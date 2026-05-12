Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το φετινό Delphi Economic Forum, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης ηγετών, επιχειρηματιών και decision makers. Και αν κάτι ξεχώρισε φέτος, ήταν η σαφής μετατόπιση της συζήτησης γύρω από την AI, η οποία παρουσιάστηκε λιγότερο ως μία νέα, αχαρτογράφητη τεχνολογία και περισσότερο ως ζήτημα ουσίας, υποδομών, δεδομένων και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση της Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece και επικεφαλής της περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικών χωρών, η οποία συμμετείχε στο πάνελ «Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age», με ένα σαφές μήνυμα: Η συζήτηση για την AI ξεκινά από λάθος αφετηρία. «Το AI δεν είναι θέμα εργαλείων, αλλά data readiness», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποδομήσει μία από τις πιο διαδεδομένες παρανοήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία υπάρχει ήδη και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ωστόσο, εκεί που υστερούν οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι στα δεδομένα, τα οποία δεν είναι καθαρά, δεν είναι δομημένα και κυρίως, δεν είναι ενοποιημένα.

“Moments that matter” είναι οι αλληλεπιδράσεις που επιβάλλουν τον ανθρώπινο παράγοντα

Η ίδια στάθηκε στη σημασία της «ετοιμότητας δεδομένων», μίας έννοιας που περιλαμβάνει, όχι μόνο την ποιότητα των data, αλλά και τους μηχανισμούς ελέγχου, τη διαφάνεια και τα απαραίτητα feedback loops που επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των μοντέλων. Χωρίς αυτά, όπως τόνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αποδώσει, ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Μία ιδιαιτέρα εύστοχη παρέμβαση της Charlotte Foucteau αφορούσε και τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αντί να υιοθετήσει το αφήγημα της «αντικατάστασης», η Charlotte Foucteau μίλησε για έναν επαναπροσδιορισμό, λέγοντας πως, «δεν μιλάμε για αντικατάσταση, αλλά για μετακίνηση του ανθρώπου εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία».

Στην «καρδιά» αυτής της προσέγγισης βρίσκονται τα “moments that matter”, δηλαδή οι κρίσιμες στιγμές στην εμπειρία ενός πελάτη όπου η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Είναι οι στιγμές που απαιτούν ενσυναίσθηση, κρίση, αλλά και τη δυνατότητα να χτιστεί εμπιστοσύνη. Και, όπως υπογράμμισε, σε αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος παραμένει αναντικατάστατος.

Συγκεκριμένα, η Foucteau προσδιόρισε τρεις άξονες όπου η ανθρώπινη συμβολή παραμένει καθοριστική. Αρχικά, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των εμπειριών, δηλαδή στο πώς διαμορφώνεται συνολικά το customer journey. Δεύτερον, υπάρχει η εκτέλεση, ειδικά σε απαιτητικές αλληλεπιδράσεις όπου ο πελάτης χρειάζεται κάτι περισσότερο από μία αυτοματοποιημένη απάντηση. Τρίτον, στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο, όπου η ανθρώπινη κρίση λειτουργεί ως εγγύηση υπευθυνότητας και ορθής λειτουργίας. «Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο», τόνισε, συνοψίζοντας την προσέγγιση της TP Greece σε έναν κόσμο όπου η αυτοματοποίηση αυξάνεται, αλλά η εμπιστοσύνη παραμένει το ζητούμενο.

Δημιουργώντας νέα μοντέλα λειτουργίας που συνδυάζουν ανθρώπους και μηχανές

Επίσης, η Charlotte Foucteau αναφέρθηκε στον βαθύτερο χαρακτήρα του μετασχηματισμού που επιφέρει η AI. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για μία απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά για έναν λειτουργικό επανασχεδιασμό. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ξαναδούν από την αρχή τις διαδικασίες τους, να επαναπροσδιορίσουν ρόλους και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα λειτουργίας που συνδυάζουν ανθρώπους και μηχανές. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τα συστήματα, αλλά και τους ανθρώπους που καλούνται να τα διαχειριστούν. Από την εκτέλεση καθηκόντων, ο ρόλος μετατοπίζεται στην επίβλεψη, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγει η AI.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ανοίγει σημαντικές προοπτικές: δυνατότητα ανάλυσης του 100% των δεδομένων, real-time insights και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας. Όμως, όπως επεσήμανε, η μεγάλη πρόκληση παραμένει η κλιμάκωση, το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν τη χρήση της AI χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα και τον έλεγχο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η TP Greece επενδύει σε περιβάλλοντα καινοτομίας που επιτρέπουν τη δοκιμή λύσεων σε πραγματικές συνθήκες πριν αυτές εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Πρόκειται για μία προσέγγιση που μειώνει το ρίσκο και διασφαλίζει ότι οι τεχνολογικές επενδύσεις αποδίδουν ουσιαστική αξία.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς, η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει ένα μοντέλο που δεν βλέπει την τεχνολογία και τον άνθρωπο ως ανταγωνιστικούς πόλους, αλλά ως συμπληρωματικές δυνάμεις. Και αυτό, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στο Delphi Economic Forum 2026, είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοίχημα της επόμενης ημέρας. Όχι απλώς να ενσωματώσουμε την AI στον κύκλο εργασιών, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που ενισχύει τον ρόλο του ανθρώπινο παράγοντα.