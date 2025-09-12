newspaper
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αν τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αποδειχτεί άλλη μια… φούσκα;
Διεθνής Οικονομία 12 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:50

Αν τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αποδειχτεί άλλη μια… φούσκα;

Μέχρι τώρα το ζήτημα ήταν ποιά επαγγέλματα θα ευνοηθούν και ποιά θα εξαφανιστούν. Ωστόσο, ο Economist δεν κρύβει μια νέα επιφύλαξη για την τεχνητή νοημοσύνη.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Spotlight

Θα ήταν δύσκολο για πολλούς να αντιληφθούν το μέγεθος του ποσού των… 3 δισεκ. ευρώ για μια τεχνολογική επένδυση. Αυτά είναι όμως τα χρήματα που σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών θα δαπανηθούν έως το τέλος του 2028 παγκοσμίως, μόνο για τη Τεχνητή Νοημοσύνη. Άραγε θα αποσβεστούν αυτά τα χρήματα; Ή ακόμα χειρότερα υπάρχει το ενδεχόμενο να είναι απλά άλλη μια φούσκα;

Ο Economist εξετάζει σοβαρά το σενάριο να εξελιχθεί αυτή η τεχνολογία αιχμής με τρόπους που οι επενδυτές δεν περιμένουν. Γιατί όμως να συμβεί κάτι τέτοιο;

Πολύ απλά διότι έχει επαναληφθεί ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν.

Όταν τελικά επικράτησε το εναλλασσόμενο ρεύμα τον 19ο αιώνα στην Αμερική, οι εταιρείες συνεχούς ρεύματος επισκιάστηκαν και αναγκάστηκαν να συγχωνευτούν.

Σήμερα, όμως ο Economist βλέπει τους επενδυτές να θεωρούν πιθανότερους νικητές όσους μπορούν να τρέξουν τα μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, όπως δείχνουν οι πρώτοι χρήστες, στρέφονται σε μικρότερα γλωσσικά μοντέλα, κάτι που ίσως σημαίνει πως θα χρειάζεται λιγότερη υπολογιστική ισχύς από όσο νομίζαμε.

«Ή, ο δρόμος προς την ευρεία υιοθέτηση μπορεί να είναι πιο αργός και ανώμαλος, δίνοντας στους σημερινούς «ουραγούς» της τεχνητής νοημοσύνης μια ευκαιρία. Μικροπροβλήματα της τεχνολογίας, η δυσκολία γρήγορης παροχής ηλεκτρικής ισχύος ή η διοικητική αδράνεια μπορεί να κάνουν την υιοθέτηση πιο σταδιακή κάτι που ακυρώνει τον πακτωλό χρημάτων που δίνουν οι μεγάλοι.

«Καθώς θα αναθεωρούν προς τα κάτω τις προσδοκίες για έσοδα από την τεχνητή νοημοσύνη» συνεχίζει το περιοδικό, «πολλοί επενδυτές και πιστωτές θα γίνουν λιγότερο πρόθυμοι να ανέχονται τεράστιες επενδύσεις. Η ροή κεφαλαίων θα επιβραδυνθεί και ορισμένες νεοφυείς επιχειρήσεις, έχοντας πολλές ζημιές, μπορεί να κλείσουν».

Τι θα έμοιαζε ένα τέτοιο «ψύχος» στην Τεχνητή Νοημοσύνη;

Έτσι, δίχως αμφιβολία, σύμφωνα με τον Economist μεγάλο μέρος της σημερινής απίστευτης δαπάνης μπορεί να αποδειχθεί άχρηστο.

Η βρετανική εφημερίδα θυμίζει τη «μανία» των σιδηροδρόμων στη Βρετανία των 1840s. Δημιουργήθηκαν εκατοντάδες νέες εταιρείες, οι τιμές εκτοξεύτηκαν και το 1847 ήρθε η κρίση: οι τιμές κατέρρευσαν, πολλοί επενδυτές και μερικές τράπεζες/δανειστές υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Έτσι ακόμα και σήμερα ξέμειναν ράγες, σήραγγες και γέφυρες, πολλές εκ των οποίων βρίσκονται ακόμα σε χρήση.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι ακόμα και σήμερα την εποχή του «dotcom» τρέχουν στις οπτικές ίνες τα Bits και bytes.

Ωστόσο για τον Economist η έξαρση της τεχνητής νοημοσύνης ίσως αφήσει λιγότερο διαρκή κληρονομιά. Αν και τα κελύφη των data centers και η νέα ηλεκτρική ισχύς μπορούν να βρουν άλλες χρήσεις, πάνω από το μισό της έξαρσης κεφαλαιουχικών δαπανών (capex) έχει πάει σε διακομιστές και εξειδικευμένα τσιπ που απαξιώνονται σε λίγα χρόνια.

Ένα καλό νέο

Βέβαια, το καλό νέο, σημειώνει στη συνέχεια ο Economist είναι ότι το σημερινό χρηματοπιστωτικό σύστημα μάλλον θα απορροφήσει το σοκ. Ενώ οι τεχνολογικές φούσκες του παρελθόντος όπως οι σιδηροδρομικές μετοχές της Βρετανίας τη δεκαετία του 1860, έφεραν πιστωτική ασφυξία, σήμερα στη τεχνητή νοημοσύνη μεγάλο μέρος των επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων χρηματοδοτείται από τα κέρδη των ίδιων των τεχνολογικών κολοσσών.

Παρότι εταιρείες όπως η Meta στρέφονται και σε δανεισμό για να χρηματοδοτήσουν τις νέες επενδύσεις τους, οι επικερδείς δραστηριότητες και οι ισχυροί ισολογισμοί τους τις τοποθετούν σε καλή θέση.

Από τους πιο πρόθυμους παρόχους πίστωσης είναι τα «ιδιωτικά» επενδυτικά κεφάλαια, που χρηματοδοτούνται κυρίως από πλούσιους ιδιώτες, όχι από απλούς καταθέτες. Οι νεοφυείς της τεχνητής νοημοσύνης τείνουν να χρηματοδοτούνται από καλά κεφαλαιοποιημένα venture capital και κρατικά επενδυτικά ταμεία, που αντέχουν ζημιές.

Οι εστίες κινδύνου παραμένουν

Παρ΄ όλα αυτά, δεν υπάρχει λόγος εφησυχασμού, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα. Όσο η έξαρση με την τεχνητή νοημοσύνη γιγαντώνει, τόσο πιο ριψοκίνδυνες γίνονται οι δομές χρηματοδότησης και εμπλέκονται πιο υπερχρεωμένες εταιρείες.

Οι εταιρείες ηλεκτρισμού αγωνιούν να αυξήσουν τις επενδύσεις για να τροφοδοτήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη με ρεύμα και συνεπώς, μια βαριά υπερχρεωμένη επιχείρηση κοινής ωφέλειας μπορεί εύκολα να «απλωθεί» υπέρμετρα.

Και η αμερικανική οικονομία θα δεχόταν ισχυρό σοκ, δεδομένου ότι η έξαρση της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει συμβάλει στο 40% της αύξησης του ΑΕΠ τον τελευταίο χρόνο.

«Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ποσοστό για έναν κλάδο που αντιστοιχεί σε λίγα % της συνολικής παραγωγής. Αν τα επενδυτικά σχέδια περιοριστούν ή εγκαταλειφθούν, αυτό», σημειώνει ο Economist «θα μεταφραστεί σε πόνο: «λιγότερα κέντρα δεδομένων θα χτιστούν, λιγότεροι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν».

Ακόμα χειρότερα

Οι συνέπειες μιας φούσκας όμως δεν σταματούν εδώ, για το βρετανικό δημοσίευμα. Οι πτώσεις στο χρηματιστήριο θα μπορούσαν να ωθήσουν τους κατόχους περιουσιακών στοιχείων να κόψουν δαπάνες. Επειδή οι αποτιμήσεις των εταιρειών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη έχουν εκτοξευθεί, τα χαρτοφυλάκια σήμερα κυριαρχούνται από λίγες τεχνολογικές μετοχές. Και τα νοικοκυριά είναι πιο εκτεθειμένα σε μετοχές από ό,τι το 2000.

Αν οι τιμές πέσουν, η εμπιστοσύνη και η κατανάλωσή τους μπορεί να δεχθούν πλήγμα. Οι φτωχότεροι θα την «γλιτώσουν» ως επί το πλείστον, επειδή κατέχουν λίγες μετοχές.

Όμως οι πλούσιοι ήταν αυτοί που τροφοδότησαν την κατανάλωση στην Αμερική τον τελευταίο χρόνο και όπως τονίζει ο Economist, χωρίς αυτές τις πηγές στήριξης, η οικονομία θα εξασθενίσει, καθώς δασμοί και υψηλά επιτόκια αφήνουν αποτύπωμα.

«Όσο μεγαλύτερη γίνεται η έξαρση, τόσο μεγαλύτερες μπορεί να είναι οι παρενέργειες ενός «παγώματος» στην τεχνητή νοημοσύνη. Αν η τεχνολογία τελικά ανταποκριθεί στις υπερβολικές υποσχέσεις, θα ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ιστορία. Όμως και το χρονικό της φρενήρους καταδίωξής της θα γραφτεί στα βιβλία» καταλήγει το ξένο δημοσίευμα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Commodities
Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

Χρυσός: Το ράλι θα συνεχισθεί – Θα φτάσει τα 3.900 δολάρια, λέει η UBS 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Απόψε βλέπουμε την Εθνική μας για… ευεξία στο μάξιμουμ

Πολιτική
Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

Live η ομιλία Κασσελάκη στην 89η ΔΕΘ – «Νέο μοντέλο για Εθνική Αναγέννηση»

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΕΕ: Μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε έναν χρόνο
Διεθνής Οικονομία 12.09.25

Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ δήλωσε πως η ΕΕ θα μπορούσε να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό φυσικό αέριο μέσα έξι έως δώδεκα μήνες αντικαθιστώντας το με υγροποιημένο φυσικό αέριο - LNG

Σύνταξη
Πλούτος: Σχεδόν τον μισό κατέχει το 5% των νοικοκυριών στην Ευρώπη – Τεράστιες ανισότητες
Οι πρωταθλήτριες χώρες 12.09.25

Τον μισό πλούτο στην Ευρώπη συγκεντρώνει το 5% των νοικοκυριών - Τεράστιες ανισότητες

Οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα οικονομικής ανισότητας στην Ευρώπη - Τι δείχνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το πώς κατανέμεται ο πλούτος - Ο ρόλος της ιδιοκατοίκησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιτόκια: Στην πολιτική του «παγώματος» φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ – Τι εκτιμούν οι αγορές
Οι προοπτικές 12.09.25

Στην πολιτική του παγώματος των επιτοκίων φαίνεται να μένει πιστή η ΕΚΤ - Τι εκτιμούν οι αγορές

Παρά την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στην παγκόσμια οικονομία, η ΕΚΤ θα παραμείνει σταθερή στην πολιτική της να μην αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με αναλυτές της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων
Apple 12.09.25

Έρχεται η εποχή του iPhone των 2.000 δολαρίων

«Οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν πολλές προσπάθειες για να αποκτήσουν το καλύτερο», είχε πει ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple, το νέο iPhone είναι ακριβώς αυτό για την Apple

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στην ΕΕ;
Επιστροφή στα θρανία 11.09.25

Τα έξοδα αυξάνονται, οι δημόσιες δαπάνες καταρρέουν: Ποιο είναι το βάρος της παιδείας στα νοικοκυριά της Ευρώπης;

Οι οικογένειες αντιμετωπίζουν αυξανόμενα έξοδα εκπαίδευσης, ενώ οι δημόσιες δαπάνες σε ολόκληρη την ΕΕ μειώνονται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει
Μπούμερανγκ; 10.09.25

Απρόσβλητες οι οικονομίες Κίνας και Ρωσίας παρά τις δυτικές «επιθέσεις» – Τι φταίει

Δυτικά ΜΜΕ κάνουν μια αποτίμηση για την αποτελεσματικότητα των δυτικών εμπορικών πολιτικών έναντι Ρωσίας και Κίνας που θα απογοητεύσει πολλούς στη Δύση, καθώς οι οικονομίες-στόχος ... αποδίδουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 10.09.25

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο θα εξετάσει στις αρχές Νοεμβρίου αν είναι νόμιμοι οι δασμοί του Τραμπ

Ομοσπονδιακό εφετείο της Ουάσιγκτον αποφάνθηκε στα τέλη του Αυγούστου οι «ανταποδοτικοί» τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, στην πλειονότητά τους επιβλήθηκαν παράνομα

Σύνταξη
Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street
Διεθνής Οικονομία 09.09.25

Συγκρατημένη άνοδος και ανησυχία στη Wall Street

Η Wall Street περιμένει δύο κρίσιμα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία θα μπορούσαν να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις των υπεύθυνων πολιτικής της Fed

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας
Κοινή ανακοίνωση 12.09.25

Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία ζητούν «άμεση παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων» στην πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ συνεχίζει να κλιμακώνει τις επιθέσεις του στην πόλη της Γάζας, την ώρα που Γερμανία, Γαλλία και Βρετανία καταδικάζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του

Σύνταξη
Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»
«Όχι. Ειλικρινά» 12.09.25

Ο Κίλιαν Μέρφι διαψεύδει τις φήμες ότι θα υποδυθεί τον Βόλντεμορτ – «Καλή τύχη σε όποιον πάρει τον ρόλο»

Ο Κίλιαν Μέρφι ρωτήθηκε από τον Τζος Χόροβιτς στο podcast Happy Sad Confused αν έχει επιλεγεί για να υποδυθεί τον Βόλντεμορτ στην επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του HBO, κάτι που ο ηθοποιός αρνήθηκε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ
Παρέστη στην κηδεία 12.09.25

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής διαπραγματευτής της επέζησε από την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, και από της σημαντικότερες προσωπικότητές της, είναι ζωντανός, λέει η οργάνωση. Στην επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ σκοτώθηκε ωστόσο ο γιος του.

Σύνταξη
Τραμπ: Τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία – Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα
Τι ζητά από την ΕΕ 12.09.25

Ο Τραμπ τελικά λέει ότι θέλει να στριμώξει τη Ρωσία - Τώρα μπαίνει στη δύσκολη πίστα

Το Politico παρουσιάζει τις δυσκολίες που προκύπτουν μετά και τις νέες δηλώσεις του Τραμπ που (ξανά)είπε ότι χάνει την υπομονή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και ότι σκέφτεται την επιβολή κυρώσεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον
Σχέδιο «Ανατολική Φρουρά» 12.09.25

Το ΝΑΤΟ θα ενισχύσει αεροπορικά την Πολωνία – Στόχος, η αποτροπή ρωσικών drones στο μέλλον

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Δανία θα συνεισφέρουν μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα, σύμφωνα με το ΝΑΤΟ. Η αποστολή στην Πολωνία αναμένεται να συμπεριλάβει δυνάμεις και από τη Βρετανία.

Σύνταξη
Ινδία: Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή – Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος [βίντεο]
Κόσμος 12.09.25

Οκτώ νεκροί και 20 τραυματίες σε γιορτή στην Ινδία - Φορτηγό πέρασε μέσα από το πλήθος

Στο αίμα βάφτηκε η γιορτή του θεού Γκανές, όταν φορτηγό πέρασε μέσα από πλήθος σκοτώνοντας οκτώ και τραυματίζοντας άλλα είκοσι στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα στην Ινδία

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου
«Δεν ξεχνάμε» 12.09.25

ΣΥΡΙΖΑ: Η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου προκαλεί βάναυσα τις θεμελιώδεις αρχές του Κράτους Δικαίου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν ξεχνά τον Παύλο Φύσσα. Δεν ξεχνάμε τα εγκλήματα των νεοναζί στις γειτονιές και στους χώρους δουλειάς, το μίσος, το ρατσιστικό μένος τους και την βία που πρεσβεύουν και ασκούν», λέει η Κουμουνδούρου

Σύνταξη
Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»
Παιδάκι 12.09.25

Πριν γίνει ο απόλυτος σταρ: Ένα 16σελιδο πιστοποιητικό του Τομ Κρουζ από το 1984 βγαίνει στο «σφυρί»

Ένα πιστοποιητικό του σταρ του Χόλιγουντ Τομ Κρουζ, από τα πρώτα του χρόνια στο χώρο του θεάματος, βγαίνει σε δημοπρασία και αναμένεται να αγγίξει τα 8.000 δολάρια.

Σύνταξη
Ισραήλ: Ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα
Φονικά πλήγματα 12.09.25

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι «ολοκλήρωσε» πέντε κύματα επιθέσεων στην πόλη της Γάζας σε μια εβδομάδα

Τουλάχιστον 59 Παλαιστίνιους σκότωσε το Ισραήλ στη Γάζα από τα ξημερώματα - Ζωντανός ο Χαλίλ αλ-Χάγια, παρευρέθηκε στην κηδεία του γιου του και των άλλων θυμάτων της επίθεσης στο Κατάρ

Σύνταξη
Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 12.09.25

Θετικός ο οικονομικός απολογισμός της Λάτσιο

Το καθαρό αποτέλεσμα της Λάτσιο, μετά από φόρους και χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, ήταν θετικό κατά περίπου 600 χιλιάδες ευρώ, έναντι κερδών 40,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο της σεζόν 2023/24

Βάιος Μπαλάφας
Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)
Τόκιο 2025 12.09.25

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές και το πρόγραμμα το Σάββατο (13/9)

Οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών το Σάββατο (13/9) στην πρώτη μέρα του Τόκιο 2025 - Τα όρια πρόκρισης στους τελικούς και το κανάλι που θα μεταδώσει τους αγώνες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό
Πολέμια της διαφθοράς 12.09.25

Στον απόηχο των αιματηρών διαδηλώσεων το Νεπάλ διορίζει την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό

Η πρώην πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Νεπάλ, Σουσίλα Κάρκι, φαίνεται ότι θα διοριστεί προσωρινή πρωθυπουργός σε μια προσπάθεια να καταστείλει τη βία κατά της διαφθοράς

Σύνταξη
Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ
Δραματικότητα 12.09.25

Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς πωλείται για 12 εκατομμύρια ευρώ – Εκεί όπου συνέβησαν διάφορα σουρεάλ

Το συγκρότημα που φιλοξενεί τις τρεις κατοικίες είναι επίσης κάτι ξεχωριστό για τους θαυμαστές του Ντέιβιντ Λιντς, καθώς ο σκηνοθέτης ηχογραφούσε εκεί τις αγαπημένες του προγνώσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ελλάδα – Τουρκία
Μπάσκετ 12.09.25

LIVE ο ημιτελικός του Eurobasket Ελλάδα - Τουρκία 61-88

Παρακολουθήστε ζωντανά την εξέλιξη του δεύτερου ημιτελικού του Eurobasket 2025, ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στον τελικό τη Γερμανία η οποία απέκλεισε τη Φινλανδία.

Σύνταξη
Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 12.09.25

Τι σημαίνει η καταδικαστική απόφαση Μπολσονάρο για τις σχέσεις ΗΠΑ-Βραζιλίας

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη δίκη του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος ως «κυνήγι μαγισσών»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο