Αγωγή και στην Apple για τη χρήση πειρατικών βιβλίων στην εκπαίδευση της ΑΙ

Σε μια ακόμα νομική διένεξη για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας την εποχή της ΑΙ, συγγραφείς στις ΗΠΑ υπέβαλαν αγωγή κατά της Apple κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια τα βιβλία τους για την εκπαίδευση του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης «OpenELM».

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνια, στην οποία θα μπορούσαν δυνητικά να συμμετέχουν και άλλοι συγγραφείς, η Apple χρησιμοποίησε μια γνωστή συλλογή πειρατικών βιβλίων χωρίς να ζητήσει τη συγκατάθεση των δημιουργών και χωρίς να τους αποζημιώσει.

«Η Apple δεν έχει επιχειρήσει να πληρώσει τους συγγραφείς για τη συνεισφορά τους σε αυτό το δυνητικά επικερδές εγχείρημα» γράφει το κείμενο της αγωγής που υπέβαλαν οι συγγραφείς Γκρέιντι Χέντριξ και Τζένιφερ Ρόμπερσον.

Η αγωγή έρχεται να προστεθεί σε ένα κύμα προσφυγών από συγγραφείς, εκδότες, μουσικούς και άλλους δημιουργούς που διαμαρτύρονται ότι οι εταιρείες τεχνολογίας παραβιάζουν το copyright των έργων τους,

Η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι συμφώνησε να καταβάλει 1,5 δισ. δολάρια στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού με ομάδα συγγραφέων που είχε υποβάλει ομαδική αγωγή για την εκπαίδευση του μοντέλου Claude.

Αν και η Anthropic δεν παραδέχτηκε οποιαδήποτε ευθύνη, οι δικηγόροι των εναγόντων έκαναν λόγο για τη μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει καταβληθεί ποτέ σε υπόθεση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τον Ιούνιο, η Microsoft δέχτηκε αγωγή από ομάδα συγγραφέων που κατήγγειλαν παράνομη χρήση των έργων τους στην εκπαίδευση του μοντέλου Megatron. Ανάλογες κατηγορίες αντιμετωπίζουν επίσης στα δικαστήρια η Meta και η OpenAI.