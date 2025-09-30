Gartner: Στο 1,5 τρισ. δολ. φέτος οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη

Οι δαπάνες για τεχνητή νοημοσύνη θα αγγίξουν το 2025 σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Gartner, τα $1,48 τρισ., σημειώνοντας άλμα από τα σχεδόν $988 δισ. το 2024, ενώ καθώς η ανοδική αυτή πορεία δεν δείχνει σημάδια κόπωσης για το 2026, εκτιμάται πως θα ξεπεράσουν τα $2 τρισ., καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται μαζικά σε προϊόντα και υποδομές.

Όπως αναφέρει η Gartner, η πρόβλεψη βασίζεται στη συνεχή ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές AI από τους μεγάλους παρόχους cloud.

Η πρόβλεψη της Gartner υπογραμμίζει ξεκάθαρα ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς η επόμενη τεχνολογική τάση, αλλά ο βασικός μοχλός ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς πληροφορικής.

Με δαπάνες, που κινούνται ήδη σε τριψήφια δισεκατομμύρια και αναμένεται να ξεπεράσουν τα $2 τρισ. ως το 2026, η AI διαμορφώνει νέα πρότυπα παραγωγικότητας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας.

Τα data centers

Οι hyperscalers επεκτείνουν τα data centers τους με εξειδικευμένο hardware και GPUs, ώστε να ανταποκριθούν στη ζήτηση για υπηρεσίες που βασίζονται σε AI.

«Το τοπίο των επενδύσεων δεν περιορίζεται πλέον στους παραδοσιακούς τεχνολογικούς γίγαντες των ΗΠΑ, καθώς κινεζικές εταιρείες και νέοι πάροχοι AI cloud εισέρχονται δυναμικά στο παιχνίδι», σχολιάζει σε ανάλυσή της η εταιρεία. Επιπλέον, οι εισροές venture capital σε startups, που αναπτύσσουν εφαρμογές και μοντέλα AI, δίνουν πρόσθετη ώθηση, ενισχύοντας την ποικιλομορφία και την ταχύτητα της αγοράς.

Η ανάλυση της Gartner, όπως σημειώνει και το ΣΕΠΕ, δείχνει ότι οι πιο εκρηκτικοί ρυθμοί ανάπτυξης καταγράφονται στο λογισμικό και στα καταναλωτικά προϊόντα με ενσωματωμένη AI.

Ενδεικτικά οι δαπάνες για λογισμικό εφαρμογών AI σχεδόν διπλασιάζονται μέσα σε ένα χρόνο, από $83,7 δισ. το 2024 σε $172 δισ. το 2025. Η κατηγορία των AI PCs (ARM και x86) αυξάνεται από $51 δισ. το 2024 σε πάνω από $90 δισ. το 2025, με προοπτική να φθάσει τα $144 δισ. το 2026.

Τα GenAI smartphones

Παράλληλα, τα GenAI smartphones ξεχωρίζουν ως η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά, με δαπάνες σχεδόν $300 δισ. το 2025 και πρόβλεψη για $393 δισ. το 2026.

Στο μεταξύ, η αγορά για AI-optimized servers εκτινάσσεται από $140 δισ. το 2024 σε $267,5 δισ. το 2025, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανάγκη για υπολογιστική ισχύ. Η Gartner εκτιμά ότι η δυναμική αυτή θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση.

Το 2026, οι συνολικές δαπάνες θα ξεπεράσουν τα $2 τρισ., καθώς η τεχνολογία περνά σε φάση μαζικής ενσωμάτωσης. Από την παραγωγή hardware μέχρι τις εφαρμογές σε smartphones και PCs, η Τεχνητή Νοημοσύνη παύει να αποτελεί ξεχωριστή επένδυση και μετατρέπεται σε αναπόσπαστο κομμάτι του οικοσυστήματος πληροφορικής.

