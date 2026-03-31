Τέσσερα χρόνια SHOPFLIX με 40% έκπτωση στο κόστος εγγραφής

Με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών δυναμικής παρουσίας στο ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο, το SHOPFLIX προχωρά σε μια σειρά εορταστικών ενεργειών, προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο σε νέες επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο marketplace. Για τέσσερις ημέρες, το SHOPFLIX διαθέτει 40% έκπτωση στο κόστος εγγραφής, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή.

Η προσφορά ισχύει έως και τις 3 Απριλίου, αποτελώντας μια ευκαιρία για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα marketplaces της χώρας.

Γιατί να επιλέξεις το SHOPFLIX

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο SHOPFLIX αποκτούν πρόσβαση σε:

Εκατομμύρια ενεργούς καταναλωτές, που ήδη χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Προσωποποιημένη υποστήριξη από την ομάδα του SHOPFLIX σε κάθε στάδιο της συνεργασίας.

Ενιαίο δίκτυο διανομής και logistics, που διευκολύνει την παράδοση προϊόντων σε όλη την Ελλάδα.

Εργαλεία προβολής και προώθησης προϊόντων, ώστε να ενισχύσουν την ορατότητά τους.

Η διαδικασία εγγραφής είναι απλή και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα βήματα εδώ.

Στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που εξελίσσεται

Τηρώντας τη δέσμευσή του για στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, το SHOPFLIX συνεχίζει να αναπτύσσει μια σύγχρονη πλατφόρμα που ενώνει επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Με εκατομμύρια διαθέσιμα προϊόντα, από τεχνολογία και βιβλία μέχρι παιχνίδια, είδη ομορφιάς και βρεφικά, το marketplace έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς προορισμούς online αγορών στην χώρα.

Η επετειακή έκπτωση στο κόστος εγγραφής αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία που στοχεύει στη διεύρυνση του οικοσυστήματος συνεργατών και στη δημιουργία νέων ευκαιριών ανάπτυξης σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο.