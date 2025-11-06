Τα TikTok viral beauty προϊόντα είναι στο SHOPFLIX.gr

Έχουμε να ευγνωμονούμε το διαδίκτυο για πολλά – Trends, inspo και viral beauty προϊόντα όλα βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας, δίνοντάς μας έμπνευση για τα looks της φετινής σεζόν.

Ανεξάρτητα από το πού τα βλέπεις, υπάρχει σχεδόν καθημερινά μια σειρά προϊόντων που αλλάζουν τα δεδομένα – είτε πρόκειται για νέες κυκλοφορίες είτε για κλασικά αγαπημένα – που είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστούν στο FYP με ή και χωρίς reviews.

Τα πιο viral beauty προϊόντα

Εμείς, ψάξαμε και βρήκαμε τα πιο viral προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Μάλιστα θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε καλλυντικά και προϊόντα για τα μαλλιά ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Skincare essentials

Για natural glow

Το Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence είναι ένα ελαφρύ απόσταγμα, που επανορθώνει το δέρμα και του χαρίζει φυσική λάμψη, χωρίς να αφήνει υπολείμματα ή την αίσθηση της μεμβράνης. Αποτελεί την ιδανική επιλογή ενυδάτωσης για το ερεθισμένο και ταλαιπωρημένο δέρμα. Περιέχει επίσης υαλουρονικό νάτριο (1,000ppm) κατάλληλο για βαθιά ενυδάτωση και προστασία του ενυδατικού φραγμού του δέρματος.

Περιέχει θρεπτική βλεννίνη σαλιγκαριού σε ποσοστό 96,3 %, η οποία προστατεύει το δέρμα από την απώλεια υγρασίας, ενώ διατηρεί την υφή του δέρματος λεία και υγιή. Με αντιγηραντικές ιδιότητες βοηθά στην εξομάλυνση των σημαδιών γήρανσης αλλά και σημαδιών από ουλές και φθορές. Επίσης φωτίζει το δέρμα και βελτιώνει τις σκουρόχρωμες κηλίδες καθώς και την υφή του.

Αντηλιακή προστασία σε κάθε εποχή

Η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη και το φθινόπωρο – και το viral αντηλιακό της Beauty of Joseon, Relief Sun Rice & Probiotics SPF50+ PA++++, έχει κερδίσει όλους τους skincare lovers παγκοσμίως. Είναι ένα οργανικό αντιηλιακό που διαθέτει κρεμώδη απαλή υφή που απλώνεται και απορροφάται άμεσα. Ακόμα και μετά από επαναληπτικές εφαρμογές απλώνεται τέλεια και ενυδατώνει την επιδερμίδα χωρίς να κολλάει και να αφήνει λιπαρότητα.

Περιέχει συστατικά που ηρεμούν και τονώνουν το δέρμα, και είναι κατάλληλο ακόμα και για το ευαίσθητο δέρμα. Η υφή της είναι παρόμοια με μιας ελαφριάς ενυδατικής κρέμας και δεν είναι κολλώδης ή λιπαρή. Μετά την απορρόφηση, προσφέρει μια φυσική λάμψη χωρίς λευκά κατάλοιπα. Ακόμη και αν εφαρμόσεις μεγάλη ποσότητα πριν το μακιγιάζ, δεν συσσωρεύεται και δεν δημιουργεί σπασίματα.

Η απόλυτη ενυδάτωση

Η Mixsoon Bean Ενυδατική Κρέμα Προσώπου προσφέρει την απόλυτη ενυδάτωση που χρειάζεται η επιδερμίδα, ανεξαρτήτως τύπου ή ηλικίας. Ιδανική για χρήση τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, αυτή η κρέμα συνδυάζει την πλούσια υφή με την ελαφριά αίσθηση, αφήνοντας το δέρμα απαλό και αναζωογονημένο.

Κατάλληλη για όλους τους τύπους επιδερμίδας, ενσωματώνει μια μοναδική φόρμουλα που διεισδύει βαθιά, προσφέροντας μακράς διάρκειας ενυδάτωση. Απολαύστε την αίσθηση φρεσκάδας και την ανανεωμένη όψη του προσώπου σας, με μια κρέμα που σέβεται και φροντίζει την επιδερμίδα σας καθημερινά. Ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη λύση περιποίησης προσώπου.

«Σβήσε» μαύρα στίγματα και σημάδια ακμής

Το serum Anua Niacinamide 10% + TXA 4% είναι ένας ορός με λευκαντικά συστατικά όπως νιασιναμίδη, τρανεξαμικό και αρβουτίνη που στοχεύει σκούρες κηλίδες, πανάδες και υπερμελάγχρωση. Είναι σχεδιασμένος για να μειώσει τα μαύρα στίγματα και τα σημάδια ακμής ενώ στοχεύει αποτελεσματικά σε επίμονα σημάδια, όπως ουλές ακμής, κηλίδες από τον ήλιο και αποχρωματισμούς, αποτρέποντας το σχηματισμό νέων δυσχρωμιών.

Περιέχει 10% Niacinamide, 4% Tranexamic Acid και 2% Arbutin, μια ισχυρή τριάδα ενεργών συστατικών που στοχεύει στη θαμπή όψη, τον ανομοιόμορφο τόνο και τους διευρυμένους πόρους. Παράλληλα, η σύνθεσή του είναι εμπλουτισμένη με Υαλουρονικό Οξύ και Κεραμίδια, που προσφέρουν εντατική ενυδάτωση και ενισχύουν τον φραγμό του δέρματος, αφήνοντας την επιδερμίδα ελαστική, φωτεινή και ομοιόμορφη.

Trending in makeup

Για μακιγιάζ με μεγάλη διάρκεια

Το Primer Προσώπου NYX Professional Makeup είναι η ιδανική βάση για το μακιγιάζ σου, προσφέροντας αψεγάδιαστη υφή και μεγαλύτερη διάρκεια. Η ελαφριά του σύνθεση προετοιμάζει το δέρμα, εξομαλύνοντας τις ατέλειες και κλείνοντας τους πόρους, για έναν τέλειο καμβά. Με το αποτέλεσμα να είναι ματ ή φωτεινό, ανάλογα με την επιλογή σου, το primer βοηθά στην καλύτερη εφαρμογή του foundation, διασφαλίζοντας ένα ομοιόμορφο και μακράς διάρκειας αποτέλεσμα. Ιδανικό για κάθε τύπο δέρματος, η φόρμουλά του εξασφαλίζει τέλεια επιδερμίδα και απαράμιλλη αίσθηση φρεσκάδας.

Για αμετακίνητα και ακλόνητα φρύδια

Το Brow Glue της Nyx Professional Makeup πρόκειται για το viral στιγμιαίο styler φρυδιών με πολύ δυνατό κράτημα μέχρι και για 16 ώρες. Μοιάζει με κόλλα: Είναι διάφανο, δεν ξεφλουδίζει, και στεγνώνει με φυσικό, μη κολλώδες φινίρισμα! Είναι γρήγορο και εύκολο στην εφαρμογή: απλώς χτένισε τα φρύδια σου και δώσε τους το σχήμα που θέλεις, για look τόσο σταθερό που θα κάνει τους άλλους να… σουφρώσουν με δυσπιστία τα φρύδια τους.

Το Brow Glue διαθέτει στρογγυλεμένο βουρτσάκι για να δίνεις εύκολα και με ακρίβεια στα φρύδια σου το σχήμα που θέλεις. Για laminated look, χτένισε τα φρύδια σου προς τα πάνω με το Brow Glue, και άφησέ τα να στεγνώσουν. Έπειτα, γέμισέ τα με το αγαπημένο σου προϊόν με χρώμα –όπως το νέο στιλό Lift & Snatch!

