Ανήσυχοι οι ηγέτες του ΟΗΕ για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας συνάντησης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Οι ηγέτες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ συζήτησαν τα πιθανά οφέλη και τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της ασφάλειας, της στρατιωτικής χρήσης και της παραπληροφόρησης.

Σε υπεύθυνη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης καλεί ο ΟΗΕ

«Το ερώτημα δεν είναι αν η AI θα επηρεάσει την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά πώς θα διαμορφώσουμε την επιρροή της ώστε να χρησιμοποιείται υπεύθυνα», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία του κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

«Η AI μπορεί να ενισχύσει την πρόληψη και την προστασία, να προβλέψει την επισιτιστική ανασφάλεια και τις εκτοπισμούς, να υποστηρίξει την αποναρκοθέτηση, να βοηθήσει στον εντοπισμό πιθανών εκρήξεων βίας και πολλά άλλα. Ωστόσο, χωρίς προστατευτικά μέτρα, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως όπλο», πρόσθεσε ο Γκουτέρες.

Η γενική συζήτηση της Τετάρτης επικεντρώθηκε στο πώς το Συμβούλιο μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση της υπεύθυνης εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και να υποστηρίζει τις ειρηνευτικές διαδικασίες και την πρόληψη των συγκρούσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα του Euro News.

Η θέση των ηγετών

Αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη το Συμβούλιο να αναλάβει ηγετικό ρόλο ώστε να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα χρησιμοποιείται από στρατιωτικούς χωρίς ανθρώπινη εποπτεία, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες καταστροφικές κλιμακώσεις ή αστοχίες.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε το Συμβούλιο να «ανταποκριθεί στις περιστάσεις – όπως κάποτε ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις των πυρηνικών όπλων ή της διατήρησης της ειρήνης, έτσι και τώρα πρέπει να ανταποκριθεί για να κυβερνήσει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης».

Ο Βρετανός Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι τόνισε ότι η σε βάθος ανάλυση των δεδομένων της κατάστασης από την τεχνητή νοημοσύνη είναι ελπιδοφόρα για την ειρήνη, λέγοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ικανή να διατηρεί «εξαιρετικά ακριβή, σε πραγματικό χρόνο, λογιστική ανάλυση συναισθημάτων, συστήματα που προσφέρουν πολύ νωρίς ειδοποιήσεις».

Νέα όργανα για την τεχνητή νοημοσύνη

Τον περασμένο μήνα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (UNGA) ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει δύο βασικά όργανα για την τεχνητή νοημοσύνη: μια ανεξάρτητη επιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και ένα παγκόσμιο φόρουμ.

Ο ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης θα αντιμετωπίζει τα ζητήματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και θα διασφαλίζει ότι αυτή θα ωφελεί όλους τους ανθρώπους.

Η Επιστημονική Επιτροπή, στην οποία θα διοριστούν 40 εμπειρογνώμονες μέσω υποψηφιοτήτων, θα παρουσιάζει ετήσιες εκθέσεις στο φόρουμ με τίτλο «Παγκόσμιος Διάλογος για τη Διακυβέρνηση της ΑΙ», που θα πραγματοποιηθεί το 2026 στη Γενεύη και το 2027 στη Νέα Υόρκη.

Η νέα αυτή δομή θεωρείται η πιο πρόσφατη και μεγαλύτερη προσπάθεια για τον έλεγχο της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εμπειρογνώμονες την έχουν χαρακτηρίσει «συμβολική νίκη».

Πρόκειται «μακράν για την πιο περιεκτική προσέγγιση στον κόσμο όσον αφορά τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε σε μια ανάρτηση στο blog της η Ιζαμπέλα Γουίλκινσον, ερευνητική συνεργάτης στο think tank Chatham House με έδρα το Λονδίνο.

Όπως αναφέρει το Euro News, η Βρετανία, η Γαλλία και η Νότια Κορέα έχουν διοργανώσει όλες παγκόσμιες συνόδους κορυφής για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά καμία από αυτές δεν οδήγησε σε δεσμευτικές υποσχέσεις για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η Γουίλκινσον είναι σκεπτική ως προς το αν η αργοκίνητη διοίκηση του ΟΗΕ μπορεί να ρυθμίσει μια ταχέως εξελισσόμενη τεχνολογία όπως η τεχνητή νοημοσύνη.

«Στην πράξη, όμως, οι νέοι μηχανισμοί φαίνεται ότι θα είναι ως επί το πλείστον ανίσχυροι», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει συνάντηση για την επίσημη έναρξη λειτουργίας των δύο νέων οργάνων την Πέμπτη. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα είναι η πρώτη φορά που και τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ θα έχουν λόγο στη διαμόρφωση της διεθνούς διακυβέρνησης της τεχνητής νοημοσύνης.

Προηγουμένως, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και κάτοχοι βραβείων Νόμπελ, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη της OpenAI, της Google DeepMind και της Anthropic, είχαν απευθύνει έκκληση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να ηγηθεί μιας δεσμευτικής παγκόσμιας συνθήκης που θα θέτει «ελάχιστα όρια» για την τεχνητή νοημοσύνη, με σκοπό την πρόληψη των «πιο επειγόντων και μη αποδεκτών ρίσκων».