να εξαφανιστούν;

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Μύκονος: Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο με «γουρούνα» ο CEO της Velocity – Υπέστη και έμφραγμα
Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ 21.08.25

Σοβαρά τραυματίας σε τροχαίο στη Μύκονο ο CEO της Velocity - Υπέστη και έμφραγμα

Ο Τομ Γκρίνγουντ δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του Γενικού Κρατικού Νικαίας μετά το τροχαίο - Γιατί το πλήρωμα του ελικοπτέρου της ιδιωτικής ασφάλισης αρνήθηκε να τον παραλάβει

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Όλοι στο Σύνταγμα» 21.08.25

«Να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» – Συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ την Κυριακή σε Αθήνα και άλλες πόλεις

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την έναρξη «της νέας δολοφονικής επιχείρησης του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ όπου ετοιμάζεται να αποτελειώσει την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού με τον πιο φρικιαστικό τρόπο».

Σύνταξη
Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του
InView 21.08.25

Frank Caprio: Πέθανε ο πιο αγαπητός δικαστής στον κόσμο, γνωστός για την ανθρώπινη πλευρά του

Η ανθρώπινη πλευρά με την οποία δίκαζε ο Frank Caprio ήταν αυτή που είχε κερδίσει τον κόσμο και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός - Δεν δίσταζε να μιλήσει ανοιχτά για το δικαστικό σύστημα και τις ανισότητες

Σύνταξη
Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι
Δεν το συζητάει 21.08.25

Ένα όνομα, ένα μεγάλο πρόβλημα: Για αυτό τον λόγο ο Γουίλιαμ αρνείται να φτιάξει τη σχέση του με τον Χάρι

Έχουν περάσει πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η διαμάχη ανάμεσα στον Γουίλιαμ και τον Χάρι, και όπως όλα δείχνουν είναι πολύ δύσκολο να αποκατασταθούν οι σχέσεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»
Αλυσιδωτές αντιδράσεις 21.08.25

Ραγδαίες αλλαγές στην Ανταρκτική απειλούν με «καταστροφικές συνέπειες για τις μελλοντικές γενιές»

Διεθνής μελέτη καταγράφει ενδείξεις μη αναστρέψιμων μεταβολών στην Ανταρκτική που θα επιταχύνουν περαιτέρω την άνοδο της θερμοκρασίας και θα απειλήσουν τις παράκτιες πόλεις.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
