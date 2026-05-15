Outfits για το γυμναστήριο: Άνεση, στήριξη και στυλ σε κάθε προπόνηση
Τα Νέα της Αγοράς 15 Μαΐου 2026, 09:08

Outfits για το γυμναστήριο: Άνεση, στήριξη και στυλ σε κάθε προπόνηση

Τα καλύτερα sports bras, κολάν και αξεσουάρ που θα αναβαθμίσουν τις προπονήσεις σας στο γυμναστήριο.

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Το σωστό outfit στο γυμναστήριο δεν είναι απλώς θέμα εμφάνισης, είναι και θέμα άνεσης, στήριξης και αυτοπεποίθησης. Όταν φοράτε ρούχα που εφαρμόζουν καλά, «αναπνέουν» και σας επιτρέπουν να κινείστε ελεύθερα, η προπόνηση γίνεται πιο απολαυστική και πιο αποτελεσματική. Αν αναζητάτε νέα κομμάτια για να ανανεώσετε το gym look σας, τότε βρίσκεστε στη σωστή σελίδα.

Παρακάτω, συγκεντρώσαμε τα πιο πρακτικά και stylish must-haves, τα οποία θα βρείτε σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR.

Sports bras: H βάση της άνετης προπόνησης

Ένα καλό αθλητικό μπουστάκι προσφέρει στήριξη, σταθερότητα και άνεση, ειδικά σε προπονήσεις υψηλής έντασης. Επιλέξτε το ανάλογα με το επίπεδο ενίσχυσης που χρειάζεστε και το είδος της άσκησης.

Το Crossback Mid της Under Armour είναι ιδανικό για όσες θέλουν στήριξη χωρίς να νιώθουν υπερβολική πίεση. Το ύφασμα είναι απαλό και δροσερό, στεγνώνει γρήγορα και παραμένει σταθερό ακόμη και σε προπονήσεις με άλματα ή βάρη. Η πλάτη σε σχήμα crossback προσφέρει άνεση και ελευθερία κινήσεων, ενώ η αφαιρούμενη ενίσχυση επιτρέπει να το προσαρμόσετε ακριβώς στα μέτρα σας.

Ένα από τα πιο άνετα και ευέλικτα μπουστάκια της Nike, το Dri‑Fit Indy είναι ιδανικό για yoga, pilates, stretching ή χαμηλής έντασης προπονήσεις. Το ύφασμα Dri‑Fit απομακρύνει τον ιδρώτα, ενώ οι λεπτές τιράντες και το μαλακό λάστιχο κάτω από το στήθος το κάνουν σχεδόν… αόρατο.

Αν κάνετε βάρη ή κυκλική προπόνηση, το Workout Ready μπουστάκι της Reebok είναι εξαιρετική επιλογή. Προσφέρει σταθερότητα χωρίς να πιέζει, έχει ελαφριά ενίσχυση και το ύφασμά του «αναπνέει» απομακρύνοντας τον ιδρώτα εύκολα. Είναι από τα κομμάτια που φοριούνται άνετα και εκτός γυμναστηρίου.

Μια πιο fashion-forward επιλογή, το μπουστάκι της Body Action είναι για όσες θέλουν χρώμα και ενέργεια στο gym look τους. Το ύφασμα είναι μαλακό και ελαστικό, ιδανικό για καθημερινές προπονήσεις, ενώ οι έντονες αποχρώσεις του δίνουν μια extra δόση θετικής ενέργειας.

Κολάν & σορτς: Άνεση, εφαρμογή και στυλ

Το κολάν είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι ενός gym outfit. Θέλετε κάτι που να εφαρμόζει καλά, να μη διαφανίζει και να σας επιτρέπει να κινείστε χωρίς περιορισμούς.

Κομψό, σταθερό και άνετο. Το ψηλόμεσο κολάν της Lismina «κρατάει» τον κορμό, ενώ το ύφασμα αγκαλιάζει το σώμα χωρίς να διαφανίζει. Ιδανικό για yoga, pilates, βάρη ή απλά για athleisure εμφανίσεις.

Εάν κάνετε τρέξιμο ή HIIT, το Dri‑Fit Pro W3 Running κολάν-σορτς της Nike είναι η ιδανική επιλογή. Το ύφασμα Dri‑Fit απομακρύνει τον ιδρώτα, ενώ η εφαρμογή του παραμένει σταθερή χωρίς να «ανεβαίνει» όσο εσείς κάνετε προπόνηση.

Με άψογη εφαρμογή και σταθερότητα, το ψηλόμεσο σορτς-κολάν Dri‑Fit Pro 365 της Nike είναι ιδανικό για όσες θέλουν ένα κολάν‑σορτς που δεν μετακινείται και δεν διαφανίζει. Το ψηλόμεσο κόψιμο δίνει σχήμα και στήριξη.

Άνετο, ελαστικό και ιδανικό για προπονήσεις με ποδήλατο, spinning ή strength training, το Virtual Blue ποδηλατικό κολάν διαθέτει σταθερό ύφασμα που δεν «κολλάει» στο δέρμα, ενώ το μήκος του προσφέρει άνεση και κάλυψη.

Αν απολαμβάνετε προπονήσεις υψηλής έντασης, το Techfit Training ποδηλατικό κολάν της Adidas θα σας βολέψει. Η ανοιξιάτικη απόχρωση το κάνει πιο fashion forward, χωρίς να χάνει τη λειτουργικότητά του.

