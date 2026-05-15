Θεσσαλονίκη: Μετέφερε μετανάστες με… ηλεκτρικό πατίνι – Χειροπέδες σε 17χρονο
Ο 17χρονος προσπάθησε να διαφύγει όταν άνδρες της ΔΙΑΣ του έκαναν σήμα να σταματήσει
Για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός, υπήκοος Αιγύπτου, εντοπίστηκε χθες το πρωί να μεταφέρει με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς, από το Νεπάλ και το Πακιστάν (αντιστοίχως), οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα.
Οι μετανάστες είχαν εισέλθει παράνομα από τον Έβρο
Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, συνεχίζοντας την πορεία του, πετώντας στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο παραπάνω άνδρες είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Έβρο, τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
Ο ανήλικος συλληφθείς φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλυμα.
