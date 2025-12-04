Αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ για την ενσωμάτωση του Meta AI στο WhatsApp

Η κόντρα Βρυξελλών με τις Big Tech συνεχίζει να μαίνεται καθώς οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν νέα έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία κατά της Meta σχετικά με την ανάπτυξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να ξεκινήσει την έρευνα για το πώς η εταιρεία ενσωμάτωσε το σύστημα «Meta AI» στην δημοφιλή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων της νωρίτερα φέτος, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι μιλώντας στους Financial Times.

Η νέα έρευνα θα διεξαχθεί με τους παραδοσιακούς νόμους περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και όχι στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), την νομοθεσία της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, αλλά η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Meta εισήγαγε τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp τον Μάρτιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αφού αρχικά καθυστέρησε την εισαγωγή λόγω του “πολύπλοκου ρυθμιστικού συστήματος” της Ένωσης.

Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ως βοηθός τεχνητής νοημοσύνης εντός της λειτουργίας συνομιλίας της εφαρμογής, ο οποίος μπορεί να προτείνει μηνύματα και πρόσθετο κείμενο για τη συμπλήρωση μηνυμάτων.

Στο μικροσκόπιο της Ιταλίας η Meta

Οι ιταλικές αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ερευνούν ήδη την Meta σχετικά με ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση της για να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο WhatsApp χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.

Τον περασμένο μήνα, οι ιταλικές αρχές διεύρυναν την έρευνα στους νέους όρους των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp Business και στις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές «ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή, την πρόσβαση στην αγορά ή τις τεχνικές εξελίξεις στην αγορά υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης Chatbot».

Εκπρόσωπος της Meta αρνήθηκε να σχολιάσει την επερχόμενη έρευνα της ΕΕ και αναφέρθηκε σε προηγούμενη δήλωση σχετικά με την ιταλική έρευνα, την οποία απέρριψε ως «αβάσιμη».

Η επερχόμενη ευρωπαϊκή έρευνα έρχεται μετά την έναρξη πρόσφατων ερευνών DMA για την μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, σχετικά με την κατάταξη των ειδησεογραφικών πρακτορείων στα αποτελέσματα αναζήτησης και την Amazon και τη Microsoft σχετικά με τις υπηρεσίες cloud computing.

Η επιτροπή τόνισε ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει την ψηφιακή της ρύθμιση παρά τον κίνδυνο πιθανών αντιποίνων και επικρίσεων από την Ουάσινγκτον και την τακτική κριτική από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ κατά αυτών που η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι επαχθείς κανονισμοί της ΕΕ, οι οποίοι θα αφήσουν το μπλοκ πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον αγώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τόσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρός του, Τζ. Ντ. Βανς, έχουν μιλήσει κατά των κανόνων που στοχεύουν τις αμερικανικές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες μετά από συναντήσεις με τον Ζάκερμπεργκ και τους λομπίστες του. Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να χαλαρώσει τους τεχνολογικούς κανονισμούς της κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις Βρυξέλλες.

Η κίνηση της επιτροπής θα έρθει επίσης εβδομάδες αφότου η Meta κέρδισε μια υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις ΗΠΑ που κίνησε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η οποία προσπάθησε να αναγκάσει την εταιρεία να ακυρώσει τις εξαγορές της WhatsApp και της εφαρμογής φωτογραφιών Instagram.

Ο δικαστής στην υπόθεση των ΗΠΑ έκρινε ότι η εταιρεία δεν κατείχε μονοπωλιακή ισχύ, καθώς ανταγωνιζόταν υπηρεσίες όπως το YouTube της Google και το TikTok της Bytedance.

Πηγή: OT.gr