Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία
Ελλάδα 15 Μαΐου 2026, 09:57

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία

Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.

Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που δολοφονήθηκε και πέταξαν τη σορό του στο Λουδία ποταμό. Δύο άνδρες, 43 και 44 ετών έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κ.α.

Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σορό εντόπισαν περίοικοι που περνούσαν από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αυτή τη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο.

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους

Ο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέος  χθες μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ο 43χρονος, κατά την απολογία του, επέμεινε ότι το έγκλημα συνδέεται με την πεποίθησή τους πως το θύμα είχε κλέψει περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα και ότι δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και ο 44χρονος συγκατηγορούμενός του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.

Η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών και όχι με υποθέσεις ναρκωτικών, όπως φέρεται να είχαν αρχικά αναφέρει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.

Το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.

Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.

HELLENiQ ENERGY: Με πετρέλαιο από Νορβηγία, Λατινική και Βόρεια Αμερική τα καύσιμα της Ελλάδας

ΙΟΒΕ – Euronext: Πώς οι αποταμιεύσεις μπορούν να φέρουν επενδύσεις και ανάπτυξη στην οικονομία

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Στην Κέρκυρα 15.05.26

Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι
Ελλάδα 14.05.26

Η κυβέρνηση καταργεί τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Εν μέσω σκανδάλων η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα κατάργηση του ΑΣΕΠ σε ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ – «Βόλεμα εκλεκτών και στο βάθος ιδιωτικοποίηση» καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
Planet Travel 15.05.26

Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις

Νέα έρευνα αποκάλυψε τις πόλεις στην Ευρώπη που οι ταξιδιώτες χρησιμοποιούν ως ορμητήρια για ημερήσιες εκδρομές, από αποδράσεις από το Λονδίνο στο Στόουνχεντζ έως επισκέψεις σε νησιά από την Αθήνα

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»
Ποδόσφαιρο 15.05.26

«Σπόντα» του Εμπαπέ για Αρμπελόα: «Δεν έχω παίξει ακόμα επειδή με έχει τέταρτη επιλογή»

Ο Εμπαπέ μίλησε για τους λόγους που έχει παραγκωνιστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης, υποστηρίζοντας πως ο Αρμπελόα τού ξεκαθάρισε πως δεν είναι πλέον πρώτος στις επιλογές του.

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία
ΗΠΑ 15.05.26

Το Τέξας εκτέλεσε άνδρα για φόνο που διαπράχθηκε το 2004, στην 600ή εκτέλεση που πραγματοποιεί η πολιτεία

Ο Έντουαρντ Λι Μπέσμπι είναι ο 600ός κρατούμενος που εκτελέστηκε στο Τέξας από το 1982, τη χρονιά που η πολιτεία αυτή κατέστησε εκ νέου δυνατή την επιβολή της εσχάτης των ποινών

Βρετανία: Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ
Σε δύσκολη θέση 15.05.26

Θα φύγει ο Στάρμερ; Κι αν ναι, πώς; Τα τέσσερα σενάρια της μάχης για το Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Κιρ Στάρμερ για την ώρα παραμένει στην ηγεσία των Εργατικών και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας - Ο Guardian εξετάζει τα πιθανότερα σενάρια για το επόμενο χρονικό διάστημα

Κέρκυρα: Νέα απάτη – Πήραν από 79χρονο 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ
Στην Κέρκυρα 15.05.26

Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένο - Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ και του πήραν 200.000 ευρώ

«Όταν αντιλαμβάνεται ο πολίτης την απάτη και κλείνει το τηλέφωνο, επανέρχονται και παρουσιάζονται ως αστυνομικοί που θα τους προστατεύσουν», λέει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»
Πολιτική 15.05.26

Κικίλιας για παράνομη αλιεία από Τούρκους ψαράδες: «Ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας υπογράμμισε ότι «στο κομμάτι της παράνομης αλιείας έχουμε πραγματικά προβλήματα, τα οποία ζητούμε - επειδή τα θαλάσσια σύνορά μας είναι και ευρωπαϊκά σύνορα και το δίκαιο της θάλασσας ισχύει για όλους - να ρυθμιστούν αναλόγως

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη
Oxford Economics 15.05.26

Aγορά εργασίας: Η Ελλάδα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο αναξιοποίητο εργατικό δυναμικό στην Ευρωζώνη

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αναξιοποίητου εργατικού δυναμικού στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του Oxford Economics. Tι δηλώνει στο in ο συγγραφέας της μελέτης.

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας
Πολιτική 15.05.26

«Τυφώνας σε μπουκάλι» ή αλλιώς η «Γαλάζια Πατρίδα» με όρους πολιτικής σκοπιμότητας

Τα σενάρια για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» στην Τουρκία, η θέση της Αθήνας, η ελληνοτουρκική διαφορά περί θαλασσίων ζωνών και στο βάθος εκλογές...

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία
Οικονομία 15.05.26

Τα μέτωπα της Ryanair από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία

Από την Ελλάδα μέχρι τη Γερμανία και την Αυστρία, η Ryanair καταγγέλλει υψηλά τέλη, «τιμωρητικούς» φόρους και μονοπωλιακές πρακτικές αεροδρομίων, απειλώντας με αποχωρήσεις, περικοπές δρομολογίων και μεταφορά αεροσκαφών σε φθηνότερες αγορές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

