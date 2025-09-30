Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Η Citigroup αναβάθμισε την πρόβλεψή της για τις δαπάνες υποδομών που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη από τεχνολογικούς κολοσσούς, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, από 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως, επικαλούμενη επιθετικές πρώιμες επενδύσεις από hyperscalers και την αυξανόμενη διάθεση για σχετικές επενδύσεις.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης που πυροδοτήθηκε από την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 συνέχισε να τροφοδοτεί τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες και την επέκταση των κέντρων δεδομένων, παρά μια σύντομη κρίση εμπιστοσύνης που προκλήθηκε από το φθηνότερο μοντέλο DeepSeek της Κίνας και τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με τις δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Citigroup προβλέπει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες Τεχνητής Νοημοσύνης για όλους τους hyperscalers θα φτάσουν τα 490 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2026, από την προηγούμενη εκτίμησή της για 420 δισεκατομμύρια δολάρια.

Χειριστές κέντρων δεδομένων – ή hyperscalers – συμπεριλαμβανομένης της Microsoft, της Amazon και της Alphabet έχουν ήδη δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για να μετριάσουν τους περιορισμούς χωρητικότητας που έχουν εμποδίσει την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για μοντέλα AI.

Οι αναλυτές της Citi ανέφεραν ότι οι hyperscalers είναι πιθανό να έχουν κάποια επίδραση για αυτές τις αυξανόμενες δαπάνες στις ανακοινώσεις τους για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου, με τις προβλέψεις να αναμένεται να «διαμορφώνονται ενόψει της ορατής ζήτησης από τις επιχειρήσεις».

Η Citi εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση για υπολογιστική ισχύ Τεχνητής Νοημοσύνης θα χρειαστεί 55 γιγαβάτ νέας ισχύος έως το 2030, κάτι που μεταφράζεται σε 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε επιπλέον δαπάνες, εκ των οποίων 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις ΗΠΑ.

Η επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν βασίζονται πλέον μόνο στα κέρδη για τη χρηματοδότηση υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό – περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια για κάθε 1 GW υπολογιστικής χωρητικότητας – και οι εταιρείες δανείζονται για να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις.

Αυτή η μετατόπιση φαίνεται ήδη στα οικονομικά τους στοιχεία, με τις δαπάνες να αρχίζουν να μειώνουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι επενδυτές αναρωτιούνται τώρα πώς οι εταιρείες τεχνολογίας θα χρηματοδοτήσουν αυτή την κλίμακα επενδύσεων, ειδικά καθώς τα παραδοσιακά μοντέλα αποτυγχάνουν.

Πηγή: ΟΤ