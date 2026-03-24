Στο SHOPFLIX θα βρεις τα αυγά και τα Πασχάλια!

Το Πάσχα πλησιάζει και μαζί του φέρνει όλα όσα αγαπάμε: δώρα για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, προετοιμασία για τις πασχαλινές εξορμήσεις, ψήσιμο, παιχνίδι, χαρά και… λίγο δημιουργικό άγχος για όλα όσα πρέπει να προλάβουμε. Ευτυχώς, στο SHOPFLIX θα βρεις πραγματικά τα πάντα για να οργανώσεις τις μέρες αυτές ακριβώς όπως τις έχεις φανταστεί.

Από το τέλειο δώρο για το βαφτιστήρι μέχρι τον εξοπλισμό για το πασχαλινό τραπέζι και τις διακοπές σου, όλα είναι συγκεντρωμένα σε ένα μέρος.

Δώρα για το βαφτιστήρι που θα το ξετρελάνουν

Το δώρο του Πάσχα είναι μια μικρή ιεροτελεστία. Θέλεις κάτι που να ενθουσιάσει το παιδί, να ταιριάζει στην ηλικία του και φυσικά να μείνει αξέχαστο. Στο SHOPFLIX θα βρεις επιλογές για κάθε γούστο:

Παιχνιδολαμπάδες & Λαμπάδες

Οι παιχνιδολαμπάδες είναι must ειδικά για τα πιο μικρά βαφτιστήρια. Με αγαπημένους ήρωες, φωτάκια, αυτοκινητάκια, κούκλες ή μικρά gadgets, μετατρέπουν τη λαμπάδα σε παιχνίδι. Είναι η στιγμή που το παιδί ανυπομονεί να δει τι κρύβει το κουτί και φέτος μπορείς να διαλέξεις ανάμεσα σε δεκάδες θεματικές.

Παιδικά παιχνίδια

Από δημιουργικά σετ μέχρι παιχνίδια εξωτερικού χώρου, παζλ, φιγούρες και εκπαιδευτικά παιχνίδια, η ποικιλία είναι τεράστια. Έτσι μπορείς να επιλέξεις κάτι που ταιριάζει στην προσωπικότητα του παιδιού, είτε είναι πιο δραστήριο είτε πιο δημιουργικό.

LEGO & Playmobil

Δύο κατηγορίες που δεν λείπουν ποτέ από τις παιδικές επιθυμίες. Τα LEGO ενισχύουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, ενώ τα Playmobil προσφέρουν ατελείωτο παιχνίδι ρόλων. Από αστυνομικούς και πειρατές μέχρι κάστρα, διαστημόπλοια και πόλεις, οι επιλογές είναι αμέτρητες.

Barbie

Ο κόσμος της Barbie συνεχίζει να μαγεύει. Κούκλες, ρούχα, σπίτια, αυτοκίνητα και αξεσουάρ που επιτρέπουν στο παιδί να δημιουργήσει ιστορίες και να εξερευνήσει ρόλους. Ένα δώρο που πάντα ενθουσιάζει.

Επιτραπέζια

Ιδανικά για οικογενειακές στιγμές, ειδικά τις μέρες του Πάσχα που όλοι μαζεύονται στο σπίτι. Από κλασικά επιτραπέζια μέχρι πιο σύγχρονα και συνεργατικά παιχνίδια, είναι μια επιλογή που προσφέρει διασκέδαση για μικρούς και μεγάλους.

Παιδικά παπούτσια

Αν θέλεις να συνδυάσεις το δώρο με κάτι πρακτικό, τα παιδικά παπούτσια είναι πάντα μια εξαιρετική επιλογή. Sneakers, σανδάλια, αθλητικά ή casual, θα φορεθούν όλη την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Ό,τι χρειάζεσαι για τις πασχαλινές σου διακοπές

Είτε φεύγεις για το χωριό, είτε για νησί, είτε οργανώνεις το ψήσιμο στην αυλή, το SHOPFLIX έχει όλο τον εξοπλισμό που θα χρειαστείς για να περάσεις ξέγνοιαστα και οργανωμένα.

Για το ψήσιμο της Κυριακής του Πάσχα

Το ψήσιμο είναι παράδοση και ο σωστός εξοπλισμός είναι απαραίτητος για να γίνει σωστά.

