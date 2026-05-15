Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία
Προφυλακιστέος κρίθηκε χθες ένας εκ των δύο δραστών που έχουν συλληφθεί για την υπόθεση.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που δολοφονήθηκε και πέταξαν τη σορό του στο Λουδία ποταμό. Δύο άνδρες, 43 και 44 ετών έχουν συλληφθεί για την υπόθεση και σε βάρος τους έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη, κατά περίπτωση, για ανθρωποκτονία με πρόθεση, συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κ.α.
Σύμφωνα με το emakedonia.gr, η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σορό εντόπισαν περίοικοι που περνούσαν από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛ.ΑΣ., ενώ αυτή τη στιγμή δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται στο σημείο.
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους
Ο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέος χθες μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.
Ο 43χρονος, κατά την απολογία του, επέμεινε ότι το έγκλημα συνδέεται με την πεποίθησή τους πως το θύμα είχε κλέψει περιστέρια από τον συγκατηγορούμενό του. Παράλληλα, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα και ότι δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Όπως ανέφερε, τόσο ο ίδιος όσο και ο 44χρονος συγκατηγορούμενός του είχαν κάνει χρήση κοκαΐνης. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν, με αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά κρατούμενος.
Η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες
Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών και όχι με υποθέσεις ναρκωτικών, όπως φέρεται να είχαν αρχικά αναφέρει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές που ερευνούν την υπόθεση.
Το έγκλημα τελέστηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στην περιοχή των Μαλγάρων – Κυμίνων, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ο 44χρονος, με τη βοήθεια του 43χρονου, φέρεται να πυροβόλησε και να τραυμάτισε θανάσιμα τον 54χρονο, ενώ στη συνέχεια, αφού τοποθέτησαν το θύμα στον αποθηκευτικό χώρο οχήματος, απέρριψαν τη σορό στον ποταμό Λουδία.
Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δέλτα, του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά την οποία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο κατηγορούμενοι.
Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκε και κατασχέθηκε κάλυκας και εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, ενώ από τις έρευνες σε οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 87,84 γραμμάρια μεθαδόνης, 11,30 γραμμάρια κοκαΐνης, 10,67 γραμμάρια ηρωίνης, 4,57- γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 230 ευρώ.
Επίσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το όχημα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση του εγκλήματος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, είχαν τοποθετηθεί πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας.
- Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Ετοιμάζουν ταινία για τον πόλεμο του Αφγανιστάν στο Netflix
- Περιφέρεια που αδειάζει, πόλεις που «ασφυκτιούν»: Το διπλό αδιέξοδο της χώρας
- «Σε προχωρημένες επαφές με τον Γιούρτσεβεν η Ρεάλ» – Τι ισχύει για το Final Four
- Γλαβίνας για το ακίνητο Ανδρουλάκη: Ο κ. Γεωργιάδης είναι ένας κοινός συκοφάντης και ψεύτης
- Αυτές είναι οι καλύτερες πόλεις-αφετηρίες στην Ευρώπη για ημερήσιες αποδράσεις
- Σκύλος: Ποια σημάδια δεν πρέπει να αγνοείτε και πότε χρειάζεται βοήθεια από επαγγελματία
- Γιατί ο Ολυμπιακός θα έχει το… βλέμμα του στο Άστον Βίλα – Λίβερπουλ (pic)
- Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε η σορός του 54χρονου που σκότωσαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις