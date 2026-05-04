Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές τη Δευτέρα – Ανεβαίνει η θερμοκρασία
Ελλάδα 04 Μαΐου 2026, 06:15

Άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές τη Δευτέρα – Ανεβαίνει η θερμοκρασία

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς. Ο καιρός ανά περιοχή

Άστατος θα είναι ο καιρός τη Δευτέρα καθώς σε αρκετές περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία βελτίωση.

Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νοτιότερα νησιά των Δωδεκανήσων και την Κρήτη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 με 7 και στα νοτιοανατολικά τμήματα 8 και μέχρι το πρωί τοπικά έως 9 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και τοπικά στα δυτικά τους 22 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ορεινά.
Στη Θράκη αρχικά αίθριος όμως από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα από δυτικές έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις που το μεσημέρι – απόγευμα πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Στις Σποράδες και την Εύβοια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και από το μεσημέρι γενικά αίθριος.
Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα, οπότε στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ, γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν και από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς έως 5 μποφόρ στα νότια.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη, όπου νωρίς το πρωί θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και το απόγευμα στην Κρήτη.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα Δωδεκάνησα, όπου νωρίς το πρωί στα νοτιότερα τμήματα θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7, στα νότια 7 με 8 και πρόσκαιρα το πρωί έως 9 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Mετά τη φωτιά τι;

Περιπέτεια για δύο περιπατητές στην Κέρκυρα – Η στιγμή που τους εντοπίζει το drone της Πυροσβεστικής

Κεφαλονιά: «Ποιος οδήγησε τη Μυρτώ σ’ αυτή την κατάσταση;» – Απαντήσεις ζητούν οι γονείς της 19χρονης

Μια πολύ ισχυρή ψυχρή εισβολή τον Μάιο - Καταγράφηκε ρεκόρ χαμηλότερης θερμοκρασίας

«Για 72 ώρες δεν θα έχεις ρεύμα…» – Πώς εξαπατούσαν ηλικιωμένους τα τρία αδέλφια στα Χανιά

Κραυγή αγωνίας για τις γυναικοκτονίες

Σκιές πολέμου στα Φώκλαντς!

Η Σαρλίζ Θερόν δεν «θέλει να συντηρεί τα παιδιά της» για πάντα - Πειθαρχία, δουλειά και ταπεινότητα

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη τροφοδοτεί την παράνοια: Περιπτώσεις που οδήγησαν σε παραλήρημα

Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή - «Είναι μια τέλεια καταιγίδα»

Εκπαίδευση ή Προπαγάνδα; Πώς τα αυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν την παιδεία ως πολιτικό εργαλείο

Mετά τη φωτιά τι;

Με το φόβο έρευνας για το ΕΛΚ και τη σχέση με τον βραχίονα της «αμαρτωλής» Blue Skies ζουν στο Μαξίμου

Τάνκερ χτυπήθηκε από «άγνωστα βλήματα» στα Στενά του Ορμούζ

Monster Truck στην Κολομβία παρέσυρε τουλάχιστον 38 άτομα - Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους

ΠΟΥ, ΔΕΕΣ και MSF καταγγέλλουν τη γενίκευση των επιθέσεων κατά υπηρεσιών υγείας

Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο παρέμβασής τους στα Στενά του Ορμούζ

Εσπανιόλ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-2: Νίκησαν οι Μαδριλένοι… αναβολή στέψης για τη «Μπάρτσα»

Ίντερ – Πάρμα 2-0: Πρωταθλητές Ιταλίας για 21η φορά στην ιστορία τους οι «Νερατζούρι»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

