Από Ραφήνα για Νάξο και από Σαντορίνη για Ίο: Πώς ταξιδεύει φέτος ο κόσμος στα ελληνικά νησιά

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα ελληνικά νησιά φιγουράρουν στις κορυφαίες θέσεις των δημοφιλέστερων καλοκαιρινών προορισμών παγκοσμίως. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται μόνο από τα social media, τους ταξιδιωτικούς οδηγούς και τις λίστες με τα must visit μέρη του καλοκαιριού, αλλά και από τα στοιχεία των κρατήσεων. Σύμφωνα με δεδομένα που παραχώρησε η Ferryscanner για την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2026, καταγράφεται συγκρατημένη αλλά θετική άνοδος στις ακτοπλοϊκές κρατήσεις προς ελληνικούς νησιωτικούς προορισμούς, παρά τις αλλαγές που καταγράφονται διεθνώς στις ταξιδιωτικές τάσεις και το αυξημένο κόστος μετακινήσεων.

Πράγματι, τα στοιχεία αποτυπώνουν αύξηση τόσο στις κρατήσεις όσο και στον αριθμό των επιβατών, ενώ αναδεικνύουν ενδιαφέρουσες μεταβολές στις αγορές του εξωτερικού που διαμορφώνουν τον «χάρτη» του φετινού καλοκαιριού. Φυσικά, οι κοσμοπολίτικες Κυκλάδες εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων, όμως παρουσιάζεται και μία δεύτερη τάση, μία στροφή των επισκεπτών προς λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς, όπως η Σίφνος και η Φολέγανδρος.

Επίσης, η Ραφήνα φαίνεται να αποκτά ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο ως λιμάνι αναχώρησης προς τις Κυκλάδες, ενώ η αμερικανική αγορά παρουσιάζει την πιο ισχυρή ανάπτυξη ανάμεσα στις μεγάλες αγορές.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι μεγαλύτερες αγορές σε όγκο κρατήσεων παραμένουν η Αυστραλία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία και οι ΗΠΑ, ενώ τις υψηλότερες ποσοστιαίες αυξήσεις εμφανίζουν αγορές όπως η Τουρκία, η Βραζιλία, η Πορτογαλία και η Δανία. Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, πως το ενδιαφέρον για τα ελληνικά νησιά διευρύνεται πέρα από τις παραδοσιακές «δεξαμενές» ταξιδιωτών που επιλέγουν τη χώρα μας για τις διακοπές τους.

Οι Κυκλάδες «πρωταγωνιστούν» με σημείο εκκίνησης τη Ραφήνα

Όσο κι αν αλλάζουν οι ταξιδιωτικές τάσεις, για μία ακόμη χρονιά οι Κυκλάδες παραμένουν «πρωταγωνιστής» του καλοκαιριού. Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη, Μήλος και Ίος συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, επιβεβαιώνοντας πως το συγκεκριμένο νησιωτικό σύμπλεγμα δεν έχει χάσει την αίγλη του.

Παρόλα αυτά, αρχίζει να παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα μετατόπιση. Δεν μιλάμε πλέον μόνο για τα μεγάλα, γνωστά νησιά, αλλά για μία τάση των επισκεπτών προς πιο ήσυχους, λιγότερο κορεσμένους προορισμούς. Ενδεικτικά, η Σίφνος, η Σέριφος και η Φολέγανδρος καταγράφουν σημαντικές αυξήσεις σε διεθνείς κρατήσεις, ειδικά από αγορές όπως η Γαλλία και η Ιταλία.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή Πειραιάς – Σίφνος εμφανίζει αύξηση 56% από τη Γαλλία και 83% από την Ιταλία, ενώ αντίστοιχα ισχυρή είναι η εικόνα και για τη Σέριφο. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η Φολέγανδρος, που σε ορισμένες συνδέσεις παρουσιάζει άλματα άνω του 100%. Την ίδια στιγμή, διαμορφώνεται μία σταθερή προτίμηση για τις Σποράδες. Δρομολόγια όπως Αλόννησος – Σκιάθος, αλλά και Σκόπελος – Σκιάθος, δείχνουν πως οι ταξιδιώτες αναζητούν εμπειρίες χαμηλών τόνων, με λιγότερη κοσμοσυρροή, περισσότερη φύση και ανάπαυση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναζήτηση για φτηνά ακτοπλοϊκά εισιτήρια φαίνεται να παίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις επιλογές των ταξιδιωτών που σχεδιάζουν το καλοκαιρινό τους ταξίδι. Και ναι, παραδοσιακά ο Πειραιάς είναι το κυρίαρχο σημείο εκκίνησης για τις καλοκαιρινές διακοπές με προορισμό το Αιγαίο, ωστόσο, φέτος παρατηρούμε πως η Ραφήνα αναδεικνύεται ως εναλλακτικό σημείο αναχώρησης για τις Κυκλάδες, ειδικά σε δρομολόγια προς Νάξο και Πάρο.

