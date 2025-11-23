science
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία
Τεχνολογία 23 Νοεμβρίου 2025 | 06:28

H Meta γνώριζε την σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία

Η Meta απέκρυψε «αιτιώδη» στοιχεία για τη βλάβη των κοινωνικών μέσων, ειδικά σε εφήβους, σύμφωνα με αμερικανικά δικαστικά έγγραφα και διέκοψε εσωτερική της έρευνα!

Η Meta διέκοψε την εσωτερική έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις του Facebook και του Instagram στην ψυχική υγεία, αφού βρήκε αιτιώδη στοιχεία ότι τα προϊόντα της έβλαπταν την ψυχική υγεία των χρηστών, σύμφωνα με μη επεξεργασμένα έγγραφα σε ομαδική αγωγή που άσκησαν σχολικές περιφέρειες των ΗΠΑ κατά της Meta και άλλων πλατφορμών κοινωνικών μέσων.

Σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα του 2020 με την κωδική ονομασία «Project Mercury», οι επιστήμονες της Meta συνεργάστηκαν με την εταιρεία ερευνών Nielsen για να μετρήσουν την επίδραση της «απενεργοποίησης» του Facebook και του Instagram, σύμφωνα με έγγραφα της Meta, που επικαλείται το Reuters.

Προς απογοήτευση της εταιρείας, «οι άνθρωποι που σταμάτησαν να χρησιμοποιούν το Facebook για μια εβδομάδα ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, άγχους, μοναξιάς και κοινωνικής σύγκρισης», σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα.

Αντί να δημοσιεύσει αυτά τα ευρήματα ή να συνεχίσει την έρευνα, σύμφωνα με την καταγγελία, η Meta ακύρωσε την περαιτέρω εργασία και δήλωσε εσωτερικά ότι τα αρνητικά ευρήματα της μελέτης ήταν επηρεασμένα από την «υπάρχουσα αφήγηση των μέσων ενημέρωσης» γύρω από την εταιρεία.

Ιδιωτικά, ωστόσο, το προσωπικό διαβεβαίωσε τον Νικ Κλεγκ, τον τότε επικεφαλής της παγκόσμιας δημόσιας πολιτικής της Meta, ότι τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν έγκυρα.

Τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν κακό στην υγεία;

«Η μελέτη της Nielsen δείχνει αιτιώδη επίδραση στην κοινωνική σύγκριση», έγραψε σύμφωνα με πληροφορίες ένας ανώνυμος ερευνητής του προσωπικού. Ένας άλλος υπάλληλος ανησυχούσε ότι η σιωπή σχετικά με τα αρνητικά ευρήματα θα ήταν παρόμοια με την περίπτωση της καπνοβιομηχανίας που «έκανε έρευνα και γνώριζε ότι τα τσιγάρα ήταν επιβλαβή, αλλά κράτησε αυτή την πληροφορία για τον εαυτό της».

Παρά το γεγονός ότι η Meta έχει τεκμηριώσει την αιτιώδη σχέση μεταξύ των προϊόντων της και των αρνητικών επιπτώσεων στην ψυχική υγεία, σύμφωνα με την καταγγελία, η Meta δήλωσε στο Κογκρέσο ότι δεν είχε τη δυνατότητα να ποσοτικοποιήσει εάν τα προϊόντα της ήταν επιβλαβή για τις έφηβες.

Σε δήλωση που έκανε το Σάββατο, ο εκπρόσωπος της Meta, Άντι Στόουν, είπε ότι η μελέτη σταμάτησε επειδή η μεθοδολογία της ήταν ελαττωματική και ότι η εταιρεία εργάστηκε επιμελώς για να βελτιώσει την ασφάλεια των προϊόντων της.

«Το πλήρες αρχείο θα δείξει ότι για πάνω από μια δεκαετία, ακούσαμε τους γονείς, ερευνήσαμε τα πιο σημαντικά ζητήματα και κάναμε πραγματικές αλλαγές για να προστατεύσουμε τους εφήβους», είπε.

Οι κατηγορίες κατά της Meta και ανταγωνιστών της είναι πολύ σοβαρές

Ο ισχυρισμός ότι η Meta απέκρυψε στοιχεία για τις βλαβερές επιπτώσεις των κοινωνικών μέσων είναι μόνο ένας από τους πολλούς που περιλαμβάνονται σε μια αγωγή που κατατέθηκε την Παρασκευή από τη Motley Rice, μια δικηγορική εταιρεία που μηνύει τη Meta, τη Google, το TikTok και το Snapchat εκ μέρους σχολικών περιφερειών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε γενικές γραμμές, οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες απέκρυψαν σκόπιμα τους εσωτερικά αναγνωρισμένους κινδύνους των προϊόντων τους από τους χρήστες, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Οι ισχυρισμοί κατά της Meta και των ανταγωνιστών της περιλαμβάνουν την σιωπηρή ενθάρρυνση παιδιών κάτω των 13 ετών να χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες τους, την αποτυχία να αντιμετωπίσουν το περιεχόμενο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και την προσπάθεια να επεκτείνουν τη χρήση των προϊόντων κοινωνικών μέσων από εφήβους ενώ βρίσκονται στο σχολείο.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονται επίσης ότι οι πλατφόρμες προσπάθησαν να πληρώσουν οργανισμούς που ασχολούνται με τα παιδιά για να υπερασπιστούν δημόσια την ασφάλεια των προϊόντων τους.

Σε μία περίπτωση, η TikTok χορήγησε την Εθνική Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων και στη συνέχεια καυχήθηκε εσωτερικά για την ικανότητά της να επηρεάζει την οργάνωση που εστιάζει στα παιδιά. Σύμφωνα με την καταγγελία, οι υπεύθυνοι της TikTok δήλωσαν ότι η PTA «θα κάνει ό,τι θέλουμε το φθινόπωρο… θα ανακοινώσει τα πράγματα δημοσίως, ο διευθύνων σύμβουλός της θα κάνει δηλώσεις Τύπου για εμάς».

Οι κατηγορίες έναντι της Meta είναι σαφείς και λεπτομερείς

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, οι κατηγορίες εναντίον των άλλων πλατφορμών κοινωνικών μέσων είναι λιγότερο λεπτομερείς από αυτές εναντίον της Meta. Τα εσωτερικά έγγραφα που επικαλούνται οι ενάγοντες ισχυρίζονται τα εξής:

1. Η Meta σχεδίασε σκόπιμα τις λειτουργίες ασφαλείας για νέους ώστε να είναι αναποτελεσματικές και να χρησιμοποιούνται σπάνια, και εμπόδισε τη δοκιμή λειτουργιών ασφαλείας που φοβόταν ότι θα μπορούσαν να βλάψουν την ανάπτυξή της.

2. Η Meta απαιτούσε από τους χρήστες να συλληφθούν 17 φορές για απόπειρα εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς προτού τους απομακρύνει από την πλατφόρμα της, κάτι που ένα έγγραφο περιέγραφε ως «πολύ, πολύ, πολύ υψηλό όριο».

3. Η Meta αναγνώριζε ότι η βελτιστοποίηση των προϊόντων της για την αύξηση της συμμετοχής των εφήβων είχε ως αποτέλεσμα την προβολή πιο επιβλαβούς περιεχομένου σε αυτούς, αλλά το έκανε ούτως ή άλλως.

4. Η Meta ανέβαλε για χρόνια τις εσωτερικές προσπάθειες για την αποτροπή των παιδόφιλων από την επικοινωνία με ανηλίκους λόγω ανησυχιών για την ανάπτυξη και πίεσε το προσωπικό ασφαλείας να διαδώσει επιχειρήματα που δικαιολογούσαν την απόφασή της να μην αναλάβει δράση.

5. Σε ένα μήνυμα κειμένου το 2021, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ είπε ότι δεν θα έλεγε ότι η ασφάλεια των παιδιών ήταν η κύρια ανησυχία του «όταν έχω μια σειρά από άλλους τομείς στους οποίους επικεντρώνομαι περισσότερο, όπως η δημιουργία του metaverse». Ο Ζούκερμπεργκ επίσης απέρριψε ή αγνόησε τα αιτήματα του Κλεγκ για καλύτερη χρηματοδότηση των εργασιών για την ασφάλεια των παιδιών.

Τα μέτρα είναι αποτελεσματικά λέει η Meta

Ο Στόουν της Meta αμφισβήτησε αυτούς τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι τα μέτρα ασφαλείας της εταιρείας για τους εφήβους είναι αποτελεσματικά και ότι η τρέχουσα πολιτική της εταιρείας είναι να διαγράφει τους λογαριασμούς μόλις επισημανθούν για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Είπε ότι η αγωγή παραποιεί τις προσπάθειές της να δημιουργήσει χαρακτηριστικά ασφαλείας για εφήβους και γονείς και χαρακτήρισε το έργο της για την ασφάλεια «ευρέως αποτελεσματικό».

«Διαφωνούμε έντονα με αυτούς τους ισχυρισμούς, οι οποίοι βασίζονται σε επιλεγμένα αποσπάσματα και λανθασμένες απόψεις», συμπλήρωσε ο Στόουν.

Τα υποκείμενα έγγραφα της Meta που αναφέρονται στην αγωγή δεν είναι δημόσια, και η Meta έχει υποβάλει αίτηση για την απόσυρση των εγγράφων. Ο Στόουν δήλωσε ότι η ένσταση αφορούσε τον υπερβολικά ευρύ χαρακτήρα των εγγράφων που οι ενάγοντες επιδιώκουν να αποσφραγίσουν, και όχι την αποσφράγιση στο σύνολό της.

Η ακρόαση σχετικά με την αγωγή έχει οριστεί για τις 26 Ιανουαρίου στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας.

