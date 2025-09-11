Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΔΕΘ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτηρίων
Τα Νέα της Αγοράς 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:09

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τη βιωσιμότητα και την αξία των κτηρίων

Η μετάβαση σε έξυπνα και βιώσιμα κτήρια δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση – είναι στρατηγική επένδυση.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Αρνητικές σκέψεις: Συγκεκριμένοι τρόποι να τις «διώξουμε» από το μυαλό μας!

Spotlight

Σε έναν κόσμο που μετασχηματίζεται, η επίτευξη στόχων βιωσιμότητας χωρίς συμβιβασμούς στην αποδοτικότητα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Τα κτήρια, στα οποία οι άνθρωποι περνάμε εντός τους το 90% της ζωής μας βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης.

Σήμερα, τα κτήρια ευθύνονται για το 40% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, εκ των οποίων μόλις το 25% προκύπτει κατά τη φάση της κατασκευής.

Παγκοσμίως, το 80% των εμπορικών χώρων βρίσκεται σε κτήρια που δεν διαθέτουν καμία έξυπνη τεχνολογία, ξεκινώντας έτσι από πολύ χαμηλό επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας. Τα περισσότερα από αυτά είναι μικρά ή μεσαίας πολυπλοκότητας.

Η Επανάσταση των Κτηρίων: Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Βιωσιμότητα στην Πράξη

Ανάλογα με το μέγεθος, τη χρήση, τη γεωγραφική θέση και τις κλιματολογικές ζώνες, καθώς και την τεχνολογία, τη συνδεσιμότητα και τη χρήση δεδομένων, τα σημερινά κτήρια μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους και ενέργειας.

Όταν είναι εξοπλισμένα με τις κατάλληλες ψηφιακές λύσεις, η πιθανή εξοικονόμηση κυμαίνεται μεταξύ 30% και 60%.

Η μετάβαση από τα παραδοσιακά στα αυτόνομα κτίρια: Η τεχνολογία οδηγεί την αλλαγή

Η μετάβαση σε «έξυπνα» και αυτόνομα κτίρια βασίζεται σε τρεις τεχνολογικούς πυλώνες: IoTEdge Computing και Cloud. Οι συσκευές IoT, όπως βαλβίδες, αισθητήρες παρουσίας και θερμοστάτες, επικοινωνούν μέσω IP και παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Για παράδειγμα, ένας ανεμιστήρας μπορεί να προβλέψει το τέλος της λειτουργικής του ζωής βάσει συνδυασμού στατιστικής προσδοκίας και λειτουργικών δεδομένων, όπως οι κραδασμοί, επιτρέποντας έγκαιρη συντήρηση και αποφυγή βλαβών.

Το Edge Computing επιτρέπει την επεξεργασία δεδομένων επί τόπου, με χαμηλή καθυστέρηση και υψηλή αξιοπιστία, ενώ το Cloud προσφέρει σχεδόν απεριόριστη υπολογιστική ισχύ για benchmarking, απομακρυσμένη διαχείριση και βελτιστοποίηση ολόκληρων χαρτοφυλακίων κτιρίων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) αξιοποιεί αυτά τα δεδομένα για να προβλέπει δυσλειτουργίες, να προτείνει διορθωτικές ενέργειες και να αυτοματοποιεί τη συντήρηση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν την προγνωστική ψύξη βάσει πληρότητας χώρων, την αυτόματη διάγνωση βλαβών και την ενεργοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ανάγκη για αξιόπιστα και ασφαλή δεδομένα

Ένα σημαντικό μέρος των δεδομένων που παράγονται ή μπορούν να αντληθούν από τα κτήρια και το περιβάλλον τους δεν αξιοποιείται καθόλου. Η λύση; Η εγκατάσταση αισθητήρων και η σύνδεσή τους με τα υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης κτιρίων.

Οι αισθητήρες μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες, ειδικά για τα συστήματα HVAC. Παράγοντες όπως η ροή αέρα, η υγρασία, η πίεση και η θερμοκρασία επηρεάζουν την απόδοση. Οι αλγόριθμοι AI μπορούν να αξιοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας. Ταυτόχρονα, οι αισθητήρες κίνησης και πληρότητας παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για τη χρήση του χώρου, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

Η συλλογή δεδομένων είναι το θεμέλιο για την ενοποίηση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές, όπως τα συστήματα αυτοματισμού και διαχείρισης κτηρίων. Τελικά, αυτό πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα αύξησης της αποδοτικότητας και διατήρησης της αξίας – είτε για ένα μεμονωμένο κτίριο είτε για ένα σύνολο εγκαταστάσεων.

Η αξιοποίηση των δεδομένων

Τα κτήρια παράγουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Οι αλγόριθμοι AI, που έχουν γίνει πιο διαδεδομένοι τα τελευταία χρόνια, μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες που δημιουργούν αξία και μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση. Η χρήση συστημάτων διαχείρισης μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή αποδοτικότητα έως και 30%.

Οι cloudbased πλατφόρμες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Ενοποιούν δεδομένα από διάφορες πηγές σε ένα ψηφιακό δίδυμο των λειτουργιών του κτιρίου και είναι ανοιχτές και διαλειτουργικές, επιτρέποντας την ενσωμάτωση υπάρχοντος λογισμικού και τρίτων εφαρμογών.

Σε συνδυασμό με την AI, οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα: Η μηχανική μάθηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία των HVAC συστημάτων βάσει περιβαλλοντικών και λειτουργικών δεδομένων. Οι αλγόριθμοι AI μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ιστορικά δεδομένα για προβλέψεις, μειώνοντας την αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας, το κόστος ή τις εκπομπές CO₂.

Επιπλέον, η AI μπορεί να μειώσει τις βλάβες και να αυξήσει την αποδοτικότητα. Ανιχνεύοντας ανωμαλίες σε εξαρτήματα όπως βαλβίδες, μπορεί να στείλει προειδοποιήσεις συντήρησης.

Ένα παράδειγμα: Μια υπηρεσία προγνωστικής ψύξης μαθαίνει ότι η πληρότητα εργασίας ενός ανοιχτού χώρου εργασίας κορυφώνεται μεταξύ 14:00 και 15:00. Έτσι, το σύστημα HVAC μπορεί να προβλέψει και να προσαρμόσει το φορτίο ψύξης ανάλογα.

Building X: Η νέα εποχή στη διαχείριση κτηρίων

Η πλατφόρμα Building X της Siemens προσφέρει ενοποιημένη πρόσβαση σε δεδομένα και εφαρμογές, υποστηρίζοντας ρόλους όπως:

  • Facility Managers: Βελτιστοποίηση λειτουργίας και κόστους μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης.
  • Sustainability Managers: Παρακολούθηση ενεργειακής απόδοσης και επίτευξη στόχων βιωσιμότητας.
  • Security Managers: Αντιμετώπιση φυσικών και ψηφιακών απειλών.
  • Real Estate Managers: Στρατηγική διαχείριση χώρων και επενδύσεων.

Η εμπειρία της PRODEA Investments αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: με την εξοικονόμηση ενέργειας να αγγίζει το 8% ήδη από τον πρώτο χρόνο της εγκατάστασής του στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας.

Η ώρα της δράσης είναι τώρα

Η μετάβαση σε έξυπνα και βιώσιμα κτήρια δεν είναι απλώς τεχνολογική αναβάθμιση – είναι στρατηγική επένδυση. Γιατί το μέλλον των κτιρίων είναι έξυπνο, αυτόνομο και βιώσιμο. Και η στιγμή για να επενδύσουμε σε αυτό είναι τώρα.

Μάθετε περισσότερα για τον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό του κτηρίου σας και τις λύσεις τις Siemens: https://www.siemens.com/global/en/products/buildings.html

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Τι κάνουν κάθε εβδομάδα τα ευτυχισμένα ζευγάρια

Ενέργεια
Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Κομισιόν: Στα μέτρα μείωσης του κόστους της ΕΕ και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Ν. Νικηφορίδης–Imperial Brands Hellas: Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της εποχής με στρατηγικό σχεδιασμό και υπεύθυνες καινοτομίες

Με «όχημα» τη βιώσιμη ανάπτυξη, την πελατοκεντρική σκέψη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η Imperial Brands Hellas διακρίνεται και διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου.

Σύνταξη
Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά
Τα Νέα της Αγοράς 11.09.25

Τα φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ υποδέχονται τους μαθητές τους για τη νέα σχολική χρονιά

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως

Σύνταξη
ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

ALZHEIMER FESTIVAL 2025 – Σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον για τα άτομα με άνοια και τους φροντιστές τους

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και με αφορμή τον Παγκόσμιο Μήνα Alzheimer, διοργανώνει το Alzheimer Festival 2025.

Σύνταξη
Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει
Τα Νέα της Αγοράς 10.09.25

Κυβερνοασφάλεια, το αύριο της πληροφορικής σε περιμένει

Η θεωρητική κατάρτιση και η επαγγελματική αποκατάσταση συνδέονται με τον καλύτερο τρόπο στο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Σύνταξη
Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Mediterranean College: Εκεί όπου το ταλέντο συναντά την ευκαιρία!

Η Γενική Διευθύντρια Κατερίνα Ξυνή μιλά για τη στρατηγική franchise συνεργασία με το University of Derby, τις καινοτομίες στην εκπαίδευση και τις ευκαιρίες που προσφέρει το Mediterranean College στους φοιτητές του.

Σύνταξη
Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης
Τα Νέα της Αγοράς 09.09.25

Betsson: Ονομαστικός και Μεγάλος Χορηγός της ΚΑΕ Άρης

Η Betsson, κορυφαία παγκόσμια στοιχηματική εταιρεία με σταθερή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, συνεχίζει δυναμικά τη συνεργασία της με την ΚΑΕ Άρης για την αγωνιστική περίοδο 2025/26.

Σύνταξη
Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης
Τα Νέα της Αγοράς 07.09.25

Ενημέρωση γονέων σε 7 επίπεδα πληροφόρησης

Τα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ εξειδικεύονται στην παροχή μαθημάτων και φροντιστηριακής υποστήριξης σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, διά ζώσης και εξ αποστάσεως.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics
Ελληνικό «τραύμα» 11.09.25

Η Λαγκάρντ είναι αισιόδοξη για την Ευρωζώνη – Αλλά δεν ξεχνάει τα greek statistics

Αναφορά στο «τραύμα» που είχε προκαλέσει στην αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων η Ελλάδα πριν από μερικά χρόνια έκανε η Κριστίν Λαγκάρντ. Και χτύπησε καμπανάκι για τον πληθωρισμό λόγω αβεβαιότητας.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Βουλή: Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν
Πολιτική Γραμματεία 11.09.25

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Πόσοι και ποιοι βουλευτές θα μετέχoυν

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής η απόφαση του προέδρου, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής για τα σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις
Εγκλεισμός 11.09.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση του τραγουδιστή – Θα καταθέσει μηνύσεις

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης θα μεταβεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, όπου θα καταθέσει μήνυση κατά των φυσικών και ηθικών αυτουργών.

Σύνταξη
Σπανούλης στα τουρκικά ΜΜΕ: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν – Πολύ καλή η σχέση με τον Αταμάν»
Μπάσκετ 11.09.25

Σπανούλης: «Δεν υπάρχουν ειδικά σχέδια για τον Σενγκούν - Ευχαριστώ τον Αταμάν για τα καλα λόγια»

Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στους Τούρκους ρεπόρτερ ενόψει του ημιτελικού Ελλάδα - Τουρκία, κράτησε χαμηλούς τόνους και είπε πως θα κερδίσει η ομάδα που θα είναι πιο έτοιμη πνευματικά και τακτικά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία
Le Monde 11.09.25

Ο αρχιτέκτονας του φόρου στους κροίσους προκαλεί τον Λεκορνί: Έτσι θα σώσεις τη Γαλλία

Με τις 500 μεγαλύτερες περιουσίες στη Γαλλία να αντιστοιχούν στο 42% του ΑΕΠ της χώρας, η δημοσιονομική σωτηρία είναι κάτι παραπάνω από εμφανές που βρίσκεται.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» – Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη
Είπα-ξείπα 11.09.25

«Ποτέ δεν είχα πραγματικά την πρόθεση να αποσυρθώ» - Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις άλλαξε γνώμη

Ο τρις βραβευμένος με Όσκαρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του οποίου η επερχόμενη ταινία Anemone είναι η πρώτη του από το 2017, λέει πως φοβόταν ότι «δεν είχε τίποτα άλλο να προσφέρει».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»
Μπάσκετ 11.09.25

Σλούκας στα τουρκικά ΜΜΕ: «Σέβομαι την 5ετία στη Φενέρ, αλλά το Ελλάδα – Τουρκία θα είναι μια μεγάλη μάχη»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στα τουρκικά Μέσα και τόνισε οτι το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία δεν σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον επειδή φόρεσε για μια ολόκληρη πενταετία τη φανέλα της Φενέρ

Σύνταξη
Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα
Διεθνής παρουσία 11.09.25

Το ΕΚΠΑ στην Κύπρο: Ένα νέο ορόσημο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση – Πρόσκληση για φοίτηση σε 5 Τμήματα

Το ΕΚΠΑ, το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στη νοτιο-ανατολική Ευρώπη, ιδρύει Παράρτημα στην Κύπρο, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του και εμβαθύνοντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις των δύο χωρών.

Σύνταξη
ΔΕΘ: Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης – Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα
Πρώτα δείγματα 11.09.25

Χαμηλό βαθμό βάζουν οι πολίτες στις εξαγγελίες της κυβέρνησης - Τα εισοδήματα δεν επαρκούν ούτε για τον μήνα

Οι πρώτες έρευνες κοινής γνώμης μετά «μέρισμα ανάπτυξης» ύψους 1,7 δισ. ευρώ που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τα ευρήματα κάθε άλλο παρά ικανοποιητικά είναι. Γκρίζα τα σύννεφα για το Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»
«Bloquons Tout» 11.09.25

Σε αναβρασμό η Γαλλία: Μουσεία της χώρας έκλεισαν λόγω απεργιών – «Τέλος στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές»

Πολλοί εργαζόμενοι/ες σε κορυφαία μουσεία στη Γαλλία απέργησαν, με αποτέλεσμα το Λούβρο, το Μουσείο Ορσέ και άλλοι χώροι πολιτισμού να κλείσουν πριν από τις διαμαρτυρίες λόγω έλλειψης προσωπικού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Ελλάδα 11.09.25

Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη

Ο 42χρονος χρησιμοποιούσε κάθε τρόπο για να εκβιάσει τα θύματά του και να τα εξαναγκάσει να συμμετέχουν στο κύκλωμα πορνείας που είχε στήσει.

Σύνταξη
Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα
Κόσμος 11.09.25

Το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τηρήσει λεπτό σιγής για τον Τσάρλι Κερκ – Δεξιοί ευρωβουλευτές χτυπούσαν τα έδρανα

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε την Πέμπτη αίτημα δεξιών παρατάξεων για την τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη του Τσάρλι Κερκ.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία
Ξεκάθαρη θέση 11.09.25

Ισπανία: Η υπουργός Αθλητισμού ζήτησε αποβολή του Ισραήλ από τις αθλητικές διοργανώσεις όπως έγινε με τη Ρωσία

Η υπουργός Αθλητισμού στην Ισπανία, Πιλάρ Αλεγρία ζήτησε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, υπενθυμίζοντας τι συνέβη το 2022 όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»
Κυπριακό 11.09.25

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την κράτηση Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα – «Παράνομη και πολιτικά υποκινούμενη»

Το Κοινοβούλιο καταγγέλλει «την αδιαφορία του κατοχικού καθεστώτος για κάθε έννοια δικαιοσύνης, αλλά και την απόπειρα απαγωγής και ομηρίας Ελληνοκυπρίων» και ζητά να εξεταστούν κυρώσεις από την ΕΕ

Σύνταξη
Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 11.09.25

Νίκος Παπανδρέου: Η Τουρκία να μην αποτελέσει μέλος της νέας αρχιτεκτονικής άμυνας της Ευρώπης

Ο κ. Παπανδρέου απαρίθμησε τις επεκτατικές και παράνομες κινήσεις του καθεστώτος Ερντογάν, το οποίο βρίσκεται πίσω από το ψευδοκράτος, σε πολλά κράτη της περιοχής

Σύνταξη
Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση
Θυμάσαι τα 80s; 11.09.25

Το Πλοίο της Αγάπης – Το καστ της αξέχαστης σειράς ξανασυναντιέται για μια νέα θεατρική παράσταση

Το καστ της σειράς Το Πλοίο της Αγάπης, (The Love Boat), ξανασμίγει για να γιορτάσει την πρεμιέρα της νέας παράστασης του Τεντ Λανγκ, Lady Patriot, στο Off-Broadway της Νέας Υόρκης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο