Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025

Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
A
A
Spotlight

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής… Ενώ όμως φτάνουν σε ιστορικά ύψη, κορυφαίες εταιρείες αντιμετωπίζουν ένα δυσθεώρητο κόστος που ξεπερνά τα έσοδα, ωθώντας τον κλάδο σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

$800 δισεκατομμύρια «απειλούν» το μέλλον της… Τεχνολογικής Επανάστασης

Μετά την έκρηξη της παραγωγικής AI (GenAI) -με πρωταγωνιστές τα μοντέλα της OpenAI, της Google και της Anthropic- οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών έχουν εκτοξευθεί, καθώς οι επιχειρήσεις σπεύδουν να ενσωματώσουν την τεχνολογία σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους.

Κρίσιμοι τομείς

Καθώς όμως οι εταιρείες διαμορφώνουν τα στρατηγικά τους σχέδια και καθορίζουν τις επενδύσεις τους, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τέσσερις κρίσιμους παράγοντες που θα μπορούσαν είτε να εμποδίσουν είτε να επιταχύνουν αυτή την ανάπτυξη: απρόσιτα οικονομικά μεγέθη, καλύτερα γραφικά, τεχνολογικές ανακαλύψεις και ελλείψεις στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πίσω από τους λαμπερούς τίτλους και τις αστρονομικές αποτιμήσεις, κρύβεται μια βαθιά οικονομική αντίφαση. Μια πρόσφατη, κρίσιμη ανάλυση, της εταιρείας συμβούλων Bain & Company έρχεται να δώσει μια ψυχρή δόση ρεαλισμού στο «πάρτι» της AI, αποκαλύπτοντας ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο απειλεί τη βιωσιμότητα της ίδιας της τεχνολογικής επανάστασης.

Μετά την έκρηξη της παραγωγικής AI (GenAI) οι αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών έχουν εκτοξευθεί

Το «κενό» των 800 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Μέχρι το 2030, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα χρειάζονται 2 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνδυασμένα ετήσια έσοδα για να χρηματοδοτήσουν την υπολογιστική ισχύ που απαιτείται για να καλύψουν την προβλεπόμενη ζήτηση.

Ωστόσο, τα έσοδά τους είναι πιθανό να υπολείπονται κατά 800 δισεκατομμύρια δολάρια από το στόχο, καθώς οι προσπάθειες για τη δημιουργία εσόδων από υπηρεσίες όπως το ChatGPT υπολείπονται των απαιτήσεων δαπανών για κέντρα δεδομένων και σχετικές υποδομές, προέβλεψε η B&C.

Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη επενδύσεων, αλλά η δυσανάλογη κλίμακα του κόστους που απαιτεί η εκπαίδευση και η λειτουργία των ολοένα και μεγαλύτερων μοντέλων AI.

Οι κορυφαίοι παίκτες, όπως η Microsoft, η Google (Alphabet) και η Meta, δεσμεύονται να δαπανήσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές δαπάνες (CapEx) για την ανάπτυξη υποδομών.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έρευνας για να καλυφθεί η αναμενόμενη ζήτηση υπολογιστικής ισχύος μέχρι το 2030, απαιτούνται περίπου $500 δισεκατομμύρια για την κατασκευή data centers.

Για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι επενδύσεις με βιώσιμο τρόπο, ο κλάδος θα χρειαζόταν να παράγει περίπου $2 τρισεκατομμύρια σε νέα ετήσια έσοδα. Παρά τις προβλέψεις για σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας από την AI, η έκθεση καταλήγει ότι ακόμη και με τις εκτιμώμενες οικονομίες κλίμακας, η αγορά θα είναι $800 δισεκατομμύρια πίσω από τον στόχο.

Το «κενό» αυτό προκύπτει από μια θεμελιώδη ασυμφωνία: η ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI αυξάνεται με ρυθμό πολύ ταχύτερο από ό,τι βελτιώνεται η αποδοτικότητα των ημιαγωγών. Με απλά λόγια, η «φιλοδοξία της AI» ξεπερνά τις «πραγματικότητες του hardware».

Η OpenAI χάνει δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη έναντι των κερδών, αλλά αναμένει θετικές ταμειακές ροές έως το 2029, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ενέργεια και εφοδιαστική αλυσίδα

Οι προκλήσεις δεν είναι μόνο χρηματοδοτικές. Είναι και φυσικές.

Η τεράστια ανάγκη για υπολογιστική ισχύ μετατρέπει την AI, από έναν κλάδο καθαρού λογισμικού, σε έναν κλάδο βαριάς βιομηχανίας. Η B&C προβλέπει ότι οι παγκόσμιες απαιτήσεις σε ισχύ για την AI θα μπορούσαν να φτάσουν τα 200 Gigawatts (GW) έως το 2030.

