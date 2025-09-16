science
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:05
Φωτιά στην Άνδρο: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
16.09.2025 | 15:09
Καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στο Μαρούσι – Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Αθήνα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια» – To αφεντικό της OpenΑΙ ανησυχεί για τη συμπεριφορά του ChatGPT
AI 16 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:59

«Δεν κοιμάμαι καλά τα βράδια» – To αφεντικό της OpenΑΙ ανησυχεί για τη συμπεριφορά του ChatGPT

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, απάντησε σε φλέγοντα ζητήμτα σε μια εκτεταμένη συνέντευξη.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Spotlight

Σε μια πληθώρα ηθικών και δεοντολογικών ερωτημάτων σχετικά με την εταιρεία του και το δημοφιλές μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ChatGPT, απάντησε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Αλτμαν.

Προβαίνοντας σε ένα είδος… προσωπικής εξολομόγησης, είπε μεταξύ άλλων: «Κοιτάξτε, δεν κοιμάμαι τόσο καλά το βράδυ. Υπάρχουν πολλά πράγματα για τα οποία νιώθω πολύ βάρος, αλλά πιθανώς τίποτα περισσότερο από το γεγονός ότι κάθε μέρα, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι μιλάνε με το μοντέλο μας», είπε ο Άλτμαν στον πρώην παρουσιαστή του Fox News, Τάκερ Κάρλσον, σε μια συνέντευξη σχεδόν μιας ώρας.

«Δεν ανησυχώ πραγματικά μήπως κάνουμε λάθος στις μεγάλες ηθικές αποφάσεις», είπε ο Άλτμαν, αν και παραδέχτηκε «ίσως να κάνουμε και αυτές λάθος».

Αυτές οι αποφάσεις τείνουν να επικεντρώνονται στην ηθική που διέπει το ChatGPT και σε ποιες ερωτήσεις απαντά και δεν απαντά το chatbot. Ακολουθεί μια περίληψη ορισμένων από αυτά τα ηθικά και δεοντολογικά διλήμματα που φαίνεται να κρατούν τον Αλτμαν ξύπνιο τη νύχτα.

Πώς αντιμετωπίζει το ChatGPT την αυτοκτονία

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, το πιο δύσκολο ζήτημα με το οποίο αντιμετωπίζει η εταιρεία πρόσφατα είναι ο τρόπος με τον οποίο το ChatGPT προσεγγίζει την αυτοκτονία, υπό το φως μιας αγωγής από μια οικογένεια που κατηγόρησε το chatbot για την αυτοκτονία του έφηβου γιου τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι από τις χιλιάδες ανθρώπους που αυτοκτονούν κάθε εβδομάδα, πολλοί από αυτούς θα μπορούσαν ενδεχομένως να μιλούσαν στο ChatGPT πριν από την αυτοκτονία.

«Πιθανότατα μίλησαν για αυτοκτονία και πιθανότατα δεν τους σώσαμε τη ζωή», είπε ειλικρινά ο Άλτμαν. «Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε πει κάτι καλύτερο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε ενεργήσει περισσότερο. Ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε δώσει λίγο καλύτερες συμβουλές γιατί χρειάζεσαι αυτή τη βοήθεια».

Τον περασμένο μήνα, οι γονείς του Άνταμ Ρέιν υπέβαλαν αγωγή για ευθύνη προϊόντος και άδικο θάνατο κατά της OpenAI μετά τον θάνατο του γιου τους από αυτοκτονία σε ηλικία 16 ετών. Στην αγωγή, η οικογένεια είπε ότι «το ChatGPT βοήθησε ενεργά τον Άνταμ να εξερευνήσει μεθόδους αυτοκτονίας».

Πώς καθορίζεται η ηθική του ChatGPT

Ένα άλλο μεγάλο θέμα που θίχτηκε στη συνέντευξη ήταν η ηθική και ιδίως εκείνη η ηθική που διέπει το ChatGPT και τους διαχειριστές του.

