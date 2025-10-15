To ChatGPT θα προσφέρει υπηρεσίες κονσομασιόν – Η OpenAI επεκτείνεται στο ερωτικό περιεχόμενο

Ακολουθώντας το παράδειγμα του Έλον Μασκ, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν ανακοίνωσε ότι από τον Δεκέμβριο το ChatGPT θα είναι διαθέσιμο για ερωτικές συνομιλίες.

Η εταιρεία είναι αποφασισμένη να «συμπεριφέρεται στους ενήλικες ως ενήλικες» είπε ο Άλτμαν σε μια σύντομη αλλά ζουμερή ανάρτησή του στο Χ.

«Καθώς επεκτείνουμε τη λειτουργία ελέγχου ηλικίας […] θα επιτρέψουμε ακόμα περισσότερα πράγματα, όπως ερωτικό περιεχόμενο για πιστοποιημένους ενήλικες» έγραψε ο Άλτμαν.

Δεν διευκρίνισε αν το chatbot θα προσφέρει και πορνογραφικές εικόνες.

Η επέκταση της OpenAI στις ροζ υπηρεσίες έρχεται λίγο καιρό μετά το λανσάρισμα δύο ερωτικών chatbot στο Grok, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ανέπτυξε η xAI του Μασκ κόντρα στην κυριαρχία του «woke» ChatGPT.

Στην ανάρτησή του, ο Άλτμαν προανήγγειλε επίσης ότι σε λίγες εβδομάδες οι χρήστες θα μπορούν να ρυθμίζουν σύμφωνα με τα γούστα τους την «προσωπικότητα» του ChatGPT.

«Αν θέλετε το ChatGPT να απαντά με ανθρώπινο τρόπο, ή να χρησιμοποιεί πολλά emoji, ή να συμπεριφέρεται σαν φίλος, το ChatGPT θα μπορεί να το κάνει (μόνο όμως αν το θέλετε, όχι επειδή προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση της υπηρεσίας» έγραψε.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right. Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Ο Άλτμαν ανακοίνωσε ακόμα ότι το chatbot θα δίνει πλέον πιο «περιορισμένες» απαντήσεις για θέματα ψυχικής υγείας –μια αλλαγή που έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την αγωγή που δέχτηκε η εταιρεία για την αυτοκτονία ενός εφήβου στην Καλιφόρνια που ζήτησε οδηγίες από το ChatGPT.

Έκτοτε η OpenAI εισήγαγε εργαλείο που επιτρέπει στους γονείς να επιβάλλουν περιορισμούς στην αλληλεπίδραση των παιδιών τους με το chatbot.

Η επέκταση στο ερωτικό περιεχόμενο ενδέχεται πάντως να εντείνει τις πιέσεις κυβερνήσεων και ρυθμιστικών αρχών για την προστασία των ανηλίκων, δεδομένου ότι τα συστήματα επιβεβαίωσης ηλικίας είναι σχετικά εύκολο να παρακαμφθούν.

Τον Απρίλιο, το TechCrunch ανέφερε ότι το ChatGPT παρήγαγε ερωτικά κείμενα για χρήστες που είχαν συνδεθεί ως ανήλικοι. Η OpenAI είχε υποσχεθεί τότε να λύσει το πρόβλημα.

Δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε αυτό τον μήνα από την οργάνωση Centre for Democracy and Technology (CDT) διαπίστωνε ότι ένας τους πέντε φοιτητές στις ΗΠΑ δηλώνει ότι ο ίδιος ή κάποιος που γνωρίζει είχε ρομαντικές σχέσεις με chatbot.

Οι αλληλεπιδράσεις της ΑΙ με τα παιδιά είναι το αντικείμενο έρευνας της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), μετά την αποκάλυψη του Reuters ότι τα chatbot της Meta φλέρταραν με παιδιά.