Αυτή η δίψα για ενέργεια θέτει τεράστια πίεση σε δίκτυα ηλεκτροδότησης που δεν έχουν αναβαθμιστεί εδώ και δεκαετίες. Πλέον, το «πού» θα χτιστεί ένα data center καθορίζεται από την πρόσβαση σε σταθερή, μαζική παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, η εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει ένα σημαντικό εμπόδιο. Η εξάρτηση του κλάδου από έναν μικρό αριθμό κατασκευαστών εξειδικευμένων τσιπ, με κορυφαία την Nvidia, δημιουργεί συμφόρηση. Οι πόροι (όπως τα τσιπ HBM) είναι σπάνιοι και ακριβοί, διατηρώντας το κόστος των GPU σε υψηλά επίπεδα και ευνοώντας τους παίκτες που μπορούν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας.

«Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τις αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως», δήλωσε ο David Crawford, πρόεδρος του παγκόσμιου τεχνολογικού τμήματος της Bain & Company.

Από τη φιλοδοξία στην πραγματική απόδοση

Η συνειδητοποίηση του κόστους σηματοδοτεί τη μετάβαση από την «εποχή του πειραματισμού» στην «εποχή της κερδοφορίας».

Το κλίμα επενδύσεων αλλάζει. Οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) στρέφονται από την απλή χρηματοδότηση μοντέλων (LLMs) σε startups που επιδεικνύουν αποδεδειγμένη εφαρμογή και ταχεία απόδοση επένδυσης σε συγκεκριμένους επιχειρηματικούς κλάδους. Το σύνθημα δεν είναι πλέον «ανάπτυξη με κάθε κόστος», αλλά «αποδοτικότητα και βιωσιμότητα».

Στην πρώτη γραμμή, εταιρείες στους τομείς της υγείας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της βιομηχανικής κατασκευής αξιοποιούν την AI για να επιτύχουν άμεσα κέρδη, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα είναι η ενσωμάτωση της AI σε ενιαίες ροές εργασίας—όχι απλά η αυτοματοποίηση μεμονωμένων εργασιών.

Από την «εποχή του πειραματισμού» στην «εποχή της κερδοφορίας»

Η επόμενη γενιά

Η έκθεση της Bain αναδεικνύει τις επόμενες μεγάλες επενδυτικές τάσεις, οι οποίες φιλοδοξούν να αλλάξουν την οικονομική εξίσωση:

  • Agentic AI: Οι «πράκτορες AI» (Autonomous AI Agents) είναι συστήματα ικανά να ολοκληρώνουν σύνθετες, πολυ-βηματικές εργασίες με ελάχιστη ανθρώπινη καθοδήγηση. Αναμένεται να φέρουν τη μεγαλύτερη ανατροπή στο λογισμικό (SaaS) και να ξεκλειδώσουν πραγματικά υψηλότερη απόδοση επένδυσης αυτοματοποιώντας ολόκληρες επιχειρηματικές διαδικασίες, από τις πωλήσεις έως την ανάπτυξη λογισμικού.
  • Κβαντικοί Υπολογιστές: Αν και σε πρώιμο στάδιο, η κβαντική υπολογιστική θεωρείται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει αγοραία αξία έως $250 δισεκατομμυρίων σε κλάδους όπως τα φαρμακευτικά και η επιστήμη υλικών.
  • Ανθρωποειδή Ρομπότ: Παρόλο που προσελκύουν μεγάλα κεφάλαια, τα ανθρωποειδή ρομπότ παραμένουν σε φάση πρώιμης ανάπτυξης και η εμπορική τους επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ωρίμανση του ευρύτερου οικοσυστήματος.

Το ερώτημα που πλανάται στην αγορά δεν είναι αν η AI είναι σημαντική, αλλά αν η τρέχουσα κεφαλαιακή ένταση είναι βιώσιμη.

Η έκθεση της Bain & Company δεν προβλέπει την κατάρρευση, αλλά υπογραμμίζει ότι η «επανάσταση της AI» είναι στην πραγματικότητα ένα «στοίχημα υψηλών αποδόσεων» που απαιτεί γιγάντιες υποδομές.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η τεχνολογική πρόοδος στην AI είναι αναπόφευκτη. Οι νικητές αυτής της κούρσας δεν θα είναι απαραίτητα αυτοί με τα πιο προηγμένα μοντέλα, αλλά εκείνοι που θα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν κομβικά ζητήματα όπως είναι η ενέργεια, η εφοδιαστική αλυσίδα και φυσικά το κόστος.

Η ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία, κρατική υποστήριξη και νέες πηγές εσόδων είναι πλέον επιτακτική. Διαφορετικά, το «χρηματοδοτικό κενό» μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη, αφήνοντας την AI να μοιάζει με μια εξαιρετικά δαπανηρή τεχνολογία, η οποία δυσκολεύεται να δικαιολογήσει τη φήμη και την τιμή της.

Τουρισμός
Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

Ξενοδοχεία Αθήνας: Τα επιτεύγματα το 2024 – Τι δείχνουν οι ισολογισμοί 

