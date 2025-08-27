science
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε την αυτοκτονία εφήβου – Αγωγή των γονιών στην OpenAI
27 Αυγούστου 2025 | 11:59

Το ChatGPT κατηγορείται ότι ενθάρρυνε την αυτοκτονία εφήβου – Αγωγή των γονιών στην OpenAI

To ChatGPT φέρεται να έδωσε οδηγίες σε έναν 16χρονο που ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του και προσφέρθηκε μάλιστα να γράψει το σημείωμα αυτοκτονίας.

Σύνταξη
Ζευγάρι στην Καλιφόρνια υπέβαλε αγωγή κατά της OpenAI και του επικεφαλής της Σαμ Άλτμαν υποστηρίζοντας ότι το ChatGPT ενθάρρυνε τον έφηβο γιο τους να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο Άνταμ Ρέιν, 16 ετών, αυτοκτόνησε τον Απρίλιο έπειτα από πολύμηνες συζητήσεις με το chatbot για τα ψυχικά του προβλήματα, σύμφωνα με την αγωγή που υπέβαλαν οι γονείς του σε πολιτειακό δικαστήριο του Σαν Φρανσίσκο.

Ο Ματ και η Μαρία Ρέιν κατηγορούν την OpenAI ότι σχεδίασε ότι το ChatGPT να «ενθαρρύνει την ψυχολογική εξάρτηση των χρηστών» και ότι έβαλε το κέρδος πάνω από την ασφάλεια όταν λάνσαρε εσπευσμένα το μοντέλο GPT-4o.

Οι γονείς υπέβαλαν στο δικαστήριο αποθηκευμένους διαλόγους που δείχνουν ότι ο 16χρονος συζητούσε με το ChatGPT τις αυτοκτονικές τάσεις του. Σύμφωνα με την αγωγή, το chatbot αναγνώρισε τα κίνητρά του, του έδωσε τεχνικές πληροφορίες για μεθόδους αυτοκτονίας και τον συμβούλευσε πώς να κρύψει από τους γονείς του μια προηγούμενη απόπειρα. Το ChatGPT φέρεται μάλιστα να προσφέρθηκε να γράψει ένα σημείωμα αυτοκτονίας.

Ο Άνταμ Ρέιν σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε η οικογένειά του

Ο Άνταμ Ρέιν σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε η οικογένειά του

Η αγωγή, η οποία στρέφεται και εναντίον άλλων στελεχών της OpenAI, κατηγορεί την εταιρεία για αμέλεια που οδήγησε σε θάνατο και παράβαση της νομοθεσίας για την ασφάλεια προϊόντων. Οι γονείς αξιώνουν επίσης χρηματική αποζημίωση.

Εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία θλίβεται για το περιστατικό και διαβεβαίωσε ότι το ChatGOT ενσωματώνει δικλείδες ασφάλειας οι οποίες μεταξύ άλλων παραπέμπουν τους χρήστες σε γραμμές βοήθειας.

Αναγνώρισε ωστόσο ότι οι δικλείδες αυτές δεν λειτούργησαν στη συγκεκριμένη περίπτωση. «Αν και αυτά τα μέτρα προστασίας λειτουργούν ικανοποιητικά σε συνηθισμένες, σύντομες συνομιλίες, στην πορεία του χρόνου έχουμε διαπιστώσει ότι κάποιες φορές μπορεί να γίνουν λιγότερο αξιόπιστες σε μακρύτερες αλληλεπιδράσεις, οπότε τμήματα της εκπαίδευσης ασφάλειας του μοντέλου ενδέχεται να υποβαθμιστούν» δήλωσε ο εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι η OpenAI θα βελτιώνει συνεχώς τα μέτρα προστασίας της.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν είναι ένας από τους εναγόμενους στην υπόθεση του Άνταμ Ρέιν (Reuters)

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν είναι ένας από τους εναγόμενους στην υπόθεση του Άνταμ Ρέιν (Reuters)

Η εταιρεία εξέφρασε τη θλίψη της και σε ανακοίνωση που ανάρτησε στον δικτυακό τόπο της, στην οποία αναγνωρίζει ότι «έχουν υπάρξει στιγμές που τα συστήματά μας δεν συμπεριφέρθηκαν όπως θα έπρεπε σε ευαίσθητες καταστάσεις».

Ακόμα, η OpenAI ανέφερε σε ιστολόγιό της ότι σχεδιάζει να προσθέσει λειτουργίες γονικού ελέγχου και εξετάζει τρόπους να συνδέει τους χρήστες που βρίσκονται σε κρίση με τις κατάλληλες υπηρεσίες, ενδεχομένως από ένα δίκτυο επαγγελματιών που θα απαντούν μέσω του ίδιου του ChatGPT.

Το περιστατικό δεν είναι το πρώτο. Πέρυσι, η μητέρα ενός 14χρονου αγοριού που αυτοκτόνησε στη Φλόροντα υπέβαλε αγωγή κατά της εταιρεία Character.AI που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν εικονικούς χαρακτήρες τεχνητής νοημοσύνης. Όπως υποστήριξε, ο γιος της ερωτεύτηκε το chatbot και «έχασε την επιθυμία» να ζει εκτός του εικονικού κόσμου.

Η OpenAI λάνσαρε το GPT-4o τον Μάιο του 2024 προκειμένου να παραμείνει μπροστά από τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με την τελευταία αγωγή, η εταιρεία γνώριζε ότι οι λειτουργίες που μιμούνται την ανθρώπινη ενσυναίσθηση, θυμούνται τις προηγούμενες συνομιλίες και κολακεύουν τους χρήστες θα έθετε σε κίνδυνο τα πιο ευάλωτα άτο,α.

«Η απόφαση αυτή είχε δύο αποτελέσματα»» γράφει το κείμενο της αγωγής. «Η αποτίμηση της OpenAI εκτοξεύτηκε από τα 80 στα 300 δισεκατομμύρια δολάρια και ο Άνταμ Ρέιν πέθανε από αυτοκτονία».

Οι γονείς του νεαρού ζητούν ακόμα από το δικαστήριο να υποχρεώσει την OpenAΙ να ελέγχει την ηλικία των χρηστών, να αρνείται να απαντά σε ερωτήσεις για μεθόδους αυτοτραυματισμού και αυτοκτονίας και να προειδοποιεί τους χρήστες για τον κίνδυνο ψυχολογικής εξάρτησης.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει
AI 22.08.25

Το chatbot που λέει «Φτάνει!» – Κι όμως, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε απορρίψει

Μήπως το chatbot σου κρυφά σε μισεί; Το Claude της Anthropic απέκτησε το «κουμπί πανικού» και μπορεί να σου κλείσει τη συνομιλία όταν βαρεθεί ή κουραστεί από τις παράξενες απαιτήσεις σου.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
«Επικίνδυνος κατήφορος» 27.08.25

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

Σύνταξη
Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»
Conference League 27.08.25

Νίκολιτς: «Σημαντικό ματς αλλά όχι η μισή χρονιά»

Την άποψη πως το ΑΕΚ – Άντερλεχτ που θα κρίνει το αν η ομάδα του θα συνεχίσει στην Ευρώπη για φέτος δεν αποτελεί τη... μισή χρονιά της ομάδας, εξέφρασε ο τεχνικός της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς.

Σύνταξη
Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.08.25

Φυτά για τον Άρη, λύσεις για τη Γη: πώς η έρευνα στο διάστημα αλλάζει διατροφή και ιατρική

Επιστήμονες καταδεικύνουν τη βιωσιμότητα για αποστολές μεγάλης διάρκειας στο διάστημα (Άρης/Σελήνη) και τις άμεσες εφαρμογές στη Γη.

Σύνταξη
Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»
Μπάσκετ 27.08.25

Έβανς: «Είμαι σαν λιοντάρι στο κλουβί»

Η ανυπομονησία του Κίναν Έβανς για επιστροφή στη δράση είναι τεράστια και δεν το κρύβει. Τι είπαν οι «ερυθρόλευκοι» κατά την πρώτη συγκέντρωσή τους στο ΣΕΦ για την έναρξη της σεζόν.

Σύνταξη
Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά
Ζητείται λύση 27.08.25

Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την επίλυση της στεγαστικής κρίσης στα νησιά

«Η αδυναμία εξεύρεσης κατοικίας για τους εργαζόμενους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά πλέον και για τους ίδιους τους μόνιμους κατοίκους, έχει λάβει διαστάσεις επικίνδυνες», τονίζει στην επιστολή του ο κ. Χατζημάρκος.

Σύνταξη
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Ο Τραμπ συζητά με Ισραηλινούς τα μεταπολεμικά σχέδια – Ζήτημα μηνών η λήξη του πολέμου, λέει ο Γουίτκοφ
Χαμηλές προσδοκίες 27.08.25

ΗΠΑ και Ισραήλ συζητούν τα μεταπολεμικά σχέδια χωρίς τους Παλαιστίνιους - IDF: Η εκκένωση της Γάζας είναι αναπόφευκτη

Δεν έχει γίνει ακόμα σαφές ποιοι θα συμμετάσχουν στην ευρεία σύσκεψη για τη Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ - Κανένα ίχνος αποκλιμάκωσης στο πεδίο

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία
Διεθνής Οικονομία 27.08.25

Μυστικές συνομιλίες της ExxonMobil με τη Rosneft για επανέναρξη δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Πίσω από κλειστές πόρτες, συνομιλίες φαίνεται να έχουν πραγματοποιηθεί μεταξύ ExxonMobil και Rosneft, με στόχο την έναρξη εκ νέου των δραστηριοτήτων στη Ρωσία

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
