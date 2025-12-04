science
04.12.2025 | 15:57
Κλειστά όλα τα σχολεία της Αττικής την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας
Αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ για την ενσωμάτωση του Meta AI στο WhatsApp
Τεχνολογία 04 Δεκεμβρίου 2025 | 14:31

Αντιμονοπωλιακή έρευνα της ΕΕ για την ενσωμάτωση του Meta AI στο WhatsApp

Οι Βρυξέλλες αναμένεται να ανακοινώσουν έρευνα κατά της Meta σχετικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp στην τελευταία τους πρόκληση προς τις Big Tech.

Η κόντρα Βρυξελλών με τις Big Tech συνεχίζει να μαίνεται καθώς οι Βρυξέλλες σχεδιάζουν νέα έρευνα για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία κατά της Meta σχετικά με την ανάπτυξη λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επρόκειτο να ξεκινήσει την έρευνα για το πώς η εταιρεία ενσωμάτωσε το σύστημα «Meta AI» στην δημοφιλή υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων της νωρίτερα φέτος, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι μιλώντας στους Financial Times.

Η νέα έρευνα θα διεξαχθεί με τους παραδοσιακούς νόμους περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και όχι στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), την νομοθεσία της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει την κυριαρχία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών, αλλά η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο επιθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ.

Η Meta εισήγαγε τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης στο WhatsApp τον Μάρτιο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αφού αρχικά καθυστέρησε την εισαγωγή λόγω του “πολύπλοκου ρυθμιστικού συστήματος” της Ένωσης.

Η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ως βοηθός τεχνητής νοημοσύνης εντός της λειτουργίας συνομιλίας της εφαρμογής, ο οποίος μπορεί να προτείνει μηνύματα και πρόσθετο κείμενο για τη συμπλήρωση μηνυμάτων.

Meta

Στο μικροσκόπιο της Ιταλίας η Meta

Οι ιταλικές αρχές αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ερευνούν ήδη την Meta σχετικά με ισχυρισμούς ότι χρησιμοποίησε τη δεσπόζουσα θέση της για να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στο WhatsApp χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη.

Τον περασμένο μήνα, οι ιταλικές αρχές διεύρυναν την έρευνα στους νέους όρους των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp Business και στις νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές «ενδέχεται να περιορίσουν την παραγωγή, την πρόσβαση στην αγορά ή τις τεχνικές εξελίξεις στην αγορά υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης Chatbot».

Εκπρόσωπος της Meta αρνήθηκε να σχολιάσει την επερχόμενη έρευνα της ΕΕ και αναφέρθηκε σε προηγούμενη δήλωση σχετικά με την ιταλική έρευνα, την οποία απέρριψε ως «αβάσιμη».

Η επερχόμενη ευρωπαϊκή έρευνα έρχεται μετά την έναρξη πρόσφατων ερευνών DMA για την μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, σχετικά με την κατάταξη των ειδησεογραφικών πρακτορείων στα αποτελέσματα αναζήτησης και την Amazon και τη Microsoft σχετικά με τις υπηρεσίες cloud computing.

Η επιτροπή τόνισε ότι θα συνεχίσει να επιβάλλει την ψηφιακή της ρύθμιση παρά τον κίνδυνο πιθανών αντιποίνων και επικρίσεων από την Ουάσινγκτον και την τακτική κριτική από τις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, έχει ασκήσει πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ κατά αυτών που η εταιρεία υποστηρίζει ότι είναι επαχθείς κανονισμοί της ΕΕ, οι οποίοι θα αφήσουν το μπλοκ πίσω από τις ΗΠΑ και την Κίνα στον αγώνα για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τόσο ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο αντιπρόεδρός του, Τζ. Ντ. Βανς, έχουν μιλήσει κατά των κανόνων που στοχεύουν τις αμερικανικές μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες μετά από συναντήσεις με τον Ζάκερμπεργκ και τους λομπίστες του. Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, δήλωσε ότι η ΕΕ πρέπει να χαλαρώσει τους τεχνολογικούς κανονισμούς της κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις Βρυξέλλες.

Η κίνηση της επιτροπής θα έρθει επίσης εβδομάδες αφότου η Meta κέρδισε μια υπόθεση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στις ΗΠΑ που κίνησε η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, η οποία προσπάθησε να αναγκάσει την εταιρεία να ακυρώσει τις εξαγορές της WhatsApp και της εφαρμογής φωτογραφιών Instagram.

Ο δικαστής στην υπόθεση των ΗΠΑ έκρινε ότι η εταιρεία δεν κατείχε μονοπωλιακή ισχύ, καθώς ανταγωνιζόταν υπηρεσίες όπως το YouTube της Google και το TikTok της Bytedance.

Πηγή: OT.gr

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα
Επιστημονική έρευνα 03.12.25

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το «χαοτικό πλαίσιο» στην έρευνα

Κριτικές αιχμές, αλλά και τη δική τους πρόταση για αναδιάρθρωση του πεδίου της επιστημονικής έρευνας καταθέτουν στο in η Πρόεδρος και ο Γραμματέας της ΕΕΕ.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά
Μετά τις αντιδράσεις 03.12.25

H Ινδία αποσύρει την απαίτηση για κρατική εφαρμογή ασφάλειας σε όλα τα κινητά

Η ινδική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή Sanchar Saathi απλά μπλοκάρει τα κλεμμένα κινητά. Πολλοί όμως φοβούνται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση.

Σύνταξη
Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών – Προειδοποίηση ΟΗΕ
Κόσμος δύο ταχυτήτων 03.12.25

Η ΑΙ απειλεί να μεγαλώσει τις ανισότητες μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Προειδοποίηση ΟΗΕ

Η τάση σύγκλισης που παρατηρείται τον τελευταίο μισό αιώνα μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων κρατών μπορεί να αναστραφεί λόγω της επανάστασης της ΑΙ.

Σύνταξη
Παιδική θνησιμότητα: Τρίτη αιτία η ανεπαρκής ανάπτυξη – Σχεδόν ένα εκατομμύριο παιδιά πεθαίνουν πριν τα 5 τους
Έρευνα 03.12.25

Τρίτη αιτία παιδικής θνησιμότητας η ανεπαρκής ανάπτυξη - Ένα εκατ. παιδιά ετησίως δεν κλείνουν τα 5 χρόνια

Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι η ανεπαρκής ανάπτυξη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την παιδική θνησιμότητα - 880.000 θάνατοι το 2023 - Αφρική και Νότια Ασία οι περιοχές με τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύνταξη
Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους
Ελλάδα 04.12.25

Κεφαλογιάννης: Η χώρα μπαίνει σε διήμερο έντονης κακοκαιρίας – Ιδιαίτερη και αυξημένη προσοχή από όλους

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης διυπουργικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών

Σύνταξη
Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας
Ελπίδα 04.12.25

Μαζικός γάμος στη Γάζα γιορτάζει τη νέα ζωή μετά από χρόνια σφαγής και τραγωδίας

Η Εμάν Χασάν Λάουα φορούσε παραδοσιακά παλαιστινιακά ρούχα και ο Χικμάτ Λάουα φορούσε κοστούμι, καθώς περπατούσαν χέρι-χέρι μπροστά από τα ερειπωμένα κτίρια στη νότια Γάζα, μαζί με άλλα ζευγάρια ντυμένα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της
«Επιτελικό κράτος» 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τέλος για τη ΝΔ – αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διακυβέρνησής της

«Οι πολιτικές ηγεσίες του ΥΠΑΑΤ υπό την κυβέρνηση της ΝΔ, παρά το γνωστό πλέον σκάνδαλο των βοσκοτόπων, συνέχισαν μέχρι και το 2024 να κατανέμουν Εθνικό Απόθεμα σε βοσκοτόπια με εξωπραγματικούς αριθμούς», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό
Der Spiegel 04.12.25

Ο Μακρόν προειδοποίησε τους Ευρωπαίους ότι οι ΗΠΑ «πιθανόν θα προδώσουν» την Ουκρανία στο εδαφικό

Το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επικαλείται σημείωμα που διέρρευσε από τηλεφωνική συνομιλία των Ευρωπαίων. Δυσπιστία εκτός από τον Μακρόν για τις αμερικανικές ενέργειες εξέφρασαν κι άλλοι ηγέτες.

Σύνταξη
Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ
Τεχνολογία 04.12.25

Πόσο κοστίζει όλη η γνώση του κόσμου; Η Wikipedia ζητά αποζημιώσεις από τις εταιρείες ΑΙ

Τα bot τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνουν διαρκώς τη Wikipedia και απορροφούν το περιεχόμενό της οδηγούν σε επιπλέον κόστη, λέει ο ιδρυτής της εγκυκλοπαίδειας Τζίμι Ουέιλς.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

Νέα Αριστερά: Το Predator δεν ήταν «ιδιωτική μπίζνα» αλλά εργαλείο παρακολούθησης με κέντρο επιχειρήσεων την Ελλάδα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε διάβημα στον Νικήτα Κακλαμάνη ζητώντας να κληθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην εκπρόσωπος της Krikel, που εμπλέκεται στην υπόθεση των υποκλοπών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη
Intellexa 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν θα κλείσει με πολιτικές μεθοδεύσεις και συγκάλυψη», τονίζει το ΠΑΣΟΚ και ζητάει από τον πρωθυπουργό να σχολιάσει τις νέες αποκαλύψεις

Σύνταξη
Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα
Πολιτική 04.12.25

Intellexa Leaks: Νέες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα της Intellexa – Η σχέση τους με τη δίκη στην Αθήνα

Κοινή έρευνα του Inside Story, της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz και του ερευνητικού δικτύου WAV αποκαλύπτουν πως η εταιρεία Intellexa ζει και βασιλεύει και δραστηριοποιείται μέσω Predator, πραγματοποιώντας νέες επιθέσεις.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης επιφύλαξε στους έντιμους αγρότες μειωμένες ενισχύσεις, μη αναθεώρηση ΕΛΓΑ και «γαλάζιες» ακρίδες στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι διεκδικούν τα χρωστούμενα. Μόνο από πέρυσι τους οφείλεται μισό δισ. και η κυβέρνηση ΝΔ ήταν ευρωπαϊκή εξαίρεση αποτυγχάνοντας να πληρώσει το 70% της βασικής ενίσχυσης», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 04.12.25

Χριστούγεννα είναι οι γεύσεις που μας μεγάλωσαν και οι δικές μας παραδόσεις που 60 χρόνια περνάνε από γενιά σε γενιά

Τα Χριστούγεννα γεμίζουν τη ζωή μας με γεύσεις και αρώματα που μας μεγάλωσαν, με τα προϊόντα ΔΩΔΩΝΗ που φέρνουν νοσταλγία, ποιότητα και αυθεντικότητα στο γιορτινό τραπέζι

Σύνταξη
«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι
Κεταμίνη 04.12.25

«Ένας έμπορος ναρκωτικών με λευκή ιατρική μπλούζα»: Σε 30 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε ο γιατρός του Μάθιου Πέρι

Ο Σαλβαδόρ Πλασένθια, ο γιατρός που παρείχε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι εβδομάδες πριν από τον θάνατό του, καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, με το δικαστήριο να μιλά για «εκμετάλλευση» του ηθοποιού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα
Διπλωματία 04.12.25

Το τουρκικό ΥΠΑΜ στοχοποιεί τον Δένδια – Η Ελλάδα δεν απειλεί κανένα απαντά η Αθήνα

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για τις δηλώσεις Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων - Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Casus Belli απαντά η Αθήνα.

Σύνταξη
Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα
Συγκεντρωτικά στοιχεία 04.12.25

Πάνω από 430.000 χιλιάδες θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω ευλογιάς – Στα 80 τα νέα κρούσματα

Αναλυτικά τα συγκεντρωτικά στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της ευλογιάς προβάτων

Σύνταξη
Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»
Ελλάδα 04.12.25

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Αρνήθηκε τις κατηγορίες ο φερόμενος ως συνεργός -«Εγώ ένα θέλημα έκανα»

Ο 48χρονος είπε στους δικαστές ότι «εγώ δεν έχω εμπλοκή ένα θέλημα έκανα», υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν εκτός Αθηνών.

Σύνταξη
Κικίλιας: «Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» – Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο
Πολιτική Γραμματεία 04.12.25

«Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια και η εξυπηρέτηση των πολιτών» λέει ο Κικίλιας - Στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο

«Η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και το δικαίωμα των πολιτών να ταξιδεύουν σωστά, είναι αδιαπραγμάτευτα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Σύνταξη
«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» – Νέα έρευνα
Το πόρισμα 04.12.25

«Ο Πούτιν πρέπει να ενέκρινε τη δηλητηρίαση του πρώην Ρώσου κατασκόπου Σκριπάλ με Νόβιτσοκ» - Νέα έρευνα

Η Ρωσία ανέκαθεν αρνείτο την όποια ανάμιξη στην υπόθεση που αφορούσε τον κατάσκοπο Σεργκέι Σκριπάλ, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες αντιρωσική προπαγάνδα

Σύνταξη
Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»
Ποδόσφαιρο 04.12.25

Ο διαιτητής του ΠΑΟΚ – Άρης είναι «δηλωμένος οπαδός της Παρτιζάν»

Οπαδός της Παρτιζάν, οι οπαδοί της οποίας είναι «αδερφοποιημένοι» με αυτούς του ΠΑΟΚ, έχει δηλώσει ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς, ο ρέφερι που ορίστηκε να διευθύνει το κυριακάτικο ντέρμπι της Τούμπας ανάμεσα στον «Δικέφαλο του Βορρά» και τον Άρη.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

