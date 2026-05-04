Νεαρός σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επεισόδια με τον ισραηλινό στρατό στη Νάμπλους, στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, ανακοίνωσε χθες Κυριακή το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το θύμα ήταν 26 ετών και ονομαζόταν Νάγεφ Φίρας Ζιάντ Σαμάρο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, και βίντεο, κάτω)· τόσο αυτός όσο και οι τέσσερις τραυματίες χτυπήθηκαν από σφαίρες, κατά την ίδια πηγή.

26χρονος που χτυπήθηκε από σφαίρες ήταν το θύμα της ισραηλινής δολοφονικής επίθεσης

Israeli forces have raided the city of Nablus in the occupied West Bank, firing live ammunition that killed a 26-year-old Palestinian man and wounded four others, including children. Dozens of people have suffered tear gas inhalation. pic.twitter.com/cz40h4dSOS — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 3, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν έφοδο σε συνοικίες της πόλης αυτής, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Οχθης, ερευνώντας καταστήματα, προτού αποχωρήσουν για λίγη ώρα κι επιστρέψουν.

Οι συγκρούσεις άρχισαν όταν μερικοί νεαροί πέταξαν πέτρες εναντίον οχημάτων ισραηλινού στρατού.

Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, οι στρατιωτικοί αντέδρασαν εκτοξεύοντας αρχικά δακρυγόνα και κατόπιν ανοίγοντας πυρ με πραγματικές σφαίρες.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανέφερε σε ανακοινωθέν του ότι ξέσπασε «βίαιη σύγκρουση» κατά τη διάρκεια επιχείρησης που χαρακτήρισε «αντιτρομοκρατική».

Horrible | Genocidal occupation forces raided a hospital in occupied Nablus and murdered a 26 years old Palestinian man outside hospital who was waiting for his wife’s giving birth. Two children injured and at least 40 Palestinians were effected the the tear gas. pic.twitter.com/LbmDyAahYl — Palestine Info Center (@palinfoen) May 3, 2026

«Αρκετοί τρομοκράτες πέταξαν πέτρες προς την κατεύθυνση των στρατιωτικών, εγείροντας απειλή» και «οι στρατιωτικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση μέσων αντιμετώπισης ταραχών και κατόπιν ανοίγοντας πυρ εναντίον των τρομοκρατών για να τερματίσουν την απειλή και να διαλύσουν τη συγκέντρωση», πάντα κατά το ανακοινωθέν.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν έδωσε σαφή απολογισμό, επιβεβαίωσε πάντως ότι διαπιστώθηκε πως «χτυπήθηκαν» παριστάμενοι.

From the farewell of the Palestinian Nayef Smaro, who was killed by Israeli occupation gunfire this afternoon during the raid on the city of Nablus. pic.twitter.com/wH7I2IK4aQ — Eye on Palestine (@EyeonPalestine) May 3, 2026

Εκρηξη κατοχικής βίας

Η βία στη Δυτική Οχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967, ήδη σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο για χρόνια, εξερράγη αφού ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Τουλάχιστον 1.069 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους μέλη ένοπλων κινημάτων, αλλά και πολλοί άμαχοι, έχουν σκοτωθεί από στρατιώτες ή ισραηλινούς εποίκους έκτοτε, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη στις ανακοινώσεις του υπουργείου Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα, τουλάχιστον 46 άνθρωποι, τόσο στρατιωτικοί όσο και πολίτες, έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων ή σε παλαιστινιακές επιθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