Από τη γαλλική αγορά, το Νάξος – Ραφήνα καταγράφει άνοδο που ξεπερνά το 680%, ενώ το Ραφήνα – Πάρος πάνω από 140%. Αντίστοιχα υψηλές αυξήσεις εμφανίζονται και από τη βρετανική και ιταλική αγορά, δείχνοντας πως δεν πρόκειται για μεμονωμένη τάση, αλλά για ευρύτερη μετατόπιση του τουρισμού.

Χαρτογραφώντας την εμπειρία του ελληνικού καλοκαιριού

Πέρα από τη συνολική εικόνα των κρατήσεων, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πώς ταξιδεύουν οι επισκέπτες που επιλέγουν την Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές. Τα στοιχεία της Ferryscanner δείχνουν ότι οι Αμερικανοί ταξιδιώτες εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυναμική ανάμεσα στις μεγάλες αγορές για το καλοκαίρι του 2026, με αύξηση 31,73% στις κρατήσεις και ακόμη μεγαλύτερη άνοδο στους επιβάτες, που αγγίζει το 34,42%. Μάλιστα, συνεχίζουν να επενδύουν στο island hopping, επιλέγοντας κλασικά δρομολόγια όπως Μύκονος – Πάρος, Νάξος – Μύκονος και Σαντορίνη – Ίος.

Η Αυστραλία παραμένει η μεγαλύτερη αγορά σε συνολικό όγκο κρατήσεων, ωστόσο εμφανίζει κάμψη τόσο στις κρατήσεις όσο και στους επιβάτες. Η Ιταλία, από την άλλη, «ψηφίζει» όχι μόνο τα κλασικά νησιά, αλλά και πιο αυθεντικούς προορισμούς. Η Σίφνος, η Σέριφος και η Φολέγανδρος εμφανίζουν αύξηση στις ιταλικές κρατήσεις, ενώ εντυπωσιακή είναι και η άνοδος των διαδρομών μέσω Ραφήνας. Μάλιστα, το Ραφήνα – Πάρος καταγράφει σημαντική αύξηση που αγγίζει το 250%, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι οι Ιταλοί αναζητούν πιο ευέλικτες διαδρομές προς τις Κυκλάδες.

Οι Γάλλοι συνεχίζουν να δείχνουν ισχυρή προτίμηση στις Κυκλάδες, αλλά ταυτόχρονα στρέφονται και προς λιγότερο mainstream επιλογές. Η Σίφνος, για παράδειγμα, συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον. Από την άλλη πλευρά, η Μεγάλη Βρετανία εμφανίζει συνολική πτώση σε κρατήσεις και επιβάτες. Ορισμένες συνδέσεις προς Κυκλάδες παρουσιάζουν αξιοσημείωτη δυναμική, όπως το Νάξος – Ραφήνα με άνοδο 583% και το Πάρος – Ραφήνα με αύξηση 133%, αλλά η κίνηση παραμένει συγκρατημένη συνολικά.

Τα στοιχεία της Ferryscanner για το καλοκαίρι του 2026 παρουσιάζουν μία εικόνα στην οποία οι Κυκλάδες εξακολουθούν να κυριαρχούν στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών, την ώρα που μικρότεροι και λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοί κερδίζουν σταθερά νέους επισκέπτες. Ίσως όμως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο του φετινού καλοκαιριού να είναι πως οι επισκέπτες δεν αναζητούν πλέον απλώς έναν προορισμό, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο να βιώσουν την εμπειρία του αυθεντικού ελληνικού καλοκαιριού.