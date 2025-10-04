science
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
AI agents: η νέα «σούπερ δύναμη» στον χώρο εργασίας
AI 04 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

AI agents: η νέα «σούπερ δύναμη» στον χώρο εργασίας

«Οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ως οι νέοι ψηφιακοί συνεργάτες του ανθρώπου»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει ραγδαία. Όπως παλαιότερα η γνώση υπολογιστικών φύλλων ή γλωσσών προγραμματισμού ήταν το «κλειδί» για την επαγγελματική εξέλιξη, έτσι σήμερα αναδεικνύεται μια νέα δεξιότητα που μπορεί να καθορίσει το μέλλον των εργαζομένων: ο σχεδιασμός και η υλοποίηση AI agents.

Χάρη στα low-code και no-code εργαλεία, η δημιουργία ψηφιακών «συνεργατών» δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικό πεδίο των μηχανικών λογισμικού. Σύμβουλοι, αναλυτές και στελέχη μπορούν να σχεδιάσουν agents που αυτοματοποιούν καθημερινές εργασίες: αναζήτηση πληροφοριών, σύνταξη και περίληψη κειμένων, ανάλυση δεδομένων και εντοπισμό τάσεων σε πραγματικό χρόνο. Σύντομα, τα βιογραφικά δεν θα αναφέρουν μόνο θέσεις και δεξιότητες, αλλά και τα agents που έχει σχεδιάσει ο καθένας, δείχνοντας πώς αυξάνει την παραγωγικότητα και δημιουργεί αξία.

Η ενδυνάμωση των εργαζομένων να φτιάχνουν οι ίδιοι τα δικά τους εργαλεία δεν είναι μόνο θέμα δεξιοτήτων, αλλά και ζήτημα εμπιστοσύνης. Όταν οι άνθρωποι έχουν λόγο στο πώς ενσωματώνεται η τεχνητή νοημοσύνη στις διαδικασίες, η AI παύει να είναι «άνωθεν εντολή» και μετατρέπεται σε bottom-up εργαλείο που ανήκει σε αυτούς. Αυτό μειώνει την αντίσταση, αυξάνει τη διαφάνεια και κάνει την τεχνολογία σύμμαχο και όχι απειλή.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραμένουν. Η έκθεση People Readiness Report της Kyndryl δείχνει ότι το 45% των CEOs θεωρούν τους εργαζόμενους επιφυλακτικούς ή και εχθρικούς απέναντι στην AI, ενώ 2 στους 3 αναγνωρίζουν ότι δεν διαθέτουν αρκετό ταλέντο για να τη διαχειριστούν. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί ηγέτες δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ποιες δεξιότητες θα χρειαστούν οι επιχειρήσεις τους στο μέλλον.

Λίγοι οι πρωτοπόροι

Κι όμως, ένα μικρό ποσοστό οργανισμών (14%) λειτουργούν ως πρωτοπόροι: αξιοποιούν την AI για ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατών, την εφαρμόζουν σε όλη την επιχείρηση και, κυρίως, έχουν εργαζόμενους που τη χρησιμοποιούν με επιτυχία. Το μυστικό τους είναι η παρακολούθηση δεξιοτήτων, η πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους, η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και η καθιέρωση δεοντολογικών πλαισίων για δίκαιη και υπεύθυνη χρήση.

Οι AI agents, δηλαδή οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, είναι λογισμικά συστήματα που λειτουργούν αυτόνομα ή ημι-αυτόνομα και αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να εκτελούν εργασίες, να παίρνουν αποφάσεις και να αλληλεπιδρούν είτε με ανθρώπους είτε με άλλα συστήματα.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα που ακολουθούν αυστηρά προγραμματισμένους κανόνες, οι πράκτορες αυτοί έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται δεδομένα από το περιβάλλον τους, να τα επεξεργάζονται και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους ώστε να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους.

Μέσω τεχνικών μηχανικής μάθησης μπορούν να βελτιώνονται με τον χρόνο, ενώ παράλληλα είναι σε θέση να επικοινωνούν φυσικά με τον χρήστη, για παράδειγμα μέσω γραπτού ή προφορικού λόγου, δημιουργώντας μια πιο ανθρώπινη εμπειρία αλληλεπίδρασης. Από τους ψηφιακούς βοηθούς που οργανώνουν καθημερινές εργασίες, μέχρι τα συστήματα που αναλύουν δεδομένα ή τα αυτόνομα ρομπότ που δρουν σε φυσικό χώρο, οι AI agents θεωρούνται πλέον οι «ψηφιακοί συνεργάτες» του μέλλοντος.

Η χρήση τους υπόσχεται να απελευθερώσει τον άνθρωπο από επαναλαμβανόμενες ή χρονοβόρες εργασίες, επιτρέποντάς του να επικεντρώνεται σε πιο δημιουργικές και στρατηγικές δραστηριότητες.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: το μέλλον της εργασίας απαιτεί νέες δεξιότητες. Ο σχεδιασμός AI agents δεν είναι πια «πρόσθετο προσόν», αλλά το επόμενο σύνορο της ανταγωνιστικότητας. Όσες επιχειρήσεις το αγνοήσουν, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Οι υπόλοιπες θα ανοίξουν τον δρόμο σε μια νέα εποχή παραγωγικότητας και καινοτομίας.