Για bold εμφανίσεις

Το Κραγιόν Wonderskin Wonder έχει δημιουργηθεί για εντυπωσιακά looks. Χαρίζει έντονο χρώμα με μακρά διάρκεια, χωρίς να ξεθωριάζει κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ η μορφή stick προσφέρει εύκολη και ακριβή εφαρμογή, επιτρέποντας στα χείλη να διατηρούν μια όμορφη και φρέσκια εμφάνιση για ώρες. Ξεχωρίζει για την απαλή του αίσθηση και το αψεγάδιαστο αποτέλεσμα ενώ η καινοτόμος φόρμουλα εξασφαλίζει ομοιόμορφο απαλό φινίρισμα.

Λαμπερά και υγιή μαλλιά

Η πιο πολυσυζητημένη μάσκα

Δεν είναι άλλη από την μάσκα μαλλιών K18 Leave-in Molecular, μια τονωτική κομμωτηριακή θεραπεία μαλλιών που επανορθώνει, αναδομεί ενδυναμώνει και χαρίζει ελαστικότητα στα μαλλιά σε μόλις 4 λεπτά. Ταξιδεύοντας μέσα στα εσωτερικά στρώματα της τρίχας για να φτάσει στον πυρήνα των πολύπεπτιδικών αλυσίδων (αλυσίδων κερατίνης), το καινοτόμο K18Peptide™ διαθέτει το σωστό μέγεθος και την κατάλληλη σύνθεση για να εισχωρήσει και να επανασυνδέσει τις σπασμένες αλυσίδες. Μάλιστα, η διαφορά είναι ορατή ήδη από την πρώτη εφαρμογή των Κ18 προϊόντων.

Επανόρθωση και ενδυνάμωση

Το νέο πρωτοποριακό ανάλαφρο έλαιο που σχεδιάστηκε με τη βοήθεια της βιοτεχνολογίας, είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών και προσφέρει ενδυνάμωση, αποκατάσταση της φθοράς, αισθητή μείωση του φριζαρίσματος της ίνας της τρίχας σε δύο επίπεδα και ενίσχυση της λάμψης. Το πεπτίδιο K18PEPTIDE™ εισχωρεί στην τρίχα για να αποκαταστήσει τη φθορά που έχει σαν αποτέλεσμα τα μαλλιά να φριζάρουν.

Παράλληλα προσφέρει ενδυνάμωση και λείανση σε βάθος χρόνου. Στην επιφάνεια της τρίχας τα φυσικά έλαια όπως: το έλαιο Αβοκάντο το έλαιο Ηλίανθου, Ημισκουαλάνιο και το Σκουαλάνιο θρέφουν και λειαίνουν. Παράλληλα μειώνουν αισθητά το φριζάρισμα, αναδεικνύουν το χρώμα των μαλλιών, προσφέρουν λαμπερή όψη στα μαλλιά και τα προστατεύουν από τη θερμότητα έως τους 232°C.

Κατά της τριχόπτωσης

Το Kérastase Genesis Anti-Chute Fortifiant είναι ένας ορός ενδυνάμωσης κατά της τριχόπτωσης, ειδικά σχεδιασμένος για να αντιμετωπίζει την αδυναμία των μαλλιών που οδηγεί σε τριχόπτωση. Αυτή η καθημερινή θεραπεία ενισχύει τη φυσική άμυνα του τριχωτού της κεφαλής, μειώνοντας σημαντικά την τριχόπτωση που οφείλεται στο σπάσιμο της τρίχας. Η σύνθεσή του, εμπλουτισμένη με ισχυρά συστατικά, προστατεύει τον βολβό της τρίχας και δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον για την ανάπτυξή της.

Ο ορός περιέχει έναν μοναδικό συνδυασμό συστατικών υψηλής αποτελεσματικότητας. Το Aminexil είναι ένα δραστικό μόριο που βοηθά στη μείωση της τριχόπτωσης, ενισχύοντας τη στήριξη του βολβού στο τριχωτό της κεφαλής. Η ρίζα Τζίντζερ είναι γνωστή για τις προστατευτικές της ιδιότητες, θωρακίζοντας την τρίχα από εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να την αποδυναμώσουν. Τέλος, τα Φυτικά Βλαστοκύτταρα Edelweiss παρέχουν αντιοξειδωτική προστασία, συμβάλλοντας στη διατήρηση της υγείας των μαλλιών.