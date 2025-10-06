Οι συμβουλές ενός 28χρονου δισεκατομμυριούχου της Al προς τους νέους

Να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης προτρέπει τους έφηβους ένας 28χρονος δισεκατομμυριούχος της Al.

O συνιδρυτής της Scale AI, Αλεξάντρ Γουάνγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε ότι το μόνο που έχουν να κάνουν οι νέοι είναι να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία στο μέγιστο. Ο ίδιος μάλιστα επεσήμανε ότι είναι «αδύνατο να περιγράψω πόσο “ριζοσπαστικοποιήθηκα” από το AI coding».

Το Al coding όπως εξήγησε σημαίνει ότι μπορείς να δημιουργήσεις πρωτότυπο λογισμικό απλά πληκτρολογώντας εντολές σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Διάφορες εφαρμογές όπως η Replit και Cursor επιτρέπουν ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς τεχνικές γνώσεις να γράψουν κώδικα ή να αναπτύξουν μια νέα εφαρμογή.

«Ζούμε μια εκπληκτική στιγμή ασυνέχειας», λέει ο Γουάνγκ στο CNBC. «Αν αφιερώσεις, ας πούμε, 10.000 ώρες παίζοντας με αυτά τα εργαλεία και μαθαίνοντας να τα χρησιμοποιείς καλύτερα από τους άλλους, έχεις ένα τεράστιο πλεονέκτημα».

Ο Γουάνγκ ίδρυσε τη Scale AI το 2016 και την ανέδειξε σε τεχνολογικό “μονόκερο” αξίας 29 δισ. δολαρίων.

Όπως λέει, η εποχή μας θυμίζει έντονα τα πρώτα χρόνια των Μπιλ Γκέιτς και Στιβ Τζομπς, όταν οι τότε έφηβοι πέρασαν νύχτες ολόκληρες μπροστά σε οθόνες, γράφοντας κώδικα και δημιουργώντας την ψηφιακή επανάσταση.

«Αν είσαι 13, πρέπει να περνάς όλο σου τον χρόνο στο vibe coding», τονίζει ο Γουάνγκ. «Αυτό το momentum συμβαίνει τώρα. Ζήσε τη ζωή σου μέσα σε αυτό».

Σήμερα, λέει ο Γουάνγκ, οι έφηβοι πρέπει να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη ό,τι έκαναν παλαιότερα με τον προγραμματισμό:

«Αυτό το κύμα συμβαίνει τώρα. Αν είσαι 13 χρονών, αφιέρωσε όλο σου τον χρόνο στο να “παίζεις” με το coding. Έτσι πρέπει να ζεις τη ζωή σου».

Με προσωπική περιουσία 3,2 δισ. δολάρια (σύμφωνα με το Forbes) και τη νέα του θέση ως Chief AI Officer στη Meta, ο Γουάνγκ παραμένει προσγειωμένος μπροστά στη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης:

«Σε πέντε χρόνια, κάθε γραμμή κώδικα που έχω γράψει στη ζωή μου θα μπορεί να δημιουργηθεί από ένα AI».

Η προοπτική ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούν να αντικαταστήσουν ακόμη και κορυφαίους προγραμματιστές προκαλεί ανησυχία για το μέλλον του επαγγέλματος. Ήδη πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν AI για να μειώσουν την ανάγκη για ανθρώπινους προγραμματιστές.

Παρόλα αυτά, τόσο ο Γουάνγκ όσο και άλλοι ηγέτες της τεχνολογίας πιστεύουν ότι ο συνδυασμός προγραμματιστικών γνώσεων και εξοικείωσης με τα εργαλεία AI θα είναι καθοριστικός στο μέλλον.

Όπως έγραψε ο Άντριου Νγκ, συνιδρυτής του Google Brain:

«Καθώς ο προγραμματισμός γίνεται πιο εύκολος, περισσότεροι άνθρωποι — όχι λιγότεροι — πρέπει να μάθουν να γράφουν κώδικα. Μία από τις σημαντικότερες δεξιότητες του μέλλοντος θα είναι να μπορείς να πεις με ακρίβεια σε έναν υπολογιστή τι θέλεις να κάνει».

Ο Νγκ χαρακτήρισε τη σημερινή εποχή ως «την καλύτερη στιγμή για να μάθεις προγραμματισμό», τονίζοντας πως όσοι κατανοούν τη “γλώσσα του λογισμικού” θα μπορούν να συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά με τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης — και θα είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι στην αγορά εργασίας.