Ενώ ο Άλτμαν περιέγραψε το βασικό μοντέλο του ChatGPT ως εκπαιδευμένο στη συλλογική εμπειρία, γνώση και μαθήματα της ανθρωπότητας, είπε ότι η OpenAI πρέπει στη συνέχεια να ευθυγραμμίσει ορισμένες συμπεριφορές του chatbot και να αποφασίσει σε ποιες ερωτήσεις δεν θα απαντήσει.

Όταν πιέστηκε για το πώς αποφασίζονται ορισμένες προδιαγραφές του μοντέλου, ο Άλτμαν είπε ότι η εταιρεία είχε συμβουλευτεί «εκατοντάδες φιλοσόφους ηθικής και ανθρώπους που σκέφτονταν την ηθική της τεχνολογίας και των συστημάτων».

Ένα παράδειγμα που έδωσε για μια προδιαγραφή μοντέλου που έγινε ήταν ότι το ChatGPT θα αποφεύγει να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο κατασκευής βιολογικών όπλων, εάν του ζητηθεί από τους χρήστες.

«Υπάρχουν σαφή παραδείγματα όπου η κοινωνία έχει συμφέρον που βρίσκεται σε σημαντική ένταση με την ελευθερία των χρηστών», είπε ο Άλτμαν, αν και πρόσθεσε ότι η εταιρεία «δεν θα τα κάνει όλα σωστά και χρειάζεται επίσης τη συμβολή του κόσμου» για να βοηθήσει στη λήψη αυτών των αποφάσεων.

OpenAI ChatGPT

Πόσο ιδιωτικό είναι το ChatGPT

Ένα άλλο μεγάλο θέμα συζήτησης ήταν η έννοια του απορρήτου των χρηστών σχετικά με τα chatbots, με τον Κάρλσον να υποστηρίζει ότι η γενετική Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για «ολοκληρωτικό έλεγχο».

Απαντώντας, ο Άλτμαν είπε ότι ένα κομμάτι πολιτικής που προωθεί στην Ουάσινγκτον είναι το «προνόμιο της Τεχνητής Νοημοσύνης», το οποίο αναφέρεται στην ιδέα ότι οτιδήποτε λέει ένας χρήστης σε ένα chatbot θα πρέπει να είναι απολύτως εμπιστευτικό.

Σύμφωνα με τον Άλτμαν, αυτό θα επέτρεπε στους χρήστες να συμβουλεύονται chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τα νομικά τους προβλήματα, μεταξύ άλλων. Προς το παρόν, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ μπορούν να κλητεύσουν την εταιρεία για δεδομένα χρηστών, πρόσθεσε.

Θα χρησιμοποιηθεί το ChatGPT σε στρατιωτικές επιχειρήσεις;

Ερωτηθείς από τον Κάρλσον αν το ChatGPT θα χρησιμοποιηθεί από τον στρατό για να βλάψει ανθρώπους, ο Άλτμαν δεν έδωσε άμεση απάντηση.

«Δεν γνωρίζω τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι στον στρατό χρησιμοποιούν το ChatGPT σήμερα… αλλά υποψιάζομαι ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον στρατό που μιλούν στο ChatGPT για συμβουλές».

Αργότερα, πρόσθεσε ότι δεν ήταν σίγουρος «ακριβώς πώς να νιώθει γι’ αυτό».

Η OpenAI ήταν μία από τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έλαβαν συμβόλαιο 200 εκατομμυρίων δολαρίων από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για να θέσουν σε λειτουργία την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για τον αμερικανικό στρατό.

Πόσο ισχυρή είναι η OpenAI

Ο Κάρλσον, στη συνέντευξή του, προέβλεψε ότι στην τρέχουσα πορεία της, η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη και κατ’ επέκταση ο Άλτμαν, θα μπορούσαν να συσσωρεύσουν περισσότερη δύναμη από οποιοδήποτε άλλο άτομο, φτάνοντας στο σημείο να αποκαλέσει το ChatGPT «θρησκεία».