Ψησταριά Κάρβουνου

Για όσους αγαπούν την αυθεντική γεύση και το άρωμα του κάρβουνου. Από μικρές φορητές μέχρι μεγάλες επαγγελματικές ψησταριές, θα βρεις την κατάλληλη για τον χώρο και τις ανάγκες σου.

Ψησταριά Υγραερίου

Η πιο πρακτική λύση για γρήγορο και σταθερό ψήσιμο. Αν θες ευκολία, καθαριότητα και ακρίβεια στη θερμοκρασία, η ψησταριά υγραερίου είναι η κατάλληλη επιλογή.

Σχάρα Ψησίματος

Για να πετύχεις το τέλειο ψήσιμο, χρειάζεσαι και τη σωστή σχάρα. Ανθεκτικές, ποιοτικές και σε διάφορες διαστάσεις, ώστε να ταιριάζουν στη δική σου ψησταριά.

Σούβλα

Για το κλασικό πασχαλινό σούβλισμα. Με χειροκίνητες ή ηλεκτρικές σούβλες, μπορείς να οργανώσεις το τραπέζι σου όπως ακριβώς το θέλεις.

Για την κουζίνα και την προετοιμασία

Το πασχαλινό τραπέζι θέλει οργάνωση και τα σωστά εργαλεία κάνουν τη διαφορά.

Κουζινομηχανή

Από ζύμες μέχρι γλυκά και σάλτσες, μια καλή κουζινομηχανή σου λύνει τα χέρια. Εξοικονομεί χρόνο και κάνει την προετοιμασία πιο εύκολη και πιο απολαυστική.

Μηχανή Espresso

Για να ξεκινάτε κάθε μέρα (όχι μόνο στις γιορτές) με ενέργεια. Από απλές μηχανές μέχρι πιο εξελιγμένα μοντέλα με ρυθμίσεις για κάθε γούστο, θα βρεις αυτό που ταιριάζει στις συνήθειές σου, είτε είσαι λάτρης του espresso είτε του cappuccino.

Για την πασχαλινή απόδραση

Αν ετοιμάζεις βαλίτσες για το χωριό ή κάποιον νέο προορισμό, το SHOPFLIX έχει ό,τι χρειάζεσαι για άνεση και πρακτικότητα.

Βαλίτσα Ταξιδιού

Ανθεκτικές, ελαφριές, με τροχούς που γλιστρούν εύκολα και έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους. Από μικρές χειραποσκευές μέχρι μεγάλες βαλίτσες για οικογενειακές εξορμήσεις.

Ηλεκτρικό πατίνι

Για εύκολες μετακινήσεις και μικρές βόλτες. Ελαφριά, αναδιπλούμενα, με μεγάλη αυτονομία, τα ηλεκτρικά πατίνια είναι ιδανικά για την άνοιξη και τις πασχαλινές εξορμήσεις.

Φωτογραφική μηχανή

Για να αποτυπώσεις κάθε στιγμή. Από compact μέχρι instant cameras, είναι ο καλύτερος τρόπος να κρατήσεις ζωντανές τις αναμνήσεις των γιορτών.

Αντηλιακό

Το αντηλιακό είναι απαραίτητο για κάθε εξόρμηση. Με διαφορετικούς δείκτες προστασίας, υφές και φόρμουλες για κάθε τύπο δέρματος, προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο.

Φορητό Ηχείο

Για μουσική παντού… Στην παραλία, στο μπαλκόνι ή στον κήπο. Με ισχυρό ήχο, μεγάλη αυτονομία και ανθεκτικότητα, το φορητό ηχείο είναι ο απόλυτος σύντροφος των πασχαλινών διακοπών.

Γιατί SHOPFLIX το Πάσχα;

Το Πάσχα είναι η εποχή των δώρων, αλλά πολλές φορές το «τέλειο δώρο» δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί. Γι’αυτό το SHOPFLIX σου δίνει και μια ακόμη λύση που δεν πέφτει ποτέ έξω: τις δωροκάρτες. Είναι ο πιο έξυπνος τρόπος να αφήσεις τους αγαπημένους σου να διαλέξουν ακριβώς αυτό που θέλουν μέσα από χιλιάδες προϊόντα.

