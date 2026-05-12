Τα Νέα της Αγοράς 12 Μαΐου 2026, 12:19

Charlotte Foucteau στο 11o Delphi Economic Forum: Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο

Η CEO της TP Greece υπογράμμισε τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων αλλά και της προσαρμογής των ανθρώπων στη νέα πραγματικότητα της AI.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το φετινό Delphi Economic Forum, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο του ως σημείο συνάντησης ηγετών, επιχειρηματιών και decision makers. Και αν κάτι ξεχώρισε φέτος, ήταν η σαφής μετατόπιση της συζήτησης γύρω από την AI, η οποία παρουσιάστηκε λιγότερο ως μία νέα, αχαρτογράφητη τεχνολογία και περισσότερο ως ζήτημα ουσίας, υποδομών, δεδομένων και επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση της Charlotte Foucteau, CEO της TP Greece και επικεφαλής της περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και Βαλτικών χωρών, η οποία συμμετείχε στο πάνελ «Digital Imperative: Leading Human-Centered Transformation in the Algorithmic Age», με ένα σαφές μήνυμα: Η συζήτηση για την AI ξεκινά από λάθος αφετηρία. «Το AI δεν είναι θέμα εργαλείων, αλλά data readiness», σημείωσε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποδομήσει μία από τις πιο διαδεδομένες παρανοήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως εξήγησε, η τεχνολογία υπάρχει ήδη και εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Ωστόσο, εκεί που υστερούν οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι στα δεδομένα, τα οποία δεν είναι καθαρά, δεν είναι δομημένα και κυρίως, δεν είναι ενοποιημένα.

“Moments that matter” είναι οι αλληλεπιδράσεις που επιβάλλουν τον ανθρώπινο παράγοντα

Η ίδια στάθηκε στη σημασία της «ετοιμότητας δεδομένων», μίας έννοιας που περιλαμβάνει, όχι μόνο την ποιότητα των data, αλλά και τους μηχανισμούς ελέγχου, τη διαφάνεια και τα απαραίτητα feedback loops που επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των μοντέλων. Χωρίς αυτά, όπως τόνισε, η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να αποδώσει, ανεξάρτητα από το πόσο προηγμένα είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Μία ιδιαιτέρα εύστοχη παρέμβαση της Charlotte Foucteau αφορούσε και τον ρόλο του ανθρώπου σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Αντί να υιοθετήσει το αφήγημα της «αντικατάστασης», η Charlotte Foucteau μίλησε για έναν επαναπροσδιορισμό, λέγοντας πως, «δεν μιλάμε για αντικατάσταση, αλλά για μετακίνηση του ανθρώπου εκεί όπου δημιουργείται πραγματική αξία».

Στην «καρδιά» αυτής της προσέγγισης βρίσκονται τα “moments that matter”, δηλαδή οι κρίσιμες στιγμές στην εμπειρία ενός πελάτη όπου η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Είναι οι στιγμές που απαιτούν ενσυναίσθηση, κρίση, αλλά και τη δυνατότητα να χτιστεί εμπιστοσύνη. Και, όπως υπογράμμισε, σε αυτές τις στιγμές ο άνθρωπος παραμένει αναντικατάστατος.

Συγκεκριμένα, η Foucteau προσδιόρισε τρεις άξονες όπου η ανθρώπινη συμβολή παραμένει καθοριστική. Αρχικά, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό των εμπειριών, δηλαδή στο πώς διαμορφώνεται συνολικά το customer journey. Δεύτερον, υπάρχει η εκτέλεση, ειδικά σε απαιτητικές αλληλεπιδράσεις όπου ο πελάτης χρειάζεται κάτι περισσότερο από μία αυτοματοποιημένη απάντηση. Τρίτον, στη λήψη αποφάσεων και τον έλεγχο, όπου η ανθρώπινη κρίση λειτουργεί ως εγγύηση υπευθυνότητας και ορθής λειτουργίας. «Η τεχνολογία φέρνει ταχύτητα και κλίμακα, αλλά η αξία δημιουργείται από τον άνθρωπο», τόνισε, συνοψίζοντας την προσέγγιση της TP Greece σε έναν κόσμο όπου η αυτοματοποίηση αυξάνεται, αλλά η εμπιστοσύνη παραμένει το ζητούμενο.