Απαντώντας, ο Αλτμαν είπε ότι ανησυχούσε πολύ για τη συγκέντρωση δύναμης που θα μπορούσε να προκύψει από την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, αλλά τώρα πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε «τεράστια αναβάθμιση» όλων των ανθρώπων.

Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος είπε ότι πιστεύει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα εξαλείψει πολλές σημερινές θέσεις εργασίας, ειδικά βραχυπρόθεσμα.

Πηγή: OT.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

Έκθεση Ντράγκι: Τι έχει γίνει έναν χρόνο μετά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Ευημερία: Ποια είναι τα 7 της «πρόσωπα»;

Τράπεζες
Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

Deutsche Bank: Οι 7 απαντήσεις που θα δείξουν το μέλλον των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι κανόνες που πρέπει οι γονείς να θέσουν μαζί με τα παιδιά τους για την χρήση της
Όρια αντί αποφυγής 14.09.25

Οι κανόνες που πρέπει οι γονείς να θέσουν μαζί με τα παιδιά τους για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης

Αντί να απαγορεύσετε σε ένα παιδί την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέποντάς την σε «απαγορευμένο καρπό», μήπως είναι καλύτερα να θέσετε μαζί κάποιους όρους για την ασφαλή χρήση;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;
AI 13.09.25

Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;

Είναι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο ίντερνετ ψεύτικο; Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου «ήταν μια τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά τώρα φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή
AI 13.09.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο πιο καλός… μαθητής στην τάξη – Το ChatGPT παίρνει την καρέκλα του μαθητή

Πολλοί λένε ότι στρέφονται στην τεχνητή νοημοσύνη με καλές προθέσεις, για έρευνα, διόρθωση ή βοήθεια σε δύσκολα κείμενα. Όμως η δελεαστική ευκολία είναι πρωτοφανής και συχνά δεν ξέρουν πού να βάλουν το όριο.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ
AI 07.09.25

Ζοφερή πρόβλεψη από τον «νονό» της τεχνητής νοημοσύνης: Οι πλούσιοι θα αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί από τους πλούσιους για να αντικαταστήσουν εργαζομένους, προκαλώντας μαζική ανεργία και βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη
Προβλέψεις CEDEFOP 06.09.25

Κινδυνεύουν οι δουλειές μας από την AI; Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρώπη, πώς θα προστατευτούμε

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία που ψάχνουν οι εταιρείες και δεν μπορούν να βρουν στην AI - Οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου CEDEFOP για το 2035 όσον αφορά στη ζήτηση για ψηφιακές θέσεις εργασίας

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αχτσιόγλου: ««Η Αριστερά περνάει κρίση γενικώς – Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων»
«Απαιτείται συνεννόηση» 16.09.25

«Ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων» - Για κρίση στην Αριστερά μιλάει η Αχτσιόγλου, τι λέει για Τσίπρα

Η κρίση δεν αφήνει ανέγγιχτη τη Νέα Αριστερά, τονίζει η βουλευτής της, Έφη Αχτσιόγλου - Το κόμμα Τσίπρα «είναι ενεργό σενάριο αλλά δεν μπορώ να επικροτήσω ούτε να απορρίψω κάτι που δεν έχει υπάρξει»

Σύνταξη
Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ
Πάει για ρεκόρ; 16.09.25

Η νέα «βασίλισσα» της Ινδίας: Πρόταση 60 εκατ. δολαρίων στην Σίντνεϊ Σουίνι για να πρωταγωνιστήσει στο Μπόλιγουντ

Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ τα τελευταία χρόνια, ωστόσο η Σίντνεϊ Σουίνι έχει την ευκαιρία να γίνει και το πιο ακριβοπληρωμένο. Αρκεί να πει «ναι» στην πρόταση του Μπόλιγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σόφια: Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στη Βηρυτό το 2020
Ένταλμα Interpol 16.09.25

Συνελήφθη 48χρονος Ρώσος για τη φονική έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού το 2020

Φέρεται ως ιδιοκτήτης του Rhosus, το οποίο μετέφερε στο λιμάνι της Βηρυτού το νιτρικό αμμώνιο που εξερράγη και σκότωσε πάνω από 200 ανθρώπους - Η σύλληψη έγινε στη Σόφια βάσει εντάλματος της Interpol

Σύνταξη
Σπυρίδων Μαρινάτος: Δεν ήταν εύκολο να τον πλησιάσει κανείς
Ένας «θεατρικός συγγραφέας» 16.09.25

Σπυρίδων Μαρινάτος: Αστικό ήθος

Συνέπεια πράξεων, σταθερότητα χαρακτήρα, προσήλωση στους νόμους της πολιτείας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φυλακές Κύπρου: Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου για να τον εκβιάζουν
Φρίκη 16.09.25

Έγκλειστοι βιντεοσκοπούσαν βιασμό και εξευτελισμό κρατουμένου στην Κύπρο για να τον εκβιάζουν

Δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι, που φέρονται να μην επενέβησαν παρότι γνώριζαν τι συνέβαινε στις φυλακές, εμπλέκονται στην υπόθεση - Προσπάθειες υποβάθμισης από την αρμόδια Διεύθυνση και την Αστυνομία

Σύνταξη
Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια
Μονόδρομος το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 16.09.25

Καρυστιανού: Όταν μάχεσαι για τη δικαίωση του παιδιού σου δεν υπάρχουν όρια

Η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της εξέφρασε την αγωνία της για την επερχόμενη δίκη καθώς οι κατηγορίες βαραίνουν κάποιους υπαλλήλους και όχι τους βασικούς υπεύθυνους

Σύνταξη
Καραλής: Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου – «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)
Στίβος 16.09.25

Η απονομή του ασημένιου μεταλλίου στον Καραλή: «Να… αλλάξει το χρώμα, θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6.10-6.15μ. (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μία μέρα μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ανέβηκε στο βάθρο για την απονομή και μίλησε για την τεράστια επιτυχία του.

Σύνταξη
Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream
Vivid Entertainment 16.09.25

Τέλη 90s, αρχές 00s – Υπήρξε μια εποχή που οι πορνοστάρ ήταν (σχεδόν) mainstream

Το podcast «JennaWorld» αναδεικνύει την «ξακουστή Jenna Jameson και τις ένδοξες μέρες του πορνό» χωρίς να παραλείπει το «φάσμα από την ενδυνάμωση στην εκμετάλλευση που διέσχιζαν οι πορνοστάρ» όπως εξηγεί η δημοσιογράφος Molly Lambert στους New York Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή
Τα Νέα της Αγοράς 16.09.25

Επιστροφή στα θρανία: Καλωσορίζουμε τη νέα σεζόν οργανώνοντας την οικογενειακή ζωή

Οργανώνουμε την καθημερινότητά μας, προστατεύοντας αποτελεσματικά όσα έχουν αξία, από την υγεία και το σπίτι, μέχρι το αυτοκίνητο και το τετράποδο μέλος της οικογένειας.

Σύνταξη
Π. Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ ή δεν εννοεί αυτά που τάζει ή θα αυξήσει τους φόρους – Τι είπε για Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 16.09.25

Νέα επίθεση από Π. Μαρινάκη στο ΠΑΣΟΚ - Η προκλητική απάντηση για τη Σεμερτζίδου

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης συνέχισε τις επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ και βάζοντας στο στόχαστρο το πρόγραμμα του κόμματος - Τι είπε, για ΟΠΕΚΕΠΕ και Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία
Culture Live 16.09.25

Λογοκρισία και στα εθνικά πάρκα: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφαιρεί ιστορική φωτογραφία για τη δουλεία

Η κυβέρνηση Τραμπ αφαιρεί τη φωτογραφία The Scourged Back, που δείχνει τις ουλές πρώην σκλάβου, από εθνικά πάρκα, στο πλαίσιο εκστρατείας περιορισμού «αρνητικών» εικόνων της ιστορίας.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο