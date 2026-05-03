Από άνοιξη… χειμώνας. Ο «καιρός βορείου ρεύματος» που έφερε χιόνι και ψύχος έβαλε τους επιστήμονες να «ξεσκονίσουν» τα αρχεία τους για να βρουν καιρικές συνθήκες ανάλογες με αυτές των τελευταίων τριών ημερών.

Θερμοκρασία σε χαμηλά επίπεδα

Στην Πάρνηθα τα χιόνια έχουν κάνει δυναμική εμφάνιση και σε πολλά σημεία το έχει στρώσει κανονικά. Μάλιστα, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης έχει διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ.

Καιρός με πολλά χιόνια

Ίδιο το σκηνικό και στον Παρνασσό, όπου το έχει στρώσει για τα καλά. Το τοπίο είναι μαγευτικό αλλά δεν θυμίζει σε τίποτα άνοιξη, καθώς είναι όλα καλυμμένα με χιόνι, από το οδόστρωμα μέχρι και τα δέντρα έχουν ντυθεί κυριολεκτικά στα λευκά.

Χειμωνιάτικες συνθήκες και στην Αχαΐα, με το χιονοδρομικό κέντρο στα Καλάβρυτα να είναι γεμάτο χιόνι. Χιόνι έπεσε και στη Ζήρεια στην Ορεινή Κορινθία, δημιουργώντας ένα ασυνήθιστο για την εποχή σκηνικό.

Χιόνια έχουν πέσει και στο Πήλιο ενώ στα ανώγεια το σκηνικό έγινε ξανά χειμωνιάτικο, με το χιόνι να πέφτει και να καλύπτει τα ορεινά σημεία. Χιόνια έχουν πέσει και στο Μέτσοβο.

Τι κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί

Το Σάββατο 2 Μαΐου η μέγιστη θερμοκρασία 24ώρου στο Θησείο ήταν 15,2 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τη συγκεκριμένη ημερομηνία από το 1890. «Μιλάμε για μια θερμοκρασία ρεκόρ όλων των εποχών (….) Αν και το κλίμα έχει πάντα μια ισχυρή φυσική μεταβλητότητα, είναι πολύ πιθανό όλο αυτό το φαινόμενο να συνδέεται με την κλιματική κρίση και αλλαγή» δήλωσε στο ΕΡΤnews η Δήμητρα Φούντα, Διευθύντρια Ερευνών ΙΕΠΒΑ, Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά τις δύο πρώτες ημέρες του Μαΐου σημειώθηκαν ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

Ειδικότερα, η μέση θερμοκρασία 24ώρου την Πρωτομαγιά ήταν 13,3 βαθμούς Κελσίου και κατατάσσεται μέσα στις τέσσερις χαμηλότερες τα τελευταία 135 χρόνια στην Αθήνα. Η ψυχρότερη Πρωτομαγιά ήταν αυτή του 1944, με μέση θερμοκρασία 12,1 βαθμούς Κελσίου και ακολουθούν η Πρωτομαγιά του 1987 και 1988 με μέση θερμοκρασία 12,7 και 13,2 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Η μέση θερμοκρασία 24ωρου στις 2 Μαΐου ήταν 12,3 βαθμοί Κελσίου, η δεύτερη χαμηλότερη από το 1890 για τη συγκεκριμένη ημέρα, ύστερα από τη θερμοκρασία που καταγράφηκε στις 2/5/1944 που ήταν 11,4 βαθμοί Κελσίου.

Από τη Δευτέρα (04/05) η κακοκαιρία δίνει τη θέση της σε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό με το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά και μέσα στην εβδομάδα να ξεπερνά τους 27 βαθμούς Κελσίου.