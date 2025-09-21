science
21.09.2025 | 21:51
Πυρκαγιά στη Νέα Πέραμο - Ήχησε το 112 (βίντεο)
Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους
Τεχνολογία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:39

Τεχνητή νοημοσύνη: Δίνει ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές, όχι στη ζήτηση για εργαζόμενους

Στις ΗΠΑ, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν προϋποθέσεις να ακμάσει η χρηματιστηριακή αγορά. Ωστόσο, το γεγονός ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει σταματήσει, προκαλεί ανησυχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εξαιρετικά είναι τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη για τις χρηματιστηριακές αγορές. Οι μετοχές αυξάνουν την αξία τους και η κυβέρνηση Τραμπ έχει εναποθέσει τις ελπίδες της στη νέα αυτή τεχνολογία για ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας σε όλα τα επίπεδα.

Ανθούν οι μετοχές, όχι οι θέσεις εργασίας

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Axios, οι αυξανόμενες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αυξάνουν τη ζήτηση για εργαζόμενους. Και έχει ήδη ξεκινήσει ένας διάλογος για το πώς θα αντιμετωπιστεί το διαφαινόμενο πρόβλημα: η αύξηση της ανεργίας.

Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας είναι χαμηλό προς το παρόν στις ΗΠΑ, νέες θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ επιμένουν «φιλελεύθερα».

«Η ιδέα ότι η κυβέρνηση πρέπει απαραίτητα να κρατάει από το χέρι κάθε άτομο που εκτοπίζεται από την αγορά, υποτιμά την επινοητικότητα των ανθρώπων», σύμφωνα με τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Τζέικομπ Χέλμπεργκ.

«Η προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω, όπου υποθέτουμε ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει την απάντηση για όλα, στην πραγματικότητα υποτιμά την απίστευτη προσαρμοστικότητα και την επινοητικότητα του ιδιωτικού τομέα», πρόσθεσε.

Οι Δημοκρατικοί από την πλευρά τους προειδοποιούν για τον κίνδυνο «να έχουμε εκατομμύρια ανθρώπους να χάσουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης». Σύμφωνα με τον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι, οι νομοθέτες πρέπει να εργαστούν στην αναβάθμιση και επανεκπαίδευση των εργαζομένων.

Το παράδοξο της ανάπτυξης στην εποχή της ΑΙ

Αυτό που διαπιστώνεται είναι πως οι τομείς που είναι μακριά από την τεχνητή νοημοσύνη αναπτύσσονται ελάχιστα. Και όσοι την ενθυλακώνουν, απαιτούν υπολογιστική ισχύ, τεχνολογία λογισμικού υψηλής τεχνολογίας και ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, δεν ζητούν εργαζομένους.

Και αυτό το παράδοξο εξηγείται. Ο Νιλ Κασκάρι, επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ στη Μινεάπολη, επισημαίνει: «Ενώ χρειάζονται πολλοί άνθρωποι για να κατασκευαστεί ένα νέο κέντρο δεδομένων, χρειάζονται σχετικά λίγοι για να λειτουργήσει. Επομένως, τόσο η αγορά εργασίας όσο και η χρηματιστηριακή αγορά θα μπορούσαν να έχουν δίκιο. Η τεχνολογία οδηγεί στην ταχεία ανάπτυξη βιομηχανιών που δεν απαιτούν τόσο πολύ εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα μια ακμάζουσα χρηματιστηριακή αγορά και ένα υποτονικό περιβάλλον προσλήψεων».

Τα ανησυχητικά σημάδια

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ δεν βρίσκεται σε πλήρη ύφεση. Το ποσοστό ανεργίας 4,3% είναι χαμηλό σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα. Αλλά υπάρχουν λόγοι ανησυχίας.

Οι εργοδότες πρόσθεσαν μόνο 27.000 θέσεις εργασίας τον μήνα την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου, πολύ κάτω από τις 168.000 τον μήνα πέρυσι.

Οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 3,7% σε σχέση με το 2024, αλλά το ποσοστό αυτό είναι μειωμένο από το 4,2% στο δωδεκάμηνο που έληξε τον περασμένο Νοέμβριο. Και οι πιθανότητες να βρει ένας εργαζόμενος άλλη δουλειά, αν χάσει αυτή που έχει, εντός ενός έτους είναι μόλις 45%. Το χαμηλότερο ποσοστό από το 2013.

Επιπλέον, έρευνα σε διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών έδειξε ότι το 38% σχεδιάζει να μειώσει την απασχόληση στην επιχείρησή του τους επόμενους έξι μήνες. Παράλληλα, το 89% προβλέπει σταθερές ή αυξημένες κεφαλαιουχικές δαπάνες στο ίδιο διάστημα.

Μια επώδυνη μετάβαση

Συνολικά στην αμερικανική οικονομία φαίνεται να έχει ωφεληθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Οι δαπάνες για εξοπλισμό επεξεργασίας πληροφοριών και λογισμικό συνέβαλαν περισσότερο στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους από τις καταναλωτικές δαπάνες. Και ο δείκτης S&P 500 έφτασε σε νέο υψηλό την Παρασκευή, έχοντας αυξηθεί κατά 13,6% το 2025.

Το Axios επισημαίνει ότι, αν οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργήσουν τα κέρδη παραγωγικότητας που αναμένουν οι λάτρεις της, τότε η ωφέλεια θα είναι σημαντική. Θα δημιουργήσουν υψηλότερα πραγματικά εισοδήματα με την πάροδο του χρόνου και περισσότερη ευημερία.

Αλλά αυτή η διαδικασία ανακατανομής της εργασίας και η μετακίνηση ανθρώπων από τις θέσεις εργασίας που είναι διαθέσιμες τώρα προς εκείνες που χρειάζεται ένα μέλλον με Τεχνητή Νοημοσύνη για τα πάντα, ίσως να είναι εξαιρετικά επώδυνη.

Και υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Δεν είναι βέβαιο σε ποιο βαθμό η ύφεση στην αγορά εργασίας είναι άμεση συνέπεια των κερδών παραγωγικότητας που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη έναντι της γενικής οικονομικής αδυναμίας.

Για τον επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, «ίσως οι εταιρείες ή άλλα ιδρύματα που προσλαμβάνουν νεότερους ανθρώπους αμέσως μετά το κολέγιο να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν».

Αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι «η δημιουργία θέσεων εργασίας γενικότερα έχει επιβραδυνθεί. Η οικονομία έχει επιβραδυνθεί», πρόσθεσε. Και ναι, το «καρφί», πήγαινε στις πολιτικές Τραμπ, με τους δασμούς και συνέπειές τους.

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Wall Street: Με το βλέμμα στο πληθωρισμό και στα εταιρικά αποτελέσματα

Οι επενδυτές της Wall Street θα αναζητήσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed, στις ομιλίες κεντρικών τραπεζιτών αλλά και στα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την εβδομάδα που έρχεται