Δημιουργώντας νέα μοντέλα λειτουργίας που συνδυάζουν ανθρώπους και μηχανές

Επίσης, η Charlotte Foucteau αναφέρθηκε στον βαθύτερο χαρακτήρα του μετασχηματισμού που επιφέρει η AI. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για μία απλή τεχνολογική αναβάθμιση, αλλά για έναν λειτουργικό επανασχεδιασμό. Οι επιχειρήσεις καλούνται να ξαναδούν από την αρχή τις διαδικασίες τους, να επαναπροσδιορίσουν ρόλους και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα λειτουργίας που συνδυάζουν ανθρώπους και μηχανές. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τα συστήματα, αλλά και τους ανθρώπους που καλούνται να τα διαχειριστούν. Από την εκτέλεση καθηκόντων, ο ρόλος μετατοπίζεται στην επίβλεψη, την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων που παράγει η AI.

Η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης ανοίγει σημαντικές προοπτικές: δυνατότητα ανάλυσης του 100% των δεδομένων, real-time insights και σημαντική αύξηση της αποδοτικότητας. Όμως, όπως επεσήμανε, η μεγάλη πρόκληση παραμένει η κλιμάκωση, το πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να επεκτείνουν τη χρήση της AI χωρίς να θυσιάζουν την ποιότητα και τον έλεγχο. Σε αυτή την κατεύθυνση, η TP Greece επενδύει σε περιβάλλοντα καινοτομίας που επιτρέπουν τη δοκιμή λύσεων σε πραγματικές συνθήκες πριν αυτές εφαρμοστούν σε μεγάλη κλίμακα. Πρόκειται για μία προσέγγιση που μειώνει το ρίσκο και διασφαλίζει ότι οι τεχνολογικές επενδύσεις αποδίδουν ουσιαστική αξία.

Με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς, η εταιρεία συνεχίζει να χτίζει ένα μοντέλο που δεν βλέπει την τεχνολογία και τον άνθρωπο ως ανταγωνιστικούς πόλους, αλλά ως συμπληρωματικές δυνάμεις. Και αυτό, όπως φάνηκε ξεκάθαρα και στο Delphi Economic Forum 2026, είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοίχημα της επόμενης ημέρας. Όχι απλώς να ενσωματώσουμε την AI στον κύκλο εργασιών, αλλά να τη χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που ενισχύει τον ρόλο του ανθρώπινο παράγοντα.

ΑΑΔΕ: Έως μέσα Ιουνίου οι αιτήσεις ΟΣΔΕ – Πότε θα πληρωθούν οι αγρότες

Ιράν: Εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Sani Men: Ισχυρά, όπως εσύ!

Δοκιμάστε τα και ανακαλύψτε την αυτοπεποίθηση που προσφέρει η Sani Sensitive.

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Τα Νέα της Αγοράς 12.05.26

Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν

Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες και προσφέροντας χαρά και δύναμη σε αυτά και τις οικογένειές τους

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Betsson: Ο τελικός του BCL, ΑΕΚ – Ρίτας, με Ενισχυμένες Αποδόσεις και αποκλειστικές αγορές

H ΑΕΚ κοντράρεται με τη Ρίτας στον μεγάλο τελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στο «Palau Municipal d'Esports de Badalona» στην Μπανταλόνα της Ισπανίας. Οι δύο ομάδες έκαναν την έκπληξη στους ημιτελικούς και τώρα θα τα δώσουν όλα για να κατακτήσουν το τρόπαιο

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Stoiximan: «Πού ήσουν;»

Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Τα Νέα της Αγοράς 11.05.26

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου

Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Σκούπες νέας γενιάς: Καθαριότητα χωρίς κόπο – τι να επιλέξεις

Ας το παραδεχτούμε: η καθαριότητα του σπιτιού δεν είναι και η πιο αγαπημένη μας ασχολία. Παρόλα αυτά, είναι κάτι που θέλουμε να γίνεται εύκολα, γρήγορα και –αν γίνεται– χωρίς να μας κουράζει. Ευτυχώς, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί τόσο, που πλέον μπορούμε να κρατάμε το σπίτι μας πεντακάθαρο με ελάχιστη προσπάθεια

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Τα Νέα της Αγοράς 07.05.26

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.

Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

ΔΣΑ: Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές – Ζητά 120
Ελλάδα 12.05.26

Αντίθετος στη ρύθμιση των 72 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ο ΔΣΑ - Ζητά 120

Ο ΔΣΑ ασκεί κριτική στο περιεχόμενο της ρύθμισης, επισημαίνοντας ότι δεν καλύπτει το σύνολο των υφιστάμενων οφειλών, αλλά μόνο όσες έχουν δημιουργηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου
Πολιτική 12.05.26

Το σκάνδαλο των υποκλοπών σκεπάζει το Μαξίμου και ο Μητσοτάκης μιλά για βελτίωση για το Κράτος Δικαίου

Την ώρα που οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών κλονίζουν την κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια συνάντησης που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη, το Κράτος Δικαίου και την Προστασία των Καταναλωτών βλέπει βελτίωση στις επιδόσεις των τελευταίων ετών

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι
Δείτε βίντεο 12.05.26

«Και βέβαια θα φτάσουμε στην Ιθάκη»: Ο διάλογος του Τσίπρα με την 96χρονη κυρία Κατερίνα στο Χαλάνδρι

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με την 96χρονη Κατερίνα Σωτηρίου στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι από το δίκτυο υποστηρικτών του πρώην πρωθυπουργού

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»
«Λίστα θυμάτων» 12.05.26

Η κατάρα του Met Gala κράτησε τον Σαλαμέ μακριά από την Τζένερ – «Αν εμφανιστείς εκεί, χωρίζεις»

Η λάμψη του Met Gala φαίνεται πως δεν είναι αρκετή για να νικήσει τις προκαταλήψεις της Κάιλι Τζένερ που κράτησε τον Τιμοτέ Σαλαμέ μακριά της «για να μη χωρίσουν»

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 12.05.26

Η… Μεγάλη Δευτέρα του Μουρίνιο: Ανακοινώνει το μέλλον του και όλα «μυρίζουν» Ρεάλ

Ο Ζοζέ Μουρίνιο ρωτήθηκε για το μέλλον του και αυτό που... δεν απάντησε, «φωτογραφίζει» περισσότερο από ποτέ την πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη για τη Ρεάλ.

Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή: Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ 12.05.26

Βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη στο TikTok για την Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτή

Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα «ευχαριστώ», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο βίντεο που ανήρτησε

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos
Τοπόσημο 12.05.26

Έργο προστασίας και ανάδειξης του Mon Repos

Στο Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» εντάχθηκε η προστασία και ανάδειξη του Mon Repos, έργο συνολικού προϋπολογισμού 1,93 εκατ. Ευρώ, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα
Πολιτική 12.05.26

Δένδιας: Είμαστε βέβαιοι ότι το drone είναι ουκρανικό – Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα

Ο Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του στις Βρυξέλλες για το ουκρανικό USV που ανασύρθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, σε συζήτηση που θα μετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης και ο ουκρανός ΥΠΑΜ.

Ηλιούπολη: Έπεσαν στο κενό από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας δύο 17χρονες – Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη
Δείτε εικόνες και βίντεο 12.05.26 Upd: 13:31

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε σοβαρή κατάσταση η δεύτερη

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (12/5) στην Ηλιούπολη, όταν δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας.

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»
Ελλάδα 12.05.26

Κάτω Τιθορέα: Για 8 ληστείες και ανατινάξεις ΑΤΜ εξετάζονται οι συλληφθέντες – «Οι δράστες ήταν μεταμφιεσμένοι»

Οι 8 συλληφθέντες, έξι άνδρες και δύο γυναίκες, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν χθες λίγη ώρα μετά τη ληστεία τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα - «Βγήκαν ανενόχλητοι σαν να μην συμβαίνει τίποτα»

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα
Μυστήριο 12.05.26

CNN: Ρωσικό πλοίο βυθίστηκε υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ίσως μετέφερε πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Βόρεια Κορέα

Σύμφωνα με την έρευνα, το πλοίο αρχικά φαίνεται να χτυπήθηκε από τορπίλη τύπου «Barracuda» που διαθέτουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, ορισμένοι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Ρωσία και το Ιράν

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα
Αίνιγμα 12.05.26

Κατρίν Ντενέβ: Η παγωμένη βασίλισσα της Κρουαζέτ επιστρέφει στις Κάννες – Ντεπαρτιέ, Χίτσκοκ και το νέο αίμα

Με δύο νέες ταινίες στις αποσκευές της και τον πιστό της σκύλο, τον Τζακ, στο πλευρό της, η Κατρίν Ντενέβ επιστρέφει στις Κάννες -εκεί όπου πριν από έξι δεκαετίες ξεκίνησε ο μύθος της

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)
Μπάσκετ 12.05.26

Χωρίς Ντόντσιτς η Εθνική Σλοβενίας το καλοκαίρι – Το ανακοίνωσε ο ίδιος (pic)

Με γραπτή του δήλωση, ο Λούκα Ντόντσιτς ενημέρωσε πως δεν θα συμμετάσχει στα καλοκαιρινά «παράθυρα» της FIBA με την Εθνική Σλοβενίας, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά του.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