Για μια πιο διαχρονική sporty αισθητική, μπορείτε να επιλέξετε το γκρι σκούρο ποδηλατικό κολάν Essentials 3 Stripes της Adidas. Μια κλασική, άνετη και ευκολοφόρετη επιλογή με μαλακό και ελαστικό ύφασμα και φυσικά, τις χαρακτηριστικές ρίγες της Adidas.

Εάν θέλετε να ξεχωρίζετε στο γυμναστήριο, τότε το PCP Amaryllis Alien είναι η must-have επιλογή. Το γυαλιστερό ύφασμα δίνει statement χαρακτήρα, ενώ η εφαρμογή του παραμένει σταθερή και άνετη. Ταιριάζει τέλεια με μονόχρωμα μπουστάκια.

Αξεσουάρ που κάνουν την διαφορά

Μικρές λεπτομέρειες που κάνουν την προπόνηση καλύτερη:

Ελαφριά και άνετα, τα Apple AirPods Max πρόκειται για μια premium επιλογή για όσους θέλουν κορυφαίο ήχο και απόλυτη απομόνωση. Ιδανικά για προπονήσεις όπου χρειάζεστε συγκέντρωση και καθαρό ήχο χωρίς αντιπερισπασμούς.

Από την προπόνηση όμως, δεν πρέπει να λείπει ούτε η ενυδάτωση. Το Handled Tumbler της Estia στην ανοιξιάτικη απόχρωση Lily White ξεχωρίζει για την μεγάλη χωρητικότητα και την άνετη λαβή με το καλαμάκι. Ιδανικό για να μην «ξεμένετε» ποτέ από νερό.

Αν πάλι, προτιμάτε μπουκάλι χωρίς καλαμάκι, το μπουκάλι θερμός Chilly’s πρόκειται για μια κομψή κι ελαφριά εναλλακτική. Διατηρεί το νερό παγωμένο για πολλές ώρες και χωράει εύκολα σε τσάντα γυμναστηρίου.

Ενεργειακή κρίση: Πληθωρισμός 5,4%, Brent στα 107 δολάρια και οι φόβοι για την κατανάλωση

Τροφικές αλλεργίες: Δεν είναι μόνο θέμα φαγητού – Το «βάρος» που δεν βλέπουμε

Τραμπ: ΗΠΑ και Κίνα έχουμε παρόμοια άποψη για το Ιράν

inTickets 13.05.26

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»
Media 14.05.26

ΒΗΜΑ: Τελετή βράβευσης του προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών «B/ innovate»

Το Σάββατο 16 Μαΐου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ και η Alter Ego Media διοργανώνουν την τελετή βράβευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος ανάπτυξης καινοτόμων ιδεών B/innovate, για μαθητές Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»
Media 14.05.26

MEGA Stories: «Ιστορίες από τσιμέντο στις Κυκλάδες»

Μια τηλεοπτική καταγραφή για το σημείο καμπής που βρίσκονται οι Κυκλάδες, αλλά και για τη δύναμη και την επιμονή των κατοίκων που αντιστέκονται στην αλλοίωση της ταυτότητας των Κυκλάδων, έρχεται στο MEGA Stories.

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη
Νέα απάντηση 15.05.26

ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη: Επανέλαβε τα ίδια ψεύδη – Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανήλθε στην υπόθεση με το ακίνητο που νοικιάζει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δημόσιο, με το ΠΑΣΟΚ να αντιδρά άμεσα με νέα, αιχμηρή ανακοίνωση

The Expla-in Project | ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής
Expla-in 15.05.26

ΝΔ: Συνέδριο με φόντο την κούρσα διαδοχής

Πρώτος σταθμός το Συνέδριο της ΝΔ. Στο βάθος η βραδιά των πρώτων εκλογών, που ανάλογά με το αποτέλεσμα, θεωρείται πιθανό να δημιουργήσει θέμα ηγεσίας. Πώς οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες σχεδιάζουν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα;

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»
Τι λέει το Πεκίνο 15.05.26

Χωρίς κάτι χειροπιαστό για το Ιράν έφυγε ο Τραμπ από την Κίνα – Μιλά για «φανταστικές εμπορικές συμφωνίες»

Οι ανακοινώσεις του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών για τις συναντήσεις Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ - Ποια είναι η θέση της Κίνας για τον πόλεμο στο Ιράν - Η συνάντηση στον κήπο του Ζονγκνανχάι

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 15.05.26

Στα «άκρα» η σύγκρουση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ – Ανεβαίνουν τα ντεσιμπέλ με το βλέμμα στις κάλπες

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει στη στρατηγική του Μαξίμου «χτύπημα κάτω από τη ζώνη» με συκοφαντίες και ψέματα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να απαντά σε υψηλούς τόνους στις κατηγορίες Γεωργιάδη

ΣτΕ: Κατέθεσε τις προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση
Ελλάδα 15.05.26

Οι προτάσεις του ΣτΕ για τη συνταγματική αναθεώρηση - Η επιστολή του Μ. Πικραμένου

Την επόμενη εβδομάδα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου τα πρακτικά της Διοικητικής Ολομέλειας μαζί με το υλικό τεκμηρίωσης που αφορά στην ύψιστη αυτή θεσμική διαδικασία 

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

