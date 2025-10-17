Νέο εργαλείο γονικού ελέγχου στη Meta μετά την κατακραυγή για chatbot που φλέρταραν με παιδιά

Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη για ροζ συνομιλίες παιδιών με τα chatbot της Meta, η εταιρεία του Facebook και του Instagram παρουσίασε νέο εργαλείο που επιτρέπει στους γονείς να μπλοκάρουν τις συζητήσεις ανηλίκων με εικονικούς χαρακτήρες ΑΙ.

Είχε προηγηθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα η ανακοίνωση της Meta ότι οι αλληλεπιδράσεις των chatbot με ανηλίκους θα κρίνονται με βάση το σύστημα PG-13 για τις ακατάλληλες ταινίες στον αμερικανικό κινηματογράφο.

Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο έρευνα για τις πιθανές επιπτώσεις των chatbot στα παιδιά.

Είχε προηγηθεί τον Αύγουστο η αποκάλυψη του Reuters ότι οι κανόνες της Meta επέτρεπαν σε εικονικούς χαρακτήρες ΑΙ να έχουν «ρομαντικές ή αισθησιακές» συζητήσεις με παιδιά και εφήβους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Meta, το νέο εργαλείο γονικού ελέγχου θα κάνει ντεμπούτο στις αρχές του έτους στο Instagram, αρχικά στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τον Καναδά και την Αυστραλία.

Οι γονείς θα μπορούν να μπλοκάρουν συγκεκριμένους χαρακτήρες ΑΙ και να βλέπουν τα θέματα που συζητούν τα παιδιά τους με την ΑΙ.

Ακόμα όμως και αν μπλοκάρουν τα chatbot, ο ψηφιακός βοηθός ΑΙ θα παραμένει διαθέσιμος με κατάλληλες προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για ανηλίκους.

Η Meta ανέφερε ακόμα ότι τα συστήματά της θα ανιχνεύουν τυχόν παιδιά και εφήβους που συνδέονται στις υπηρεσίες της υποδυόμενοι τους ενήλικες και θα εφαρμόζει αυτόματα τις αντίστοιχες ρυθμίσεις προστασίας.

Η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι οι χαρακτήρες ΑΙ που προσφέρει δεν απαντούν σε ερωτήσεις ανηλίκων που αφορούν την αυτοκτονία, τον αυτοτραυματισμό ή τις διατροφικές διαταραχές.

Τον Σεπτέμβριο, πάντως, ερευνητές του Πανεπιστημίου Northeastern είχαν αναφέρει σε έκθεσή τους ότι τα εργαλεία προστασίας ανηλίκων που η Meta λέει ότι προσφέρει στο Instagram στην πραγματικότητα δεν λειτουργούν ικανοποιητικά και σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχουν καν.

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η OpenAI παρουσίασε εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT, έπειτα από αγωγή που δέχτηκε για την αυτοκτονία εφήβου στην Καλιφόρνια.