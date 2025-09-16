«Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια» – To αφεντικό της OpenΑΙ ανησυχεί για τη συμπεριφορά του ChatGPT

Σε μια πληθώρα ηθικών και δεοντολογικών ερωτημάτων σχετικά με την εταιρεία του και το δημοφιλές μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Αλτμαν.

Προβαίνοντας σε ένα είδος… προσωπικής εξολομόγησης, είπε μεταξύ άλλων: «Κοιτάξτε, δεν κοιμάμαι τόσο καλά το βράδυ. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία νιώθω πολύ βάρος, αλλά πιθανώς τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι κάθε μέρα, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε με το μοντέλο μας», είπε ο Άλτμαν στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, σε μια συνέντευξη σχεδόν μιας ώρας.

«Δεν ανησυχώ πραγματικά μήπως κάνουμε λάθος στις μεγάλες ηθικές αποφάσεις», είπε ο Άλτμαν, αν και παραδέχτηκε «ίσως να κάνουμε και αυτές λάθος».

Αντίθετα, είπε ότι χάνει τον περισσότερο ύπνο του για τις «πολύ μικρές αποφάσεις» σχετικά με τη συμπεριφορά του μοντέλου , οι οποίες τελικά μπορούν να έχουν μεγάλες επιπτώσεις.

Αυτές οι αποφάσεις τείνουν να επικεντρώνονται στην ηθική που διέπει το ChatGPT και σε ποιες ερωτήσεις απαντά και δεν απαντά το chatbot. Ακολουθεί μια περίληψη ορισμένων από αυτά τα ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα που φαίνεται να κρατούν τον Αλτμαν ξύπνιο τη νύχτα.

Πώς αντιμετωπίζει το ChatGPT την αυτοκτονία

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, το πιο δύσκολο ζήτημα με το οποίο αντιμετωπίζει η εταιρεία πρόσφατα είναι ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT προσεγγίζει την αυτοκτονία, υπό το φως μιας αγωγής από μια οικογένεια που κατηγόρησε το chatbot για την αυτοκτονία του έφηβου γιου τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι από τις χιλιάδες ανθρώπους που αυτοκτονούν κάθε εβδομάδα, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν ενδεχομένως να μιλούσαν στο ChatGPT πριν από την αυτοκτονία.

«Πιθανότατα μίλησαν για αυτοκτονία και πιθανότατα δεν τους σώσαμε τη ζωή», είπε ειλικρινά ο Άλτμαν. «Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε πει κάτι καλύτερο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε ενεργήσει περισσότερο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει λίγο καλύτερες συμβουλές γιατί χρειάζεσαι αυτή τη βοήθεια».

Τον περασμένο μήνα, οι γονείς του Άνταμ Ρέιν υπέβαλαν αγωγή για ευθύνη προϊόντος και άδικο θάνατο κατά της OpenAI μετά τον θάνατο του γιου τους από αυτοκτονία σε ηλικία 16 ετών. Στην αγωγή, η οικογένεια είπε ότι «το ChatGPT βοήθησε ενεργά τον Άνταμ να εξερευνήσει μεθόδους αυτοκτονίας».

Πώς καθορίζεται η ηθική του ChatGPT

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θίχτηκε στη συνέντευξη ήταν η ηθική και ιδίως εκείνη η ηθική που διέπει το ChatGPT και τους διαχειριστές του.

Ενώ ο Άλτμαν περιέγραψε το βασικό μοντέλο του ChatGPT ως εκπαιδευμένο στη συλλογική εμπειρία, γνώση και μαθήματα της ανθρωπότητας, είπε ότι η OpenAI πρέπει στη συνέχεια να ευθυγραμμίσει ορισμένες συμπεριφορές του chatbot και να αποφασίσει σε ποιες ερωτήσεις δεν θα απαντήσει.

Όταν πιέστηκε για το πώς αποφασίζονται ορισμένες προδιαγραφές του μοντέλου, ο Άλτμαν είπε ότι η εταιρεία είχε συμβουλευτεί «εκατοντάδες φιλοσόφους ηθικής και ανθρώπους που σκέφτονταν την ηθική της τεχνολογίας και των συστημάτων».

Ένα παράδειγμα που έδωσε για μια προδιαγραφή μοντέλου που έγινε ήταν ότι το ChatGPT θα αποφεύγει να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, εάν του ζητηθεί από τους χρήστες.

«Υπάρχουν σαφή παραδείγματα όπου η κοινωνία έχει συμφέρον που βρίσκεται σε σημαντική ένταση με την ελευθερία των χρηστών», είπε ο Άλτμαν, αν και πρόσθεσε ότι η εταιρεία «δεν θα τα κάνει όλα σωστά και χρειάζεται επίσης τη συμβολή του κόσμου» για να βοηθήσει στη λήψη αυτών των αποφάσεων.

Πόσο ιδιωτικό είναι το ChatGPT

Ένα άλλο μεγάλο θέμα συζήτησης ήταν η έννοια του απορρήτου των χρηστών σχετικά με τα chatbots, με τον Κάρλσον να υποστηρίζει ότι η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για «ολοκληρωτικό έλεγχο».

Απαντώντας, ο Άλτμαν είπε ότι ένα κομμάτι πολιτικής που προωθεί στην Ουάσινγκτον είναι το «προνόμιο της Τεχνητής Νοημοσύνης», το οποίο αναφέρεται στην ιδέα ότι οτιδήποτε λέει ένας χρήστης σε ένα chatbot θα πρέπει να είναι απολύτως εμπιστευτικό.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, αυτό θα επέτρεπε στους χρήστες να συμβουλεύονται chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τα νομικά τους προβλήματα, μεταξύ άλλων. Προς το παρόν, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ μπορούν να κλητεύσουν την εταιρεία για δεδομένα χρηστών, πρόσθεσε.

Θα χρησιμοποιηθεί το ChatGPT σε στρατιωτικές επιχειρήσεις;

Ερωτηθείς από τον Κάρλσον αν το ChatGPT θα χρησιμοποιηθεί από τον στρατό για να βλάψει ανθρώπους, ο Άλτμαν δεν έδωσε άμεση απάντηση.

«Δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στον στρατό χρησιμοποιούν το ChatGPT σήμερα… αλλά υποψιάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον στρατό που μιλούν στο ChatGPT για συμβουλές».

Αργότερα, πρόσθεσε ότι δεν ήταν σίγουρος «ακριβώς πώς να νιώθει γι’ αυτό».

Η OpenAI ήταν μία από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έλαβαν συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για να θέσουν σε λειτουργία την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για τον αμερικανικό στρατό.

Πόσο ισχυρή είναι η OpenAI

Ο Κάρλσον, στη συνέντευξή του, προέβλεψε ότι στην τρέχουσα πορεία της, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και κατ’ επέκταση ο Άλτμαν, θα μπορούσαν να συσσωρεύσουν περισσότερη δύναμη από οποιοδήποτε άλλο άτομο, φτάνοντας στο σημείο να αποκαλέσει το ChatGPT «θρησκεία».

Απαντώντας, ο Αλτμαν είπε ότι ανησυχούσε πολύ για τη συγκέντρωση δύναμης που θα μπορούσε να προκύψει από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τώρα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε «τεράστια αναβάθμιση» όλων των ανθρώπων.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαλείψει πολλές σημερινές θέσεις εργασίας, ειδικά βραχυπρόθεσμα.

Πηγή: OT.gr